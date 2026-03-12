Vertiv industrialisiert KI-Bereitstellung mit digital orchestrierter Infrastruktur 

Die werkseitig integrierte, digital validierte Infrastruktur Vertiv OneCore reduziert die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und beschleunigt die Termintreue trotz immer strengerer Bauauflagen. Vertiv industrialisiert die KI-Bereitstellung und kooperiert für bessere Skalierbarkeit mit Hut 8.

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Bereitstellung von Rechenzentren mit hoher Dichte bekannt: den Übergang von der traditionellen statischen Modellierung zu einer Digital-Twin-Plattform mit höherer Genauigkeit. Dieser technologieorientierte Ansatz beschleunigt die Bereitstellung der integrierten modularen Lösungen Vertiv OneCore und ermöglicht es Betreibern, KI-Fabriken mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision zu skalieren.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Trainings- und Inferenzkapazitäten stellen Betreiber fest, dass herkömmliche Bauweisen nicht schnell genug skaliert werden können, um die Nachfrage zu befriedigen. Die Branche sieht sich mit einer Konvergenz physischer und logistischer Einschränkungen konfrontiert, die die Projektzeitpläne gefährden.

Im Mittelpunkt des physikorientierten Designs und der Digital-First-Strategie von Vertiv steht ein Generationswechsel von statischem Building Information Modeling (BIM) zu einer dynamischen digitalen Umgebung, die auf SimReady-Assets mit Universal Scene Description (OpenUSD)-Exportfunktionen basiert. Diese einheitliche, vollständige digitale Infrastruktur geht über disaggregierte Design- und Konstruktionsworkflows hinaus und reduziert die Abhängigkeit von knappen Fachkräften, inkonsistenter Qualität, sequenziellen Workflows, Wetterbedingungen und unterschiedlichen branchenspezifischen Silos. Das Ergebnis verändert die Physik der Bereitstellung grundlegend und beschleunigt die Zeit bis zur Tokenisierung, Wiederholbarkeit und Leistung.

»Die Branche stößt an die Grenzen dessen, was mit traditioneller, sequenzieller Konstruktion erreicht werden kann«, sagte Giordano Albertazzi, Chief Executive Officer bei Vertiv. »Wir ersetzen nicht die technische Genauigkeit, sondern wechseln von einer Produkt-in-Produkt-Mentalität, bei der mechanische und elektrische Systeme um Platz und Kontrolle konkurrieren, zu einem einheitlichen, vollständig kohärenten System, bei dem das digitale Design und die physischen Anlagen untrennbar miteinander verbunden sind. Dabei handelt es sich nicht nur um Vorfertigung, sondern um Konvergenz und Interoperabilität, die zu einer Steigerung der Geschwindigkeit und Effizienz führen.«

Der Einsatz von Vertiv OneCore bietet NeoCloud-, Hyperscale-, Colocation-, Unternehmens- und staatlichen Betreibern greifbare finanzielle Vorteile:

Vertiv OneCore basiert auf wiederholbaren Bausteinen, darunter werkseitig integrierte Elemente für Stromversorgung, Kühlung, Wärmeabfuhr, Überkopf-Gang-Infrastruktur und Dienstleistungen, die zu einer einzigen konvergenten physischen Infrastruktur zusammengefasst sind, die die Ausführung vereinfacht und Zeitpläne verkürzt, indem sie die Arbeitsintensität und Komplexität vor Ort reduziert.

Geschwindigkeit für Umsatzbeschleunigung: Vertiv OneCore ist werkseitig integriert und getestet und reduziert den Arbeitsaufwand vor Ort, die Inbetriebnahme und die Zeit bis zur Token-Ausgabe um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen.

Dichte für Anlageneffizienz: Bis zu 30 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen, was eine höhere Rechendichte, eine geringere Ausbreitung der Infrastruktur und einen höheren Umsatz pro Quadratmeter ermöglicht.

Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten für eine kürzere interne Rendite: Bis zu 25 % Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen durch Verlagerung der Arbeit außerhalb des Standorts, Reduzierung von Nacharbeiten und Minimierung nicht wiederholbarer Kosten und Verschwendung vor Ort.

Zukunftsfähige Infrastruktur für finanzielle Flexibilität: Skalierbare Blöcke mit einer konfigurierbaren Dichte von bis zu 600 kW pro Rack wurden entwickelt, um die Infrastruktur für mehrere kommende Rechengenerationen vorzubereiten.

Strategische Zusammenarbeit mit Hut 8

Hut 8 Corp. (»Hut 8«), ist eine Energieinfrastrukturplattform, die Strom, digitale Infrastruktur und Rechenleistung in großem Maßstab integriert, um energieintensive Anwendungsfälle der nächsten Generation zu unterstützen. Hut 8 hat mit Vertiv zusammengearbeitet, um die konvergierte physische Infrastruktur Vertiv OneCore in ausgewählte Rechenzentrumsprojekte innerhalb seiner umfassenderen Infrastruktur-Roadmap zu integrieren. Durch die Kombination des energieorientierten und innovationsgetriebenen Ansatzes von Hut 8 mit den vollständig konvergenten, interoperablen Systemen von Vertiv haben die Unternehmen eine industrialisierte, skalierbare und wiederholbare Lösung für den Einsatz von KI-Rechenzentren geschaffen. Dieser Ansatz soll Zeitpläne beschleunigen und durch frühzeitige Integration von Einschränkungen »Designsicherheit« ermöglichen, während gleichzeitig die für moderne Rechenlasten erforderliche technische Genauigkeit gewahrt bleibt.

»Wir betrachten die KI-Rechenzentrumsinfrastruktur als ein integriertes industrielles System, das auf Energie basiert, und nicht als eine Sammlung von maßgeschneiderten Immobilienprojekten«, sagte Asher Genoot, CEO von Hut 8. »Die Zusammenarbeit mit Vertiv bei der Bereitstellung der Vertiv OneCore-Architektur stärkt unsere Fähigkeit, das Design zu standardisieren, strenge Liefertermine einzuhalten und das Vertrauen in die Umsetzung großer KI-Infrastrukturprojekte zu stärken.«

Für diese erste Implementierung haben Vertiv und Hut 8 gemeinsam an einer industrialisierten KI-Infrastrukturarchitektur gearbeitet und dabei das konvergente physische Infrastruktursystem von Vertiv mit der groß angelegten Energie- und digitalen Infrastrukturplattform von Hut 8 abgestimmt.

Vertiv OneCore wurde mit einem einzigen Designziel entwickelt: der engen Integration von Vertivs Stromversorgungs- und Klimatisierungslösungen, IT-White-Space, Steuerungen und Services als Infrastrukturplattform für beschleunigte Rechenblöcke – zur Unterstützung der sich weiterentwickelnden Anforderungen von KI-Fabriken, ohne die Architektur an ein einziges Rechenökosystem zu binden. Modulare elektrische und mechanische Elemente in Kombination mit digitalen Modellen auf Systemebene ermöglichen es Kunden, eine wiederholbare physische Architektur zu standardisieren und gleichzeitig die Konfigurationen flexibel anzupassen, um mehrere zukünftige Rechengenerationen zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Vertiv OneCore und anderen Vertiv-Lösungen sind unter Vertiv.com verfügbar.

