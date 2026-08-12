KI muss Geld verdienen: Warum Unternehmen ihre KI-Strategie neu denken müssen

Management Summary

KI muss vom Experiment zum Geschäftsmodell werden: Der eigentliche Wert entsteht nicht durch einzelne Tools, sondern durch skalierbare Anwendungsfälle mit messbarem Beitrag zu Produktivität, Kundenerlebnis und Umsatz.

Der eigentliche Wert entsteht nicht durch einzelne Tools, sondern durch skalierbare Anwendungsfälle mit messbarem Beitrag zu Produktivität, Kundenerlebnis und Umsatz. Der Engpass liegt weniger in der Technologie als im Managementansatz: Erfolgreiche Initiativen starten mit einer klaren Business-Frage und nicht mit der Suche nach einem Problem für eine vorhandene KI-Lösung.

Erfolgreiche Initiativen starten mit einer klaren Business-Frage und nicht mit der Suche nach einem Problem für eine vorhandene KI-Lösung. Datenqualität bleibt der zentrale Erfolgsfaktor: Unternehmen müssen vorhandene Informationen verfügbar, nutzbar und kontextfähig machen, statt ausschließlich auf perfekte Datenstrukturen zu warten.

Unternehmen müssen vorhandene Informationen verfügbar, nutzbar und kontextfähig machen, statt ausschließlich auf perfekte Datenstrukturen zu warten. Data Layer, Enterprise Architecture und MCP werden strategisch relevant: Sie bilden die Grundlage, um Unternehmensdaten standardisiert für KI-Assistenten, Automatisierung und neue digitale Services nutzbar zu machen.

Sie bilden die Grundlage, um Unternehmensdaten standardisiert für KI-Assistenten, Automatisierung und neue digitale Services nutzbar zu machen. Die nächste KI-Welle entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit: Wer erfolgreiche Use Cases systematisch skaliert, schafft die Basis für neue Wertschöpfung, Wachstum und langfristige Differenzierung.

Einzelne KI-Use-Cases schaffen bereits heute messbaren Mehrwert. Der nächste Wettbewerbsvorteil entsteht jedoch durch die Fähigkeit, diese Erfolge zu skalieren.

Die Diskussion rund um künstliche Intelligenz tritt in eine neue Phase ein. Nachdem Unternehmen in den vergangenen Jahren vor allem auf Automatisierung und Effizienzsteigerung blickten, rückt zunehmend eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich mit KI nachhaltiger Geschäftswert schaffen – sei es durch höhere Produktivität, bessere Kundenerlebnisse, neue Services oder zusätzliche Umsatzpotenziale?

Genau dieser Frage widmete sich der SYBIT Expert Talk »Show me the money – Der wahre Business Value von KI«. Die zentrale Erkenntnis der Diskussion: Erfolgreiche KI-Initiativen beginnen häufig mit einzelnen, klar umrissenen Anwendungsfällen. Langfristiger Wettbewerbsvorteil entsteht jedoch dort, wo Unternehmen diese Erfolge auf weitere Prozesse, Datenquellen und Geschäftsbereiche übertragen und daraus eine skalierbare KI-Fähigkeit entwickeln.

KI wird zur strategischen Fähigkeit

Die Ausgangslage ist eindeutig: Laut der aktuellen Transformationsstudie 2026 von NTT DATA Business Solutions sehen 60 Prozent der Unternehmen KI inzwischen als wichtigsten Treiber ihrer Transformation. Gleichzeitig setzen bereits 76 Prozent KI systematisch in Transformationsprojekten ein. Dennoch kämpfen viele Organisationen weiterhin mit den Voraussetzungen erfolgreicher KI-Initiativen, insbesondere bei Themen wie Datenqualität, Transparenz und Governance.

Nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer könnten sich dadurch die Unterschiede zwischen Unternehmen mit hoher KI-Reife und Unternehmen in frühen Experimentierphasen zunehmend vergrößern. Während einige Organisationen bereits tragfähige Daten- und KI-Fundamente schaffen, beschäftigen sich andere noch mit ersten Governance- oder Use-Case-Fragen.

Der Engpass ist nicht mehr die Technologie

Ein zentrales Ergebnis des Expert Talks war die Beobachtung, dass KI-Projekte heute immer seltener an den technologischen Möglichkeiten scheitern.

»Viele Unternehmen starten noch immer nach dem Muster: Wir haben eine Technologie und suchen nun nach einem passenden Problem«, lautete eine der Kernaussagen der Diskussion. Erfolgreiche KI-Projekte beginnen stattdessen mit einer grundlegenden geschäftlichen Fragestellung: Welches Problem soll gelöst werden und welchen konkreten Mehrwert soll die Lösung schaffen?

Die Diskussion machte deutlich, dass Unternehmen künftig weniger über einzelne KI-Werkzeuge sprechen werden und stärker über Geschäftsziele, Prozesse, Daten und Wertschöpfung nachdenken müssen.

Von Effizienz zu Wachstum: Die KI-Debatte verändert sich

Besonders auffällig war die veränderte Perspektive auf den wirtschaftlichen Nutzen von KI.

In den vergangenen Jahren stand vor allem die Frage im Vordergrund, wie Unternehmen durch KI produktiver werden können. Heute gewinnt zunehmend die Diskussion an Bedeutung, wie sich neue Umsatzpotenziale erschließen lassen.

Dabei geht es nicht nur um Automatisierung, sondern um neue digitale Services, datenbasierte Angebote und innovative Geschäftsmodelle. Wissen, Daten und digitale Leistungen werden zunehmend als eigenständige Wertschöpfungsbausteine betrachtet. KI ermöglicht es Unternehmen, solche Leistungen wirtschaftlicher bereitzustellen, zu personalisieren und zu skalieren.

Die Diskussionsteilnehmer waren sich dabei einig: Kunden bezahlen nicht für KI. Sie bezahlen für den konkreten Nutzen, der durch KI entsteht. Ob bessere Verfügbarkeit, schnellere Entscheidungen, höhere Servicequalität oder neue digitale Angebote – der geschäftliche Mehrwert steht im Vordergrund, nicht die Technologie selbst.

Daten bleiben entscheidend – aber die Spielregeln ändern sich

Eine weitere wichtige Erkenntnis betrifft den Umgang mit Daten.

Jahrelang investierten Unternehmen erhebliche Ressourcen in die Strukturierung, Klassifizierung und Organisation ihrer Informationen. Moderne KI-Systeme verändern dieses Paradigma grundlegend. Informationen können heute aus unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt und kontextbezogen genutzt werden. Dadurch verschiebt sich der Fokus: Nicht perfekte Datenstrukturen werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor, sondern die Verfügbarkeit, Qualität und Nutzbarkeit der vorhandenen Informationen.

Die Transformationsstudie 2026 bestätigt diesen Trend. Datenqualität zählt weiterhin zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren erfolgreicher Transformationen und gleichzeitig zu den häufigsten Herausforderungen.

Data Layer, Enterprise Architecture und MCP gewinnen an Bedeutung

Auf technologischer Ebene zeichnet sich laut den Experten ein weiterer Trend ab. Unternehmen investieren zunehmend in gemeinsame Datenplattformen, sogenannte Data Layer, und in skalierbare Enterprise Architectures. Ziel ist es, Daten zentral verfügbar zu machen und für unterschiedliche Anwendungen nutzbar zu halten – von Analyseplattformen über Kundenportale bis hin zu KI-Assistenten und Automatisierungslösungen.

Auch neue Architekturkonzepte wie das Model Context Protocol (MCP) gewinnen an Relevanz. Sie ermöglichen es, Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse standardisiert für KI-Systeme zugänglich zu machen. Dadurch entwickelt sich KI zunehmend vom einzelnen Feature zu einem grundlegenden Gestaltungsprinzip moderner Unternehmensarchitekturen.

