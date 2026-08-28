Vor zwanzig Jahren war der Feind ein Mensch mit Puls – der von heute ist Code, der niemals schläft

Künstliche Intelligenz (KI) ist sowohl für IT-Sicherheitsteams als auch für Cyberangreifer ein Leistungsmultiplikator, und in genau dieser Symmetrie liegt das Problem. In den falschen Händen ist KI aus einem einfachen Grund gefährlich: Sie beseitigt die beiden Hürden, die Angreifer bislang ausgebremst haben, nämlich mangelndes Fachwissen und fehlende Zeit.
Management Summary: KI verändert die Spielregeln der Cyberabwehr
Künstliche Intelligenz verschiebt die Kräfteverhältnisse in der IT-Sicherheit: Sie macht Angriffe schneller, günstiger und skalierbarer – bietet Verteidigern aber zugleich die Chance, Analyse, Priorisierung und Reaktion endlich auf Maschinengeschwindigkeit zu bringen.
- KI senkt die Einstiegshürden für Angreifer: Phishing, Malware-Varianten und gefälschte Identitäten lassen sich heute in hoher Qualität und großer Menge automatisiert erzeugen.
- Ransomware wird weiter industrialisiert: In Verbindung mit Ransomware-as-a-Service verkürzt KI die Zeit vom Erstzugriff bis zum Schaden drastisch.
- Reine Erkennung reicht nicht mehr aus: Wenn Angriffe in Minuten Wirkung zeigen, müssen Unternehmen Reaktion und Eindämmung stärker automatisieren.
- Der Fachkräftemangel lässt sich nicht allein durch Neueinstellungen lösen: SOC-Teams brauchen KI-gestützte Workflows, damit Experten sich auf Entscheidungen statt auf Alert-Fluten konzentrieren können.
- Identität wird zum neuen Perimeter: Cloud, Remote Work und mobile Nutzung machen klassische Netzgrenzen obsolet; moderne Sicherheit muss Identitäten, Kontext und Verhalten priorisieren.
Wie KI eine Bedrohungslandschaft verändert hat, die sich ohnehin bereits schneller entwickelt, als Menschen mithalten können.
Selbst Anfänger können mithilfe von KI heute innerhalb weniger Minuten fehlerfreie Phishing-Nachrichten in jeder Sprache, funktionsfähige Malware-Varianten und überzeugende falsche Identitäten erstellen. Die Kosten für einen ernstzunehmenden Angriff sinken gegen null, während die Zahl der Angriffe unaufhaltsam steigt. Angreifer generieren Tausende einzigartige Köder schneller, als ein menschliches Team sie überhaupt lesen kann. Das bedeutet, dass das bisherige Modell, bei dem Analysten Warnmeldungen einzeln prüfen, überholt ist.
Gleichzeitig profitieren jedoch auch die Verteidiger von den Vorteilen von KI. KI ermüdet nicht, leidet nicht um drei Uhr morgens unter Alarmmüdigkeit und braucht keine Woche, um Signale über Identität, E-Mail, Endpunkte und Cloud hinweg zu korrelieren. Richtig eingesetzt, verkürzt sie Analysen von Stunden auf Sekunden und entlastet menschliche Experten. Diese können ihr Urteilsvermögen dort einsetzen, wo es zählt: bei schwierigen Entscheidungen und neuartigen Bedrohungen, die das Modell noch nie gesehen hat.
Ein erfolgreiches Verteidigungsmodell verbindet deshalb menschliche Expertise mit autonomer KI. IT-Sicherheitsteams, die KI nur als eine Zusatzfunktion betrachten, werden gegen diejenigen verlieren, die ihre Prozesse darauf ausrichten.
KI und die Industrialisierung von Ransomware
Ransomware hat sich zu einem professionellen Geschäftsmodell entwickelt. Mit Partnerprogrammen, Kunden-Support und Umsatzbeteiligungen funktioniert Ransomware inzwischen ähnlich wie ein reguläres SaaS-Unternehmen. »Ransomware-as-a-Service« ermöglicht es auch Personen ohne technische Kenntnisse, Angriffe auszuführen. Dadurch wächst der Kreis potenzieller Angreifer noch weiter und KI senkt diese Einstiegshürde noch einmal zusätzlich.
