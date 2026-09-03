Laut Prognosen wird der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um ca. 160 % steigen und den Kühlenergiebedarf im Vergleich zu 2023 verdreifachen. ebm-papst bietet Ventilatoren, die modernste Server mit hoher Leistungsdichte und Effizienz kühlen. Sie lassen sich kostengünstig in Liquid-to-Air-Cooling-Systemen (L2A), InRow Kühlung und Rear Door Heat Exchanger (RDHx) implementieren.

Die messbaren Vorteile der Ventilatoren AxiEco 200, RadiCal 2 und RadiPac:

bis zu 9 % mehr Luftleistung

bis zu 7 % mehr Effizienz

bis zu 18 % weniger Energieverbrauch am selben Betriebspunkt

Zur Weiterentwicklung benötigen Rechenzentren zudem kompakte, druckstabile und skalierbare Lösungen. Die ebm-papst Ventilatoren mit integrierter Aktiv-PFC reduzieren Netzrückwirkungen und Investitionen. Ergänzt wird dies durch das digitale Ökosystem NEXAIRA. Die Lösung NEXAIRA.Systems optimiert ganze Kühlkreisläufe KI-gestützt – für effizienten, sicheren und zukunftsfähigen Betrieb.

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Über ebm-papst

ebm-papst ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen. Das Familienunternehmen entwickelt nachhaltige, intelligente Lösungen für zahlreiche Branchen und beschäftigt rund 13.500 Mitarbeitende weltweit.

603 Artikel zu „Kühlung“

News High Performance, Low Carbon – Rechenzentren brauchen Kühlung Laut Prognosen wird der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um ca. 160 % steigen und den Kühlenergiebedarf im Vergleich zu 2023 verdreifachen. ebm-papst bietet Ventilatoren, die modernste Server mit hoher Leistungsdichte und Effizienz kühlen. Sie lassen sich kostengünstig in Liquid-to-Air-Cooling-Systemen (L2A), InRow Kühlung und Rear Door Heat Exchanger (RDHx) implementieren. Die messbaren Vorteile der Ventilatoren… Weiterlesen →

News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Ohne (Flüssigkeits-)Kühlung kein effizientes Rechenzentrum Steigende Leistungsdichten, KI‑Workloads und dauerhaft hohe Lasten bringen klassische Luftkühlung in Rechenzentren an ihre physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen. Effizienzgewinne auf Komponentenebene reichen nicht mehr aus, wenn ein wachsender Teil der Energie in Kühlung statt in Rechenleistung fließt. Flüssigkeitskühlung wird damit vom Nischenthema zur strategischen Voraussetzung für skalierbare, zukunftsfähige IT‑Infrastrukturen. Energie verschwindet nie. Der erste… Weiterlesen →

News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bieten eine besonders effiziente und nachhaltige Lösung für den Betrieb leistungsstarker KI- und HPC-Systeme und erfüllen dabei strenge Energieeffizienz- und Umweltanforderungen, wie Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region bereits im ersten Teil des Interviews erklärt hat. Die Umsetzung solcher Systeme stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen, etwa bei Stromversorgung,… Weiterlesen →

News | TechTalk | Infrastruktur »manage it« TechTalk: Wenn Warmwasserkühlung in Standard-Servern Einzug hält Vor ziemlich genau 13 Jahren wurde im Landesrechenzentrum Garching der Supercomputer namens SuperMUC eingeweiht. Das Besondere daran war die Heißwasserkühlung dieses Rechensystems. 5 Jahre später wurde die zweite Stufe namens SuperMUC-NG in Betrieb genommen, wieder wassergekühlt, dieses Mal mit Highend-Servern der Marke Lenovo. Heute sorgt eine Wasserkühltechnik namens »Neptune« dafür, dass auch kleinere Maschinen von dieser Art der Wärmeabfuhr profitieren. Wie das funktioniert, warum das immer wichtiger wird und wie das genau aussieht, hat uns Paul Hoecherl von Lenovo in knapp 2 Minuten auf der Hannover Messe 2025 erzählt und gezeigt.