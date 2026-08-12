KI muss Geld verdienen: Warum Unternehmen ihre KI-Strategie neu denken müssen

Management Summary
- KI muss vom Experiment zum Geschäftsmodell werden: Der eigentliche Wert entsteht nicht durch einzelne Tools, sondern durch skalierbare Anwendungsfälle mit messbarem Beitrag zu Produktivität, Kundenerlebnis und Umsatz.
- Der Engpass liegt weniger in der Technologie als im Managementansatz: Erfolgreiche Initiativen starten mit einer klaren Business-Frage und nicht mit der Suche nach einem Problem für eine vorhandene KI-Lösung.
- Datenqualität bleibt der zentrale Erfolgsfaktor: Unternehmen müssen vorhandene Informationen verfügbar, nutzbar und kontextfähig machen, statt ausschließlich auf perfekte Datenstrukturen zu warten.
- Data Layer, Enterprise Architecture und MCP werden strategisch relevant: Sie bilden die Grundlage, um Unternehmensdaten standardisiert für KI-Assistenten, Automatisierung und neue digitale Services nutzbar zu machen.
- Die nächste KI-Welle entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit: Wer erfolgreiche Use Cases systematisch skaliert, schafft die Basis für neue Wertschöpfung, Wachstum und langfristige Differenzierung.
Einzelne KI-Use-Cases schaffen bereits heute messbaren Mehrwert. Der nächste Wettbewerbsvorteil entsteht jedoch durch die Fähigkeit, diese Erfolge zu skalieren.
Die Diskussion rund um künstliche Intelligenz tritt in eine neue Phase ein. Nachdem Unternehmen in den vergangenen Jahren vor allem auf Automatisierung und Effizienzsteigerung blickten, rückt zunehmend eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich mit KI nachhaltiger Geschäftswert schaffen – sei es durch höhere Produktivität, bessere Kundenerlebnisse, neue Services oder zusätzliche Umsatzpotenziale?
Genau dieser Frage widmete sich der SYBIT Expert Talk »Show me the money – Der wahre Business Value von KI«. Die zentrale Erkenntnis der Diskussion: Erfolgreiche KI-Initiativen beginnen häufig mit einzelnen, klar umrissenen Anwendungsfällen. Langfristiger Wettbewerbsvorteil entsteht jedoch dort, wo Unternehmen diese Erfolge auf weitere Prozesse, Datenquellen und Geschäftsbereiche übertragen und daraus eine skalierbare KI-Fähigkeit entwickeln.
KI wird zur strategischen Fähigkeit
Die Ausgangslage ist eindeutig: Laut der aktuellen Transformationsstudie 2026 von NTT DATA Business Solutions sehen 60 Prozent der Unternehmen KI inzwischen als wichtigsten Treiber ihrer Transformation. Gleichzeitig setzen bereits 76 Prozent KI systematisch in Transformationsprojekten ein. Dennoch kämpfen viele Organisationen weiterhin mit den Voraussetzungen erfolgreicher KI-Initiativen, insbesondere bei Themen wie Datenqualität, Transparenz und Governance.
Nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer könnten sich dadurch die Unterschiede zwischen Unternehmen mit hoher KI-Reife und Unternehmen in frühen Experimentierphasen zunehmend vergrößern. Während einige Organisationen bereits tragfähige Daten- und KI-Fundamente schaffen, beschäftigen sich andere noch mit ersten Governance- oder Use-Case-Fragen.
Der Engpass ist nicht mehr die Technologie
Ein zentrales Ergebnis des Expert Talks war die Beobachtung, dass KI-Projekte heute immer seltener an den technologischen Möglichkeiten scheitern.
»Viele Unternehmen starten noch immer nach dem Muster: Wir haben eine Technologie und suchen nun nach einem passenden Problem«, lautete eine der Kernaussagen der Diskussion. Erfolgreiche KI-Projekte beginnen stattdessen mit einer grundlegenden geschäftlichen Fragestellung: Welches Problem soll gelöst werden und welchen konkreten Mehrwert soll die Lösung schaffen?
Die Diskussion machte deutlich, dass Unternehmen künftig weniger über einzelne KI-Werkzeuge sprechen werden und stärker über Geschäftsziele, Prozesse, Daten und Wertschöpfung nachdenken müssen.
