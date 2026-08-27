Wenn KI-Agenten einkaufen, wird Unternehmenswissen zur neuen Verkaufsfläche

KI-Agenten verändern den digitalen Handel grundlegend: Sie suchen, vergleichen und empfehlen Produkte nicht mehr nur entlang klassischer Shop-Strukturen, sondern auf Basis maschinenlesbarer Daten und verfügbarem Unternehmenswissen. Für Händler und Marken entsteht damit eine neue strategische Aufgabe: Produktinformationen, Markenargumente und Kontextwissen müssen so aufbereitet werden, dass sie nicht nur für Menschen, sondern auch für KI-Systeme verständlich, zugänglich und vertrauenswürdig sind.
Management Summary
- KI-Agenten werden zur neuen Kundenschnittstelle: Im Agentic Commerce entscheiden künftig nicht mehr nur Suchmaschinen, Shops oder Marktplätze über Sichtbarkeit, sondern zunehmend KI-Systeme, die Kundenbedürfnisse interpretieren und Produktempfehlungen vorbereiten.
- Produktdaten bleiben Pflicht, reichen aber nicht aus: Strukturierte Informationen aus PIM-, ERP- und Commerce-Systemen bilden die technische Basis. Differenzierung entsteht jedoch erst durch Kontextwissen zu Anwendung, Marke, Nutzenargumenten und Wettbewerbsvorteilen.
- Unstrukturiertes Wissen wird geschäftskritisch: Präsentationen, Briefings, PDFs, Bilder, Research und Service-Dokumente enthalten häufig genau die Informationen, die KI-Agenten benötigen, um Produkte sinnvoll einzuordnen und überzeugend zu empfehlen.
- Box ergänzt die bestehende Systemlandschaft: Box ersetzt keine PIM- oder Commerce-Plattformen, kann aber helfen, unstrukturierte Inhalte zu erschließen, Metadaten nutzbar zu machen und Unternehmenswissen kontrolliert für KI-Anwendungen bereitzustellen.
- Marketing muss maschinenlesbar denken: Markenkommunikation richtet sich künftig nicht nur an Menschen. Wer im KI-vermittelten Kaufprozess sichtbar bleiben will, muss seine Inhalte so strukturieren, dass Agenten sie verstehen, bewerten und in Empfehlungen übersetzen können.
Der Handel bekommt eine neue Schnittstelle
Aktuelle Marktbeispiele zeigen, dass Agentic Commerce bereits in konkrete Handels- und Plattformstrategien einfließt: Shopify beschreibt Agentic Commerce als nächsten Schritt des Onlinehandels, bei dem KI-Agenten Produkte entdecken, vergleichen und den Kaufprozess innerhalb einer Konversation begleiten [1]. Nach Angaben von Shopify wuchs der KI-getriebene Traffic zu Shopify-Stores im ersten Quartal 2026 um das Achtfache gegenüber dem Vorjahr, während Bestellungen aus KI-gestützten Suchvorgängen nahezu um das Dreizehnfache zunahmen.
KI-Agenten könnten im Handel bald entscheiden, welche Produkte überhaupt noch sichtbar sind. Für Marken und Händler verschiebt sich damit der Wettbewerb: Nicht mehr nur der eigene Onlineshop, sondern auch die Daten- und Wissensbasis eines Unternehmens wird zur entscheidenden Verkaufsfläche.
Für Retail- und Marketingentscheider entsteht damit eine strategische Kernfrage: Was passiert mit Marke, Conversion und Kundenbeziehung, wenn der Kunde den eigenen Onlineshop gar nicht mehr besucht, sondern die Auswahl einem KI-Agenten überlässt?
