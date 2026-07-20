KI-Betrug im Sommer erkennen: Vier Tipps von Experten 

Management Summary
KI-gestützte Betrugsversuche werden durch täuschend echte Stimmen, Videos und Gesprächsskripte immer schwerer erkennbar. Der Beitrag zeigt vier unmittelbar anwendbare Prüfmethoden: spontane Folgefragen stellen, die reale Umgebung im Video einbeziehen, Augen- und Lippenbewegungen kontrollieren sowie mit Ironie oder unerwartetem Humor testen, ob das Gegenüber den Kontext versteht. Für potenzielle Opfer lautet die zentrale Botschaft: Nicht ein einzelnes technisches Merkmal, sondern die Kombination mehrerer Plausibilitätsprüfungen erhöht die Chance, Manipulationen frühzeitig zu erkennen. Bei ungewöhnlichem Zeitdruck, Zahlungsaufforderungen oder der Bitte um sensible Daten sollte die Kommunikation beendet und die Identität über einen unabhängigen, bekannten Kontaktweg verifiziert werden.
Ob bei der Reisebuchung, im Videoanruf oder am Telefon: Gerade in der Sommer- und Urlaubszeit nutzen Kriminelle erhöhte Transaktionsvolumina, Zeitdruck und eingeschränkte Erreichbarkeit aus. Generative KI verschärft dieses Risiko, weil sie Stimmen imitieren, Gesichter manipulieren und glaubwürdige Dialoge erzeugen kann. Gleichzeitig werden verdächtige Inhalte bislang nur selten systematisch überprüft. Umso wichtiger sind einfache Tests, die sich ohne Spezialsoftware direkt im Gespräch anwenden lassen. Die folgenden vier Methoden helfen dabei, unnatürliche Reaktionsmuster, visuelle Unstimmigkeiten und fehlendes Kontextverständnis sichtbar zu machen.
- Sprachverzögerungstest
KI-Stimmen und Videosysteme können auf den ersten Blick überzeugend klingen. Allerdings basieren sie oft auf Echtzeitverarbeitung, was zu leichten Verzögerungen führen kann, insbesondere wenn Gespräche unvorhersehbar verlaufen. Diese subtilen Verzögerungen fallen oft stärker auf, wenn der natürliche Gesprächsfluss unterbrochen wird.
Um dies zu überprüfen, sagt Adam Nasli, leitender Broker-Analyst bei BrokerChooser :
»Man kann schnelle, direkt aufeinanderfolgende Fragen stellen, die den natürlichen Gesprächsfluss unterbrechen, wie zum Beispiel ›Können Sie das bestätigen?‹, unmittelbar gefolgt von ›Von wo aus rufen Sie gerade an?‹. Ein echter Mensch passt sich sofort an und verwendet dabei oft natürliche Füllwörter wie ähm oder äh, während KI-Systeme eher leicht verzögerte Antworten geben oder so reagieren, als würde jede Frage für sich allein gestellt. Diese kleinen zeitlichen Unstimmigkeiten sind oft das erste Anzeichen dafür, dass man nicht mit einem Menschen spricht.«
- Beweis dafür, dass das Zimmer echt ist
Deepfake-Videos können ein Gesicht zwar gut simulieren, haben aber nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Verständnis der realen Welt, beispielsweise bei der Darstellung eines realistischen Zimmers.
Am einfachsten lässt sich dies erkennen, indem man kleine, spontane Interaktionen mit der Umgebung fordert. Bitten Sie um etwas Einfaches, aber Konkretes, wie zum Beispiel: »Ich kann Sie nicht richtig sehen, können Sie bitte Ihre Kamera nach links drehen?« Menschen reagieren sofort und natürlich, während KI-gesteuerte Videos unter diesem Druck oft versagen – mit verzögerten Bewegungen, ungeschickter Bildausrichtung oder einem Hintergrund, der sich nicht überzeugend mit dem Körper mitbewegt.
- Untersuchen Sie die Augen und Lippen
Gesichter können auf den ersten Blick überzeugend aussehen, aber wenn man genau darauf achtet, wie Augen und Lippen zusammenwirken, fallen oft Unstimmigkeiten auf. Ein Warnzeichen sind beispielsweise Lippen, die sich zu flüssig bewegen oder nicht ganz mit den gesprochenen Lauten übereinstimmen. Achten Sie besonders auf Wörter, bei denen die Lippen vollständig geschlossen sein müssen, wie »P«, »B« oder »M«, da KI mit diesen Silben Schwierigkeiten hat und der Mund oft leicht offen bleibt oder sich nicht zum richtigen Zeitpunkt schließt.
