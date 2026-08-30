KI-gesteuerte Bot-Angriffe stiegen um das 12,5-fache an

- KI-gesteuerte Automatisierung beschleunigt die maschinelle Online-Aktivität, da Bots die Menschen überholen und die Funktionsweise des Internets neu definieren.
- Bots dominieren nun das Internet und machen mehr als die Hälfte des gesamten Datenverkehrs aus, wobei 40 % als böswillig eingestuft werden.
- KI löscht die Grenze zwischen legitimen und böswilligen Aktivitäten und macht die Absicht – nicht die Identität – zur neuen Sicherheitsherausforderung.
- APIs und Identitätssysteme sind Hauptziele, wobei Angreifer Frontend-Verteidigungen umgehen, um die Kern-Geschäftslogik in großem Maßstab auszunutzen
Am 29. April 2026 wurde der 2026 Bad Bot Report veröffentlicht: Bad Bots im Agentic-Zeitalter, was einen grundlegenden Wandel in der Funktionsweise des Internets aufzeigt, da KI-beschleunigte Automatisierung zu einem prägenden Merkmal moderner digitaler Infrastruktur wird.
Die Ergebnisse heben drei große strukturelle Veränderungen hervor: das Aufkommen von KI-Agenten als neue Kategorie des Internetverkehrs, die Dominanz automatisierter Aktivitäten gegenüber menschlicher Interaktion und die rasche Ausweitung von Angriffen, die APIs und Identitätssysteme angreifen, die das Rückgrat des digitalen Geschäfts bilden.
KI definiert Internetverkehr und Sicherheit neu
Der Bericht zeigt, dass KI nicht nur das Volumen der Bot-Aktivität erhöht, sondern ihre Natur grundlegend verändert. Im Jahr 2025 stiegen die KI-gesteuerten Bot-Angriffe im Vergleich zum Vorjahr um das 12,5-fache.
Noch bedeutender ist, dass KI-Agenten nun als dritte Kategorie von Verkehr hervortreten, neben traditionellen »guten« und »schlechten« Bots, die direkt mit Anwendungen und APIs interagieren, um Daten abzurufen und Aufgaben auszuführen. Dieser Wandel verwischt die Grenze zwischen legitimer und bösartiger Automatisierung und macht es für Organisationen zunehmend schwieriger, die Absicht zu bestimmen.
»KI verwandelt Automatisierung von etwas, das Organisationen blockieren wollen, in etwas, das sie auch verwalten müssen«, sagte Tim Chang, Global Vice President und General Manager Application Security bei Thales. »Die Herausforderung besteht nicht mehr darin, Bots zu identifizieren. Es geht darum zu verstehen, was der Bot, der Agent oder die Automatisierung tut, ob es mit der Geschäftsintention übereinstimmt und wie er mit kritischen Systemen interagiert.«
Diese Entwicklung schafft eine wachsende Sichtbarkeitslücke. Ein Großteil der heutigen KI-gesteuerten Aktivitäten bleibt unverifiziert oder nicht von legitimem Datenverkehr zu unterscheiden, was bedeutet, dass Organisationen mit einem unvollständigen Überblick über die Risiken agieren, denen sie ausgesetzt sind.
Bots übertreffen die Menschen online zunehmend
Der Bericht zeigt, dass die Automatisierung ihren Einfluss auf das Internet verstärkt, während Bots weiterhin menschliche Aktivitäten überholen. Im Jahr 2025 machten Bots mehr als 53 % des gesamten Webverkehrs aus, gegenüber 51 % im Vorjahr, während menschliche Aktivitäten auf 47 % sanken. Dies spiegelt eher einen strukturellen Wandel als einen vorübergehenden Trend wider, da Bots nicht mehr an bestimmte Ereignisse wie Scraping oder Credential-Stuffing-Kampagnen gebunden sind, sondern als dauerhafte und erwartete Präsenz in digitalen Umgebungen agieren.
APIs und Identitätssysteme werden zur primären Angriffsfläche
Da digitale Dienste zunehmend auf APIs angewiesen sind, um die Kernfunktionalität zu steuern, folgen Angreifer diesem Beispiel. Der Bericht stellt fest, dass 27 % der Bot-Angriffe inzwischen APIs ins Visier nehmen, bei denen Bots Benutzeroberflächen umgehen und direkt mit Backend-Systemen mit Maschinengeschwindigkeit interagieren können.