Früher erforderten Angriffe noch spezialisierte Tools, fundiertes Fachwissen und methodische Hands-on-Keyboard-Aktivitäten, um sich durch die IT-Umgebung eines Angriffsziels zu bewegen. Heute können Angreifer einfach auf schädliche KI-Modelle zurückgreifen, diese anweisen, eine Endpoint-Detection-and-Response-Lösung (EDR) zu umgehen und eine neue Ransomware-Variante zu erzeugen.
Den größten Einfluss hat KI jedoch auf die Geschwindigkeit von Angriffen. Die Verweildauer zwischen dem Eindringen in ein System und dem Schadenseintritt verkürzt sich drastisch. Was Angreifer früher mehrere Wochen kostete, gelingt ihnen heute innerhalb weniger Stunden – und KI-gestützte Werkzeuge verkürzen diese Zeit noch weiter. Das verändert die gesamte Ausgangslage.
Unternehmen haben sich jahrelang vor allem darauf fokussiert, Angriffe besser zu erkennen. Das reicht heute nicht mehr aus. Wenn Verteidiger im Durchschnitt mehrere Stunden für eine Reaktion auf einen Vorfall benötigen, Angreifer aber ganze Systeme bereits innerhalb weniger Minuten verschlüsseln können, verlieren die Verteidiger – unabhängig davon, wie zuverlässig sie Angriffe erkennen.
Die Personalrechnung geht nicht mehr auf
Cybersicherheitsverantwortliche geben bereitwillig zu, dass der Fachkräftemangel eine Herausforderung darstellt. Nur wenige geben jedoch zu, dass Neueinstellungen nicht mehr die Lösung für das Problem sind. Jahrelang war es vermeintlich ganz einfach: Je mehr Warnmeldungen eingingen, desto mehr Analysten wurden eingestellt. Dieses Konzept funktioniert mittlerweile nicht mehr, da die Zahl der Warnmeldungen schneller zunimmt, als mit jedem noch so großen Personalbudget aufgeholt werden könnte. Zudem gibt es nicht genügend ausgebildete Analysten, um diese Stellen zu besetzen.
Eine direkte Folge davon ist Burnout. Wenn qualifizierte Fachkräfte ihre Arbeitstage damit verbringen, Fehlalarme abzuarbeiten, verlassen sie irgendwann das Unternehmen – und mit ihnen geht auch das institutionelle Wissen. Hohe Fluktuation ist deshalb ein Sicherheitsrisiko und nicht nur ein Kostenfaktor für die Personalbuchhaltung.
Vorstände haben diese Panikmache schon zu oft gehört. Sie wollen messbare Ergebnisse und nachvollziehbar geringere Risiken sehen – und keine immer längere Liste von Sicherheitstools, die den Fachkräftemangel ausgleichen sollen.
Die Antwort auf alle diese Herausforderungen ist dieselbe: Führungskräfte in Unternehmen müssen ihre Sicherheitsprozesse rund um KI und Automatisierung neu ausrichten, um das wachsende Volumen an Warnmeldungen abzufangen, während menschliche Experten die Aufgaben übernehmen, die nur Menschen leisten können. Das ist der einzige Weg, um die menschliche Seite der Cybersicherheit nachhaltig zu gestalten und die Mitarbeiterbindung zu stärken.
Türen in einem Haus ohne Wände bewachen
Cybersicherheit orientierte sich lange an festen Grenzen. Unternehmen errichteten einen klar definierten Perimeter, vertrauten den Systemen innerhalb dieses Bereichs und gingen davon aus, dass Bedrohungen von außen eindringen wollen. Dieses Szenario gibt es nicht mehr.
Zwei Entwicklungen haben die Situation grundlegend verändert. Zunächst hat sich der klassische Perimeter aufgelöst. Cloud, Mobilgeräte und Remote-Arbeit haben dazu geführt, dass das Büronetzwerk nicht mehr der Ort ist, an dem die Arbeit stattfindet. Die neue Sicherheitsgrenze verläuft entlang der digitalen Identität. Angreifer brechen heute nicht mehr in Systeme ein, sondern loggen sich mit gestohlenen oder durch Phishing erbeuteten Zugangsdaten ein. Wer den Großteil seiner Sicherheitsmaßnahmen weiterhin auf den Netzwerkrand konzentriert, bewacht eine Tür in einem Gebäude ohne Wände.
Zudem haben die Geschwindigkeit und der Umfang, die Automatisierung und KI ermöglichen, die Cybersicherheitslandschaft grundlegend verändert. Besonders auffällig ist dabei das hohe Entwicklungstempo. Früher vergingen Jahre zwischen dem Auftauchen einer neuen Angriffstechnik und dem Zeitpunkt, an dem diese zu einem allgemein verfügbaren Standard wurde. Heute dauert dieser Prozess oft nur wenige Wochen.
