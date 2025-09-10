Organisatorische Resilienz – mehr als nur Schutz vor Cyberangriffen

Viele Unternehmen verbinden mit organisatorischer Resilienz den Schutz vor Störungen wie physischen Systemausfällen, Naturkatastrophen oder Cyberbedrohungen. Im Mittelpunkt steht dabei meist die Cybersicherheit. Zwar betrachten laut Deloitte 79 Prozent der Führungskräfte Resilienz als hohe Priorität. Dennoch besitzen nur 39 Prozent eine klare Vorstellung davon, was diese Widerstandsfähigkeit für ihr Unternehmen überhaupt bedeutet. Wichtig zu wissen: Bei organisatorischer Resilienz geht es nicht nur um Prävention, sondern auch um die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs nach Systemausfällen.
In den vergangenen 20 Jahren mussten Resilienzstrategien häufig von der Hardware- auf die Softwaresicht angepasst werden. Dabei wurden viele traditionelle Ansätze auf neue Technologien zugeschnitten. Zu den gängigen Strategien zählen N+1- und 2N+1-Redundanz. Hierbei werden Workloads entweder auf einem System mit einem zweiten als Backup oder auf zwei Systemen mit einem dritten als Backup ausgeführt. Dies soll einzelne Fehlerquellen beseitigen und den Betrieb aufrechterhalten, falls Infrastrukturkomponenten ausfallen.
In hybriden Cloud-Umgebungen bedarf es jedoch eines umfassenderen Ansatzes für die organisatorische Resilienz, der einen vollständigen Überblick über alle potenziellen Bedrohungen bietet. Diesen Weg schlagen Regulierungsbehörden seit einiger Zeit mit einem »All-Hazards-Ansatz« ein. Dazu zählen Vorschriften wie das EU-Gesetz über die digitale operative Resilienz (DORA) für den Finanzsektor, die Richtlinie 2 über die Netz- und Informationssicherheit (NIS2) für kritische Infrastrukturen sowie das Gesetz über Cyberresilienz (CRA) für Produktsicherheit.
KI begünstigt neue Cyberbedrohungen
Cyberkriminalität ist die vorrangige Bedrohung, gegen die sich Unternehmen derzeit mit Millioneninvestitionen schützen. Entsprechende Angriffsszenarien werden vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) immer komplexer. Denn KI-Systeme vergrößern die Angriffsflächen und ebnen gleichzeitig den Weg für neue und immer raffiniertere Bedrohungen, was die Cybersicherheit vor große Herausforderungen stellt. Darüber hinaus erfordern KI-abhängige Infrastrukturen robuste Cyberresilienz-Frameworks. Diese müssen nicht nur Daten, sondern auch die Integrität autonomer Entscheidungssysteme schützen. Letztere gewinnen mit agentenbasierter KI zunehmend an Bedeutung.
Befinden sich diese Systeme in einer Hybrid-Cloud-Umgebung, können Public-Cloud-Anbieter nicht immer robuste Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten. Daher sollten Unternehmen selbst Sorge für eine maximale Sicherheit tragen. Dabei muss jeder einzelne Workload eine integrierte Resilienz über mehrere Schichten der Architektur hinweg bieten. Hierfür bedarf es einer zuverlässigen Lösung, die umfassend schützt, zentral gesteuert wird und unabhängig von der Cloud-Lösung innerhalb der eigenen Technologieinfrastruktur arbeitet. Wichtig sind dabei regelmäßige Simulationsszenarien, um die Lösung zu testen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass sie tatsächlich in vollem Umfang und auch unter Echtzeitbelastung reibungslos funktioniert. Dies ist nicht mehr nur eine bewährte Sicherheitspraxis. Für einige Branchen wurde es mittlerweile sogar zu einer gesetzlichen Anforderung, wie aus der DORA und den begleitenden technischen Regulierungsstandards (RTS) hervorgeht.