Die nächste Wettbewerbsstufe entsteht gerade

Der Expert Talk machte deutlich, dass die eigentliche Herausforderung für Unternehmen nicht darin besteht, möglichst viele KI-Projekte zu starten.

Vielmehr geht es darum, erfolgreiche Anwendungsfälle als Ausgangspunkt zu nutzen und daraus eine skalierbare Grundlage für weitere Innovationen zu schaffen. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, welche Unternehmen KI langfristig als strategische Fähigkeit etablieren können.

Die erste KI-Welle war stark von Effizienz, Automatisierung und Produktivität geprägt. Die nächste Welle wird sich zunehmend mit Wachstum, neuen Geschäftsmodellen und zusätzlichen Wertschöpfungspotenzialen beschäftigen.

Weitere Informationen unter: https://www.sybit.com/de/wir/insights/show-me-the-money-der-wahre-business-value-von-ki

FAQ

Warum reicht es nicht, einzelne KI-Use-Cases umzusetzen?

Einzelne Use Cases können Effizienz und Lernerfahrungen bringen. Strategischer Wert entsteht jedoch erst, wenn Unternehmen erfolgreiche Ansätze auf weitere Prozesse, Datenquellen und Geschäftsbereiche übertragen.

Welche Rolle spielt Datenqualität für den Business Value von KI?

Datenqualität entscheidet darüber, ob KI verlässliche Ergebnisse liefert und in Geschäftsprozessen akzeptiert wird. Entscheidend ist nicht perfekte Ordnung, sondern die Fähigkeit, relevante Informationen verfügbar, kontextbezogen und verantwortungsvoll nutzbar zu machen.

Wie verändert KI die Diskussion über Wachstum?

KI wird zunehmend nicht nur als Effizienzhebel verstanden, sondern als Grundlage für neue digitale Services, datenbasierte Geschäftsmodelle und zusätzliche Umsatzpotenziale. Kunden bezahlen dabei nicht für KI selbst, sondern für den konkreten Nutzen.

Was sollten Entscheider jetzt priorisieren?

Entscheider sollten KI-Initiativen konsequent an Geschäftszielen ausrichten, Datenplattformen und Enterprise Architecture stärken und erfolgreiche Pilotprojekte systematisch in skalierbare Fähigkeiten überführen.

Wie lässt sich der Erfolg von KI-Initiativen messen?

Der Erfolg sollte nicht allein an technischen Kennzahlen gemessen werden. Entscheidend sind geschäftliche Effekte wie Prozessgeschwindigkeit, Servicequalität, Umsatzbeitrag, Kundenzufriedenheit oder die Fähigkeit, neue Angebote schneller an den Markt zu bringen.

Warum ist MCP für Unternehmen relevant?

Das Model Context Protocol kann helfen, Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse standardisiert für KI-Systeme bereitzustellen. Damit wird es einfacher, KI-Assistenten kontrolliert, wiederverwendbar und über verschiedene Anwendungen hinweg nutzbar zu machen.

Was unterscheidet erfolgreiche KI-Unternehmen von Experimentierern?

Erfolgreiche Unternehmen verbinden Use Cases mit einer klaren Daten- und Architekturstrategie. Sie behandeln KI nicht als isoliertes Tool, sondern als wiederverwendbare Fähigkeit, die Prozesse, Daten und Geschäftsmodelle systematisch miteinander verknüpft.

Welche Rolle spielt Governance bei wachstumsorientierter KI?

Governance schafft Vertrauen, Transparenz und Wiederholbarkeit. Gerade wenn KI nicht nur Effizienz, sondern neue Services und Umsatzmodelle ermöglichen soll, braucht es klare Regeln für Datenzugriff, Verantwortlichkeiten, Qualitätssicherung und Compliance.

Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt

5305 Artikel zu „KI Wettbewerb“