Warum Produktdaten allein nicht reichen
Damit ein Shopping-Agent überhaupt verlässlich handeln kann, braucht Agentic Commerce eine maschinenlesbare Entscheidungsgrundlage. Dazu zählen strukturierte Daten wie Produktname, Preis, Größe, Material, Verfügbarkeit, Lieferzeit und weitere technische Eigenschaften. Deloitte beschreibt Agentic Commerce als neuen Shopping-Kanal, in dem KI-Agenten Suche, Vergleich, Bewertung und Kauf übernehmen können; Voraussetzung dafür seien unter anderem hoch strukturierte Produktdaten, nahtlose Zahlungsprozesse und interoperable Systeme [2].
Doch strukturierte Daten beantworten meist nur die Frage: Was ist das Produkt? Für eine wirklich gute Empfehlung muss eine KI zusätzlich verstehen: Warum ist dieses Produkt für genau diesen Kunden relevant?
Das verborgene Wissen in Dokumenten und Kampagnen
Dieses Kontextwissen liegt in Unternehmen häufig unstrukturiert vor: in Produktpräsentationen, Kampagnenbriefings, Brand Guidelines, PDFs, Bildern, Research, Verkaufsunterlagen oder Customer-Service-Dokumenten. Dort finden sich Informationen dazu, für welche Anwendung ein Produkt besonders geeignet ist, welche Markenwerte dahinterstehen, welche Argumente Kunden überzeugen und wodurch es sich tatsächlich vom Wettbewerb unterscheidet.
Damit entsteht für Händler eine neue Herausforderung: Wie lässt sich dieses unstrukturierte Produkt- und Markenwissen so erschließen, dass KI-Agenten daraus verlässlichen Kontext gewinnen können? [3]
Wo Box ins Spiel kommt
Box kann an dieser Stelle eine ergänzende Rolle spielen: Box Extract soll Daten aus unstrukturierten Inhalten wie Dokumenten, Tabellen, Bildern, Videos und weiteren Formaten identifizieren und als strukturierte Daten nutzbar machen [4]. Die Box AI API beschreibt zudem Funktionen zum Zusammenfassen von Inhalten, Beantworten von Fragen, Generieren von Text und Extrahieren strukturierter Metadaten [5]. Für Händler bleibt jedoch entscheidend, die jeweiligen Datenquellen, Rechte, Workflows und Integrationen sauber zu prüfen und auf den eigenen Commerce-Kontext abzustimmen.
Für Händler geht es nicht darum, PIM- oder Commerce-Systeme durch Box zu ersetzen. Vielmehr entsteht eine zusätzliche Content- und Wissensebene: Strukturierte Produktdaten sagen der KI, was verkauft wird. Unstrukturiertes Unternehmenswissen hilft ihr zu verstehen, warum sie ein Produkt empfehlen sollte.
Marken müssen auch für Maschinen lesbar werden
Für Marketingverantwortliche ist das besonders relevant. Wenn ein KI-Agent Produkte anhand konkreter Kundenbedürfnisse auswählt, reicht es nicht, dass er Preis und Verfügbarkeit kennt. Er muss auch Differenzierungsmerkmale, Anwendungsszenarien und relevante Markeninformationen einordnen können. Nur so lässt sich vermeiden, dass eine Marke im KI-vermittelten Kaufprozess auf Preis, Bewertung und Lieferzeit reduziert und damit austauschbar wird.
Die neue Aufgabe für Handel und Marketing
Agentic Commerce bedeutet für Händler, dass künftig nicht nur strukturierte Produktdaten, sondern auch verfügbarer Unternehmenskontext über Sichtbarkeit und Differenzierung entscheidet. Für das Marketing entsteht daraus eine neue Aufgabe: Produktwissen, Markenbotschaften und relevante Inhalte müssen nicht nur für Menschen, sondern auch für KI-Systeme verständlich und nutzbar sein.
Für Händler und Marken entscheidet künftig nicht allein, ob ihre Produkte online verfügbar sind, sondern ob ihr Wissen für KI-Agenten verständlich genug ist, um empfohlen zu werden.