Globale Ereignisse gefährden Technologielandschaft
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Resilienz ist der Einfluss von Faktoren, die über Cyberangriffe hinausgehen. Beispielsweise werden geopolitische Spannungen zu einer immer ernsteren Bedrohung für die weltweite Technologielandschaft. So führen globale Konflikte nicht nur zu regionaler Instabilität, sondern können auch Unterbrechungen der Lieferketten und im Extremfall sogar die Abschottung ganzer Regionen zur Folge haben. Hierfür benötigen Unternehmen wirksame Strategien, mit denen sich Workloads schnell und ohne Compliance-Einschränkungen verlagern lassen. Zudem können unterbrochene Lieferketten die Verfügbarkeit von bestimmter Hardware kurzfristig einschränken.
Dabei fragmentiert sich die globale Regulierungslandschaft auf regionaler Ebene weiter. Wie die jüngste Einführung von Handelszöllen zeigt, können weltweite regulatorische Unterschiede nicht nur erhebliche Kosten nach sich ziehen. Auch kann eine weitreichende organisatorische Umstrukturierung von Unternehmen in den betroffenen Regionen erforderlich werden. Hinzu kommt: Die Resilienz von Organisationen sollte auch potenzielle künftige regulatorische Änderungen berücksichtigen. Ein Beispiel: Zwar werden die DORA und die dazugehörigen RTS seit Jahren weiterentwickelt. Dennoch könnte eine Version der entsprechenden Gesetzgebung für den Finanzsektor in anderen EU-Ländern mit besonderen regionalen Merkmalen viel schneller entstehen und in Kraft treten. Dies würde die Implementierung robuster digitaler Rahmen für die Risikobewertung auf lokaler oder regionaler Ebene mit klaren Governance-Strukturen erfordern. Gleichzeitig müssten umfassende reaktive Maßnahmen vorbereitet werden, welche die Einhaltung der Vorschriften dokumentieren. Sovereign-Cloud-Lösungen können hier zu mehr Resilienz beitragen. Sie ebnen den Weg für kontinuierliche Innovationen und gewährleisten zudem die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Interne Resilienz-Faktoren überprüfen
Auch gibt es eine Reihe interner Faktoren, die sich auf die operative Resilienz eines Unternehmens auswirken können. Hier lohnt beispielsweise ein Blick in Technologieverträge und die darin enthaltenen Bedingungen und Klauseln. Wichtig ist, dass Workloads plattformunabhängig implementiert und verwaltet werden. Nur so lassen sich maximal flexible und anpassungsfähige Systeme gewährleisten. Darüber hinaus sollte die Bedeutung der Portabilität für bestimmte Workloads berücksichtigt werden.
Wichtig ist auch die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. So schaffen Investitionen in eine umfassende Kompetenzentwicklung ein hohes Maß an organisatorischer Resilienz: Denn vielseitig geschultes Personal kann effektiv auf unterschiedliche Herausforderungen reagieren und einzelne Fehlerquellen beseitigen. Diese Strategie erhöht die Teamkompetenzen, fördert die Anpassungsfähigkeit, verbessert die Reaktion auf Vorfälle und entwickelt eine kollektive Intelligenz. Das macht den Weg frei für eine schnellere Wiederherstellung von Systemen nach Störungen.
Mit flexiblen Plattformen Disaster Recovery sicherstellen
Der Aufbau eines robusten, integrierten 2N+1-Stacks oder die Aufteilung auf zwei Tier-4-Rechenzentren reicht für die heutigen Anforderungen an die Ausfallsicherheit nicht mehr aus. In einigen Branchen kann damit nicht einmal mehr die Compliance gewährleistet werden. Unternehmen sollten daher auf Plattformen zurückgreifen, mit denen sich die Business Continuity und Disaster Recovery verlässlich sicherstellen lässt. Solche Lösungen bieten die nötige Flexibilität, um kritische Workloads über mehrere Cloud-Umgebungen hinweg auszuführen und bei Bedarf schnell zwischen diesen zu wechseln. IT-Teams müssen außerdem Sorge tragen, dass diese Plattformen über integrierte Disaster-Recovery- und Failover-Funktionen verfügen. Auf diese Weise bleiben kritische Anwendungen auch im Falle einer Störung stabil verfügbar.
