Laut Prognosen wird der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um ca. 160 % steigen und den Kühlenergiebedarf im Vergleich zu 2023 verdreifachen. ebm-papst bietet Ventilatoren, die modernste Server mit hoher Leistungsdichte und Effizienz kühlen. Sie lassen sich kostengünstig in Liquid-to-Air-Cooling-Systemen (L2A), InRow Kühlung und Rear Door Heat Exchanger (RDHx) implementieren.
Die messbaren Vorteile der Ventilatoren AxiEco 200, RadiCal 2 und RadiPac:
- bis zu 9 % mehr Luftleistung
- bis zu 7 % mehr Effizienz
- bis zu 18 % weniger Energieverbrauch am selben Betriebspunkt
Zur Weiterentwicklung benötigen Rechenzentren zudem kompakte, druckstabile und skalierbare Lösungen. Die ebm-papst Ventilatoren mit integrierter Aktiv-PFC reduzieren Netzrückwirkungen und Investitionen. Ergänzt wird dies durch das digitale Ökosystem NEXAIRA. Die Lösung NEXAIRA.Systems optimiert ganze Kühlkreisläufe KI-gestützt – für effizienten, sicheren und zukunftsfähigen Betrieb.
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Über ebm-papst
ebm-papst ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen. Das Familienunternehmen entwickelt nachhaltige, intelligente Lösungen für zahlreiche Branchen und beschäftigt rund 13.500 Mitarbeitende weltweit.
603 Artikel zu „Kühlung“
News
High Performance, Low Carbon – Rechenzentren brauchen Kühlung
Laut Prognosen wird der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um ca. 160 % steigen und den Kühlenergiebedarf im Vergleich zu 2023 verdreifachen. ebm-papst bietet Ventilatoren, die modernste Server mit hoher Leistungsdichte und Effizienz kühlen. Sie lassen sich kostengünstig in Liquid-to-Air-Cooling-Systemen (L2A), InRow Kühlung und Rear Door Heat Exchanger (RDHx) implementieren. Die messbaren Vorteile der Ventilatoren…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv erweitert sein Flüssigkeitskühlungsportfolio in der EMEA-Region, um die Einführung von KI-fähigen Rechenzentren zu beschleunigen
Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds werden auf dem Datacloud Global Congress vorgestellt Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Erweiterung seiner durchgängigen thermischen Kette durch die Verfügbarkeit der Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und der Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv baut seine Kompetenzen im Bereich Flüssigkeitskühlungssysteme durch die Übernahme von Strategic Thermal Labs aus
Die Übernahme erweitert das technische Know-how in den Bereichen Cold-Plate-Design, serverseitige Flüssigkeitskühlung und thermische Validierung bei hoher Dichte, um die Leistung, Zuverlässigkeit und die Lebensdauer auf Systemebene zu verbessern. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Übernahme von Strategic Thermal Labs LLC (STL), einem Spezialisten für fortschrittliche Flüssigkeitskühltechnologien, bekannt. Die…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Ohne (Flüssigkeits-)Kühlung kein effizientes Rechenzentrum
Steigende Leistungsdichten, KI‑Workloads und dauerhaft hohe Lasten bringen klassische Luftkühlung in Rechenzentren an ihre physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen. Effizienzgewinne auf Komponentenebene reichen nicht mehr aus, wenn ein wachsender Teil der Energie in Kühlung statt in Rechenleistung fließt. Flüssigkeitskühlung wird damit vom Nischenthema zur strategischen Voraussetzung für skalierbare, zukunftsfähige IT‑Infrastrukturen. Energie verschwindet nie. Der erste…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitskühlung im RZ und das Ende klassischer Effizienzlogiken
Wärme als begrenzender Faktor moderner IT-Infrastruktur Energie geht nicht verloren. Für Rechenzentren bedeutet der erste Hauptsatz der Thermodynamik eine einfache Konsequenz: Jede eingespeiste Kilowattstunde verlässt das System letztlich als Wärme. Diese physikalische Tatsache wurde in der IT-Entwicklung lange nachrangig behandelt. Der Fokus lag primär auf steigender Rechenleistung – mehr Kerne, höhere Leistungsdichten, spezialisierte Beschleuniger…
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
High Performance, Low Carbon: zukunftssichere Kühlung für Rechenzentren mit ebm-papst
Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC) erhöhen die Leistungsdichte in Rechenzentren rasant. Damit wächst der Bedarf an effizienten, skalierbaren Kühlkonzepten. Für diese Anforderungen bietet ebm-papst leistungsstarke Ventilatoren für Rear Door Heat Exchanger (RDHx) und InRow Kühlung auf Basis von Liquid-to-Air Konzepten.