Die größte Veränderung ist deshalb keine einzelne Technologie – es ist der Zyklus selbst, der sich so stark beschleunigt hat, dass ein rein menschliches Reaktionsmodell nicht mehr Schritt halten kann. Moderne Sicherheitskonzepte müssen diese Realität von Anfang an berücksichtigen.
Entscheidende Kompetenzen für die moderne Cybersicherheit
Die Anforderungen an Skills haben sich in den vergangenen zwei Jahren stärker verändert als in den zwanzig Jahren davor. Wer heute in die Cybersicherheit einsteigt, sollte Programmiersprachen beherrschen sowie sicher mit KI-Tools und agentenbasierten Workflows umgehen können. Ein Analyst, der Python beherrscht, APIs anbindet und KI-Agenten so koordiniert, dass sie aufwendige Aufgaben übernehmen, wird erfolgreicher sein als jemand, der sich lediglich durch eine Sicherheitskonsole klickt.
Klassische Einstiegsjobs, wie das Sitzen in einem Security Operations Center (SOC) und das Beobachten vorbeiziehender Alerts, werden als Erstes automatisiert. Das Ziel sollte deshalb nicht darin bestehen, die Person zu sein, die Warnmeldungen sichtet und priorisiert. Gefragt sind Fachkräfte, die Automatisierungsprozesse entwickeln können, die diese Aufgabe übernehmen. Sie müssen verstehen, wie KI-Modelle zu Ergebnissen gelangen, wo ihre Grenzen liegen und wie sich mehrere Modelle zu Workflows verbinden lassen, die eine Untersuchung weitgehend selbstständig zum Abschluss bringen.
Was sich nicht verändert hat, ist die Notwendigkeit von Neugier. Ein klassischer Cybersecurity-Hintergrund ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere in diesem Bereich. Oft beginnt der Weg in dieses Berufsfeld mit einem einzelnen faszinierenden Fall, der den zukünftigen Sicherheitsexperten nicht mehr loslässt. Zertifizierungen öffnen Türen, aber Cybersicherheit braucht vor allem die Neugier und die Bereitschaft, selbst Lösungen zu entwickeln. Die Zukunft gehört den Sicherheitsfachkräften, die KI souverän einsetzen und steuern – nicht denen, die sich vor ihr fürchten.
Adam Khan, VP of Global Security Operations bei Barracuda Networks, Office of the CTO
FAQ: KI und moderne Cybersicherheit
- Warum ist KI für die Cybersecurity zugleich Risiko und Chance?
Weil sie Angriffe automatisiert und skaliert, Verteidigern aber gleichzeitig hilft, Signale schneller zu analysieren und Reaktionen zu beschleunigen.
- Was verändert KI bei Phishing-Angriffen?
Phishing-Nachrichten werden sprachlich sauberer, persönlicher und in hoher Stückzahl erzeugbar – auch ohne tiefes technisches Wissen.
- Warum steigt die Gefahr durch Ransomware?
Ransomware ist bereits ein professionelles Geschäftsmodell; KI macht Vorbereitung, Anpassung und Ausführung solcher Angriffe noch effizienter.
- Weshalb reicht klassische Angriffserkennung nicht mehr aus?
Weil Erkennung ohne schnelle Reaktion zu langsam ist, wenn Angreifer Systeme in sehr kurzer Zeit kompromittieren oder verschlüsseln können.
- Welche Rolle spielt Automatisierung im SOC?
Automatisierung übernimmt Routineaufgaben wie Korrelation, Priorisierung und erste Analyseschritte, damit Analysten sich auf komplexe Entscheidungen konzentrieren können.
- Warum ist Identität der neue Sicherheitsperimeter?
Da Cloud, mobile Arbeit und Remote-Zugriffe den Netzwerkrand aufgelöst haben, werden Benutzerkonten und Zugriffsrechte zum zentralen Angriffsziel.
- Was bedeutet das für Security-Führungskräfte?
Sie müssen Prozesse, Verantwortlichkeiten und Kennzahlen stärker auf schnelle Reaktion, KI-Unterstützung und messbare Risikoreduktion ausrichten.
- Welche Fähigkeiten brauchen Nachwuchskräfte in der Cybersecurity?