Im Wesentlichen sind Unternehmen gefordert, die Systemabhängigkeiten gründlich zu dokumentieren und ihre Plattformen sowie Anwendungsarchitekturen möglichst ausfallsicher zu gestalten. Zudem muss eine nahtlose Funktionsweise in verschiedenen Umgebungen gewährleistet sein. Mit solchen Lösungen sollte sich ein reibungsloser Übergang von Workloads zwischen privater Infrastruktur, öffentlichen Cloud-Anbietern und Edge-Standorten realisieren lassen. Darüber hinaus sind Single Points of Failure zu verhindern, die den Betrieb bei Ausfällen beeinträchtigen könnten. Wichtig sind auch automatisierte Failover-Mechanismen, die den Systemzustand kontinuierlich überwachen und bei der Erkennung von Problemen die Verarbeitung schnell umleiten. Dies sollte sich mit nur minimalen manuellen Eingriffen umsetzen lassen. Ist dennoch eine menschliche Intervention erforderlich, bedarf es eines zuverlässigen Partner-Netzwerks. Ein solches kann als kompetente Ergänzung des internen Teams fungieren und qualifizierte Beratung sowie wertvolle Einblicke von außen bieten.
Dieser umfassende Ansatz für Resilienz kombiniert verteilte Computing-Umgebungen mit automatisierten und intuitiven Recovery-Systemen. Unternehmen profitieren dadurch mehrfach: Sie erreichen eine echte Betriebskontinuität, die Cyberbedrohungen ebenso abdeckt wie größere Störungen. Gleichzeitig lässt sich damit eine kontinuierliche Überwachung der Systeme sicherstellen.
Björn Brundert, CTO DACH bei Broadcom
1395 Artikel zu „Resilienz“
News | IT-Security
Proaktive Cyberresilienz erfordert Threat Intelligence
Cyberangriffe nehmen rasant zu und richten immer größere Schäden an. Schadensbegrenzung allein reicht deshalb nicht mehr aus. Reaktive Ansätze, die erst nach einem Vorfall wirksam werden, werden der aktuellen Risikolage nicht gerecht. Zwar setzen Unternehmen Maßnahmen zur Erkennung potenzieller Risiken und Bedrohungen ein, konzentrieren sie sich dabei jedoch meist ausschließlich auf die eigene Organisation. Risiken…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Warum digitale Resilienz jetzt zur Pflicht wird: So bauen Unternehmen digitale Standfestigkeit
Die zunehmende Digitalisierung und externe Faktoren wie Klima, Krieg oder KI setzen digitale Systeme massiv unter Druck. Unternehmen müssen daher ihre digitale Resilienz stärken, um auf unerwartete Störungen vorbereitet zu sein. Resilienz bedeutet nicht nur, dass Systeme schnell wieder anlaufen, sondern dass Geschäftsprozesse unter allen Umständen aufrechterhalten werden können. Die Temperaturen steigen – nicht…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security
IT-Resilienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz
Report zeigt, dass die meisten IT-Teams die betriebliche Resilienz überschätzen, trotz Lücken in Workflows, Personalbesetzung und Kennzahlen. SolarWinds, ein Anbieter einfacher, leistungsstarker und sicherer Observability- und IT-Management-Software, veröffentlichte seinen IT Trends Report 2025 »Fragile to Agile: The State of Operational Resilience«. Der Report beschreibt die aktuelle Lage betrieblicher Resilienz und wie Unternehmen mit ihren…
News | IT-Security | Tipps
Endpoint-Security: Cyberresilienz als strategischer Imperativ
Unternehmen sind nur so stark wie ihr schwächster Endpunkt: Der 4-Punkte-Plan für effektive Endpoint-Security. Unternehmen sehen sich einem unerbittlichen Ansturm von Cyberbedrohungen ausgesetzt. Sie erleben Angriffe auf breiter Front – von Servern über Cloud-Dienste bis hin zu APIs und Endgeräten. Das Arsenal der Cyberkriminellen ist mit hochentwickeltem Phishing und KI-gestützten Exploits bestens ausgestattet. Für…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
The Road to Resilience – Resilienz ist kein Zustand, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt sich diese strategisch aufbauen, und welche Rolle spielen digitale Lösungen dabei?