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bieten eine besonders effiziente und nachhaltige Lösung für den Betrieb leistungsstarker KI- und HPC-Systeme und erfüllen dabei strenge Energieeffizienz- und Umweltanforderungen, wie Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region bereits im ersten Teil des Interviews erklärt hat. Die Umsetzung solcher Systeme stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen, etwa bei Stromversorgung,…
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
High Performance, Low Carbon: zukunftssichere Kühlung für Rechenzentren mit ebm-papst
Die Leistungsdichte von Rechenzentren nimmt zu. Bis 2030 wird der steigende Einsatz von KI-Anwendungen den Strombedarf um rund 160 % erhöhen. Neue Technologien wie Liquid Cooling können eine höhere Kühlleistung bieten, doch die Implementierung ist oft zeit- und kostenintensiv.
News | Effizienz | TechTalk | Infrastruktur | Rechenzentrum
TechTalk: Die Warmwasserkühlung erlangt eine immer größere Rolle
Mit Andreas Thomasch haben wir auf der ISC High Performance 2025 über Wasserkühlungslösungen, gesprochen, die Lenovo derzeit in petto hat. Und warum das Thema immer wichtiger wird, verrät er uns in diesem Video ebenfalls.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Direct Liquid Cooling: Der Paradigmenwechsel in der Datacenter-Kühlung
Wie Flüssigkeitskühlung Rechenzentren effizienter, nachhaltiger und zukunftsfähig macht – eine technische und strategische Analyse. Rechenzentren verschlingen weltweit 1,3 % des globalen Stromverbrauchs [1], ein großer Teil davon für die Kühlung. Moderne KI-Anwendungen verstärken dieses Problem dramatisch: Sie erzeugen bis zu fünfmal mehr Abwärme als herkömmliche Server und bringen traditionelle Luftkühlsysteme an ihre Grenzen. Direct…
News | TechTalk | Infrastruktur
»manage it« TechTalk: Wenn Warmwasserkühlung in Standard-Servern Einzug hält
Vor ziemlich genau 13 Jahren wurde im Landesrechenzentrum Garching der Supercomputer namens SuperMUC eingeweiht. Das Besondere daran war die Heißwasserkühlung dieses Rechensystems. 5 Jahre später wurde die zweite Stufe namens SuperMUC-NG in Betrieb genommen, wieder wassergekühlt, dieses Mal mit Highend-Servern der Marke Lenovo. Heute sorgt eine Wasserkühltechnik namens »Neptune« dafür, dass auch kleinere Maschinen von dieser Art der Wärmeabfuhr profitieren. Wie das funktioniert, warum das immer wichtiger wird und wie das genau aussieht, hat uns Paul Hoecherl von Lenovo in knapp 2 Minuten auf der Hannover Messe 2025 erzählt und gezeigt.