Gefragt sind Programmierkenntnisse, API-Verständnis, sicherer Umgang mit KI-Tools und die Fähigkeit, automatisierte Workflows zu gestalten.
- Ersetzt KI menschliche Sicherheitsexperten?
KI übernimmt skalierbare Routinearbeit; menschliche Expertise bleibt für Bewertung, Strategie, Kontext und neuartige Bedrohungen entscheidend.
- Was ist die wichtigste Handlungsempfehlung?
Unternehmen sollten KI nicht als Zusatzfunktion betrachten, sondern ihre Sicherheitsarchitektur und Betriebsprozesse konsequent darauf ausrichten.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
4809 Artikel zu „Bedrohung KI“
News | IT-Security | Kommunikation
E-Mail-Konten mit KI-Funktionen könnten zu einer der größten Insider-Bedrohungen werden
Ein von Barracuda inszenierter, kontrollierter Testangriff zeigt, wie Angreifer KI-Assistenten missbrauchen können, um über ein einziges kompromittiertes Konto einen CEO-Betrug mit einer Überweisung in Höhe von 250.000 US-Dollar zu begehen. Das größte Risiko eines kompromittierten Kontos mit KI-Funktionen liegt darin, wie schnell ein KI-Assistent Angreifer dabei unterstützen kann, vertrauliche Informationen aufzuspüren, Ziele zu identifizieren,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026
Responsible by Design – KI-Systeme bestmöglich vor Bedrohungen schützen
Künstliche Intelligenz ist zum Nervensystem moderner Unternehmen geworden – und zugleich zu einer neuen Angriffsfläche für Cyberkriminelle, die Daten, Modelle und Schnittstellen gezielt manipulieren. KI-Sicherheit ist heute strategische Führungsaufgabe und »Verantwortung durch Design« zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für vertrauenswürdige KI.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
»AI Threat Tracker«: So nutzen Bedrohungsakteure KI
Angreifer nutzen KI nicht mehr nur zur Steigerung ihrer Produktivität, sondern experimentieren mit neuen Funktionen und Szenarien. Es gibt erstmals Malware-Familien, die während der Ausführung Large Language Models (LLMs) verwenden. Bedrohungsakteure verwenden Social-Engineering-Methoden, um Sicherheitsvorkehrungen von KI-Tools zu umgehen. Staatlich geförderte Akteure nutzen KI, um alle Phasen ihrer Aktivitäten zu verbessern. Der Untergrund-Markt für illegale…
News | TechTalk | IT-Security | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit den richtigen Tools lassen sich KI-Bedrohungen in M365-Umgebungen erkennen
Auch Microsoft 365-Anwender:innen und -Plattformen sind diversen Cyberbedrohungen ausgesetzt, speziell durch den vermehrten Einsatz von KI-Technologien. Wie sich das im Praxisalltag von Unternehmen auswirken kann und welche Antworten der Sicherheitsanbieter Hornetsecurity auf diese KI-Bedrohungen hat, darüber durften wir auf der Sicherheitsveranstaltung it-sa 2025 mit Dr. Yvonne Bernard sprechen. Herausgekommen ist dieses knapp 2-minütige Video.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit mit KI – Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wachsende Bedrohungslage durch KI-Cyberkriminalität und neue Ansätze für mehr Resilienz
65 % der befragten IT-Führungskräfte halten ihre Systeme gegenüber KI-basierter Cyberkriminalität für unzureichend geschützt. Eine Lenovo-Studie zeigt eine wachsende Sicherheitslücke angesichts zunehmender KI-gestützter Cyberkriminalität: 65 % der befragten IT-Führungskräfte geben an, dass ihre Abwehrmechanismen veraltet sind und KI-Angriffen nicht standhalten können. Lediglich 31 % fühlen sich in der Lage, sich wirksam zu verteidigen. Diese…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Insider-Bedrohungen und KI-blinde Flecken befeuern Dateisicherheitsrisiken
Einheitliche, mehrschichtige Plattformen zur resilienten Verteidigung werden immer wichtiger. Eine neue Studie zeigt, dass Unternehmen zunehmend mit Sicherheitsrisiken durch Insider-Aktivitäten, veralteten Tools und die wachsende Komplexität von KI konfrontiert sind [1]. Die von OPSWAT in Auftrag gegebene Studie, die vom unabhängigen Ponemon Institute durchgeführt wurde, ergab, dass 61 Prozent der Unternehmen in den letzten…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Wie KI zur größten Cyberbedrohung wird
