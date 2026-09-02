KI-gestützte Markenimitation: Vertrauensverlust wird zum Business-Risiko

KI-gestützte Markenimitation entwickelt sich für Unternehmen vom reinen Security-Thema zum unmittelbaren Vertrauens- und Reputationsrisiko. Wenn Cyberkriminelle Markenkommunikation über WhatsApp, SMS oder soziale Plattformen täuschend echt nachbilden, geraten nicht nur Kundendaten und Geldbeträge in Gefahr, sondern auch die Glaubwürdigkeit digitaler Kundenkanäle. Unternehmen müssen deshalb Prävention, klare Kommunikationsregeln, Monitoring und schnelle Gegenmaßnahmen als festen Bestandteil ihrer Marken- und Sicherheitsstrategie verankern.

Management Summary

Markenimitation wird zum Top-Risiko: In Deutschland entfallen 23 Prozent der Messaging-Betrugsfälle auf gefälschte Markenkommunikation – damit ist sie eine der häufigsten Betrugsformen.

In Deutschland entfallen 23 Prozent der Messaging-Betrugsfälle auf gefälschte Markenkommunikation – damit ist sie eine der häufigsten Betrugsformen. KI hebt Scam-Qualität auf ein neues Niveau: Betrüger skalieren personalisierte Nachrichten, synthetische Stimmen und Deepfake-Elemente so, dass klassische Warnsignale immer seltener erkennbar sind.

Betrüger skalieren personalisierte Nachrichten, synthetische Stimmen und Deepfake-Elemente so, dass klassische Warnsignale immer seltener erkennbar sind. Vertrauen in Kundenkanäle erodiert: 99 Prozent der Betroffenen vertrauen nach einem Vorfall keiner eingehenden Nachricht über Messaging-Kanäle mehr – ein massiver Rückschlag für digitale Kommunikation.

99 Prozent der Betroffenen vertrauen nach einem Vorfall keiner eingehenden Nachricht über Messaging-Kanäle mehr – ein massiver Rückschlag für digitale Kommunikation. Reputationsschäden wirken langfristig: Wiederholte Vorfälle, emotionale Belastung und kanalübergreifende Angriffsketten beschädigen die Beziehung zwischen Marke und Kunde nachhaltig.

Wiederholte Vorfälle, emotionale Belastung und kanalübergreifende Angriffsketten beschädigen die Beziehung zwischen Marke und Kunde nachhaltig. Security wird zur Markenführungsaufgabe: Unternehmen brauchen klare Kanalregeln, kontinuierliches Brand-Monitoring, Awareness-Programme und schnelle Takedown-Prozesse.

Messaging-Betrug zählt zu den drei häufigsten Betrugsarten – Markenimitation erreicht in Deutschland 23 Prozent

99 Prozent der Betroffenen misstrauen nach einem Vorfall eingehenden Nachrichten über Messaging-Kanäle

63 Prozent der Betrugsfälle erstrecken sich über mehrere Plattformen

Markenimitation macht in Deutschland 23 Prozent der Messaging-Betrugsfälle aus und zählt damit zu den wichtigsten Betrugsformen. Durch KI und kanalübergreifende Angriffsketten wird gefälschte Markenkommunikation immer glaubwürdiger. Für Unternehmen verschiebt sich das Thema damit vom reinen Schutz einzelner Nutzer hin zur geschäftskritischen Sicherung digitaler Kundenkanäle, der Reputation und langfristiger Kundenbeziehungen. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Kaspersky-Studie [1].

Die Studie zeigt, wie überzeugend Cyberkriminelle Unternehmensidentitäten nachahmen und Betrugsmaschen mithilfe von KI skalieren. Kunden können legitime und gefälschte Nachrichten immer schwerer unterscheiden. Dadurch geraten genau jene Kanäle unter Druck, über die Unternehmen Serviceinformationen, Sicherheitshinweise und transaktionsbezogene Mitteilungen versenden.