News | Business | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
The Road to Resilience oder: Warum Resilienz kein Zustand ist, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt…
News | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Wie ALM sicherheitskritische Systeme zukunftsfähig macht – Digitale Resilienz beginnt im Engineering
Sicherheitskritische Anwendungen brauchen resiliente, auditierbare und anpassungsfähige Systeme. Application Lifecycle Management hilft, Komplexität beherrschbar zu machen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationszyklen zu verkürzen.
Trends 2025 | News | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
Der Weg zur Resilienz: Überleben und weiterentwickeln
Dr. Joerg Rahmers Strategie für eine globale Führungsrolle der F24 AG. Für Vorstandssprecher Dr. Jörg Rahmer, verantwortlich für Strategie und Innovation bei der F24 AG, ist Resilienz nichts Neues. Es handelt sich schließlich um ein jahrhundertealtes, naturwissenschaftliches Phänomen. Mit Beispielen aus Physik, Biologie, Medizin und Psychologie untermauert er seine Überzeugung, dass Resilienz nichts anderes ist…
News | IT-Security | Veranstaltungen
Experience Tour 2025: F24 zeigt Wege zur Stärkung organisationaler Resilienz auf
Wirtschaftliche Instabilität, ein Krieg in Europa, immer häufigere Extremwetterereignisse und ein immer dichteres Netz an regulatorischen Anforderungen: Im Zeitalter von Permakrisen und zunehmender Volatilität ist Resilienz für Unternehmen nicht mehr nur eine Option, sondern ein geschäftskritischer Erfolgsfaktor. Doch was genau macht Unternehmen resilient? Welche Strukturen und Maßnahmen empfehlen sich, um Risiken rechtzeitig zu antizipieren? Wie…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
SolarWinds präsentiert Next-Generation-Lösungen für Herausforderungen mit betrieblicher Resilienz in der modernen IT
Neue Funktionen für Observability, Vorfallreaktion, Servicemanagement und KI-Automatisierung optimieren die IT und die betriebliche Resilienz. SolarWinds, Anbieter einfacWher, leistungsstarker und sicherer Observability- und IT-Management-Lösungen, unternimmt einen großen Schritt in seinem Bestreben, Unternehmen bei einem resilienten IT-Betrieb zu unterstützen. Die neuesten Verbesserungen beim SolarWinds-Portfolio umfassen Funktionen wie Observability, Vorfallreaktion, Servicemanagement und KI-gestützte Automatisierung. Damit können…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum
Robuste Cyberresilienz für kritische Infrastrukturen: Mehrschichtiger Sicherheitsansatz zum Schutz von KRITIS
Kritische Infrastrukturen stehen mehr und mehr im Visier von Cyberkriminellen und staatlich gesponserten Angreifern. Ob Cyberangriffe auf Versorgungsnetzwerke, Kommunikations- und Verkehrssysteme, staatliche und medizinische Einrichtungen oder auf den Banken- und Finanzsektor, erfolgreiche KRITIS-Attacken können enorme Kosten verursachen und teils verheerende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben. Laut eines aktuellen Berichts der European Union Agency for…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Nachhaltige Cyberresilienz lebt in einem Ökosystem
Warum Partner-Ökosysteme für den Schutz und das Sichern von IT-Infrastrukturen, Systemen und Daten auch 2025 immer wichtiger werden. Cyberresilienz ist eine Voraussetzung, um die Verfügbarkeit von Geschäftsprozessen in einer zunehmend gefährdeten digitalen Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Plattformlösungen für eine proaktive Abwehr und für eine automatisierte, saubere Cyber Recovery sind zentral für den Rebuild funktionierender Infrastrukturen. Angesichts…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Services | Whitepaper
