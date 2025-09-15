Supermicro beginnt mit der Serienauslieferung von NVIDIA Blackwell Ultra-Systemen und Rack Plug-and-Play-Lösungen für Rechenzentren

- Ab sofort werden NVIDIA HGX B300-Systeme und NVIDIA GB300 NVL72 in großen Stückzahlen an Kunden weltweit ausgeliefert.
- Ermöglichung eines schlüsselfertigen Betriebs vom ersten Tag an durch die Bereitstellung von vorvalidierten Lösungen auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene durch Supermicro Data Center Building Block Solutions® (DCBBS).
- Komplettes Portfolio von mehr als 10 SKUs mit NVIDIA Blackwell und Blackwell Ultra für die Erstellung vielfältiger KI-Factory-Umgebungen in jeder Größenordnung verfügbar.
Supermicro, Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab die breite Verfügbarkeit seiner NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen bekannt. Supermicro liefert ab sofort Plug-and-Play (PnP)-fähige NVIDIA HGX B300-Systeme und GB300 NVL72-Racks an Kunden weltweit aus. Diese Lösungen werden speziell entwickelt und vor der Auslieferung im System-, Rack- und Rechenzentrumsmaßstab validiert. Dies ermöglicht eine schnelle Bereitstellung der branchenweit höchsten Leistung und Rechendichte für transformative KI-Infrastrukturen, die KI-Training im größten Maßstab, KI-Schlussfolgerungen in Echtzeit, agentenbasierte KI-Anwendungen, multimodale KI-Inferenz und physische KI-Implementierungen umfassen.
»Supermicro hat die beste Erfolgsbilanz bei der schnellen und erfolgreichen Implementierung neuer NVIDIA-Technologien«, sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. »Mit den Supermicro Data Center Building Block Solutions und unserer Expertise beim Deployment vor Ort ermöglichen wir die schlüsselfertige Bereitstellung der leistungsstärksten KI-Plattform – entscheidend für Kunden, die in Spitzentechnologie investieren wollen. Kunden von Rechenzentren stehen vor vielen Herausforderungen in Bezug auf die KI-Infrastruktur: komplexe Netzwerktopologie und Verkabelung, Stromversorgung und Wärmemanagement. Supermicro liefert vorvalidierte Plug-and-Play-Lösungen im System-, Rack- und Rechenzentrumsmaßstab, die eine schnelle Implementierung von KI-Fabriken ermöglichen und unseren Kunden helfen, bei KI führend zu sein.«
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia
Supermicro integriert die Fortschritte der Blackwell Ultra-Generation mit der Technik auf System- und Rack-Ebene, um eine Lösung zu schaffen, die Effizienz und Leistung im großen Maßstab maximiert. Auf Systemebene verfügen die NVIDIA Blackwell Ultra-Systeme von Supermicro über eine fortschrittliche Luft- und Flüssigkeitskühlung, die für die erhöhte GPU-Leistungsaufnahme optimiert ist. Die Blackwell Ultra GB300 und B300 können so konfiguriert werden, dass sie bis zu 1400 W pro GPU verbrauchen und dabei 50 % mehr Inferenzleistung bieten, während sie FP4-Rechenleistung und 50 % mehr HBM3e-Kapazität im Vergleich zu NVIDIA Blackwell nutzen. Um komplexere und leistungsfähigere Modelle effizient ausführen zu können, sind ein größerer Speicher und schnellere Inferenzgeschwindigkeiten von entscheidender Bedeutung.
Supermicros komplettes Blackwell Ultra-Portfolio nutzt bahnbrechende Innovationen, darunter die DLC-Technologie (Direct Liquid Cooling) des Unternehmens, fortschrittliche Luftkühlung und optimiertes I/O-Design. Supermicro bietet das branchenweit umfangreichste Portfolio an NVIDIA Blackwell-Systemen an, die durch markterprobte Implementierungen validiert wurden. Diese Supermicro NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen wurden speziell als Bausteine für die KI-Fabriken der Zukunft entwickelt und verdoppeln die Bandbreite des Compute-Netzwerks, um neue Maßstäbe in der Produktivität von KI-Fabriken zu setzen.
Durchbrüche in der KI, einschließlich der Entwicklung von Foundation Models mit Billionen von Parametern, entstehen auf Cluster- und Rechenzentrumsebene in riesigen KI-Fabriken, die durch Netzwerke mit hoher Bandbreite miteinander verbunden sind. Supermicro bietet NVIDIA Blackwell Ultra-Referenzarchitektur-Lösungen für Unternehmen, die eine Plug-and-Play-Implementierung von NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand oder NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet Compute Fabrics mit einer Bandbreite von bis zu 800 Gb/s wünschen. Von einem einzelnen Rack bis hin zu Konfigurationen auf Clusterebene als vollständig skalierbare Plug-and-Play-Einheiten, wahlweise mit Luft- oder Flüssigkeitskühlung, ermöglichen diese auf der Referenzarchitektur basierenden Lösungen den Kunden, die Vorteile der Blackwell Ultra-Integration von 800 Gb/s NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs in NVIDIA GB300 NVL72 und NVIDIA HGX B300 voll auszuschöpfen. Supermicros GB300 NVL72-Racksystem erreicht eine 1,1 exaFLOPS-dichte FP4-Rechenleistung, während NVIDIA HGX B300-Systeme in 8U luftgekühlten und 4U flüssigkeitsgekühlten Konfigurationen eine bis zu 7,5-fache Leistungssteigerung gegenüber NVIDIA Hopper™-Beschleuniger basierten Systemen bieten, mit 144 petaFLOPS FP4-Rechenleistung und 270 GB HBM3e Speicher pro GPU.
Supermicros Gesamtlösung mit NVIDIA Blackwell Ultra ist vollständig integriert und kombiniert die Hardware mit Infrastruktur- und Anwendungssoftware, einschließlich NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Blueprints und NVIDIA NIM, um eine optimierte KI-Leistung für diese leistungsstarken Systeme zu erzielen. Darüber hinaus bietet Supermicros DCBBS eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Vor-Ort-Implementierung von Cluster-Verkabelung und anderen kritischen Rechenzentrumskomponenten, einschließlich Stromversorgungs- und thermischer Ausrüstung, um eine schnelle Markteinführung und Time-to-Online zu gewährleisten. In Kombination mit der DLC-2-Technologie (direkte Flüssigkeitskühlung) hilft DCBBS den Kunden, bis zu 40 % Strom zu sparen, den Platzbedarf im Rechenzentrum um 60 % zu reduzieren und den Wasserverbrauch um 40 % zu senken, was zu 20 % niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt. Angesichts der fortlaufenden Skalierung von KI-Fabriken sind Rechenzentren mit dem AI Factory DCBBS-Paket von Supermicro bestens gerüstet, um die steigenden KI-Rechenanforderungen zu bewältigen.
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
