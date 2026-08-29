Ein Aufruf zu kollektivem Handeln im Bereich Cyberverteidigung

Ein offener Brief für einen globalen Anstieg der Cyberverteidigung*.

KI verändert die Bedrohungslage in der Cybersecurity mit hoher Geschwindigkeit. Der Text macht deutlich: Organisationen, Technologieanbieter, Regierungen und KI-Unternehmen müssen jetzt gemeinsam handeln, damit kritische Infrastrukturen, öffentliche Dienste und digitale Lieferketten gegen KI-gestützte Angriffe widerstandsfähiger werden.

Management Summary

Cyberabwehr wird zur Chefsache: Die bisherige Sicherheitsbasis reicht nicht mehr aus, weil KI Angriffe schneller, skalierbarer und komplexer macht.

Die bisherige Sicherheitsbasis reicht nicht mehr aus, weil KI Angriffe schneller, skalierbarer und komplexer macht. Der Verteidiger-Vorteil muss jetzt genutzt werden: KI kann Security-Teams entlasten, Schwachstellen priorisieren und Gegenmaßnahmen schneller überprüfbar machen.

KI kann Security-Teams entlasten, Schwachstellen priorisieren und Gegenmaßnahmen schneller überprüfbar machen. Kritische Infrastruktur braucht Vorrang: Krankenhäuser, Wasserwerke, Kommunen und Netzbetreiber benötigen Tools, Budget und praktische Unterstützung.

Krankenhäuser, Wasserwerke, Kommunen und Netzbetreiber benötigen Tools, Budget und praktische Unterstützung. Kollektive Verteidigung schlägt Insellösungen: Bedrohungsinformationen, Playbooks und verifizierte Fixes müssen branchenübergreifend geteilt werden.

Bedrohungsinformationen, Playbooks und verifizierte Fixes müssen branchenübergreifend geteilt werden. Verantwortung liegt bei allen Akteuren: Unternehmen, Anbieter, Staat und Frontier-KI-Firmen müssen gemeinsam Standards erhöhen, Angriffe eindämmen und Resilienz messbar verbessern.

Wir haben ein begrenztes Zeitfenster, um die Cyberabwehr zu stärken.

In den kommenden Monaten werden KI-gestützte Cyberangriffe viel verbreiteter und ausgefeilter werden, da Modelle weltweit immer leistungsfähiger werden. Die Unternehmen und öffentlichen Dienstleistungen, auf die unsere Gemeinden angewiesen sind – von Krankenhäusern über Wasseraufbereitungsanlagen bis hin zur Infrastruktur des Internets – sind gefährdet.

Die heutigen KI-Fortschritte bieten Verteidigern bereits neue Möglichkeiten, Schwächen zu beheben, die sich über Jahre angesammelt haben. Wenn wir entschlossen handeln, können wir das Verteidigerfenster nutzen, um unsere digitale Welt viel sicherer zu machen.

Wir schlagen folgende Prinzipien für eine kollektive Antwort vor:

Erkenne, dass die Status quo an Sicherheit nicht ausreicht.

Langjährige Fehler, übermäßige Berechtigungen, Fehlkonfigurationen, unsichere und ungepatchte Software, schwache Authentifizierung und technische Schulden in Altsystemen haben Systeme exponiert gemacht. Sicherheitsteams, insbesondere für kritische Infrastrukturen, waren historisch unterbesetzt und benötigen einen Anstieg an Werkzeugen und Ressourcen.

Langjährige Fehler, übermäßige Berechtigungen, Fehlkonfigurationen, unsichere und ungepatchte Software, schwache Authentifizierung und technische Schulden in Altsystemen haben Systeme exponiert gemacht. Sicherheitsteams, insbesondere für kritische Infrastrukturen, waren historisch unterbesetzt und benötigen einen Anstieg an Werkzeugen und Ressourcen. Stärken Sie mehr Verteidiger mit cyberfähiger KI.

KI bringt Spezialfähigkeiten zu mehr Verteidigern und macht zentrale Sicherheitsaufgaben schneller, günstiger und besser. Der Austausch von Werkzeugen, praktischem Wissen und verifizierten Lösungen ermöglicht es der Arbeit einer Organisation, viele andere zu schützen.

