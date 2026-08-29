Warum deutsche Cloud-Lösungen eine Alternative zu Hyperscalern sind – Nähe als echter Wettbewerbsvorteil

In der Diskussion um Cloud-Strategien dominieren oft die Namen der großen US-amerikanischen Hyperscaler – allen voran AWS, Azure oder Google Cloud. Bei näherem Hinsehen wird jedoch schnell klar, dass auch deutsche Cloud-Anbieter die nachgefragten Services anbieten. Durch ihre lokale Präsenz und regulatorische Sicherheit sind sie in vielen Fällen sogar die bessere Wahl. Zeit für einen klaren Blick auf die realen Fakten.
Wenn Unternehmen über die Auswahl eines Cloud–Providers entscheiden, fragen sie nach schnellem Zugang zu den Plattformdiensten, der Anzahl der angebotenen Services, Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit und Georedundanz. Laut »Bitkom Cloud Report 2026« würden 91 Prozent deutsche Cloud-Anbieter bevorzugen – im Einsatz haben sie aber bisher nur 53 Prozent, während 71 Prozent auf US-Anbieter setzen [1]. Doch stimmt es wirklich, dass nur Hyperscaler die Anforderungen deutscher Unternehmen erfüllen können?
Fokus auf Business-Essentials.
AWS, Azure und Google Cloud bieten hunderte spezialisierte Dienste an. Doch für den produktiven Geschäftsbetrieb des deutschen Mittelstands wird nur ein Bruchteil dieser Funktionen tatsächlich benötigt oder genutzt. Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2025 zeigen, dass die meisten Unternehmen Cloud-Dienste für E-Mail (76 %), Datenspeicherung (71 %) und Office-Anwendungen (68 %) einsetzen [2]. Hinzu kommen Anwendungen wie ERP und CRM mit jeweils 23 %. Kapazitäten für eigene Software-Anwendungen nutzen 29 %, auf spezialisierte Cloud-Plattformen für Entwicklung, Tests oder Deployment setzen 25 %. Auch auf EU-Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild: Cloud-Lösungen werden überwiegend für E-Mail, Office und Dateispeicherung eingesetzt [3].
Das bedeutet im Klartext: Für einen großen Teil der deutschen Unternehmen reichen für den Alltagsbetrieb Storage, virtuelle Server, Backup, Office, Kollaboration sowie Sicherheitsdienste und ausgewählte Standard-SaaS-Angebote vollkommen aus. Diese werden von deutschen Cloud-Anbietern bereits zuverlässig bereitgestellt. Wenn diese Kernservices performant und sicher zur Verfügung stehen, gibt es keinen technischen Grund, die Datenhoheit an US-amerikanische Anbieter abzugeben.
Die Skalierbarkeits-Debatte: Software vs. Hardware.
Wenn Unternehmen über Skalierbarkeit sprechen, meinen sie meist die Fähigkeit, Ressourcen bei steigender Last kurzfristig zu erweitern. Hier herrscht oft das Vorurteil, dass nur die Angebote Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud »echte« elastische Skalierung bieten können. Dies gilt es dringend zu hinterfragen, denn technisch betrachtet besteht Skalierbarkeit aus zwei Komponenten: der softwareseitigen Applikationsstruktur und des Cloud-Stacks sowie der hardwareseitigen Infrastruktur. Auf der Softwareseite ist entscheidend, dass die Cloud-Applikationen die Skalierung zulassen und dafür idealerweise containerisiert sind. Für den Cloud-Stack eignet sich Kubernetes, um automatisch während der Laufzeit bei Lastspitzen zu skalieren. Die andere Herausforderung liegt in der Hardware-Skalierung – also darin, wie schnell physische Ressourcen bereitgestellt werden können, um die lastseitige Expansion zu stützen.
Ein effizienter Cloud-Stack zeichnet sich dadurch aus, dass die Integration neuer Ressourcen nahezu vollautomatisch erfolgt. Die Hardwareinstallation erfolgt proaktiv durch den Cloud-Provider. Sobald die Hardware im Rechenzentrum physisch angeschlossen und authentifiziert sind, kann sie sich automatisch in den Cloud-Cluster integrieren und ist für den Einsatz bereit. Gesteuert wird die Kapazitätserweiterung über ein präzises Monitoring: Erreicht die Gesamtlast der Cloud einen definierten Schwellenwert (beispielsweise 70 %), wird die proaktiv installierte Hardware aktiviert, um als stabiler Puffer zu dienen. Wird diese automatisiert in das Cloud-Cluster eingebunden, können sogar regionale Anbieter Kunden mit zehntausenden Mitarbeitern mit Cloud-Diensten versorgen und deren IT-Infrastruktur jederzeit flexibel skalieren.
Hochverfügbarkeit: Weit mehr als nur ein Backup.
