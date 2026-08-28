Vor zwanzig Jahren war der Feind ein Mensch mit Puls – der von heute ist Code, der niemals schläft

Künstliche Intelligenz (KI) ist sowohl für IT-Sicherheitsteams als auch für Cyberangreifer ein Leistungsmultiplikator, und in genau dieser Symmetrie liegt das Problem. In den falschen Händen ist KI aus einem einfachen Grund gefährlich: Sie beseitigt die beiden Hürden, die Angreifer bislang ausgebremst haben, nämlich mangelndes Fachwissen und fehlende Zeit.

Management Summary: KI verändert die Spielregeln der Cyberabwehr

Künstliche Intelligenz verschiebt die Kräfteverhältnisse in der IT-Sicherheit: Sie macht Angriffe schneller, günstiger und skalierbarer – bietet Verteidigern aber zugleich die Chance, Analyse, Priorisierung und Reaktion endlich auf Maschinengeschwindigkeit zu bringen.

KI senkt die Einstiegshürden für Angreifer: Phishing, Malware-Varianten und gefälschte Identitäten lassen sich heute in hoher Qualität und großer Menge automatisiert erzeugen.

Phishing, Malware-Varianten und gefälschte Identitäten lassen sich heute in hoher Qualität und großer Menge automatisiert erzeugen. Ransomware wird weiter industrialisiert: In Verbindung mit Ransomware-as-a-Service verkürzt KI die Zeit vom Erstzugriff bis zum Schaden drastisch.

In Verbindung mit Ransomware-as-a-Service verkürzt KI die Zeit vom Erstzugriff bis zum Schaden drastisch. Reine Erkennung reicht nicht mehr aus: Wenn Angriffe in Minuten Wirkung zeigen, müssen Unternehmen Reaktion und Eindämmung stärker automatisieren.

Wenn Angriffe in Minuten Wirkung zeigen, müssen Unternehmen Reaktion und Eindämmung stärker automatisieren. Der Fachkräftemangel lässt sich nicht allein durch Neueinstellungen lösen: SOC-Teams brauchen KI-gestützte Workflows, damit Experten sich auf Entscheidungen statt auf Alert-Fluten konzentrieren können.

SOC-Teams brauchen KI-gestützte Workflows, damit Experten sich auf Entscheidungen statt auf Alert-Fluten konzentrieren können. Identität wird zum neuen Perimeter: Cloud, Remote Work und mobile Nutzung machen klassische Netzgrenzen obsolet; moderne Sicherheit muss Identitäten, Kontext und Verhalten priorisieren.

Wie KI eine Bedrohungslandschaft verändert hat, die sich ohnehin bereits schneller entwickelt, als Menschen mithalten können.

Selbst Anfänger können mithilfe von KI heute innerhalb weniger Minuten fehlerfreie Phishing-Nachrichten in jeder Sprache, funktionsfähige Malware-Varianten und überzeugende falsche Identitäten erstellen. Die Kosten für einen ernstzunehmenden Angriff sinken gegen null, während die Zahl der Angriffe unaufhaltsam steigt. Angreifer generieren Tausende einzigartige Köder schneller, als ein menschliches Team sie überhaupt lesen kann. Das bedeutet, dass das bisherige Modell, bei dem Analysten Warnmeldungen einzeln prüfen, überholt ist.

Gleichzeitig profitieren jedoch auch die Verteidiger von den Vorteilen von KI. KI ermüdet nicht, leidet nicht um drei Uhr morgens unter Alarmmüdigkeit und braucht keine Woche, um Signale über Identität, E-Mail, Endpunkte und Cloud hinweg zu korrelieren. Richtig eingesetzt, verkürzt sie Analysen von Stunden auf Sekunden und entlastet menschliche Experten. Diese können ihr Urteilsvermögen dort einsetzen, wo es zählt: bei schwierigen Entscheidungen und neuartigen Bedrohungen, die das Modell noch nie gesehen hat.

Ein erfolgreiches Verteidigungsmodell verbindet deshalb menschliche Expertise mit autonomer KI. IT-Sicherheitsteams, die KI nur als eine Zusatzfunktion betrachten, werden gegen diejenigen verlieren, die ihre Prozesse darauf ausrichten.

KI und die Industrialisierung von Ransomware

Ransomware hat sich zu einem professionellen Geschäftsmodell entwickelt. Mit Partnerprogrammen, Kunden-Support und Umsatzbeteiligungen funktioniert Ransomware inzwischen ähnlich wie ein reguläres SaaS-Unternehmen. »Ransomware-as-a-Service« ermöglicht es auch Personen ohne technische Kenntnisse, Angriffe auszuführen. Dadurch wächst der Kreis potenzieller Angreifer noch weiter und KI senkt diese Einstiegshürde noch einmal zusätzlich.

