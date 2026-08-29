So retten Unternehmen den Erfahrungsschatz scheidender Mitarbeiter – Das digitale Gedächtnis

Der Renteneintritt der Babyboomer ist kein reines HR-Problem, sondern stellt die gesamte IT-Architektur von Unternehmen vor strategische Herausforderungen.
Bis 2036 wird die Babyboomer-Generation (1954-1969) Prognosen zufolge vollständig in Rente gehen [1]. Viele Beschäftigte dieser Generation sind seit Jahrzehnten im selben Unternehmen tätig und tragen einen Erfahrungsschatz von unschätzbarem Wert: beispielsweise warum ein Kunde eine bestimmte Ausnahme verlangt hat, oder weshalb er immer persönlich angerufen werden will.
Wissensdatenbanken und Onboarding-Dokumente erfassen meist nur explizite Informationen, wie Prozesse, Zuständigkeiten oder Produktdetails. Daher besteht die Gefahr, dass ein Großteil des impliziten, entscheidungsrelevanten Wissens in Unternehmen mit dem Generationenwechsel verloren geht, wenn es nie formell dokumentiert wurde. Um dann ein bestimmtes Level an Entscheidungsqualität zu erhalten oder erneut zu erreichen, kann es viele Monate oder Jahre dauern. Dies kann besonders mit steigender Durchdringung von KI-Anwendungen ein entscheidender Wettbewerbsnachteil für Unternehmen sein.
Der Context Graph: Eine Brücke zwischen den Generationen.
Bezieht ein KI-Modell unstrukturierte Informationen, beispielsweise aus der Websuche, in den Gesprächsverlauf ein, beginnt es womöglich, zu halluzinieren und erfindet falsche, aber plausibel klingende Antworten. Wenn Nutzer in Großunternehmen auf Basis ebendieser Inhalte Entscheidungen treffen, kann das weitreichende Konsequenzen haben. Mit Blick auf den Wissenstransfer liegt hier kein Modell-, sondern ein Kontextversagen vor. Wenn das Erfahrungswissen der Boomer-Generation nicht erfasst wurde, fehlt es auch der KI.
Hier setzt ein Context Graph an: Er macht implizites Erfahrungswissen abfrag- und damit übertragbar. Anders als ein Knowledge Graph erfasst er nicht nur, was entschieden wurde, sondern warum: die Abwägungen, Ausnahmen und Präzedenzfälle dahinter. Er fungiert als Gedächtnis. Um den Generationenwechsel in Unternehmen erfolgreich zu meistern, braucht es beide Ansätze, jedoch fehlt das Gedächtnis bisher in vielen Unternehmen systematisch.
Die technologische Herausforderung bei der Umsetzung liegt im sogenannten Context Engineering – der Disziplin, das richtige Erfahrungswissen zur exakt richtigen Zeit und im passenden Format an das KI-Modell zu übergeben. Ohne diese aktive Steuerung laufen Unternehmen Gefahr, dass die KI unstrukturierte Archive durchsucht, riesige Datenmengen in das Arbeitsgedächtnis hochlädt und nach langer Verarbeitungszeit am Ende doch nur eine generische, teure Antwort liefert. Durch eine gute Context-Engineered-Architektur, filtert der Context Graph das implizite Wissen vorab. Er gewichtet Informationen nach Relevanz sowie Aktualität und komprimiert sie. Die KI erhält nur die tatsächliche Essenz des Wissens. Das Ergebnis: Die Antwortzeit sinkt, die Genauigkeit steigt und die Rechenkosten sinken.
Um das Erfahrungswissen im Arbeitsalltag nutzbar zu machen, baut Context Engineering auf drei Säulen auf, die über klassisches RAG (Retrieval-Augmented Generation) hinausgehen:
- Dynamische Memory-Kuration: Ein echter Context Graph speichert nicht stumpf jede Interaktionshistorie.
Er filtert Kernvariablen und fasst lange Verläufe kontinuierlich zusammen, um das Modell nicht mit irrelevanten
Informationen abzulenken.
- Funktionale Transparenz: Wenn die KI auf Basis
des Context Graph eine Entscheidung trifft, beispielsweise einen historischen Rabatt gewährt, muss das System die exakte Business-Logik dahinter verstehen und validieren können, anstatt blind Muster zu raten.
- Semantische Brücken: Statt reiner Volltextsuche übersetzt der Context Graph die Absicht des neuen Mitarbeiters direkt in die logischen Pfade des pensionierten Experten.
Compliance: Voraussetzung, kein Hindernis.
DSGVO-Konformität muss architektonisch verankert sein – in der Frage, was erfasst wird, wie lange und wie Betroffenenrechte gewährleistet werden. Der EU AI Act, dessen nächste Stufe im August 2026 in Kraft tritt, fügt eine weitere Dimension hinzu: Für Hochrisiko-Anwendungen fordert er Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht. Ein DSGVO-konformer Context Graph erfüllt damit zwei Herausforderungen gleichzeitig – Wissenstransfer zwischen Generationen und regulatorische Anforderungen der Zukunft.
Die Hochrisikokategorie im EU AI Act konzentriert sich in erster Linie darauf, Verzerrungen zu verhindern und die Rückverfolgbarkeit bei KI-Entscheidungen sicherzustellen. Diese Anliegen wirken auf zwei Ebenen: dem Training von LLMs (Large Language Models) sowie dem darauf aufbauenden Context Graph. Dabei sind diese mit ihren Quellen und ihrer Inferenzlogik völlig unabhängig von LLM-Datensätzen.
Ein Context Graph baut im Wesent-lichen personalisierte Beziehungen zwischen Entitäten auf und bildet Arbeits-abläufe ab, die auf historischen Interaktionsspuren und System-integrationen basieren. Die Rückverfolgbarkeit ist diesem Prozess daher inhärent, und jede Differenzierung ist so gewollt und gerechtfertigt.
Der Wissensverlust ist vermeidbar.
Der bevorstehende Renteneintritt der Babyboomer ist weit mehr als eine demografische Verschiebung, er ist ein digitaler Stresstest für die Kernkompetenz von Unternehmen. Wo klassische Wissensdatenbanken an ihre Grenzen stoßen, sichern Context Graphs in Verbindung mit intelligentem Context Engineering unternehmensinternes Wissen. Sie bewahren nicht nur das wertvolle Warum hinter jahrzehntelangen Entscheidungen, sondern machen diese Erfahrungen für nachfolgende Generationen und KI-Systeme in Echtzeit nutzbar. Unternehmen, die diesen technologischen Schritt jetzt gehen, sichern sich nicht nur ihren operativen Vorsprung, sondern bauen das regulatorisch konforme Gedächtnis der Zukunft.
Amitabh Misra,
CTO bei Sprinklr
[1] https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2024/IW-Kurzbericht_2024-Babyboomer.pdf
Illustration: © Nitisak1, GenAI | Dreamstime.com
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