Ein weiteres Anzeichen für KI ist das Blinzeln. Von KI erzeugtes Blinzeln kann gleichmäßig sein oder keinen Bezug zum Gespräch haben, während echtes Blinzeln unregelmäßiger ist und auf natürliche Weise mit unserer Sprache und unseren Gedanken verbunden ist.
- Wird Humor verstanden?
KI kann zwar sprachlich flüssig sein, hat aber nach wie vor Schwierigkeiten mit Sarkasmus, Ironie und emotionalem Humor. Dies bietet einen nützlichen Stresstest in der Praxis bei verdächtigen Interaktionen. Man könnte zum Beispiel sagen: »Oh, perfekt, ich habe nur darauf gewartet, dass mich eine beliebige Bank anruft, um meine Finanzen zu regeln – das kommt mir total normal vor.« Ein echter Mensch würde Ihre Bedenken in der Regel zur Kenntnis nehmen und die Seriosität des Anrufs bestätigen. KI-Systeme hingegen reagieren oft wörtlich oder fahren mit dem Skript fort, ohne den Tonfall zu erkennen – zum Beispiel: »Vielen Dank für Ihre Bestätigung. Aus Sicherheitsgründen überprüfen Sie bitte Ihre Kontodaten, damit wir fortfahren können.«
Sie können auch absurden Compliance-Humor testen, bei dem Betrugsversuche oft darauf setzen, dass die Opfer nichts hinterfragen. Zum Beispiel: »Bevor wir fortfahren, soll ich Ihnen vielleicht auch gleich meine PIN und meine Lieblingsfarbe nennen, wenn ich schon dabei bin?« Ein Mensch wird das Missverständnis in der Regel aufklären, während KI-gesteuerte Betrugssysteme den Witz möglicherweise völlig ignorieren oder so reagieren, als wäre er Teil eines echten Sicherheitsbestätigungsprozesses.
Quellennachweis:
- BusinessWire | Riskified-Studie: KI treibt Sommerreiseboom an, doch gefährden umständliche Sicherheitsprozesse und Angst vor Betrug die Konversionsraten der Händler
- Ad Hoc News | Online-Betrug: 73 Prozent der Deutschen bereits Ziel von Kriminellen
1824 Artikel zu „KI Betrug „
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Vorsicht vor KI‑gestützten Betrugsmaschen bei Geldanlagen
Wie Verbraucher Anlagebetrug erkennen und sich wirksam schützen können. Je mehr Druck, Versprechen und emotionale Werbung – desto größer das Risiko. Skepsis, Information und Ruhe sind der beste Schutz. Warum Anlagebetrug immer professioneller wird Immer mehr Menschen investieren ihr Geld online – etwa über Apps, Handelsplattformen oder Kryptowährungen. Das bietet viele Chancen, bringt aber auch neue…
News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI‑gestützte Betrugsmaschen bei Geldanlagen
Erscheinungsformen, Erkennungsmerkmale und Schutzmaßnahmen. Einleitung Die Digitalisierung der Finanzmärkte eröffnet neue Möglichkeiten für private Anlegerinnen und Anleger, bringt jedoch zugleich ein erhöhtes Risiko für betrügerische Aktivitäten mit sich. Besonders auffällig ist in den letzten Jahren der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) durch Täterinnen und Täter, um Geldanlagebetrug realistischer, skalierbarer und schwerer erkennbar zu…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
KI-Betrug im Netz: Die meisten Nutzer sind leicht(gläubig)e Opfer
Fast die Hälfte der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland fühlt sich zwar in der Lage, KI-generierte Inhalte zu erkennen. Tatsächlich schaut jedoch kaum jemand genauer hin: Nur eine Minderheit hat schon einmal etwa nach Unstimmigkeiten im Bild gesucht oder die Quelle überprüft (28 beziehungsweise 19 %). Der Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik…
Trends 2026 | News | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security
KI-Betrug, Datenklau, Fake-Shops: Nur 14 Prozent der Deutschen machen sich keine Sorgen beim Online-Shopping
Fast die Hälfte der Befragten haben Bedenken vor betrügerischen Angeboten beim Einkaufen im Internet . Millennials haben deutlich mehr Angst beim Online-Shopping als Boomer. Echtheit bei Bewertungen, Käufern und Verkäufern wird immer wichtiger. Gerade zu Weihnachten boomt der digitale Handel. Fast 75 Prozent der Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online [1]. Dennoch fühlt sich nur…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Tipps
KI-Betrug mit Deepfakes um 500 % gestiegen
KI-Betrug mit Deepfakes hat 2025 um 500 % zugenommen. Das geht aus dem neuesten Bericht der Forex-Broker-Experten von BrokerChooser hervor [1]. Die Experten analysierten Betrugsprotokolle, um zu berechnen, wie oft das Abbild verschiedener Prominenter verwendet wurde, um gefälschte Nachrichten über Deepfakes und andere KI-Medien zu erstellen. Sie sammelten auch Daten über den Anstieg von Vorfällen…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Die Evolution des KI-unterstützten Internetbetrugs: Neue Betrugsmaschen und Gegenmaßnahmen