Früher erforderten Angriffe noch spezialisierte Tools, fundiertes Fachwissen und methodische Hands-on-Keyboard-Aktivitäten, um sich durch die IT-Umgebung eines Angriffsziels zu bewegen. Heute können Angreifer einfach auf schädliche KI-Modelle zurückgreifen, diese anweisen, eine Endpoint-Detection-and-Response-Lösung (EDR) zu umgehen und eine neue Ransomware-Variante zu erzeugen.

Den größten Einfluss hat KI jedoch auf die Geschwindigkeit von Angriffen. Die Verweildauer zwischen dem Eindringen in ein System und dem Schadenseintritt verkürzt sich drastisch. Was Angreifer früher mehrere Wochen kostete, gelingt ihnen heute innerhalb weniger Stunden – und KI-gestützte Werkzeuge verkürzen diese Zeit noch weiter. Das verändert die gesamte Ausgangslage.

Unternehmen haben sich jahrelang vor allem darauf fokussiert, Angriffe besser zu erkennen. Das reicht heute nicht mehr aus. Wenn Verteidiger im Durchschnitt mehrere Stunden für eine Reaktion auf einen Vorfall benötigen, Angreifer aber ganze Systeme bereits innerhalb weniger Minuten verschlüsseln können, verlieren die Verteidiger – unabhängig davon, wie zuverlässig sie Angriffe erkennen.

Die Personalrechnung geht nicht mehr auf

Cybersicherheitsverantwortliche geben bereitwillig zu, dass der Fachkräftemangel eine Herausforderung darstellt. Nur wenige geben jedoch zu, dass Neueinstellungen nicht mehr die Lösung für das Problem sind. Jahrelang war es vermeintlich ganz einfach: Je mehr Warnmeldungen eingingen, desto mehr Analysten wurden eingestellt. Dieses Konzept funktioniert mittlerweile nicht mehr, da die Zahl der Warnmeldungen schneller zunimmt, als mit jedem noch so großen Personalbudget aufgeholt werden könnte. Zudem gibt es nicht genügend ausgebildete Analysten, um diese Stellen zu besetzen.

Eine direkte Folge davon ist Burnout. Wenn qualifizierte Fachkräfte ihre Arbeitstage damit verbringen, Fehlalarme abzuarbeiten, verlassen sie irgendwann das Unternehmen – und mit ihnen geht auch das institutionelle Wissen. Hohe Fluktuation ist deshalb ein Sicherheitsrisiko und nicht nur ein Kostenfaktor für die Personalbuchhaltung.

Vorstände haben diese Panikmache schon zu oft gehört. Sie wollen messbare Ergebnisse und nachvollziehbar geringere Risiken sehen – und keine immer längere Liste von Sicherheitstools, die den Fachkräftemangel ausgleichen sollen.

Die Antwort auf alle diese Herausforderungen ist dieselbe: Führungskräfte in Unternehmen müssen ihre Sicherheitsprozesse rund um KI und Automatisierung neu ausrichten, um das wachsende Volumen an Warnmeldungen abzufangen, während menschliche Experten die Aufgaben übernehmen, die nur Menschen leisten können. Das ist der einzige Weg, um die menschliche Seite der Cybersicherheit nachhaltig zu gestalten und die Mitarbeiterbindung zu stärken.

Türen in einem Haus ohne Wände bewachen

Cybersicherheit orientierte sich lange an festen Grenzen. Unternehmen errichteten einen klar definierten Perimeter, vertrauten den Systemen innerhalb dieses Bereichs und gingen davon aus, dass Bedrohungen von außen eindringen wollen. Dieses Szenario gibt es nicht mehr.

Zwei Entwicklungen haben die Situation grundlegend verändert. Zunächst hat sich der klassische Perimeter aufgelöst. Cloud, Mobilgeräte und Remote-Arbeit haben dazu geführt, dass das Büronetzwerk nicht mehr der Ort ist, an dem die Arbeit stattfindet. Die neue Sicherheitsgrenze verläuft entlang der digitalen Identität. Angreifer brechen heute nicht mehr in Systeme ein, sondern loggen sich mit gestohlenen oder durch Phishing erbeuteten Zugangsdaten ein. Wer den Großteil seiner Sicherheitsmaßnahmen weiterhin auf den Netzwerkrand konzentriert, bewacht eine Tür in einem Gebäude ohne Wände.

Zudem haben die Geschwindigkeit und der Umfang, die Automatisierung und KI ermöglichen, die Cybersicherheitslandschaft grundlegend verändert. Besonders auffällig ist dabei das hohe Entwicklungstempo. Früher vergingen Jahre zwischen dem Auftauchen einer neuen Angriffstechnik und dem Zeitpunkt, an dem diese zu einem allgemein verfügbaren Standard wurde. Heute dauert dieser Prozess oft nur wenige Wochen.

