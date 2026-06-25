Neocloud-Anbieter entwickeln sich zu einer wichtigen Wettbewerbskraft im Markt für KI-Cloud-Lösungen

Neocloud-Anbieter werden bis 2030 20 Prozent des 267-Milliarden-Dollar-Marktes für KI-Cloud-Lösungen erobern.
Laut Gartner, einem Analyse- und Beratungsunternehmen für Wirtschaft und Technologie, werden Neocloud-Anbieter bis 2030 rund 20 Prozent des 267 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für KI-Cloud-Lösungen für sich gewinnen. Der Begriff »Neocloud« bezeichnet Cloud-Anbieter, deren Angebote speziell auf KI-Anwendungen und rechenintensive High-Performance-Workloads ausgelegt sind.
Das rasante Wachstum generativer KI führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach GPU-intensiver Rechenleistung. Zugleich beschleunigt es Investitionen in lokale, leistungsstarke Infrastrukturen und macht die Grenzen traditioneller Cloud-Modelle deutlich. Neoclouds fordern die Dominanz der Hyperscaler heraus, indem sie sich konsequent auf KI-optimierte Infrastrukturen konzentrieren.
»Während US-Hyperscaler eigene souveräne Angebote auf den Markt bringen, gewinnt eine neue Welle spezialisierter Neocloud-Anbieter deutlich an Bedeutung«, sagt Enrique Castera, Senior Director Analyst bei Gartner.
»Diese Neoclouds zeichnen sich vor allem durch ihren Fokus auf KI-optimierte Infrastruktur und High-Performance-Workloads aus. Einige Anbieter konzentrieren sich darüber hinaus auf souveräne Cloud-Funktionen und stellen sicher, dass Daten und Betriebsprozesse innerhalb bestimmter Rechtsräume verbleiben. Souveräne Neoclouds bieten vertragliche Zusicherungen, dass einzelne oder sämtliche Aspekte der Cloud-Umgebung, etwa Daten, Betriebsabläufe und Governance, innerhalb nationaler Grenzen bleiben. Dadurch sollen sie vor ausländischen Rechtsansprüchen und extraterritorialem Zugriff geschützt werden.«
Zunehmend strengere Anforderungen an die Datensouveränität veranlassen Unternehmen dazu, mehr Kontrolle darüber zu suchen, wo KI-Daten gespeichert, verarbeitet und gesteuert werden. Diese Anforderungen beruhen auf bestehenden Vorgaben der DSGVO sowie auf der bevorstehenden Durchsetzung der zentralen Transparenzpflichten des EU AI Act im August 2026. In Verbindung mit wachsenden geopolitischen Bedenken treibt dieser regulatorische Druck Unternehmen dazu, ihre Architekturen systematisch zu bewerten, um lokalisierte digitale Resilienz sicherzustellen.
Neocloud-Anbieter gewinnen mit KI-optimierter Infrastruktur an Bedeutung
»Neoclouds differenzieren sich durch eine überlegene Leistung bei KI-Workloads, flexible Bereitstellungsmodelle und ein starkes Bekenntnis zur Datensouveränität – häufig zu einem wettbewerbsfähigeren Preis«, sagte Castera. »Der Markt für KI-Cloud-Lösungen tritt in eine neue Phase ein, in der Souveränität, Leistung und Infrastrukturspezialisierung zu zentralen Entscheidungskriterien für Unternehmen werden. Da die Nachfrage nach GPU-intensiven Workloads steigt und traditionelle Cloud-Modelle Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten, entstehen die Voraussetzungen für eine neue Klasse von Anbietern, die speziell darauf ausgelegt sind, KI-Infrastruktur im großen Maßstab bereitzustellen.«
Der Aufstieg von Neocloud-Anbietern und souveräner KI-Infrastruktur verändert die Cloud-Strategien von Unternehmen grundlegend und erfordert, dass Organisationen über zentralisierte, globale Modelle hinausgehen und stärker lokalisierte sowie hybride Architekturen verfolgen.
Um diesen Wandel zu nutzen, sollten I&O- und andere IT-Führungskräfte über traditionelle Hyperscaler hinaus diversifizieren, indem sie spezialisierte Neocloud-Anbieter prüfen, um Zugang zu leistungsstarker KI-Infrastruktur und begrenzten GPU-Kapazitäten zu erhalten. Gleichzeitig müssen Unternehmen ihre Finanz- und Risikomanagementstrategien anpassen und stärkere technische Kontrollen implementieren, um Datensouveränität, Compliance und operative Resilienz sicherzustellen.