News | TechTalk | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
»manage it« TechTalk: Rittal kann auch Warmwasserkühlung
Das Thema Wasserkühlung auf der Hannover Messe, Take 3. Dieses Mal vom Stand der Rittal GmbH & Co. KG, wo wir mit Michael Nicolai darüber sprechen durften, warum nachhaltige Wasserkühlung immer wichtiger wird und wie die Rittal-Wasserkühlungslösung aussieht.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Innovative Lösungen für Stromversorgung und Kühlung – Neue Herausforderungen und Chancen für Rechenzentren
Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC) – diese beiden Technologien verändern nicht nur die Art und Weise, wie die Zukunft gestaltet wird, Produkte entwickelt werden und neue Geschäftsmodelle entstehen. Ihr Einsatz führt auch zu einem noch nie dagewesenen Bedarf an Energie und Kühlung in Rechenzentren. Laut einer aktuellen Studie der German Datacenter Association hat sich seit 2010 die Rechenleistung, die Unternehmen benötigen, aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung verzehnfacht [1]. Weltweit wird sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2026 voraussichtlich verdoppeln [2]. Um gleichzeitig die anvisierten und vom Gesetzgeber geforderten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, braucht es im Bereich Stromversorgung und Kühlung innovative Lösungen.
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Nachhaltigkeit und Performance bei Rechenzentren – Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Server für KI stoßen schnell an die Grenzen der Luftkühlung. Es ist daher eine Reihe von Flüssigkeitskühlungen erforderlich, von Wärmetauschern an der Rückseite der Tür über die direkte Kühlung des Chips bis hin zum vollständigen Eintauchen des Systems, um den PUE-Wert in einem Rechenzentrum auf nahezu 1,0 zu senken. Michael McNerney, Senior Vice President Marketing and Network Security gibt noch weitere Einblicke in die innovativen Entwicklungen bei Supermicro.
News | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 1-2-2023
Wasserkühlung – Wenn aus Kühlen Heizen wird
Server in Rechenzentren nachhaltig kühlen, Abwärme nutzen und dabei Platz sparen.
News | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2021
Flüssigkeitskühlung reduziert den Stromverbrauch im Rechenzentrum – Stay cool
Schätzungen zufolge werden Rechenzentren ab 2021 zwischen 1 und 3 Prozent der weltweiten Stromerzeugung verbrauchen. Ein erheblicher Teil dieses Stroms stammt, je nach geografischer Lage, aus fossilen Brennstoffanlagen. Um den CO₂-Fußabdruck von Rechenzentren zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken, sollten neue Technologien implementiert werden, die die Kühlkosten des Rechenzentrums senken und die Power Usage Effectiveness (PUE) erhöhen.
News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 7-8-2020
Effiziente Kühlsysteme für stabile und performante Prozesse – Serverkühlung: Das Rückgrat der Digitalisierung
Ob im Home Office oder beim Streaming: Die weltweite Covid-19-Pandemie und damit verbundene Kontaktbeschränkungen führen zu einer starken Auslastung des Datennetzwerks. Damit Rechenzentren überhaupt funktionieren, müssen sie rund um die Uhr gekühlt werden. Als Experte auf dem Gebiet erläutert Ingo Gdanitz, Business Development Manager bei der technotrans SE, die Herausforderungen und Potenziale effizienter Serverkühlung.
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2019
Abkühlung der Konjunktur, aber keine Rezession
Das ifo Institut erwartet eine Abkühlung der Konjunktur für 2019, aber keine Rezession. Der ifo Winterprognose 2018 zufolge wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,5 Prozent in diesem Jahr auf 1,1 Prozent im kommenden Jahr zurückgehen. Für 2020 erwartet das ifo Institut dann ein Anziehen auf 1,6 Prozent, weil es deutlich mehr Arbeitstage gibt. Im…
News | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2017 | Rechenzentrum
Data-Center-Trends 2017: Standort, Energie und Kühlung werden immer wichtiger
Was erwartet die Rechenzentrumsbranche in den kommenden Jahren? Auf welche Trends und Technologien sollten Betreiber besonders achten? Verne Global gibt einen Ausblick auf 2017. Explodierende Daten durch Industrie 4.0 Industrie 4.0 und digitale Transformation sind nach wie vor die Themen der Stunde. 50 Milliarden Geräte werden laut Gartner in den nächsten fünf Jahren an…