Michael Pietsch, Vice President DACH & Eastern Europe bei Box
Quellen und Belege
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Shopify: Agentic Commerce on Shopify: How It Works – Definition von Agentic Commerce, KI-Agenten im Kaufprozess sowie Angaben zu KI-getriebenem Traffic und Bestellungen im ersten Quartal 2026.
-
Deloitte: Agentic Commerce – The Future of AI in Retail – Einordnung von Agentic Commerce als neuem Retail-Kanal und Anforderungen an Produktdaten, Zahlungsprozesse und interoperable Systeme.
-
diconium: AI in E-Commerce – Hinweise zur Vorbereitung von Händlern auf KI-Sichtbarkeit, Agentic Commerce, agentische Protokolle sowie Content- und Datenstrukturen.
-
Box: Box Extract – Anbieterinformationen zur Extraktion strukturierter Daten aus unstrukturierten Inhalten und zur Nutzung von Metadaten für Workflows.
-
Box Developer: Box AI API – technische Anbieterinformationen zu Zusammenfassung, Frage-Antwort-Funktionen, Textgenerierung und Metadatenextraktion.
FAQ
- Was bedeutet Agentic Commerce?
Agentic Commerce beschreibt einen Handelsansatz, bei dem KI-Agenten Produktsuche, Vergleich, Bewertung und teilweise auch Kaufprozesse im Auftrag von Kunden übernehmen.
- Warum ist das für Händler relevant?
Weil sich Sichtbarkeit im digitalen Handel verschiebt: Produkte müssen nicht nur in Shops auffindbar sein, sondern auch von KI-Agenten verstanden und als relevant eingestuft werden.
- Reichen klassische Produktdaten dafür aus?
Nein. Preis, Größe, Material und Verfügbarkeit sind wichtig, erklären aber selten, warum ein Produkt für einen bestimmten Kundenbedarf besonders geeignet ist.
- Welche Rolle spielt unstrukturiertes Wissen?
Unstrukturierte Inhalte enthalten häufig Markenargumente, Anwendungsszenarien, Zielgruppenwissen und Differenzierungsmerkmale. Genau diese Informationen können für KI-Empfehlungen entscheidend werden.
- Wo kommt Box ins Spiel?
Box kann helfen, Informationen aus Dokumenten, Bildern, Tabellen oder anderen Inhalten zu extrahieren, mit Metadaten anzureichern und kontrolliert für Suche, Automatisierung oder KI-Anwendungen nutzbar zu machen.
- Ersetzt Box damit PIM- oder Commerce-Systeme?
Nein. PIM-, ERP- und Commerce-Systeme bleiben führend für strukturierte Produktdaten und Transaktionen. Box ergänzt diese Systeme um die Erschließung unstrukturierter Wissensbestände.
- Was verändert sich für das Marketing?
Marketing muss Inhalte künftig auch für Maschinen aufbereiten: Markenbotschaften, Produktnutzen und Differenzierungsmerkmale sollten so formuliert und strukturiert sein, dass KI-Agenten sie verwerten können.
- Welche Risiken entstehen?
Wenn relevante Informationen fehlen oder nicht maschinenlesbar sind, können Produkte in KI-gestützten Empfehlungen unterrepräsentiert bleiben oder nur über Preis, Verfügbarkeit und Bewertungen verglichen werden.
- Was sollten Händler kurzfristig prüfen?
Sie sollten analysieren, welche Produktdaten strukturiert vorliegen, wo relevantes Kontextwissen gespeichert ist, welche Rechte und Workflows gelten und wie diese Informationen für KI-Anwendungen nutzbar gemacht werden können.
- Was ist die zentrale Management-Aufgabe?
Die zentrale Aufgabe besteht darin, Produktdaten, Content und Unternehmenswissen strategisch zusammenzuführen, damit KI-Agenten Produkte korrekt verstehen, differenziert bewerten und überzeugend empfehlen können.
Text, Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI überarbeitet
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