Diese Angriffe erscheinen oft legitim, verwenden gültige Authentifizierung und gut formulierte Anfragen, nutzen jedoch Geschäftslogik aus, extrahieren sensible Daten oder manipulieren Arbeitsabläufe in großem Maßstab. Die Auswirkungen sind besonders in hochwertigen Sektoren ausgeprägt. Finanzdienstleistungen machten 24 % aller Bot-Angriffe und 46 % der Kontoübernahmen aus, was unterstreicht, wie Automatisierung genutzt wird, um Cyberangriffe direkt zu monetarisieren.
Eine neue Ära der maschinell gesteuerten Interaktion
Da die KI-Akzeptanz beschleunigt wird, zeigt der Bericht, dass das Internet nun grundsätzlich maschinell gesteuert ist. Bots sind nicht mehr einfach Werkzeuge, die von Angreifern genutzt werden; Sie sind aktive Teilnehmer an digitalen Systemen, prägen Verkehrsmuster, beeinflussen Geschäftskennzahlen und interagieren in Echtzeit mit Systemen. In dieser Umgebung ist die Fähigkeit, Automatisierung im großen Maßstab präzise zu steuern, entscheidend für die Aufrechterhaltung von Sicherheit, Leistung und Vertrauen.
Konfrontation mit dem Aufstieg unkontrollierter Automatisierung
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass traditionelle Sicherheitsansätze, die auf die Identifizierung und Blockierung von Bots ausgerichtet sind, in einer Umgebung nicht ausreichen, in der Automatisierung sowohl allgegenwärtig als auch oft legitim ist. Organisationen müssen zu einem governance-basierten Modell übergehen, das Transparenz, Durchsetzung von Richtlinien und Verhaltensanalyse kombiniert, um zwischen akzeptabler und schädlicher Automatisierung zu unterscheiden. Dazu gehört die Definition der Definition, welche KI-Agenten mit Systemen interagieren dürfen, die Implementierung von Kontrollen auf der API- und Identitätsebene sowie die Entwicklung von Verteidigungen, die sich anpassen können, wenn sich Bots weiterentwickeln.
[1] Methodik: Der Thales Bad Bot Report 2026 analysiert die Bot-Aktivitäten des gesamten Jahres 2025 anhand von Daten der Teams von Thales Threat Research und Security Analyst Services. Der Bericht untersucht, wie Automatisierung, angetrieben von KI, Anwendungssicherheit, API-Exposure und digitale Infrastruktur weltweit neu gestaltet.
Für weitere Informationen und Empfehlungen bitte Laden Sie den vollständigen Bericht herunter
https://www.imperva.com/resources/resource-library/reports/2026-bad-bot-report/
Ein Aufruf zu kollektivem Handeln im Bereich Cyberverteidigung
Ein offener Brief für einen globalen Anstieg der Cyberverteidigung*.
KI verändert die Bedrohungslage in der Cybersecurity mit hoher Geschwindigkeit. Der Text macht deutlich: Organisationen, Technologieanbieter, Regierungen und KI-Unternehmen müssen jetzt gemeinsam handeln, damit kritische Infrastrukturen, öffentliche Dienste und digitale Lieferketten gegen KI-gestützte Angriffe widerstandsfähiger werden.
Management Summary
- Cyberabwehr wird zur Chefsache: Die bisherige Sicherheitsbasis reicht nicht mehr aus, weil KI Angriffe schneller, skalierbarer und komplexer macht.
- Der Verteidiger-Vorteil muss jetzt genutzt werden: KI kann Security-Teams entlasten, Schwachstellen priorisieren und Gegenmaßnahmen schneller überprüfbar machen.
- Kritische Infrastruktur braucht Vorrang: Krankenhäuser, Wasserwerke, Kommunen und Netzbetreiber benötigen Tools, Budget und praktische Unterstützung.
- Kollektive Verteidigung schlägt Insellösungen: Bedrohungsinformationen, Playbooks und verifizierte Fixes müssen branchenübergreifend geteilt werden.