KI bringt Spezialfähigkeiten zu mehr Verteidigern und macht zentrale Sicherheitsaufgaben schneller, günstiger und besser. Der Austausch von Werkzeugen, praktischem Wissen und verifizierten Lösungen ermöglicht es der Arbeit einer Organisation, viele andere zu schützen. Mobilisieren Sie eine kollektive Reaktion.

Cyberfähigkeiten entwickeln sich weltweit weiter, und das kann ein Nettovorteil sein: Kein einzelnes Unternehmen sollte die Zukunft kontrollieren. Es bedeutet auch, dass eine globale Reaktion notwendig ist, die neue Partnerschaften erfordert, um die Sicherheitsstandards zu erhöhen und neue Lösungen für aufkommende Cyberbedrohungen zu finden.

Jeder von uns kann jetzt das Risiko reduzieren. Alle Organisationen, Cybersicherheitsunternehmen, Technologiepartner, Regierungen und KI-Frontier-Unternehmen haben eine wichtige Rolle: Die Prioritäten der Verteidiger mit Tools, Finanzierung und praktischer Unterstützung zu beschleunigen, insbesondere bei Organisationen kritischer Infrastruktur mit begrenztem Budget.

Das halten wir für als Nächstes notwendig:

01: Jede Organisation

Machen Sie Cyberverteidigung zu einer sofortigen Priorität der Führung. Erhöhen Sie Ihre Sicherheitsstandards und erfüllen Sie sie mit der Dringlichkeit und Koordination eines Vorfalls, der Vorrang vor allem außer kritischen Geschäftsabläufen hat. Beheben Sie die risikoreichsten Schwachstellen, überprüfen Sie Ergebnisse, ohne wesentliche Dienste zu stören, und heben Sie die Sicherheitsmaßstäbe für das, was Sie kaufen, bauen und bereitstellen – einschließlich KI-generiertem Code – an. Verbessert oder ersetzt Systeme, um Least Privilegs, starke Zugangskontrollen und Verteidigung in der Tiefe einzubauen. Nutzen Sie leistungsfähige, kostengünstigere Modelle für eine breite Abdeckung und wenden Sie Frontier-Fähigkeiten auf die schwierigsten Probleme an. Wo ein System nicht gepatcht werden kann, ohne wesentliche Dienste zu stören, verwenden und verifizieren Sie kompensierende Kontrollen.

02: Cybersicherheitsunternehmen und Technologiepartner

Helfen Sie dabei, die Antwort zur Verteidigung gegen anhaltende KI-gestützte Angriffe zu führen, einschließlich kontinuierlicher Tests von Verteidigungen gegen Grenz-Cyber-Fähigkeiten, Stärkung bestehender Werkzeuge mit KI und Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, um jetzt Lücken zu schließen. Machen Sie KI-gestützte Verteidigung für Betreiber kritischer Infrastruktur zugänglich und einsetzbar, mit praktischer Hilfe bei der Bereitstellung von Werkzeugen und der Überprüfung von Fehlerbehebungen sowie mit Herstellern der Lieferkette kritischer Infrastruktur und Systemintegratoren zusammen, um vorläufige Leitlinien zu patchen und herauszugeben. Teilen Sie Bedrohungsinformationen und getestete Playbooks und messen Sie den Fortschritt anhand davon, wie viele Organisationen geschützt sind, wie schnell Angriffe eingedämmt werden und ob Lösungen funktionieren.

03: Regierungen

Koordination der Cyberverteidigung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Stärkung bestehender Regierungs- und Industriekanäle, um umsetzbare Bedrohungsinformationen auszutauschen, die schwerwiegendsten Risiken zu priorisieren und Vorfallreaktionen sowie -wiederherstellung weltweit zu koordinieren. Cyberschutz finanzieren, beginnend mit wichtigen Dienstleistungen, denen Personal oder Budget fehlt, um zu handeln. Beschleunigen Sie den Ausbau von vertrauenswürdigen Zugangsprogrammen, insbesondere für Lieferketten kritischer Infrastruktur, und erweitern Sie den Zugang zu Verteidigungsfähigkeiten für andere Verteidiger. Stellen Sie Krankenhäusern, Wasserversorgern und lokalen Behörden den Zugang zu fähiger defensiver KI, autorisierten Tests und praktischer Unterstützung durch vertrauenswürdige Sicherheitsanbieter und Partner bereit. Kosten für Angreifer auferlegen.