Künstliche Intelligenz (KI) macht es Cyberkriminellen immer leichter, ihre eigenen »Produktivitätstools« zu entwickeln. Sie ermöglicht es, täuschend echt wirkende Inhalte für Angriffe in immer schneller werdendem Tempo zu erstellen. Dabei kommen sowohl legitime Apps , die für böswillige Zwecke missbraucht werden, als auch speziell entwickelte Tools, die in der Cybercrime-Unterwelt kursieren, zum Einsatz. KI-Tools durchsuchen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-generierten Betrug verhindern: Eine Herausforderung unserer Zeit
Seit dem Aufkommen von generativer KI vor zwei Jahren beschäftigt sie die Fantasie der Menschen und durchdringt immer mehr Bereiche des Lebens – klar, mit zahlreichen Vorteilen, aber auch neuen Risiken. Auch für 2025 sehen die Sicherheitsforscher von Trend Micro KI als wesentlichen Antrieb für kriminelle Machenschaften. KI-generierter Betrug entwickelt sich rasant weiter und ist…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Verhinderung von KI-gestütztem Identitätsbetrug
Die Finanzinstitute müssen die Lücke schließen und in 2025 in KI-gestützte Identitätsbetrugsprävention investieren. Während KI-gesteuerter Identitätsbetrug stark zunimmt, zeigt der Signicat-Report The Battle Against AI-driven Identity Fraud eine Kluft zwischen Bewusstsein und Handeln [1]. Während über 76 % der Entscheidungsträger die wachsende Bedrohung durch KI bei Betrug erkennen, haben nur 22 % der Unternehmen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Sensibilisierung für Betrugsversuche, Sicherheitslücken und Datenschutz – Mit IT und KI auf der sicheren Seite
In Zeiten des täglichen Gebrauchs von künstlicher Intelligenz (KI) steigen nicht nur die Möglichkeiten und Chancen, auch der Sicherheitsaspekt rückt vermehrt in den Vordergrund. Wie können die Potenziale von IT und KI optimal und gleichzeitig sicher genutzt werden?
News | Business | Trends 2024 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Betrug hat ein neues Gesicht: 40 % aller Fälle von BEC wurden von einer KI erzeugt
Die Zahl der »Business E-Mail Compromise« ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 % höher, die Verwendung bösartiger Links steigt um 74 % und die Zahl manipulierter Anhänge verdoppelt sich. Die VIPRE Security Group veröffentlicht den Q2 2024 Email Threat Trends Report. Der Bericht demonstriert, wie einfallsreich Cyberkriminelle bei der Nutzung von KI vorgehen.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI hilft Betrügern: Deep-Fake-Videos zu Dieter Bohlens Ostheoarthritis
Urheber von Gesundheitsspam nutzen KI-Technologien für Social-Media-Kampagnen. Die Bitdefender Labs beobachten weltweite Kampagnen mit KI-generierten Deepfake-Videos und -Audios auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Messenger und Instagram. Unter den angeblichen Fürsprechern für Behandlungsmethoden etwa rund um das Thema Knie und Gelenke befinden sich Prominente wie Dieter Bohlen, der bekannte Arzt Dr. Heinz Lüscher, Christiano Ronaldo, Brad Pitt,…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-gesteuerter Identitätsbetrug nimmt zu
Die Studie »The Battle Against AI-driven Identity Fraud« zeigt, dass Entscheidungsträger in ganz Europa mit KI-gesteuertem Identitätsbetrug konfrontiert sind und mit einer Zunahme rechnen. Sie sind jedoch nicht darauf vorbereitet, dagegen vorzugehen, und waren bisher nicht in der Lage, Maßnahmen zu seiner Verhinderung zu ergreifen. Jeder fünfzehnte Betrugsversuch nutzt Deepfakes, um nicht nur B2C-Firmen,…
News | Trends 2024 | Trends Security | Geschäftsprozesse | IT-Security
Betrug durch KI erreicht eine neue Dimension
Untersuchung zu Bankbetrug und Finanzdelikten in Europa zeigt Zunahme bei Social-Engineering-Attacken und Gerätediebstählen; Kriminelle verfeinern ihre Methoden und ihre Opferauswahl mithilfe künstlicher Intelligenz. BioCatch, ein Experte für digitale Betrugserkennung und Schutz vor Finanzkriminalität durch Lösungen auf der Basis von Verhaltensbiometrie, hat eine neue Studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie Kriminelle ihre Betrugsmethoden immer weiter verfeinern.…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Penetrationstests selbst entwickeln oder kaufen?