- Verantwortung liegt bei allen Akteuren: Unternehmen, Anbieter, Staat und Frontier-KI-Firmen müssen gemeinsam Standards erhöhen, Angriffe eindämmen und Resilienz messbar verbessern.
Wir haben ein begrenztes Zeitfenster, um die Cyberabwehr zu stärken.
In den kommenden Monaten werden KI-gestützte Cyberangriffe viel verbreiteter und ausgefeilter werden, da Modelle weltweit immer leistungsfähiger werden. Die Unternehmen und öffentlichen Dienstleistungen, auf die unsere Gemeinden angewiesen sind – von Krankenhäusern über Wasseraufbereitungsanlagen bis hin zur Infrastruktur des Internets – sind gefährdet.
Die heutigen KI-Fortschritte bieten Verteidigern bereits neue Möglichkeiten, Schwächen zu beheben, die sich über Jahre angesammelt haben. Wenn wir entschlossen handeln, können wir das Verteidigerfenster nutzen, um unsere digitale Welt viel sicherer zu machen.
Wir schlagen folgende Prinzipien für eine kollektive Antwort vor:
- Erkenne, dass die Status quo an Sicherheit nicht ausreicht.
Langjährige Fehler, übermäßige Berechtigungen, Fehlkonfigurationen, unsichere und ungepatchte Software, schwache Authentifizierung und technische Schulden in Altsystemen haben Systeme exponiert gemacht. Sicherheitsteams, insbesondere für kritische Infrastrukturen, waren historisch unterbesetzt und benötigen einen Anstieg an Werkzeugen und Ressourcen.
- Stärken Sie mehr Verteidiger mit cyberfähiger KI.
KI bringt Spezialfähigkeiten zu mehr Verteidigern und macht zentrale Sicherheitsaufgaben schneller, günstiger und besser. Der Austausch von Werkzeugen, praktischem Wissen und verifizierten Lösungen ermöglicht es der Arbeit einer Organisation, viele andere zu schützen.
- Mobilisieren Sie eine kollektive Reaktion.
Cyberfähigkeiten entwickeln sich weltweit weiter, und das kann ein Nettovorteil sein: Kein einzelnes Unternehmen sollte die Zukunft kontrollieren. Es bedeutet auch, dass eine globale Reaktion notwendig ist, die neue Partnerschaften erfordert, um die Sicherheitsstandards zu erhöhen und neue Lösungen für aufkommende Cyberbedrohungen zu finden.
Jeder von uns kann jetzt das Risiko reduzieren. Alle Organisationen, Cybersicherheitsunternehmen, Technologiepartner, Regierungen und KI-Frontier-Unternehmen haben eine wichtige Rolle: Die Prioritäten der Verteidiger mit Tools, Finanzierung und praktischer Unterstützung zu beschleunigen, insbesondere bei Organisationen kritischer Infrastruktur mit begrenztem Budget.
Das halten wir für als Nächstes notwendig:
01: Jede Organisation
Machen Sie Cyberverteidigung zu einer sofortigen Priorität der Führung. Erhöhen Sie Ihre Sicherheitsstandards und erfüllen Sie sie mit der Dringlichkeit und Koordination eines Vorfalls, der Vorrang vor allem außer kritischen Geschäftsabläufen hat. Beheben Sie die risikoreichsten Schwachstellen, überprüfen Sie Ergebnisse, ohne wesentliche Dienste zu stören, und heben Sie die Sicherheitsmaßstäbe für das, was Sie kaufen, bauen und bereitstellen – einschließlich KI-generiertem Code – an. Verbessert oder ersetzt Systeme, um Least Privilegs, starke Zugangskontrollen und Verteidigung in der Tiefe einzubauen. Nutzen Sie leistungsfähige, kostengünstigere Modelle für eine breite Abdeckung und wenden Sie Frontier-Fähigkeiten auf die schwierigsten Probleme an. Wo ein System nicht gepatcht werden kann, ohne wesentliche Dienste zu stören, verwenden und verifizieren Sie kompensierende Kontrollen.