Von Effizienz zu Wachstum: Die KI-Debatte verändert sich
Besonders auffällig war die veränderte Perspektive auf den wirtschaftlichen Nutzen von KI.
In den vergangenen Jahren stand vor allem die Frage im Vordergrund, wie Unternehmen durch KI produktiver werden können. Heute gewinnt zunehmend die Diskussion an Bedeutung, wie sich neue Umsatzpotenziale erschließen lassen.
Dabei geht es nicht nur um Automatisierung, sondern um neue digitale Services, datenbasierte Angebote und innovative Geschäftsmodelle. Wissen, Daten und digitale Leistungen werden zunehmend als eigenständige Wertschöpfungsbausteine betrachtet. KI ermöglicht es Unternehmen, solche Leistungen wirtschaftlicher bereitzustellen, zu personalisieren und zu skalieren.
Die Diskussionsteilnehmer waren sich dabei einig: Kunden bezahlen nicht für KI. Sie bezahlen für den konkreten Nutzen, der durch KI entsteht. Ob bessere Verfügbarkeit, schnellere Entscheidungen, höhere Servicequalität oder neue digitale Angebote – der geschäftliche Mehrwert steht im Vordergrund, nicht die Technologie selbst.
Daten bleiben entscheidend – aber die Spielregeln ändern sich
Eine weitere wichtige Erkenntnis betrifft den Umgang mit Daten.
Jahrelang investierten Unternehmen erhebliche Ressourcen in die Strukturierung, Klassifizierung und Organisation ihrer Informationen. Moderne KI-Systeme verändern dieses Paradigma grundlegend. Informationen können heute aus unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt und kontextbezogen genutzt werden. Dadurch verschiebt sich der Fokus: Nicht perfekte Datenstrukturen werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor, sondern die Verfügbarkeit, Qualität und Nutzbarkeit der vorhandenen Informationen.
Die Transformationsstudie 2026 bestätigt diesen Trend. Datenqualität zählt weiterhin zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren erfolgreicher Transformationen und gleichzeitig zu den häufigsten Herausforderungen.
Data Layer, Enterprise Architecture und MCP gewinnen an Bedeutung
Auf technologischer Ebene zeichnet sich laut den Experten ein weiterer Trend ab. Unternehmen investieren zunehmend in gemeinsame Datenplattformen, sogenannte Data Layer, und in skalierbare Enterprise Architectures. Ziel ist es, Daten zentral verfügbar zu machen und für unterschiedliche Anwendungen nutzbar zu halten – von Analyseplattformen über Kundenportale bis hin zu KI-Assistenten und Automatisierungslösungen.
Auch neue Architekturkonzepte wie das Model Context Protocol (MCP) gewinnen an Relevanz. Sie ermöglichen es, Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse standardisiert für KI-Systeme zugänglich zu machen. Dadurch entwickelt sich KI zunehmend vom einzelnen Feature zu einem grundlegenden Gestaltungsprinzip moderner Unternehmensarchitekturen.
Die nächste Wettbewerbsstufe entsteht gerade
Der Expert Talk machte deutlich, dass die eigentliche Herausforderung für Unternehmen nicht darin besteht, möglichst viele KI-Projekte zu starten.
Vielmehr geht es darum, erfolgreiche Anwendungsfälle als Ausgangspunkt zu nutzen und daraus eine skalierbare Grundlage für weitere Innovationen zu schaffen. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, welche Unternehmen KI langfristig als strategische Fähigkeit etablieren können.
Die erste KI-Welle war stark von Effizienz, Automatisierung und Produktivität geprägt. Die nächste Welle wird sich zunehmend mit Wachstum, neuen Geschäftsmodellen und zusätzlichen Wertschöpfungspotenzialen beschäftigen.
Weitere Informationen unter: https://www.sybit.com/de/wir/insights/show-me-the-money-der-wahre-business-value-von-ki
FAQ
Warum reicht es nicht, einzelne KI-Use-Cases umzusetzen?
Einzelne Use Cases können Effizienz und Lernerfahrungen bringen. Strategischer Wert entsteht jedoch erst, wenn Unternehmen erfolgreiche Ansätze auf weitere Prozesse, Datenquellen und Geschäftsbereiche übertragen.
Welche Rolle spielt Datenqualität für den Business Value von KI?