Von Michael Kleist, Area Vice President CEE bei CyberArk Das aktuelle »Bundeslagebild Cybercrime 2024« des Bundeskriminalamts hat es nochmal bestätigt: Die Gefährdungslage durch Cyberkriminalität bleibt in Deutschland unverändert hoch, teilweise ist sogar von steigenden Gefahren auszugehen [1]. Ein Grund dafür ist die zunehmende KI-Nutzung durch Angreifer. Auch das Lagebild kommt zum Schluss, dass KI verstärkt…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Datensicherheit: KI macht Mitarbeiter zu Insider-Bedrohungen
GenAI-Daten-Uploads steigen innerhalb eines Jahres um das 30-fache; drei von vier Unternehmen nutzen Apps mit integrierten genAI-Funktionen. Netskope, ein Unternehmen für moderne Sicherheit und Netzwerke, hat eine neue Studie veröffentlicht, die einen 30-fachen Anstieg der Daten zeigt, die von Unternehmensanwendern im letzten Jahr an generative KI-Apps (genAI) gesendet wurden [1]. Dazu gehören sensible Daten…
News | Trends 2025 | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Cyberbedrohungen im Jahr 2025: Wie KI Phishing-Taktiken verändert
Die Fortschritte innerhalb der künstlichen Intelligenz (KI) haben das Erscheinungsbild von Phishing-E-Mails drastisch verändert. Noch bis vor kurzem gab es einige Indikatoren, an denen man Phishing-Versuche recht zuverlässig erkennen konnte: inkorrekte Grammatik, Logos in schlechter Auflösung, allgemein gehaltene/generische Begrüßungsformeln und unpassender Kontext. Dank KI erstellen Cyberkriminelle mittlerweile hochkomplexe und personalisierte Angriffe, die sehr viel schwerer…
IT-Security | Ausgabe 11-12-2024 | Security Spezial 11-12-2024
it-sa 2024: Zwischen KI-gestützter Bedrohungsabwehr und digitaler Identität – Von reaktiver Gefahrenabwehr zu proaktivem Risikomanagement
Die Messehallen in Nürnberg verwandelten sich auch 2024 wieder zum Epizentrum der IT-Sicherheitsbranche. Die it-sa bestätigte einmal mehr ihre Position als Europas führende Fachmesse für Cybersecurity. Die Rekordbeteiligung internationaler Aussteller unterstrich dabei den Stellenwert der Veranstaltung weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Während die Gänge von geschäftigem Treiben erfüllt waren, kristallisierten sich rasch die dominierenden Themen heraus: Der Umgang mit künstlicher Intelligenz, die Bedeutung digitaler Identitäten und die wachsende Verschmelzung von IT- und OT-Security.
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Bedrohungslandschaft: Bösartige Links, KI-gestützte Tools und Angriffe auf KMU nehmen zu
Bedrohungslandschaft auf Basis der Analyse von 1,7 Milliarden E-Mails pro Tag kartiert. Daraus ergeben sich Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Cyberabwehr. Laut dem Report »Global Threat Intelligence-Report für das erste Halbjahr 2024« von Mimecast sind bösartige Links und KI-gesteuerte Serviceplattformen weiterhin die größten Herausforderungen für Cybersicherheitssysteme. Der Großteil der untersuchten Angriffe hat kleine Unternehmen zum…
News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
KI ist mehr Bedrohung als Hilfe für die Cybersicherheit
57 Prozent der Unternehmen sehen Gefahren durch KI, 35 Prozent erwarten eine Verbesserung der Cybersicherheit. Nur jedes siebte Unternehmen hat sich mit dem KI-Einsatz für Cybersicherheit bereits beschäftigt. KI kann nahezu perfekt klingende Phishing-Mails formulieren oder sogar Code für Schadsoftware programmieren, KI kann aber auch Spam-Mails aus dem Postfach herausfiltern, verdächtige Kommunikation auf Servern…
News | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Phishing-Mails und KI – Die wachsende Bedrohung durch künstlich generierte Täuschung
Die Bedrohung durch Phishing-Mails ist allgegenwärtig und hat sich in den letzten Jahren immer stärker weiterentwickelt. Durch die steigende Beliebtheit von künstlichen Intelligenzen (KI) kommt ein weiterer Bedrohungsfaktor ins Spiel, den Cyberkriminelle nutzen werden, um noch gefährlichere Angriffe durchzuführen. Denn KI wird für solche Phishing-Mails missbraucht, und diese generierten E-Mails sind von „echten“ E-Mails nur schwer, bis gar nicht zu unterscheiden.
News | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Chance oder Bedrohung: Das sollte man jetzt zu generativen KIs wissen
Kaum ein Thema hat in den letzten Monaten die Schlagzeilen so sehr beherrscht wie künstliche Intelligenz (KI). Es vergeht nahezu kein Tag mehr, an dem Organisationen und Medien nicht von neuen Durchbrüchen und Anwendungsfällen berichten. Gleichzeitig nehmen aber auch die Bedenken über die Folgen des Einsatzes von KI zu. Radu Orghidan, Vice President Cognitive Computing…
News | Business Process Management | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Governance auf mobilen Endgeräten: Die alten Regeln gelten nicht mehr
KI-Funktionen wandern zunehmend vom Chatfenster in Apps, Agenten und mobile Endgeräte. Für Unternehmen bedeutet das: Klassische KI-Governance greift zu kurz, wenn sie mobile Nutzung, App-Updates, Netzwerkwechsel und rollenbasierte Risiken nicht gezielt berücksichtigt. Management Summary Klassische KI-Governance reicht für mobile Endgeräte nicht mehr aus: KI steckt heute zunehmend in nativen Apps, Updates und Agenten statt nur…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Agentische KI in Unternehmen: Wie Governance und EU AI Act kontrollierte Autonomie ermöglichen
Agentische KI verspricht deutschen Unternehmen den nächsten Produktivitätsschub – stellt aber klassische Governance-Modelle vor neue Belastungsproben. Wer autonome Systeme in Geschäftsprozesse integriert, muss Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Anforderungen technisch verankern, statt sie nur organisatorisch zu beschreiben. Management Summary KI ist in deutschen Unternehmen angekommen; agentische KI steht jedoch erst am Anfang der breiten Skalierung. Der…
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten absichern: Warum Identity zum Erfolgsfaktor wird – KI braucht Identity Governance
KI-Agenten versprechen Unternehmen mehr Tempo und Automatisierung, schaffen aber zugleich neue Sicherheitsrisiken. Entscheidend ist deshalb, nicht nur ihre Funktionen, sondern vor allem ihre Identitäten, Berechtigungen und Zugriffe konsequent zu steuern. Wer Identity Governance früh verankert, kann Innovation ermöglichen, ohne Kontrolle und Compliance aus der Hand zu geben.
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Vertrauenswürdige KI beginnt mit Wissen – drei Schritte für Agentic AI im Unternehmen
Agentic AI verspricht Unternehmen den nächsten Produktivitätssprung – vorausgesetzt, KI-Agenten arbeiten auf einer belastbaren, kontextualisierten und kontrollierten Wissensbasis. Enterprise AI Search wird damit zur strategischen Grundlage für vertrauenswürdige KI, die nicht nur informiert, sondern Entscheidungen vorbereitet und Prozesse in definierten Grenzen anstößt. Management Summary Agentic AI verlagert KI vom reinen Antwortsystem hin zu Anwendungen, die…
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Cybersicherheit im KI-Zeitalter: SASE am Wendepunkt – Wie KI und Quantencomputer die Sicherheitsarchitektur aushebeln
SASE galt als Antwort auf Cloud, hybrides Arbeiten und Zero Trust. Doch KI-Agenten vervielfachen den Datenverkehr, moderne Verschlüsselung schafft blinde Flecken – und Quantencomputer stellen heutige Schutzversprechen infrage. Die Sicherheitsarchitektur muss näher an Nutzer, Gerät und Anwendung rücken.
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Kommunikation | Marketing
Soziale Medien: Wie lassen sich unsere Kinder und Jugendlichen schützen?