02: Cybersicherheitsunternehmen und Technologiepartner
Helfen Sie dabei, die Antwort zur Verteidigung gegen anhaltende KI-gestützte Angriffe zu führen, einschließlich kontinuierlicher Tests von Verteidigungen gegen Grenz-Cyber-Fähigkeiten, Stärkung bestehender Werkzeuge mit KI und Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, um jetzt Lücken zu schließen. Machen Sie KI-gestützte Verteidigung für Betreiber kritischer Infrastruktur zugänglich und einsetzbar, mit praktischer Hilfe bei der Bereitstellung von Werkzeugen und der Überprüfung von Fehlerbehebungen sowie mit Herstellern der Lieferkette kritischer Infrastruktur und Systemintegratoren zusammen, um vorläufige Leitlinien zu patchen und herauszugeben. Teilen Sie Bedrohungsinformationen und getestete Playbooks und messen Sie den Fortschritt anhand davon, wie viele Organisationen geschützt sind, wie schnell Angriffe eingedämmt werden und ob Lösungen funktionieren.
03: Regierungen
Koordination der Cyberverteidigung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Stärkung bestehender Regierungs- und Industriekanäle, um umsetzbare Bedrohungsinformationen auszutauschen, die schwerwiegendsten Risiken zu priorisieren und Vorfallreaktionen sowie -wiederherstellung weltweit zu koordinieren. Cyberschutz finanzieren, beginnend mit wichtigen Dienstleistungen, denen Personal oder Budget fehlt, um zu handeln. Beschleunigen Sie den Ausbau von vertrauenswürdigen Zugangsprogrammen, insbesondere für Lieferketten kritischer Infrastruktur, und erweitern Sie den Zugang zu Verteidigungsfähigkeiten für andere Verteidiger. Stellen Sie Krankenhäusern, Wasserversorgern und lokalen Behörden den Zugang zu fähiger defensiver KI, autorisierten Tests und praktischer Unterstützung durch vertrauenswürdige Sicherheitsanbieter und Partner bereit. Kosten für Angreifer auferlegen.
04: Frontier-KI-Unternehmen
Bereitstellung eines verantwortungsvollen Modellzugangs, erheblicher Finanzierung, Schulungen und praktischer Unterstützung, insbesondere für unterfinanzierte Verteidiger kritischer Infrastruktur. Entwickeln Sie Observabilitäts- und Sicherheitstools, stellen Sie sicher, dass agentische Identitäten nachverfolgbar und rechenschaftspflichtig sind, und teilen Sie Best Practices in der kontinuierlichen Überwachung. Investieren Sie in autorisierte Tests, private Offenlegung und verifizierte Korrekturen sowie Tools, Playbooks und glaubwürdige Bedrohungsanalysen mit Regierungen, Sicherheitspartnern und Open-Source-Maintainern, um Vorbereitung, Reaktion und Wiederherstellung zu stärken.
Wir können die digitale Infrastruktur, auf die wir alle angewiesen sind, sicherer machen.
Wir fordern Führungskräfte aus Industrie und Regierung auf, das volle Gewicht ihrer Technologie, Ressourcen und ihres Fachwissens in diese Bemühungen einzubringen. Geben Sie cyberfähige KI in die Hände der Verteidiger, beginnend mit den Teams, die wichtige Dienste schützen. Beheben Sie die gefährlichsten Schwachstellen, überprüfen Sie die Lösungen und teilen Sie, was funktioniert, damit andere darauf aufbauen können. Gemeinsam können wir die heutigen KI-Fortschritte in nachhaltige Sicherheitsverbesserungen verwandeln, die allen zugutekommen. Lasst sie arbeiten.