Datenqualität entscheidet darüber, ob KI verlässliche Ergebnisse liefert und in Geschäftsprozessen akzeptiert wird. Entscheidend ist nicht perfekte Ordnung, sondern die Fähigkeit, relevante Informationen verfügbar, kontextbezogen und verantwortungsvoll nutzbar zu machen.
Wie verändert KI die Diskussion über Wachstum?
KI wird zunehmend nicht nur als Effizienzhebel verstanden, sondern als Grundlage für neue digitale Services, datenbasierte Geschäftsmodelle und zusätzliche Umsatzpotenziale. Kunden bezahlen dabei nicht für KI selbst, sondern für den konkreten Nutzen.
Was sollten Entscheider jetzt priorisieren?
Entscheider sollten KI-Initiativen konsequent an Geschäftszielen ausrichten, Datenplattformen und Enterprise Architecture stärken und erfolgreiche Pilotprojekte systematisch in skalierbare Fähigkeiten überführen.
Wie lässt sich der Erfolg von KI-Initiativen messen?
Der Erfolg sollte nicht allein an technischen Kennzahlen gemessen werden. Entscheidend sind geschäftliche Effekte wie Prozessgeschwindigkeit, Servicequalität, Umsatzbeitrag, Kundenzufriedenheit oder die Fähigkeit, neue Angebote schneller an den Markt zu bringen.
Warum ist MCP für Unternehmen relevant?
Das Model Context Protocol kann helfen, Unternehmensdaten und Geschäftsprozesse standardisiert für KI-Systeme bereitzustellen. Damit wird es einfacher, KI-Assistenten kontrolliert, wiederverwendbar und über verschiedene Anwendungen hinweg nutzbar zu machen.
Was unterscheidet erfolgreiche KI-Unternehmen von Experimentierern?
Erfolgreiche Unternehmen verbinden Use Cases mit einer klaren Daten- und Architekturstrategie. Sie behandeln KI nicht als isoliertes Tool, sondern als wiederverwendbare Fähigkeit, die Prozesse, Daten und Geschäftsmodelle systematisch miteinander verknüpft.
Welche Rolle spielt Governance bei wachstumsorientierter KI?
Governance schafft Vertrauen, Transparenz und Wiederholbarkeit. Gerade wenn KI nicht nur Effizienz, sondern neue Services und Umsatzmodelle ermöglichen soll, braucht es klare Regeln für Datenzugriff, Verantwortlichkeiten, Qualitätssicherung und Compliance.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
5305 Artikel zu „KI Wettbewerb“
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
KI-Talente werden zum Standortfaktor: Deutschland stark bei Patenten, schwächer im globalen Wettbewerb
Der Einsatz künstlicher Intelligenz nimmt in deutschen Unternehmen deutlich zu – doch der Zugang zu qualifizierten KI-Fachkräften wird zur strategischen Engstelle. Eine internationale Auswertung von Teamed zeigt, welche Länder beim KI-Talentpool vorn liegen, warum Deutschland trotz starker Innovationsleistung nur auf Rang 11 landet und weshalb globale Personalstrategien für Unternehmen immer wichtiger werden. Management Summary…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung
Management Summary Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Industrielle KI: Warum Deutschlands nächster Wettbewerbsvorteil im Datenkeller liegt
Die Verbindung von Engineering, Produktion und Betrieb wird zur entscheidenden Architekturfrage der Industrie. Die Partnerschaft von Siemens und IFS zeigt exemplarisch, wohin sich industrielle KI entwickelt: weg von isolierten Pilotprojekten, hin zu geschlossenen Datenkreisläufen, vertrauenswürdigen digitalen Zwillingen und neuen Formen industrieller Wertschöpfung. Industrielle KI entfaltet ihren Wert erst, wenn Konstruktionswissen, Produktionsdaten, Wartungsinformationen und reale Betriebsleistung…
News | Trends 2030 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz
Neocloud-Anbieter entwickeln sich zu einer wichtigen Wettbewerbskraft im Markt für KI-Cloud-Lösungen
Neocloud-Anbieter werden bis 2030 20 Prozent des 267-Milliarden-Dollar-Marktes für KI-Cloud-Lösungen erobern. Laut Gartner, einem Analyse- und Beratungsunternehmen für Wirtschaft und Technologie, werden Neocloud-Anbieter bis 2030 rund 20 Prozent des 267 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für KI-Cloud-Lösungen für sich gewinnen. Der Begriff »Neocloud« bezeichnet Cloud-Anbieter, deren Angebote speziell auf KI-Anwendungen und rechenintensive High-Performance-Workloads ausgelegt sind.…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
