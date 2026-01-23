High Performance, Low Carbon: zukunftssichere Kühlung für Rechenzentren mit ebm-papst

Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC) erhöhen die Leistungsdichte in Rechenzentren rasant. Damit wächst der Bedarf an effizienten, skalierbaren Kühlkonzepten.

Für diese Anforderungen bietet ebm-papst leistungsstarke Ventilatoren für Rear Door Heat Exchanger (RDHx) und InRow Kühlung auf Basis von Liquid-to-Air Konzepten. Diese führen die Wärmelasten direkt dort ab, wo sie entstehen, und sind damit eine effiziente Alternative zu aufwändigen Liquid-Cooling-Systemen.

Die Plug-and-Play-Ventilatoren AxiEco 200, RadiCal 2 und RadiPac von ebm-papst sind speziell für High Density Cooling ausgelegt: Sie sind kompakt, energieeffizient und haben einen hohen Wirkungsgrad. Intelligente Funktionen wie Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung erhöhen die Betriebssicherheit und ermöglichen planbare Wartungsintervalle. So lassen sich Rechenzentren zuverlässig und wirtschaftlich kühlen.