* Unterzeichner
1Password, Abnormal AI, Accenture, Adobe, Advent International, Aikido, Akamai, AMD, Anthropic, APIsec, Arena, Arm, AWS, BBVA, Block, Broadcom, Calif, Cantina Security, Cape, Capgemini, Capital One, Cato Networks, Center for Internet Sicherheit, Cerebras, Check Point, Cisco, Citadel, Citi, Clearly AI, Cloaked, Cloudflare, Cogent Security, Cognition, Cognizant, Corelight, Corridor, Cotool, CrowdStrike, Cyera, Darktrace, Dell, depthfirst, Deutsche Telekom, Dropzone.ai, DTCC, Elastic, Enclave, EPAM, Equinix, EXA.ai, ExodusPoint, F5, Factory, Fifth Third Bank, Figma, FIS, Fiserv, Fleet AI, Flexport, Fortinet, Gen Digital, General Motors, Glean, Glow, GoDaddy, Google, HackerOne, Harvey, HCLech, Umarmungsgesicht, IBM, Incident.io, KPMG LLP, Liebenswerte, Lumen Technologies, Marsh, Mastercard, Mercor, Micron, Microsoft, Nationwide Building Society, NTT DATA, Obsidian Security, Octane Security, Offensive AI Conference (OAIC), Okta, Oliver Wyman, OpenAI, Oracle, Outtake AI, Palo Alto Networks, Perplexity, Proofpoint, Prophet Security, PwC, Red Hat, ReliaQuest, RemoteThreat, Replit, Robinhood, RunSybil, SAP, Scale AI, SentinelOne, ServiceNow, Snowflake, Snyk, Socket, Sophos, SpecterOps, Tenable, Tenzai, The Clearing House, Third Moment Research, Trail of Bits, TransUnion, TrendAI, Uber, Unisys, U.S. Bank, Vercel, Veria Labs, Visa, WWT, XBOW, Zscaler, Zürich Versicherungsgesellschaft,
FAQ
- Warum ist Cyberverteidigung gerade jetzt so dringend?
Weil KI-gestützte Angriffe in kurzer Zeit häufiger, schneller und professioneller werden können, während viele Systeme noch mit alten Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und technischen Schulden arbeiten.
- Was bedeutet »Verteidigerfenster«?
Gemeint ist die aktuelle Phase, in der KI nicht nur Angreifern hilft, sondern Verteidigern besonders wirksame neue Werkzeuge für Prävention, Erkennung und Reaktion an die Hand gibt.
- Welche Organisationen sind besonders betroffen?
Besonders gefährdet sind Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Gesundheitswesen, Wasser- und Energieversorgung, kommunale Dienste, Internet-Infrastruktur sowie Organisationen mit begrenzten Security-Ressourcen.
- Welche Rolle spielt KI in der Verteidigung?
KI kann Sicherheitsaufgaben beschleunigen, Risiken priorisieren, Muster erkennen, Gegenmaßnahmen vorschlagen und Security-Know-how breiter verfügbar machen.
- Was sollten Unternehmen zuerst tun?
Sie sollten Cyberverteidigung zur Führungspriorität machen, kritische Schwachstellen beheben, starke Zugriffskontrollen etablieren und Risiken bei gekaufter, gebauter oder KI-generierter Software konsequent reduzieren.
- Was wird von Technologie- und Security-Anbietern erwartet?
Sie sollen Verteidigungstools mit KI stärken, getestete Playbooks teilen, reale Wirksamkeit messen und kritische Betreiber praktisch bei Einführung und Absicherung unterstützen.
- Welche Aufgabe haben Regierungen?
Regierungen sollen koordinieren, finanzieren, Informationsaustausch fördern, internationale Zusammenarbeit stärken und insbesondere schwächer ausgestattete kritische Dienste gezielt unterstützen.
- Warum ist Zusammenarbeit so wichtig?
Cyberbedrohungen sind global, vernetzt und schnell skalierbar. Eine einzelne Organisation kann diese Dynamik nicht allein beherrschen; geteiltes Wissen erhöht den Schutz für viele.
- Wie lässt sich Fortschritt messen?
Wichtige Kennzahlen sind die Zahl besser geschützter Organisationen, die Zeit bis zur Eindämmung von Angriffen, die Wirksamkeit umgesetzter Fixes und die Reduktion kritischer Risiken.
- Was ist die zentrale Botschaft?
KI muss nicht nur als Risiko verstanden werden, sondern als Chance zur Stärkung der Verteidigung. Entscheidend ist, jetzt koordiniert zu handeln und Schutzmaßnahmen breit verfügbar zu machen.
9654 Artikel zu „KI Sicherheit“
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Cybersicherheit im KI-Zeitalter: SASE am Wendepunkt – Wie KI und Quantencomputer die Sicherheitsarchitektur aushebeln
SASE galt als Antwort auf Cloud, hybrides Arbeiten und Zero Trust. Doch KI-Agenten vervielfachen den Datenverkehr, moderne Verschlüsselung schafft blinde Flecken – und Quantencomputer stellen heutige Schutzversprechen infrage. Die Sicherheitsarchitektur muss näher an Nutzer, Gerät und Anwendung rücken.