Vorstände und CIOs drängen Sicherheitsteams dazu, interne KI-Penetrationstest-Tools selbst zu entwickeln – aber lohnt sich das? Mit jedem neuen Frontier Model Release – sei es Mythos von Anthropic oder ChatGPT 5.5 – stehen Sicherheits- und Penetrationstest-Teams unter dem zunehmenden Druck seitens von Vorständen, CEOs und CIOs, interne KI-Tools zu entwickeln. Bevor sie sich für die…
Trends 2026 | News | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
AI-Security-Report 2026: Sechs Empfehlungen für Unternehmen im Umgang mit KI-Risiken
Ein Kommentar von Dr. Yvonne Bernard, CTO bei Hornetsecurity by Proofpoint* Künstliche Intelligenz verändert die Cybersicherheitslandschaft grundlegend. KI-gestützte Phishing-Angriffe, Deepfakes und automatisierte Social-Engineering-Kampagnen zählen inzwischen zu den größten Sorgen deutscher Unternehmen. Der aktuelle AI-Security-Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeigt jedoch: Während die Bedrohungslage zunehmend erkannt wird, bleibt die praktische Umsetzung vielerorts hinter den…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Den Abfluss sensibler Daten im KI-Zeitalter verhindern
Unbeabsichtigte Datenschutz- und Sicherheitsverletzungen durch Mitarbeiter stellen ein größeres Risiko dar als klassische Datendiebstähle durch böswillige Insider. Die Nutzung von KI-Tools erhöht die Gefahr des Datenabflusses, da sensible Informationen über Prompts, Uploads oder unkontrollierte Freigaben nach außen gelangen können. Wirksames Insider-Risikomanagement beginnt mit umfassender Data Discovery und Datenklassifizierung über alle Datenquellen und Kanäle hinweg. Unternehmen…
News | IT-Security | Tipps
Rootkits: die versteckte Malware, die monatelang unbemerkt auf Geräten bleiben kann
Rootkits verbergen sich tief im Betriebssystem, stehlen Daten im Hintergrund und ermöglichen Angreifern langfristigen Zugriff auf Geräte. Nicht jede gefährliche Malware macht sich sofort bemerkbar. Manche Schadprogramme sperren den Bildschirm, blenden Warnmeldungen ein oder verlangsamen ein Gerät deutlich. Rootkits funktionieren anders: Sie sind darauf ausgelegt, sich tief im Betriebssystem zu verstecken, Sicherheitssoftware zu umgehen…
News | IT-Security | Lösungen | Produktmeldung | Services
Neue Sicherheitslösung unterstützt FIDO2 und PKI für gesicherten logischen Zugriff
Die Infineon Technologies AG bringt SECORA ID Key S USB auf den Markt, eine auf Java Card basierende Lösung mit USB- und NFC-Konnektivität für gesicherte Authentifizierung und digitale Signaturen. Als erste für FIDO Level 3+ zertifizierte und CTAP 2.1-konforme Lösung ermöglicht der Authentifikator eine phishing-resistente, passwortlose Authentifizierung sowie Schutz vor aus der Ferne durchgeführten Softwareangriffen…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Services
Die Zukunft des IT-Monitoring: Vom Tool-Overkill zur Service Intelligence
83 % der Unternehmen nutzen drei oder mehr IT-Monitoring-Tools. 34 % der Unternehmen sehen sich zwischen einfachen Monitoring-Tools und komplexen Observability-Plattformen gefangen. Eine von Forrester Consulting im Auftrag von USU durchgeführten Studie adressiert die aktuellen Herausforderungen, mit denen Unternehmen im Bereich IT-Monitoring konfrontiert sind [1]. Die Studie analysiert und zeigt auf, welche Fähigkeiten moderne…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends Services | Internet der Dinge | IT-Security | Kommunikation | Services
KI-Bots: Jede fünfte Webanfrage erfolgt mittlerweile automatisiert
KI-Bots verändern die Vorstellungen von guter Cybersicherheit. Bunny.net analysiert 42,5 Milliarden Anfragen und deckt auf, dass KI-Crawler mittlerweile mit Suchmaschinen konkurrieren und rekordverdächtige Angriffe auf Anwendungsebene verzeichnen. Jede fünfte Anfrage, die bei Websites eingeht, ist mittlerweile automatisiert, da KI-gestützte Bots, KI-Crawler und API-gesteuerter Datenverkehr die Art und Weise, wie Unternehmen mit dem Internet…