Die größte Veränderung ist deshalb keine einzelne Technologie – es ist der Zyklus selbst, der sich so stark beschleunigt hat, dass ein rein menschliches Reaktionsmodell nicht mehr Schritt halten kann. Moderne Sicherheitskonzepte müssen diese Realität von Anfang an berücksichtigen.

Entscheidende Kompetenzen für die moderne Cybersicherheit

Die Anforderungen an Skills haben sich in den vergangenen zwei Jahren stärker verändert als in den zwanzig Jahren davor. Wer heute in die Cybersicherheit einsteigt, sollte Programmiersprachen beherrschen sowie sicher mit KI-Tools und agentenbasierten Workflows umgehen können. Ein Analyst, der Python beherrscht, APIs anbindet und KI-Agenten so koordiniert, dass sie aufwendige Aufgaben übernehmen, wird erfolgreicher sein als jemand, der sich lediglich durch eine Sicherheitskonsole klickt.

Klassische Einstiegsjobs, wie das Sitzen in einem Security Operations Center (SOC) und das Beobachten vorbeiziehender Alerts, werden als Erstes automatisiert. Das Ziel sollte deshalb nicht darin bestehen, die Person zu sein, die Warnmeldungen sichtet und priorisiert. Gefragt sind Fachkräfte, die Automatisierungsprozesse entwickeln können, die diese Aufgabe übernehmen. Sie müssen verstehen, wie KI-Modelle zu Ergebnissen gelangen, wo ihre Grenzen liegen und wie sich mehrere Modelle zu Workflows verbinden lassen, die eine Untersuchung weitgehend selbstständig zum Abschluss bringen.

Was sich nicht verändert hat, ist die Notwendigkeit von Neugier. Ein klassischer Cybersecurity-Hintergrund ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere in diesem Bereich. Oft beginnt der Weg in dieses Berufsfeld mit einem einzelnen faszinierenden Fall, der den zukünftigen Sicherheitsexperten nicht mehr loslässt. Zertifizierungen öffnen Türen, aber Cybersicherheit braucht vor allem die Neugier und die Bereitschaft, selbst Lösungen zu entwickeln. Die Zukunft gehört den Sicherheitsfachkräften, die KI souverän einsetzen und steuern – nicht denen, die sich vor ihr fürchten.

Adam Khan, VP of Global Security Operations bei Barracuda Networks, Office of the CTO

FAQ: KI und moderne Cybersicherheit

Warum ist KI für die Cybersecurity zugleich Risiko und Chance?

Weil sie Angriffe automatisiert und skaliert, Verteidigern aber gleichzeitig hilft, Signale schneller zu analysieren und Reaktionen zu beschleunigen. Was verändert KI bei Phishing-Angriffen?

Phishing-Nachrichten werden sprachlich sauberer, persönlicher und in hoher Stückzahl erzeugbar – auch ohne tiefes technisches Wissen. Warum steigt die Gefahr durch Ransomware?

Ransomware ist bereits ein professionelles Geschäftsmodell; KI macht Vorbereitung, Anpassung und Ausführung solcher Angriffe noch effizienter. Weshalb reicht klassische Angriffserkennung nicht mehr aus?

Weil Erkennung ohne schnelle Reaktion zu langsam ist, wenn Angreifer Systeme in sehr kurzer Zeit kompromittieren oder verschlüsseln können. Welche Rolle spielt Automatisierung im SOC?

Automatisierung übernimmt Routineaufgaben wie Korrelation, Priorisierung und erste Analyseschritte, damit Analysten sich auf komplexe Entscheidungen konzentrieren können. Warum ist Identität der neue Sicherheitsperimeter?

Da Cloud, mobile Arbeit und Remote-Zugriffe den Netzwerkrand aufgelöst haben, werden Benutzerkonten und Zugriffsrechte zum zentralen Angriffsziel. Was bedeutet das für Security-Führungskräfte?

Sie müssen Prozesse, Verantwortlichkeiten und Kennzahlen stärker auf schnelle Reaktion, KI-Unterstützung und messbare Risikoreduktion ausrichten. Welche Fähigkeiten brauchen Nachwuchskräfte in der Cybersecurity?

Gefragt sind Programmierkenntnisse, API-Verständnis, sicherer Umgang mit KI-Tools und die Fähigkeit, automatisierte Workflows zu gestalten. Ersetzt KI menschliche Sicherheitsexperten?

KI übernimmt skalierbare Routinearbeit; menschliche Expertise bleibt für Bewertung, Strategie, Kontext und neuartige Bedrohungen entscheidend.

Was ist die wichtigste Handlungsempfehlung?

Unternehmen sollten KI nicht als Zusatzfunktion betrachten, sondern ihre Sicherheitsarchitektur und Betriebsprozesse konsequent darauf ausrichten.

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