Cybersecurity Report 2025: Resilienztest für die digitale Gesellschaft
Trotz eines starken Rückgangs in der zweiten Jahreshälfte steigt die Anzahl schädlicher Requests im Gesamtjahr 2024 um 25 Prozent. Bots und Hacktivismus: Einflussnahme auf Wahlen und die Bevölkerung nimmt zu. Öffentlicher Sektor bleibt Cyberhotspot: Mehr als die Hälfte der Überlastungsangriffe (55,8 Prozent) sind erfolgreich. Die Bedrohungslage im Internet verschärft sich trotz vereinzelter positiver…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Strategien
Familienunternehmen 2025: Innovationsgeist und Resilienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft
Mitglieder des Transformations-Ökosystems Maschinenraum beziehen Stellung für 2025. Die Geschäftsführenden zahlreicher Familienunternehmen in Deutschland plädieren mit Blick auf das Jahr 2025 für mehr Zuversicht und engagiertes Handeln. Angesichts globaler Krisen, geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Herausforderungen machen sie es sich zum Ziel, die Zukunft aktiv zu gestalten und auch jungen Menschen wieder mehr Hoffnung zu…
469 Artikel zu „Disaster Recovery“
News | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Outsourcing | Rechenzentrum | Services
Das unsichtbare Sicherheitsnetz Cloud-Backup: Backup- und Disaster Recovery
Viele Unternehmen setzen auf eine Kombination verschiedener Backup-Lösungen, häufig über mehrere Standorte hinweg. Im Krisenfall macht es solch eine Strategie jedoch oft schwierig, Dateien zeitnah wiederherzustellen. Dagegen bieten Cloud-integrierte Lösungen einfaches Testen der Disaster-Recovery-Strategie und im Notfall die rasche Rückkehr zum Normalbetrieb. Daten sind für Unternehmen heute wertvolle Rohstoffe und müssen besser gesichert werden als…
Infrastruktur | Advertorial | Ausgabe 7-8-2016
Backup- und Disaster Recovery – StorageCraft verstärkt Aktivitäten im deutschen Markt
Neue Produkte, mehr Mitarbeiter und viel Präsenz.
News | Cloud Computing | Effizienz | IT-Security | Tipps
Fünf Tipps, wie CIOs Disaster Recovery in der Cloud angehen
Für Unternehmen ist es entscheidend, dass ihre Geschäfte auch im Katastrophenfall weiterlaufen: Ausfallzeiten bedeuten schnell Umsatzeinbußen, eine verringerte Mitarbeiterproduktivität und einen Vertrauensverlust in die Marke. Dennoch stellt sich bei Diskussionen mit Unternehmen schnell heraus, dass lediglich 50 bis 60 Prozent der Firmen Pläne für Disaster Recovery (DR) in der Schublade haben – und viele dieser…
Kommunikation | Ausgabe 11-12-2015
Business Continuity und Disaster Recovery – Die Rolle des Kommunikationsnetzes
Vier kritische Fragen, die man einem Kommunikationsdienstleister unbedingt stellen sollte.
IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2015
Kein Disaster Recovery? 43 Prozent der Betroffenen müssten schließen
Ein effizienter Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Plan sorgt dafür, dass nach einem Vorfall der IT-Betrieb ungestört weitergeht – ist aber teuer. Ein modernes Disaster Recovery as a Service (DRaaS) kann die Kosten dafür halbieren.
News | Cloud Computing | IT-Security | Rechenzentrum
Ist es an der Zeit, das Disaster-Recovery-Rechenzentrum abzuschalten?