Die aktuelle DAK‑Mediensucht‑Studie 2026 zeigt ein alarmierendes Bild der digitalen Lebenswelt junger Menschen in Deutschland. Besonders die Nutzung sozialer Medien bleibt auf hohem Niveau – und die problematischen Muster nehmen weiter zu. Rund 6,6 % der Jugendlichen erfüllen inzwischen die Kriterien einer pathologischen Social‑Media‑Nutzung, der höchste Wert seit 2022. Insgesamt weist mehr als ein Viertel der…
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Was Unternehmen von der Formel 1 über Echtzeit-KI lernen können
Die Formel 1 demonstriert anschaulich, warum Echtzeitdaten, Kontext und schnelle Entscheidungsfähigkeit für den erfolgreichen Einsatz von KI in Unternehmen entscheidend sind. Wie Rennteams nur dann Wettbewerbsvorteile erzielen, wenn sie Telemetriedaten im richtigen Moment richtig interpretieren, müssen auch Unternehmen ihre KI-Systeme mit aktuellen, vertrauenswürdigen und kontextreichen Informationen versorgen. Der eigentliche Nutzen entsteht dort, wo KI nicht…
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Wenn KI klüger wird als wir: Was Superintelligenz für Menschen bedeutet
Die Debatte über Artificial Superintelligence klingt oft nach Science-Fiction: Maschinen, die sich selbst verbessern, Probleme schneller lösen als Menschen und ganze Wissensbereiche neu ordnen. Doch die entscheidende Frage ist nicht nur, ob und wann eine solche Technologie entsteht. Entscheidend ist, was sie mit Arbeit, Bildung, Verantwortung, Selbstbestimmung und unserem Menschenbild macht. Management Summary Superintelligenz…
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Nicht-menschliche Identitäten: Warum Unternehmen Maschinen, Dienste und KI-Agenten besser steuern müssen
Service-Konten, API-Schlüssel, Zertifikate und KI-Agenten sind heute zentrale Bausteine digitaler Geschäftsprozesse – zugleich aber oft kaum gesteuerte Risikoträger. Unternehmen müssen nicht-menschliche Identitäten deshalb konsequent inventarisieren, begrenzen und überwachen, um Angriffsflächen zu reduzieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und Automatisierung sicher zu skalieren. Management Summary Nicht-menschliche Identitäten entwickeln sich in hybriden IT-, Cloud- und KI-Umgebungen zu einer…
Ausgabe 7-8-2026 | Security Spezial 7-8-2026 | News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Wenn KI Schwachstellen schneller findet als Unternehmen sie schließen können – Die Mobilisierung der Cybersicherheits-Branche
Mit Project QuiltWorks will CrowdStrike eine branchenweite Antwort auf die neue Dynamik KI-gestützter Cyberrisiken geben. Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike erklärt, warum klassische Schwachstellenpriorisierung nicht mehr ausreicht und wie Technologiepartner, Integratoren und Cyberversicherer gemeinsam helfen sollen, Risiken schneller zu erkennen, zu bewerten und zu reduzieren.
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Der Mittelstand 2027: Warum KI, Datenqualität und digitale Souveränität zur neuen Führungsaufgabe werden
Zwischen Produktivitätsversprechen, Regulierungsdruck und Kontrollverlust entscheidet sich in den kommenden Jahren, welche Unternehmen KI tatsächlich in Wertschöpfung verwandeln – und welche an ungeordneten Daten, überlasteten IT-Teams und fehlender Governance scheitern. Management Summary KI wird zur Führungsaufgabe: Der Mittelstand muss künstliche Intelligenz nicht nur technisch einführen, sondern als strategisches Organisationsprinzip verankern. Datenqualität entscheidet über Wertschöpfung:…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fast die Hälfte der KI-Nutzung in Unternehmen basiert auf ungesicherter Schatten-KI
Bericht thematisiert unautorisierte Anwendungen, neue Angriffsvektoren und erforderliche Sicherheitsstrategien. Management Summary Schatten-KI ist kein Randphänomen mehr: Fast jede zweite KI-Interaktion läuft über private Identitäten und entzieht sich damit Governance, Monitoring und Compliance. Die Angriffsfläche verlagert sich in den Browser und die Entwicklungsumgebung: Erweiterungen, KI-Coding-Assistenten und agentische Browser werden zu neuen Einfallstoren für Datenabfluss und…
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KI: Menschliche Fähigkeiten sind der beste Schutz gegen den Jobverlust
Empathie, Kreativität und Anpassungsfähigkeit sind die wahren Treiber für zukunftssichere Berufe, was vielen Arbeitnehmern in Zeiten der Digitalisierung neue Hoffnung gibt. Eine neue Analyse von LiveCareer, einer Plattform für Karriereberatung und Lebenslauferstellung, untersucht die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung auf den Arbeitsmarkt bis 2030, um aufzuzeigen, was Arbeitnehmer heute tun müssen, um morgen…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Services