Hochverfügbarkeit bedeutet, dass ein Systemausfall – etwa der Ausfall eines Speicher-Nodes in einem Rechenzentrum – für den Endnutzer absolut unsichtbar bleibt. Dies wird in der Regel durch eine synchrone Spiegelung der Daten über mehrere Standorte hinweg erreicht. Wenn beispielsweise Daten zeitgleich in zwei verschiedenen Städten abgelegt werden, entsteht ein virtueller Speicher-Layer. Fällt an einem Standort die Hardware aus, übernimmt das zweite Zentrum ohne Unterbrechung den Betrieb. Der Kunde bemerkt keinen Performance-Einbruch oder Datenverlust, da die Applikation nahtlos weiterläuft. Ein wichtiger Qualitätsindikator ist hierbei die Zertifizierung, wie etwa das Testat C5 Typ 2 des BSI. Während viele Anbieter zwar Cloud-Services anbieten, verfügen bei Weitem nicht alle über die notwendige georedundante Infrastruktur und die entsprechenden Prüfsiegel, die für hochkritische Business- und Verwaltungs-Applikationen in Deutschland zwingend erforderlich sind.
»Hochverfügbarkeit« ist also keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal amerikanischer Hyperscaler, sondern das Ergebnis wohl überlegter Architekturentscheidungen: wartungsfreundliche Komponenten, fehlertolerante Datenhaltung, getestete Wiederanlaufverfahren sowie klare und belastbare SLAs. Die europäische Rechenzentrumsnorm EN 50600 bewertet Verfügbarkeit systematisch – anhand messbarer -Redundanz in Komponenten und Versorgungswegen. Hohe Verfügbarkeit lässt sich zudem planen und ist transparent auditierbar. Was bei der Auswahl zählt, sind konkrete Angaben: Verfügbarkeitsklasse der Rechenzentren, zugesicherte Uptime-Werte, Replikationsarchitektur, Fehlerdomänen und nachweisbare Tests. Dreifache Speicherung in räumlich getrennten Bereichen, 99,9-Prozent-Verfügbarkeitszusagen und hohe Rechenzentrumsklassen werden von deutschen Anbietern heute ebenso dargestellt wie von globalen.
Das Paradoxon der Geo-Redundanz.
Geo-Redundanz verlangt räumliche Trennung, die gemeinsame Ausfallursachen ausschließt: Stromversorgung, Leitungsinfrastruktur, Gebäude und regionale Ereignisse. Das bedeutet, dass geschäftskritische Informationen an mehreren Orten gleichzeitig gespeichert werden. Eine Annahme lautet: Weite Distanzen über mehrere Länder oder Kontinente erhöhen die Ausfallsicherheit einer Cloud-Lösung signifikant. Technisch gesehen ist jedoch eher das Gegenteil der Fall: Hohe Distanzen bringen Latenzen mit sich, was synchrone Schreibvorgänge erschwert und massiv die Performance reduziert.
Wer beispielsweise versucht, ein System zwischen Deutschland und Spanien hochverfügbar zu halten, wird schnell feststellen, dass der Versatz in der Datenübertragung negative Auswirkungen auf die Performance nach sich zieht. Professionelle Geo-Redundanz wird deshalb innerhalb definierter Zonen realisiert, die durch stabile und performante Glasfaserverbindungen verbunden sind. Selbst die großen Hyperscaler arbeiten mit diesem Zonen-Konzept. Interessanterweise ist Hochverfügbarkeit dort oft kein Standard, sondern eine kostenpflichtige Option. Wer bei den »Großen« nicht explizit in hochverfügbare Instanzen investiert, riskiert trotz Beauftragung eines international bekannten Top-Providers Totalausfälle. Unterbrechungen der Dienste großer Unternehmen haben dies in der Vergangenheit bereits eindrücklich gezeigt.
Fazit: Pragmatismus first.
Cloud aus Deutschland ist für Unternehmen bei der Suche nach einer zuverlässigen Infrastruktur kein politisches Programm oder gar ein Zwang zum Verzicht. Wenn Skalierung automatisiert funktioniert, Daten mehrfach und räumlich getrennt gehalten werden, Rechenzentren hohe Verfügbarkeitsanforderungen erfüllen und der Servicekatalog die tatsächlichen Workloads abdeckt, entstehen keine Leistungsabstriche. Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit und Geo-Redundanz sind keine Exklusivfunktionen amerikanischer Konzerne, sondern das Ergebnis intelligenter Architektur und automatisierter Hardware-Prozesse – allesamt Kompetenzen, die in Deutschland bereits jetzt in hoher Qualität vorhanden sind. Die Entscheidung für einen Cloud-Provider sollte also nicht auf Basis von Marketing-Versprechen oder allein aus politischer Überzeugung getroffen werden, sondern auf Grundlage strategischer Ziele und einer pragmatischen Analyse der tatsächlichen Anforderungen und passenden Anbieterlandschaft.
Martin Flechsig,
IT-Experte und Geschäftsführer der
mitteldeutschen IT GmbH
[1] https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Cloud-Report-2026
[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/11/PD25_416_52911.html
[3] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises
Illustration: © Skypixel | Dreamstime.com
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