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EU AI Act – mehr Sicherheit für einen verantwortungsbewussten KI-Einsatz
Management Summary Der EU AI Act schafft einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI und orientiert sich am Risiko der jeweiligen Anwendung. Seit Februar 2025 sind bestimmte KI-Praktiken mit inakzeptablem Risiko verboten; zugleich müssen Unternehmen KI-Kompetenz bei Mitarbeitenden aufbauen. Ab August 2026 greifen Transparenzpflichten, etwa wenn Nutzerinnen und Nutzer mit Chatbots oder…
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Wenn KI Schwachstellen schneller findet als Unternehmen sie schließen können – Die Mobilisierung der Cybersicherheits-Branche
Mit Project QuiltWorks will CrowdStrike eine branchenweite Antwort auf die neue Dynamik KI-gestützter Cyberrisiken geben. Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike erklärt, warum klassische Schwachstellenpriorisierung nicht mehr ausreicht und wie Technologiepartner, Integratoren und Cyberversicherer gemeinsam helfen sollen, Risiken schneller zu erkennen, zu bewerten und zu reduzieren.
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Code hat keine Nationalität: KI-Sicherheit wird an der Handlungsgrenze entschieden – und nicht am Modellzugang
Europäische KI-Sicherheit wird nicht durch Modellbesitz entschieden, sondern dort, wo Systeme handeln: bei Identitäten, Rechten, Datenflüssen, Protokollen und der Fähigkeit, im Sicherheitsvorfall unabhängig analysieren zu können. Zwei Vorfälle aus dem Sommer 2026 zeigen, wie schnell externe Zugriffsbeschränkungen, Schutzmechanismen kommerzieller Modelle oder fehlende Kontrollpunkte zur operativen Schwachstelle werden. Management Summary KI-Souveränität entsteht im Betrieb: Entscheidend…
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KI-Agenten ziehen in Unternehmen ein – oft schneller, als IT- und Security-Teams sie kontrollieren können. Im Gespräch mit manage it erklärt Sven Kniest, Vice President Central and Eastern Europe bei Okta, warum KI-Governance ohne kontinuierliche Identitätsprüfung ins Leere läuft und weshalb digitale Identitäten zur Voraussetzung für sichere Agentic Enterprises werden. Die manage it traf…
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Neue Sicherheitslösung unterstützt FIDO2 und PKI für gesicherten logischen Zugriff
Die Infineon Technologies AG bringt SECORA ID Key S USB auf den Markt, eine auf Java Card basierende Lösung mit USB- und NFC-Konnektivität für gesicherte Authentifizierung und digitale Signaturen. Als erste für FIDO Level 3+ zertifizierte und CTAP 2.1-konforme Lösung ermöglicht der Authentifikator eine phishing-resistente, passwortlose Authentifizierung sowie Schutz vor aus der Ferne durchgeführten Softwareangriffen…
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IBM hat den 2026 X-Force Threat Intelligence Index veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass Cyberkriminelle grundlegende Sicherheitslücken in dramatisch höherem Maße ausnutzen, was nun durch KI-Tools beschleunigt wird, mit denen Angreifer Schwachstellen schneller als je zuvor identifizieren können [1]. IBM X-Force beobachtete einen Anstieg von 44 % bei Angriffen, die mit der Ausnutzung öffentlich zugänglicher Anwendungen…
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Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
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KI-gesteuerte Scams definieren die Cyberkriminalität neu
Der Verlust persönlicher Daten, Phishing-Berichte, gefälschte Browser-Updates und Scam-Yourself-Angriffe nehmen stetig zu. Gen, ein Unternehmen, das sich mit einer Familie von Marken wie Norton, Avast, MoneyLion und anderen für digitale Freiheit einsetzt, veröffentlichte seinen Q1/2025 Gen Threat Report [1]. Dieser beleuchtet die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Januar und März 2025. Zu…
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Wie Künstliche Intelligenz die Meeting-Kultur verändert – und warum menschliche Nähe dabei wichtiger denn je bleibt. Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch – auch im Event- und Meetingmanagement. Algorithmen analysieren Teilnehmerdaten, prognostizieren den ROI, passen Inhalte in Echtzeit an und optimieren Budgets auf Knopfdruck. Was nach Zukunftsmusik klingt, ist in vielen Unternehmen bereits gelebte…
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Die Studie »The Battle Against AI-driven Identity Fraud« zeigt, dass Entscheidungsträger in ganz Europa mit KI-gesteuertem Identitätsbetrug konfrontiert sind und mit einer Zunahme rechnen. Sie sind jedoch nicht darauf vorbereitet, dagegen vorzugehen, und waren bisher nicht in der Lage, Maßnahmen zu seiner Verhinderung zu ergreifen. Jeder fünfzehnte Betrugsversuch nutzt Deepfakes, um nicht nur B2C-Firmen,…
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Der Renteneintritt der Babyboomer ist kein reines HR-Problem, sondern stellt die gesamte IT-Architektur von Unternehmen vor strategische Herausforderungen.