In Deutschland liegt Markenimitation nach Betrug mit vorgetäuschten Lieferungen oder Paketen (34 Prozent) sowie Invest- oder Finanzbetrug (30 Prozent) auf Platz drei. Besonders kritisch: Über alle untersuchten Märkte hinweg geben nahezu alle Betroffenen an, nach einem Betrugsfall eingehenden Benachrichtigungen über Messaging-Kanäle nicht mehr zu vertrauen. Damit wird Vertrauen selbst zur knappen Ressource digitaler Kommunikation.

Wiederholte Vorfälle verstärken das Misstrauen

Messaging-Betrug ist kein seltenes Einzelereignis mehr. In Deutschland berichten 29 Prozent der Betroffenen, bereits drei- oder mehrmals betrogen worden zu sein; der jüngste Vorfall lag im Durchschnitt weniger als sechs Monate zurück. Wiederholte Angriffe verfestigen das Misstrauen – auch gegenüber Unternehmen, deren Identität missbraucht wurde – und erhöhen den Handlungsdruck auf Security-, Marketing- und Kommunikationsverantwortliche.

Aus einzelnen Sicherheitsvorfällen entsteht so ein dauerhaftes Kommunikations- und Reputationsrisiko. Je häufiger eine Marke für Betrug missbraucht wird, desto schwieriger wird es, mit legitimen Nachrichten Vertrauen und Aufmerksamkeit zurückzugewinnen.

KI macht Markenimitation skalierbar

Während Unternehmen KI einsetzen, um Kundenerlebnisse und Kommunikation zu verbessern, nutzen Betrüger dieselbe Technologie für gegenteilige Zwecke. Sie erzeugen Interaktionen, die im Tonfall, Timing und Erscheinungsbild echter Markenkommunikation ähneln und dadurch besonders glaubwürdig wirken.

In Deutschland glauben 52 Prozent der Betroffenen, dass die Nachricht in ihrem Betrugsfall mit KI verfasst wurde; 54 Prozent vermuten synthetische Stimmen oder Deepfake-Bilder. Dadurch lassen sich Tonalität und Auftreten einer Marke kanalübergreifend nachbilden. Die Angriffe beginnen vor allem auf WhatsApp (43 Prozent), per SMS/iMessage (41 Prozent) und auf Facebook (24 Prozent).

»Der sprunghafte Anstieg KI-gestützter Markenimitationen ist eine besonders raffinierte Form emotionaler Manipulation. Cyberkriminelle nutzen unser natürliches Vertrauen aus, indem sie Unternehmen, mit denen wir täglich interagieren, nahezu perfekt nachahmen«, erklärt Robert Siciliano, Sicherheitsexperte und CEO von Protect Now.

Unternehmen müssten deshalb über Basisschutz hinausgehen und Informationslücken schließen, damit Kunden subtile Warnzeichen früher erkennen. Andernfalls könnten Frustration, finanzielle Schäden und KI-gestützte Angriffe das Vertrauen in digitale Geschäftsmodelle weiter untergraben.

Emotionale Folgen werden zum Reputationsrisiko

Die Folgen reichen über unmittelbare finanzielle Verluste oder Datenabflüsse hinaus. Direkt nach einem Betrugsfall fühlten sich in Deutschland 56 Prozent der Betroffenen bestürzt, 49 Prozent wütend und 37 Prozent hintergangen. Auch Monate später bleiben negative Erfahrungen präsent und können dauerhaft mit der imitierten Marke verknüpft werden. Das beschädigt Reputation und mindert die Wirkung späterer legitimer Kommunikation.

»KI hat Markenimitationen so stark beschleunigt, dass das Vertrauen in alltägliche Nachrichten schleichend erodiert«, sagt Maria Isabel Manjarrez, Senior Security Researcher im Global Research & Analysis Team (GReAT) von Kaspersky. Unternehmen müssten deshalb Prävention in den Mittelpunkt stellen – mit leistungsfähigeren Erkennungsfunktionen, klaren Kommunikationsregeln und kontinuierlicher Kundenaufklärung.