Warum die Cloud als Option für Disaster Recovery immer wichtiger wird und wie sich Unternehmen das Backup-Rechenzentrum sparen können. Jede Zeit setzt ihre Standards. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Nutzung eines kompletten Backup-Rechenzentrums zum Standard entwickelt. Um die IT ihres Unternehmens jederzeit aufrecht erhalten zu können, duplizieren fortschrittliche Organisationen ihr Rechenzentrum an einem zweiten…
Services | Top-Thema | Ausgabe 11-12-2015
Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) aus der Cloud: Automatische Ausfallsicherung
Die IT-Notfallplanung wird im Mittelstand oft genug noch stiefmütterlich behandelt. Das liegt auch an den Kosten bisheriger Lösungsansätze. Doch neue Cloud-basierte Dienste für Disaster Recovery (DRaaS) sind im Aufwind: Sie minimieren das Risiko und halten dank nutzungsabhängiger Abrechnungsmodelle die Investitionen im Zaum.
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Cyber Recovery ist komplex aber unverzichtbar
Nur jedes fünfte Unternehmen ist zuversichtlich, den Geschäftsbetrieb nach einer Cyberattacke weiterführen zu können Backups in 92 Prozent der Fälle Angriffsziel – bei 13 Prozent in jedem Fall Jedes vierte Unternehmen zahlt Ransomware-Lösegeld Unternehmen sehen die besonderen Probleme, die eine Cyber Recovery (CR) im Vergleich zu einer herkömmlichen Datenwiederherstellung, Disaster Recovery (DR), stellt. So die…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2024 | Security Spezial 7-8-2024
Backup und Recovery von Microsoft-Identitäten – Herausforderungen bei Active Directory und Entra ID
Da Microsoft keine Schnittstellen für Identitäts-Backups zur Verfügung stellt, haben Entra-ID-Backup-Tools Probleme nach einem Hackerangriff. Mit einer Active-Directory-spezifischen Backup-Lösung ist die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens schnellstmöglich wiederhergestellt, da alle Identitäten und deren Berechtigungen zu den Geschäftsdaten und Applikationen erhalten bleiben.
News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise: Veritas zum 19. Mal Leader für Backup and Recovery Software Solutions
Anerkennung für die Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung. Veritas Technologies, ein führender Anbieter von sicheren Lösungen für das Multi-Cloud-Datenmanagement, wurde von Gartner als Leader im Magic Quadrant für Enterprise Backup and Recovery Software Solutions (EBRSS) positioniert. Veritas ist der einzige Anbieter, der von Gartner in jedem der letzten 19 Berichte über…
News | Infrastruktur | Ausgabe 9-10-2022 | Security Spezial 9-10-2022
Unverzichtbar für Cyber-Recovery: 3-2-1-1-Prinzip und unveränderlicher Speicher – Wiederherstellung ist das Wichtigste
Laut dem Sicherheitsbericht des BSI ist die Lage in Bezug auf die Cybersicherheit kritisch [1]. Im letzten Jahr wurden 144 Millionen neue Schadprogrammvarianten entdeckt, das sind 22 Prozent mehr als 2021 und entspricht einem Durchschnitt von 553.000 Schadsoftware-Varianten pro Tag. Unternehmen sind daher aufgefordert, für eine zuverlässige Datensicherheit sorgen. Das Mindeste sollte ein zuverlässiges Backup sein, um im Falle eines Angriffs alle Daten möglichst schnell, vollständig und aktuell wiederherstellen zu können.