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Beträchtliche Unterschiede bei Einstellungen zu KI in China und Deutschland
China und Deutschland verfolgen bei künstlicher Intelligenz (KI) unterschiedliche, aber jeweils kohärente Strategien: China setzt auf Geschwindigkeit, staatliche Steuerung und großflächige Implementierung; Deutschland legt den Schwerpunkt auf Ethik, Datenschutz und regulatorische Absicherung. Diese Divergenz erklärt sich aus politischen Prioritäten, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und kulturellen Normen. Kurzfristig profitiert China von schneller Skalierung und Marktadaption; langfristig kann Deutschland…
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Mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen wächst auch die Zahl der entdeckten Schwachstellen in entsprechenden Diensten. Laut aktuellen Zahlen von Kaspersky aus dem zweiten Quartal 2026 hat sich die Zahl der erfassten Schwachstellen in KI- und LLM-Diensten im Vergleich zum vierten Quartal 2025 verzehnfacht und ist auf 935 gestiegen [1]. Auch…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Vor zwanzig Jahren war der Feind ein Mensch mit Puls – der von heute ist Code, der niemals schläft
Künstliche Intelligenz (KI) ist sowohl für IT-Sicherheitsteams als auch für Cyberangreifer ein Leistungsmultiplikator, und in genau dieser Symmetrie liegt das Problem. In den falschen Händen ist KI aus einem einfachen Grund gefährlich: Sie beseitigt die beiden Hürden, die Angreifer bislang ausgebremst haben, nämlich mangelndes Fachwissen und fehlende Zeit. Management Summary: KI verändert die Spielregeln…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Vertrauenswürdige KI beginnt mit Wissen – drei Schritte für Agentic AI im Unternehmen
Agentic AI verspricht Unternehmen den nächsten Produktivitätssprung – vorausgesetzt, KI-Agenten arbeiten auf einer belastbaren, kontextualisierten und kontrollierten Wissensbasis. Enterprise AI Search wird damit zur strategischen Grundlage für vertrauenswürdige KI, die nicht nur informiert, sondern Entscheidungen vorbereitet und Prozesse in definierten Grenzen anstößt. Management Summary Agentic AI verlagert KI vom reinen Antwortsystem hin zu Anwendungen, die…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Agentic AI richtig bauen: Von Systems of Insight zu Systems of Action
Agentic AI markiert den nächsten Reifegrad der Unternehmens-KI: weg von reinen Antwortsystemen, hin zu steuerbaren Systemen, die Entscheidungen vorbereiten, Workflows auslösen und Prozesse dynamisch verbessern. Entscheidend ist dabei nicht das einzelne Sprachmodell, sondern eine belastbare Architektur aus Datenqualität, Orchestrierung, Governance, Testing und menschlicher Aufsicht. Im Interview erklärt Martin Kraft von DRUID AI worauf es dabei…
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Wenn KI klüger wird als wir: Was Superintelligenz für Menschen bedeutet
Die Debatte über Artificial Superintelligence klingt oft nach Science-Fiction: Maschinen, die sich selbst verbessern, Probleme schneller lösen als Menschen und ganze Wissensbereiche neu ordnen. Doch die entscheidende Frage ist nicht nur, ob und wann eine solche Technologie entsteht. Entscheidend ist, was sie mit Arbeit, Bildung, Verantwortung, Selbstbestimmung und unserem Menschenbild macht. Management Summary Superintelligenz…
News | Business | Effizienz | Strategien
Strategie ohne Sicherheitsnetz? Warum Unternehmen jetzt Optionen statt Gewissheiten brauchen