Empfehlungen für Unternehmen

Awareness stärken: Kunden und Mitarbeitende sollten regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen informiert werden – inklusive konkreter Hinweise, wie verdächtige Nachrichten, Links und Anfragen erkannt werden können.

Kommunikationsregeln transparent machen: Unternehmen sollten klar definieren, welche Informationen oder Handlungen sie über Messaging-Plattformen niemals anfordern, und sensible Vorgänge konsequent auf verifizierte Kanäle lenken.

Markenmissbrauch aktiv überwachen: Social Media, Online-Marktplätze, Phishing-Domains und Darknet-Quellen sollten kontinuierlich beobachtet werden. Verdächtige Auftritte müssen schnell geprüft, priorisiert und entfernt werden.

Weitere Informationen enthält der Kaspersky-Report »The Great Messaging Heist – Exposing the global scam cartels exploiting everyday messages, 2026«.

[1] Die Umfrage wurde im April 2026 von Censuswide im Auftrag von Kaspersky durchgeführt. Befragt wurden 2.806 von Messaging-Betrug Betroffene im Alter von 16 bis 61 Jahren in Europa (Deutschland mit 252 Befragten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Serbien), Nordamerika (USA) sowie Afrika (Marokko, Senegal, Elfenbeinküste).

[2] https://www.kaspersky.de/enterprise-security/security-awareness

[3] https://www.kaspersky.de/enterprise-security/threat-intelligence

[4] https://materials.kaspersky.com/takedown-service

FAQ

Warum ist Markenimitation für Unternehmen gefährlich?

Weil Cyberkriminelle das Vertrauen in bekannte Absender ausnutzen und Kunden legitime Nachrichten anschließend schwerer von Betrug unterscheiden können. Welche Rolle spielt KI bei Messaging-Betrug?

KI ermöglicht glaubwürdigere Texte, passendere Tonalität, synthetische Stimmen und skalierbare Angriffskampagnen über mehrere Plattformen hinweg. Welche Kanäle sind besonders betroffen?

Vor allem Messaging-Dienste wie WhatsApp, SMS/iMessage und soziale Plattformen, da sie von Unternehmen und Kunden täglich genutzt werden. Warum reichen klassische Sicherheitshinweise nicht mehr aus?

Weil moderne Betrugsnachrichten professioneller wirken, weniger offensichtliche Fehler enthalten und oft gezielt auf Timing, Sprache und Kontext optimiert sind. Was bedeutet der Vertrauensverlust für Unternehmen?

Legitime Service-, Sicherheits- und Transaktionsnachrichten verlieren Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit, was Kundenbeziehungen und Prozesse belastet. Wie können Unternehmen Kunden besser schützen?

Durch transparente Kommunikationsregeln, klare Hinweise auf nie abgefragte Daten, sichere Alternativkanäle und regelmäßige Awareness-Kommunikation. Welche organisatorischen Maßnahmen sind wichtig?

Brand-Monitoring, Threat Intelligence, schnelle Takedown-Prozesse, abgestimmte Krisenkommunikation und klare Verantwortlichkeiten zwischen Security, Marketing und Kundenservice. Welche Rolle spielt Kundenaufklärung?

Sie hilft, Warnsignale zu erkennen, Drucksituationen zu entschärfen und sensible Aktionen über verifizierte Kanäle abzusichern. Warum ist das Thema auch für Markenverantwortliche relevant?

Weil der Schaden nicht nur technisch oder finanziell ist, sondern direkt auf Markenvertrauen, Reputation und Kommunikationswirkung einzahlt. Was ist die wichtigste Handlungsempfehlung?

Unternehmen sollten Messaging-Sicherheit als strategisches Zusammenspiel aus Technologie, Prozessen, Kommunikation und kontinuierlicher Prävention behandeln.

Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt

1879 Artikel zu „KI Betrug“