04: Frontier-KI-Unternehmen

Bereitstellung eines verantwortungsvollen Modellzugangs, erheblicher Finanzierung, Schulungen und praktischer Unterstützung, insbesondere für unterfinanzierte Verteidiger kritischer Infrastruktur. Entwickeln Sie Observabilitäts- und Sicherheitstools, stellen Sie sicher, dass agentische Identitäten nachverfolgbar und rechenschaftspflichtig sind, und teilen Sie Best Practices in der kontinuierlichen Überwachung. Investieren Sie in autorisierte Tests, private Offenlegung und verifizierte Korrekturen sowie Tools, Playbooks und glaubwürdige Bedrohungsanalysen mit Regierungen, Sicherheitspartnern und Open-Source-Maintainern, um Vorbereitung, Reaktion und Wiederherstellung zu stärken.

Wir können die digitale Infrastruktur, auf die wir alle angewiesen sind, sicherer machen.

Wir fordern Führungskräfte aus Industrie und Regierung auf, das volle Gewicht ihrer Technologie, Ressourcen und ihres Fachwissens in diese Bemühungen einzubringen. Geben Sie cyberfähige KI in die Hände der Verteidiger, beginnend mit den Teams, die wichtige Dienste schützen. Beheben Sie die gefährlichsten Schwachstellen, überprüfen Sie die Lösungen und teilen Sie, was funktioniert, damit andere darauf aufbauen können. Gemeinsam können wir die heutigen KI-Fortschritte in nachhaltige Sicherheitsverbesserungen verwandeln, die allen zugutekommen. Lasst sie arbeiten.

* Unterzeichner

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FAQ

Warum ist Cyberverteidigung gerade jetzt so dringend?

Weil KI-gestützte Angriffe in kurzer Zeit häufiger, schneller und professioneller werden können, während viele Systeme noch mit alten Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und technischen Schulden arbeiten. Was bedeutet »Verteidigerfenster«?

Gemeint ist die aktuelle Phase, in der KI nicht nur Angreifern hilft, sondern Verteidigern besonders wirksame neue Werkzeuge für Prävention, Erkennung und Reaktion an die Hand gibt. Welche Organisationen sind besonders betroffen?

Besonders gefährdet sind Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Gesundheitswesen, Wasser- und Energieversorgung, kommunale Dienste, Internet-Infrastruktur sowie Organisationen mit begrenzten Security-Ressourcen. Welche Rolle spielt KI in der Verteidigung?

KI kann Sicherheitsaufgaben beschleunigen, Risiken priorisieren, Muster erkennen, Gegenmaßnahmen vorschlagen und Security-Know-how breiter verfügbar machen. Was sollten Unternehmen zuerst tun?

Sie sollten Cyberverteidigung zur Führungspriorität machen, kritische Schwachstellen beheben, starke Zugriffskontrollen etablieren und Risiken bei gekaufter, gebauter oder KI-generierter Software konsequent reduzieren. Was wird von Technologie- und Security-Anbietern erwartet?

Sie sollen Verteidigungstools mit KI stärken, getestete Playbooks teilen, reale Wirksamkeit messen und kritische Betreiber praktisch bei Einführung und Absicherung unterstützen. Welche Aufgabe haben Regierungen?

Regierungen sollen koordinieren, finanzieren, Informationsaustausch fördern, internationale Zusammenarbeit stärken und insbesondere schwächer ausgestattete kritische Dienste gezielt unterstützen. Warum ist Zusammenarbeit so wichtig?

Cyberbedrohungen sind global, vernetzt und schnell skalierbar. Eine einzelne Organisation kann diese Dynamik nicht allein beherrschen; geteiltes Wissen erhöht den Schutz für viele. Wie lässt sich Fortschritt messen?

Wichtige Kennzahlen sind die Zahl besser geschützter Organisationen, die Zeit bis zur Eindämmung von Angriffen, die Wirksamkeit umgesetzter Fixes und die Reduktion kritischer Risiken. Was ist die zentrale Botschaft?

KI muss nicht nur als Risiko verstanden werden, sondern als Chance zur Stärkung der Verteidigung. Entscheidend ist, jetzt koordiniert zu handeln und Schutzmaßnahmen breit verfügbar zu machen.

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