Technologie, Regulierung und Märkte verändern sich schneller, als klassische Strategiezyklen reagieren können. Wer heute führen will, muss nicht die Zukunft kennen – sondern die richtigen Optionen besitzen. Der nächste Umbruch kündigt sich selten freundlich an. Er kommt als neue KI-Anwendung, als regulatorische Vorgabe, als Lieferkettenriss, als geopolitischer Schock oder als Wettbewerber, der ein Geschäftsmodell…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien | Tipps
Strategische Optionalität: Warum Unternehmen nicht die Zukunft vorhersagen, sondern Handlungsfähigkeit gestalten müssen
Fachartikel mit konkreten Handlungsempfehlungen für Vorstände, Geschäftsführungen und Strategie-Verantwortliche. In einer Wirtschaft, die von technologischen Sprüngen, geopolitischen Unsicherheiten, regulatorischem Druck und volatilen Märkten geprägt ist, reicht klassische Strategieplanung nicht mehr aus. Unternehmen müssen nicht nur entscheiden, wohin sie gehen wollen, sondern auch, welche Handlungsoptionen sie sich bewusst offenhalten. Strategische Optionalität wird damit zur zentralen Managementfähigkeit:…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Lösungen | New Work | Services | Strategien | Tipps
Der Mittelstand 2027: Warum KI, Datenqualität und digitale Souveränität zur neuen Führungsaufgabe werden
Zwischen Produktivitätsversprechen, Regulierungsdruck und Kontrollverlust entscheidet sich in den kommenden Jahren, welche Unternehmen KI tatsächlich in Wertschöpfung verwandeln – und welche an ungeordneten Daten, überlasteten IT-Teams und fehlender Governance scheitern. Management Summary KI wird zur Führungsaufgabe: Der Mittelstand muss künstliche Intelligenz nicht nur technisch einführen, sondern als strategisches Organisationsprinzip verankern. Datenqualität entscheidet über Wertschöpfung:…
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work
2031: Unternehmen erwarten eher sinkende Löhne durch Einsatz von künstlicher Intelligenz
Management Summary KI verändert Lohnstrukturen spürbar: Unternehmen erwarten bis 2031 häufiger sinkende als steigende Löhne, insbesondere dort, wo Tätigkeiten stark automatisierbar sind. Berufseinsteiger stehen unter Druck: Rund jedes zweite KI-nutzende Unternehmen rechnet bei Beschäftigten mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung mit niedrigeren Löhnen. Qualifikation wird zum Differenzierungsfaktor: Formale Abschlüsse, Erfahrung und KI-komplementäre Kompetenzen erhöhen…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fast die Hälfte der KI-Nutzung in Unternehmen basiert auf ungesicherter Schatten-KI
Bericht thematisiert unautorisierte Anwendungen, neue Angriffsvektoren und erforderliche Sicherheitsstrategien. Management Summary Schatten-KI ist kein Randphänomen mehr: Fast jede zweite KI-Interaktion läuft über private Identitäten und entzieht sich damit Governance, Monitoring und Compliance. Die Angriffsfläche verlagert sich in den Browser und die Entwicklungsumgebung: Erweiterungen, KI-Coding-Assistenten und agentische Browser werden zu neuen Einfallstoren für Datenabfluss und…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Whitepaper
Cyberkriminalität ist zu einer industrialisierten Wirtschaft geworden
Cyberkriminalität hat sich von isolierten Angriffen zu einer ausgefeilten, industrialisierten Wirtschaft entwickelt, die von fortschrittlicher KI, Automatisierung und spezialisierten kriminellen Dienstleistungen angetrieben wird. Heutige Angreifer agieren weniger wie opportunistische Hacker und mehr wie Unternehmen – sie mieten Infrastruktur, kaufen Phishing-Kits, lagern Geldwäsche aus und nutzen KI, um überzeugende Social-Engineering-Kampagnen mit beispielloser Geschwindigkeit und Größe zu…