Cyberkriminelle setzen zunehmend auf Insider statt auf Hacking
Cyberkriminelle suchen den einfachsten Weg ins Unternehmen – und der führt immer häufiger über bestechliche oder gezielt angeworbene Mitarbeitende. Ein TrendAI-Report zeigt, wie sich rund um Insider-Zugang ein professioneller Untergrundmarkt entwickelt hat. Für Unternehmen wird damit nicht nur die Technik, sondern auch Vertrauen selbst zum sicherheitskritischen Faktor. Untergrundmarkt für »Insider-as-a-Service« wächst: Preislisten, Vermittler und feste…
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ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
Warum die klassische ROI-Logik bei KI versagt und worauf es jetzt ankommt. Viele Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz, bewerten ihren wirtschaftlichen Erfolg aber weiterhin mit klassischen ROI-Modellen. Genau darin liegt ein Denkfehler: KI entfaltet ihren Nutzen erst im produktiven Einsatz, in veränderten Prozessen und über laufend überprüfte Ergebniskennzahlen. Wer den Business Case zu…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Europa stark bei der Sicherheit, doch schwach bei der KI-Governance
29 % der europäischen Unternehmen nennen die KI-Regulierung ihre größte Compliance-Sorge, der höchste Wert aller Regionen. Kiteworks hat seinen 2026 Data Security and Compliance Risk: Annual Survey Report veröffentlicht [1]. Die Analyse wurde zum fünften Mal in Folge durchgeführt und basiert auf einer Befragung von 459 Sicherheits-, Compliance-, Risiko- und IT-Fachleuten in zehn Branchen…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Schneller zur richtigen Diagnose: KI wertet Medizinsensoren aus
© Basel Adams (KI-generiert) Mithilfe von KI können medizinische Daten effizienter und genauer ausgewertet werden. Ein am Fraunhofer IZM entwickeltes Sensorsystem zur Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird durch die Einbindung von KI zu einem vielversprechenden Werkzeug in der Kardiologie. Management Summary KI-gestützte Sensorsysteme können kardiologische Diagnostik deutlich beschleunigen und ärztliches Fachpersonal bei der Auswertung…
Trends 2026 | News | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI erreicht das Gesundheitswesen – hält Deutschlands Weiterbildung Schritt?
Künstliche Intelligenz ist in Klinik und Praxis angekommen. Nach einer Befragung von Bitkom und Hartmannbund bewerten 78 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland KI als große Chance für die Medizin. In Kliniken hat sich der KI-Einsatz seit 2022 von 9 auf 18 Prozent verdoppelt, in den Praxen nutzt sie inzwischen etwa jeder siebte [1].…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Staatliche Hackergruppen setzen autonome KI-Agenten ein
KI hat sich vom Hilfsmittel zum aktiven Akteur in Cyberattacken regierungsnaher Angreifer entwickelt. TrendAI, der Enterprise-Cybersecurity-Geschäftsbereich von Trend Micro, veröffentlicht seinen APT (Advanced Persistent Threat)-Lagebericht für das erste Halbjahr 2026. Die Zwischenbilanz zeigt: KI hat das Stadium isolierter Experimente verlassen. Staatliche Akteure setzten KI in mehr Phasen des Angriffszyklus ein als je zuvor. Zwischen…
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Effizientes Datenmanagement: Warum KI-Kosten schon im Data Layer entschieden werden
Unternehmen optimieren bei KI häufig am Modell – und übersehen den eigentlichen Kostentreiber: die Datenarchitektur. Wer Token-Verbrauch, Kopien, Governance und Kontextbereitstellung früh kontrolliert, senkt nicht nur Ausgaben, sondern schafft auch die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige KI-Anwendungen. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht erst beim Modellaufruf, sondern bereits bei Datenaufbereitung, Kontextauswahl, Zugriffspfaden und Kopien. Agentische KI…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Strategien
Von kontinuierlichen Lasten zu volatilen Spitzen: Zuverlässige Stromversorgung für moderne KI-Systeme
KI-Workloads verändern die Energieprofile moderner Rechenzentren grundlegend: Statt gleichmäßiger Lasten entstehen schnelle, wiederkehrende Leistungsspitzen. Für Betreiber rückt damit die USV vom reinen Schutzsystem zum aktiven Bestandteil des Energiemanagements auf. Management Summary KI-Workloads verschieben das Lastprofil im Rechenzentrum von planbar-konstant zu hochdynamisch, mit steilen Lastanstiegen und kurzen Zyklen. Bestehende Stromversorgungsinfrastrukturen geraten dadurch stärker unter thermische,…