News | IT-Security | Services | Tipps
Sichern Sie das Datengedächtnis Ihres Unternehmens: Täglich grüßt das Backup- und Recovery-Murmeltier
Sie besitzen sicherlich seit Jahren oder Jahrzehnten eine beachtliche Anzahl an Versicherungen. Doch spätestens bei der Durchsicht der eigenen Unterlagen zum Jahresabschluss beschleicht Sie in Anbetracht der vielen Abschlüsse und deren Kosten der Gedanke, warum Sie eigentlich diese Versicherungen Jahr für Jahr bezahlen, ohne sie ein einziges Mal in Anspruch genommen zu haben. Sie fackeln…
News | Produktmeldung
Metallic offiziell gelauncht: ADN Group unterstützt Reseller beim Start mit der neuen Backup- und Recovery Cloud-Lösung
Mit dem offiziellen Launch von Metallic, dem neuen Backup- und Recovery-Service, startet die ADN Distribution Group in Deutschland ihr Launch-Programm und unterstützt Partner beim Aufbau ihres Metallic-Business. Die Lösung verspricht zuverlässige Sicherung und Wiederherstellung, angeboten als komfortables SaaS-Modell. Das intelligente Datenmanagement-Tool punktet mit schneller Einsatzbereitschaft, leichter Bedienbarkeit sowie unbegrenzter Skalierbarkeit und bietet verlässlichen Schutz…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2020
Alles wird agil – auch Backup und Recovery: Wider besseres Wissen
Backup und Recovery trägt nicht unmittelbar zum Geschäftserfolg bei und wird daher oft als sekundär empfunden und auch so behandelt. Bis der Ernstfall eintritt. Mit agilem Backup lassen sich nicht nur alle Daten wiederherstellen, sondern auch komplette Infrastrukturen inklusive der aktuellen Konfigurationen.
News | Trends Security | Trends 2017 | IT-Security | Lösungen
Backup & Recovery: Große Unterschiede bei Nachhaltigkeitsimage der Hersteller
Anwender bewerten Lösungen für das Backup und Recovery und deren Hersteller in einer aktuellen Studie. Auffällig sind die großen Unterschiede in der Bewertung des Aspekts Nachhaltigkeit. Höchstwertungen wurden beim Thema Innovation erreicht. Mit Spitzenbewertungen von rund 85 Punkten haben die befragten Anwenderunternehmen in dieser Bewertungskategorie fast das Prädikat »sehr gut« vergeben. Dies ist ein…
News | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Isolated Recovery & Ransomware – wahre Kosten und realer Nutzen
Mit Schlagworten wie Isolated Recovery, Air Gapping von Backup-Systemen und terminierten Updates sehen sich aktuell viele Unternehmen konfrontiert, die nach erfolgsversprechenden Strategien zum Schutz vor Ransomware-Attacken suchen. Darüber hinaus stehen viele vor der Frage, welche Ansätze einerseits das Budget schonen und andererseits sowohl leistungsfähig als auch einfach einzusetzen sind. Rubrik, spezialisiert auf Cloud Data Management,…
News | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum
Backup- und Recovery-Software für Rechenzentren – Worauf es ankommt
In der heutigen, von Daten getriebenen und sich rasch weiterentwickelnden Welt sind Backup und Recovery für Rechenzentren besonders sensible Themen. Daten sind mittlerweile die wertvollsten Güter und entscheidend für den Unternehmenswert, weshalb es entsprechend wichtig ist, die geeignete Software zur Sicherung dieses Schatzes zu wählen. Die Zahl der verfügbaren Lösungen ist enorm, aber nicht jede…
News | Cloud Computing | IT-Security | Outsourcing | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Backup- und Recovery-Software für Rechenzentren – Worauf es ankommt
In der heutigen, von Daten getriebenen Welt sind Backup und Recovery für Rechenzentren besonders sensible Themen. Deshalb ist es für Unternehmen entsprechend wichtig, die richtige Software für diese Aufgaben zu wählen. Allerdings ist der Markt groß, und es gibt eine Vielzahl von kleinen und großen Anbietern [1]. Worauf kommt es also an? Was müssen Unternehmen…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Omnidirektionale Datenwiederherstellung – Klimawandel versus IT
Die steigende Zahl von Naturkatastrophen macht Disaster Recovery auch hierzulande essenziell. Durch die potenzielle Komplexität der Hybrid-Cloud-Einführung wird eine durchdachte Disaster-Recovery-Strategie wichtiger denn je.
News | Veranstaltungen
Harness Data for Any Application at Any Scale
Join Supermicro and Scality to learn how you can harness data at any scale, from hundreds of TB to hundreds of PB, for any of today’s fastest growing use cases including Big Data, cloud native applications, imaging, video surveillance, backup, archive, disaster recovery, and more using the Supermicro Solution for Scality.