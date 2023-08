Herstellerkonforme Lizenzierung – Lizenzberatung ohne (Folge-)Kosten

Seit 20 Jahren berichtet die »manage it«-Redaktion über News, Trends, Analysen, Anwenderstorys, strategische und taktische IT-Entscheidungen. Immer wieder spannend und immer aktuell. Auch die VENDOSOFT GmbH findet sich seit Jahren in diesem informativen Magazin wieder. Um die Rechtskonformität gebrauchter Microsoft-Produkte ging es da oder um Einsparpotenziale in der IT. Um die optimale Microsoft-Lizenzierung von Unternehmen und Behörden, die VENDOSOFT in einer hybriden Struktur aus M365 und günstiger Gebrauchtsoftware sieht. Neueren Datums sind Berichte über Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Soft- und Hardware. Und immer wieder ging und geht es um den von Microsoft erschaffenen Lizenzdschungel, der IT-Verantwortliche vor Herausforderungen stellt.

Lizenzen einkaufen, das haben IT-Administratoren bis vor wenigen Jahren noch selbst gemacht. Heute werden Beschaffung, Verwaltung und Lizenznachweispflege schnell zum Bumerang. Kaum einer IT-Abteilung gelingt es noch, die vielen Lizenztypen und sich permanent ändernden Optionen, Bestimmungen, Bedingungen und Beschränkungen zu durchblicken. Um Audit-sicher zu sein, wird externer Rat eingeholt. Der ist oft teuer. Bei VENDOSOFT ist das anders. Der Microsoft Solutions Partner propagiert günstige Second-hand-Lizenzen und rät zur Cloud nur dort, wo sie wirklich gebraucht wird. Unternehmen sparen damit 50 bis 80 Prozent ihrer veranschlagten IT-Budgets ein. Sie sind modern lizenziert – ohne hohe monatliche Folgekosten.

Ein Querschnitt durch alle Branchen. Behörden, mittelständische Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen, Industriekonzerne, IT-Häuser… die Liste der VENDOSOFT-Kunden ist lang und ein Querschnitt durch alle Branchen und Unternehmensgrößen. Unisono loben IT-Verantwortliche die umfassende strategische Lizenzberatung der Microsoft-Profis. Und die ist auch noch kostenlos!