Trends 2026 | News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI und digitale Souveränität: KI entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit bis 2030
Keine Zukunft ohne künstliche Intelligenz (KI)? Eine neue Studie der Digitalberatung valantic in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) gibt hierauf eine klare Antwort: Unternehmen, die nicht konsequent auf KI-Technologien setzen, werden bis 2030 ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vier von fünf Entscheider (79 Prozent) stimmten dieser Aussage im Rahmen der neuen C-Level-Befragung »Digital Excellence Outlook…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI entwickelt sich vom Wettbewerbsvorteil zur unverzichtbaren Praxis
96 Prozent der Unternehmen integrieren KI in ihre Geschäftsprozesse. Unternehmen erzielen bessere Ergebnisse bei der Einführung von KI – hybride Datenarchitekturen sind entscheidend für sichere und skalierbare Erfolge. Cloudera veröffentlicht die Ergebnisse seiner jüngsten globalen Umfrage »The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture« [1]. Die Erhebung untersucht die beschleunigte…
News | Business | Trends 2030 | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz
CFOs sehen KI-Agenten als klaren Wettbewerbsvorteil
CFOs vertrauen auch bei Strategie und Risikobewertung auf KI-Agenten. In Sachen KI wechseln Finanzvorstände den Kurs, das belegt eine aktuelle Studie von Salesforce: Sie investieren strategisch in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz und Produktivität, sondern auch einen Motor für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmodelle [1]. Transformation im…
News | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz
Fortschrittliche KI-Reife verschafft Wettbewerbsvorteil
KI-reife Unternehmen übertreffen ihre Mitbewerber bei Umsatz, Marktanteil und Innovation – Investitionen und Multi-Modell-Strategien nehmen branchenübergreifend zu. Vultr hat seinen jährlichen KI-Reifebericht mit dem Titel »Navigating the Path to AI Success« veröffentlicht [1]. Der neue Bericht untersucht, wie führende Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um überlegene Geschäftsergebnisse zu erzielen. Da bereits 87–91 % der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Agenten sorgen für mehr Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsvorteile
Differenzierter Service und exzellente digitale Kundenerlebnisse können Tarife und Gebühren aufwiegen. Verbraucher haben große Erwartungen an KI bei Finanzdienstleistungen. Vertrauensaufbau ist bei der Einführung von agentenbasierter KI unerlässlich. Weniger als 40 Prozent der Verbraucher sind mit dem Angebot von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern voll zufrieden. Der Salesforce Connected Financial Services Report zeigt, wie entscheidend ein…
News | IT-Security | Produktmeldung
Mobile Sicherheit und Risikomanagement: Wettbewerbsanalyse und Ranking der führenden Anbieter für In-App-Schutzlösungen
In einer neuen Marktstudie hat das Analystenhaus Quadrant Knowledge Solutions die Stärken und Schwächen von In-App-Schutzlösungen untersucht. Neben einer Wettbewerbsanalyse umfasst die Untersuchung ein Ranking der führenden Technologieanbieter. Die »Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix« beinhaltet eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und Wettbewerbsposition. Darüber hinaus bietet die Studie strategische Informationen,…
News | Business | Digitale Transformation | Strategien | Ausgabe 3-4-2023
Innovation, digitale Transformation, Agilität, KI und hybride Arbeitsmodelle – Wie bleiben Unternehmen jetzt wettbewerbsfähig?
Die Unternehmen Citrix und TIBCO haben sich kürzlich zusammengeschlossen und sind nun Geschäftseinheiten der Cloud Software Group. Für Saša Petrović die Chance, nun auf zentraleuropäischer Ebene, Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu beraten und zu unterstützen. Der Director of Account Technology Strategist, DACH Industry bei Citrix, gibt im Interview Einblicke zu Brancheentwicklungen und verrät, wie Unternehmen aktuelle Herausforderungen meistern können.
News | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 7-8-2019
Beitrag zur Wahrung des Vertragsfriedens: Benchmarking-Klauseln – Wettbewerbsfähigkeit langfristig absichern
In Verträgen sind immer häufiger Benchmarking-Klauseln verankert, die einen gegenseitigen Vertrauensvorschuss in eine gute Zusammenarbeit der Vertragspartner darstellen sollen. Sie eröffnen den Vertragspartnern die Möglichkeit, Anpassungen an technische Entwicklungen, marktübliche Leistungsumfänge und Preisentwicklungen vornehmen zu können.
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fast die Hälfte der KI-Nutzung in Unternehmen basiert auf ungesicherter Schatten-KI
Bericht thematisiert unautorisierte Anwendungen, neue Angriffsvektoren und erforderliche Sicherheitsstrategien. Management Summary Schatten-KI ist kein Randphänomen mehr: Fast jede zweite KI-Interaktion läuft über private Identitäten und entzieht sich damit Governance, Monitoring und Compliance. Die Angriffsfläche verlagert sich in den Browser und die Entwicklungsumgebung: Erweiterungen, KI-Coding-Assistenten und agentische Browser werden zu neuen Einfallstoren für Datenabfluss und…
News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI: Menschliche Fähigkeiten sind der beste Schutz gegen den Jobverlust
Empathie, Kreativität und Anpassungsfähigkeit sind die wahren Treiber für zukunftssichere Berufe, was vielen Arbeitnehmern in Zeiten der Digitalisierung neue Hoffnung gibt. Eine neue Analyse von LiveCareer, einer Plattform für Karriereberatung und Lebenslauferstellung, untersucht die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung auf den Arbeitsmarkt bis 2030, um aufzuzeigen, was Arbeitnehmer heute tun müssen, um morgen…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Die Kosten von KI? Nicht, was Sie vermuten
Weshalb die Operationalisierung von Unternehmensdaten die nächste wirtschaftliche Herausforderung für produktive KI darstellt. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht nur bei der Inferenz: Sinkende Token-Preise sind wichtig, lösen aber nicht die eigentliche Kostenfrage produktiver Enterprise AI. Datenzugriff wird zum zentralen Engpass: Der wirtschaftliche Nutzen von KI hängt davon ab, ob relevante Unternehmensinformationen auffindbar, zugreifbar und…
News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
Warum die klassische ROI-Logik bei KI versagt und worauf es jetzt ankommt. Viele Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz, bewerten ihren wirtschaftlichen Erfolg aber weiterhin mit klassischen ROI-Modellen. Genau darin liegt ein Denkfehler: KI entfaltet ihren Nutzen erst im produktiven Einsatz, in veränderten Prozessen und über laufend überprüfte Ergebniskennzahlen. Wer den Business Case zu…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Europa stark bei der Sicherheit, doch schwach bei der KI-Governance
29 % der europäischen Unternehmen nennen die KI-Regulierung ihre größte Compliance-Sorge, der höchste Wert aller Regionen. Kiteworks hat seinen 2026 Data Security and Compliance Risk: Annual Survey Report veröffentlicht [1]. Die Analyse wurde zum fünften Mal in Folge durchgeführt und basiert auf einer Befragung von 459 Sicherheits-, Compliance-, Risiko- und IT-Fachleuten in zehn Branchen…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Datenqualität entscheidet über den KI-Erfolg
Datentransformation: Von KI-Ambitionen zum messbaren Geschäftswert. Weshalb Unternehmen jetzt eine belastbare Datenbasis schaffen müssen. KI verspricht Unternehmen mehr Effizienz, bessere Entscheidungen und neue Geschäftsmodelle. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor liegt nicht allein in leistungsfähigen Algorithmen, sondern in der Qualität, Verfügbarkeit und Governance der zugrunde liegenden Daten. Wer KI skalierbar und verantwortungsvoll einsetzen will, muss deshalb seine…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Schneller zur richtigen Diagnose: KI wertet Medizinsensoren aus
© Basel Adams (KI-generiert) Mithilfe von KI können medizinische Daten effizienter und genauer ausgewertet werden. Ein am Fraunhofer IZM entwickeltes Sensorsystem zur Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird durch die Einbindung von KI zu einem vielversprechenden Werkzeug in der Kardiologie. Management Summary KI-gestützte Sensorsysteme können kardiologische Diagnostik deutlich beschleunigen und ärztliches Fachpersonal bei der Auswertung…