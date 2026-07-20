KI-Betrug im Sommer erkennen: Vier Tipps von Experten 

Management Summary

KI-gestützte Betrugsversuche werden durch täuschend echte Stimmen, Videos und Gesprächsskripte immer schwerer erkennbar. Der Beitrag zeigt vier unmittelbar anwendbare Prüfmethoden: spontane Folgefragen stellen, die reale Umgebung im Video einbeziehen, Augen- und Lippenbewegungen kontrollieren sowie mit Ironie oder unerwartetem Humor testen, ob das Gegenüber den Kontext versteht. Für potenzielle Opfer lautet die zentrale Botschaft: Nicht ein einzelnes technisches Merkmal, sondern die Kombination mehrerer Plausibilitätsprüfungen erhöht die Chance, Manipulationen frühzeitig zu erkennen. Bei ungewöhnlichem Zeitdruck, Zahlungsaufforderungen oder der Bitte um sensible Daten sollte die Kommunikation beendet und die Identität über einen unabhängigen, bekannten Kontaktweg verifiziert werden.

Ob bei der Reisebuchung, im Videoanruf oder am Telefon: Gerade in der Sommer- und Urlaubszeit nutzen Kriminelle erhöhte Transaktionsvolumina, Zeitdruck und eingeschränkte Erreichbarkeit aus. Generative KI verschärft dieses Risiko, weil sie Stimmen imitieren, Gesichter manipulieren und glaubwürdige Dialoge erzeugen kann. Gleichzeitig werden verdächtige Inhalte bislang nur selten systematisch überprüft. Umso wichtiger sind einfache Tests, die sich ohne Spezialsoftware direkt im Gespräch anwenden lassen. Die folgenden vier Methoden helfen dabei, unnatürliche Reaktionsmuster, visuelle Unstimmigkeiten und fehlendes Kontextverständnis sichtbar zu machen.

Sprachverzögerungstest

KI-Stimmen und Videosysteme können auf den ersten Blick überzeugend klingen. Allerdings basieren sie oft auf Echtzeitverarbeitung, was zu leichten Verzögerungen führen kann, insbesondere wenn Gespräche unvorhersehbar verlaufen. Diese subtilen Verzögerungen fallen oft stärker auf, wenn der natürliche Gesprächsfluss unterbrochen wird.

Um dies zu überprüfen, sagt Adam Nasli, leitender Broker-Analyst bei BrokerChooser :

»Man kann schnelle, direkt aufeinanderfolgende Fragen stellen, die den natürlichen Gesprächsfluss unterbrechen, wie zum Beispiel ›Können Sie das bestätigen?‹, unmittelbar gefolgt von ›Von wo aus rufen Sie gerade an?‹. Ein echter Mensch passt sich sofort an und verwendet dabei oft natürliche Füllwörter wie ähm oder äh, während KI-Systeme eher leicht verzögerte Antworten geben oder so reagieren, als würde jede Frage für sich allein gestellt. Diese kleinen zeitlichen Unstimmigkeiten sind oft das erste Anzeichen dafür, dass man nicht mit einem Menschen spricht.«

Beweis dafür, dass das Zimmer echt ist

Deepfake-Videos können ein Gesicht zwar gut simulieren, haben aber nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Verständnis der realen Welt, beispielsweise bei der Darstellung eines realistischen Zimmers.

Am einfachsten lässt sich dies erkennen, indem man kleine, spontane Interaktionen mit der Umgebung fordert. Bitten Sie um etwas Einfaches, aber Konkretes, wie zum Beispiel: »Ich kann Sie nicht richtig sehen, können Sie bitte Ihre Kamera nach links drehen?« Menschen reagieren sofort und natürlich, während KI-gesteuerte Videos unter diesem Druck oft versagen – mit verzögerten Bewegungen, ungeschickter Bildausrichtung oder einem Hintergrund, der sich nicht überzeugend mit dem Körper mitbewegt.

Untersuchen Sie die Augen und Lippen

Gesichter können auf den ersten Blick überzeugend aussehen, aber wenn man genau darauf achtet, wie Augen und Lippen zusammenwirken, fallen oft Unstimmigkeiten auf. Ein Warnzeichen sind beispielsweise Lippen, die sich zu flüssig bewegen oder nicht ganz mit den gesprochenen Lauten übereinstimmen. Achten Sie besonders auf Wörter, bei denen die Lippen vollständig geschlossen sein müssen, wie »P«, »B« oder »M«, da KI mit diesen Silben Schwierigkeiten hat und der Mund oft leicht offen bleibt oder sich nicht zum richtigen Zeitpunkt schließt.

Ein weiteres Anzeichen für KI ist das Blinzeln. Von KI erzeugtes Blinzeln kann gleichmäßig sein oder keinen Bezug zum Gespräch haben, während echtes Blinzeln unregelmäßiger ist und auf natürliche Weise mit unserer Sprache und unseren Gedanken verbunden ist.

Wird Humor verstanden?

KI kann zwar sprachlich flüssig sein, hat aber nach wie vor Schwierigkeiten mit Sarkasmus, Ironie und emotionalem Humor. Dies bietet einen nützlichen Stresstest in der Praxis bei verdächtigen Interaktionen. Man könnte zum Beispiel sagen: »Oh, perfekt, ich habe nur darauf gewartet, dass mich eine beliebige Bank anruft, um meine Finanzen zu regeln – das kommt mir total normal vor.« Ein echter Mensch würde Ihre Bedenken in der Regel zur Kenntnis nehmen und die Seriosität des Anrufs bestätigen. KI-Systeme hingegen reagieren oft wörtlich oder fahren mit dem Skript fort, ohne den Tonfall zu erkennen – zum Beispiel: »Vielen Dank für Ihre Bestätigung. Aus Sicherheitsgründen überprüfen Sie bitte Ihre Kontodaten, damit wir fortfahren können.«

Sie können auch absurden Compliance-Humor testen, bei dem Betrugsversuche oft darauf setzen, dass die Opfer nichts hinterfragen. Zum Beispiel: »Bevor wir fortfahren, soll ich Ihnen vielleicht auch gleich meine PIN und meine Lieblingsfarbe nennen, wenn ich schon dabei bin?« Ein Mensch wird das Missverständnis in der Regel aufklären, während KI-gesteuerte Betrugssysteme den Witz möglicherweise völlig ignorieren oder so reagieren, als wäre er Teil eines echten Sicherheitsbestätigungsprozesses.

Quellennachweis:

BusinessWire | Riskified-Studie: KI treibt Sommerreiseboom an, doch gefährden umständliche Sicherheitsprozesse und Angst vor Betrug die Konversionsraten der Händler Ad Hoc News | Online-Betrug: 73 Prozent der Deutschen bereits Ziel von Kriminellen

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