»Unternehmen können Neocloud-Anbieter nutzen, um ihre KI-Fähigkeiten auszubauen und zugleich eine größere Kontrolle über Datensouveränität und regulatorische Compliance zu behalten«, sagte Castera. »Diese Anbieter ermöglichen es Unternehmen außerdem, schneller zu innovieren, indem sie flexibleren Zugang zu leistungsstarker Infrastruktur bieten, die auf KI-Workloads zugeschnitten ist.«
Weitere Einblicke verfügbar
Gartner-Kunden können mehr dazu in »Sovereign AI: Infrastructure Strategies for a Multipolar World« lesen.
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fdocument%2F7299130%3Fref%3DsolrAll%26refval%3D555712044
Echte souveräne Cloud‑Lösungen
In Deutschland bieten sechs Anbieter heute echte souveräne Cloud‑Lösungen an – also Clouds, die unter EU‑Recht stehen, nicht dem US‑CLOUD Act unterliegen und in Deutschland/EU betrieben werden. Dazu kommen zwei Hyperscaler‑Sondermodelle, die eingeschränkt souverän sind.
Die folgenden Angaben sind durch aktuelle Quellen belegt.
1. Voll souveräne Cloud‑Anbieter in Deutschland (2026)
Diese Anbieter erfüllen laut Marktanalysen alle Kernkriterien echter Souveränität: EU‑Recht, EU‑Betrieb, EU‑Personal, Schlüsselhoheit, keine US‑Replikation.
STACKIT (Schwarz‑Gruppe)
- Deutscher Betreiber, Rechenzentren in Deutschland
- BSI‑C5 testiert, KRITIS‑Ausrichtung
IONOS Cloud
- Deutscher Anbieter, Datacenter in Karlsruhe & Berlin
- Starke Position im Mittelstand
T‑Systems / Open Telekom Cloud (Deutsche Telekom)
- OpenStack‑basiert, Betrieb in Frankfurt, Magdeburg, Biere
- Fokus auf KRITIS und öffentliche Verwaltung
plusserver SovereignStack
- Deutscher Betreiber, VMware‑ und Kubernetes‑Stack
- Fokus auf Mittelstand & regulierte Branchen
OVHcloud (Frankreich, EU‑Recht)
- Rechenzentren u. a. in Frankfurt und Limburg
- Breites Portfolio inkl. GPU/KI
Eviden/Atos + IONOS (Sovereign Cloud Kooperation)
- Gemeinsame europäische souveräne Cloud‑Initiative
2. Eingeschränkt souveräne Angebote der Hyperscaler
Diese Modelle versuchen, Souveränität über europäische Tochtergesellschaften herzustellen – gelten aber laut Marktanalysen nicht als voll souverän, solange Mutterkonzerne dem US‑Recht unterliegen.
Microsoft / SAP / Arvato – Delos Cloud
- Speziell für deutsche Bundesverwaltung
- BSI‑Qualifizierung 2026 noch in Prüfung
AWS European Sovereign Cloud (Region Brandenburg, geplant)
- Europäische AWS‑Entität, aber noch nicht qualifiziert
- Warum diese Anbieter als souverän gelten
Laut Praxisleitfaden 2026 gelten Clouds nur dann als souverän, wenn sie:
- unter EU‑Recht stehen
- nicht dem US‑CLOUD Act / FISA 702 unterliegen
- in Deutschland/EU betrieben werden
- EU‑Personal und Schlüsselhoheit (BYOK) garantieren
- Vergleichstabelle (Kurzüberblick)
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Anbieter
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Rechtsraum
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Betrieb
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Souveränitätsgrad
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Zielgruppen
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STACKIT
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DE/EU
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Deutschland
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voll souverän
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KRITIS, Industrie
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IONOS Cloud
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DE/EU
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Deutschland
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voll souverän
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Mittelstand, Public
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Open Telekom Cloud
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DE/EU
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Deutschland
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voll souverän
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Public Sector, KRITIS
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plusserver
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DE/EU
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Deutschland
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voll souverän
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Mittelstand
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OVHcloud
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EU
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Deutschland/Frankreich
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voll souverän
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Enterprise, KI
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Eviden + IONOS
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EU
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Deutschland
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voll souverän
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Enterprise
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Delos Cloud (Microsoft/SAP)
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EU‑Tochter
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Deutschland
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eingeschränkt souverän
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Bundesverwaltung
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AWS European Sovereign Cloud
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EU‑Tochter
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Deutschland (geplant)
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eingeschränkt souverän
|
Enterprise
- Fazit für Entscheider
Für echte Souveränität im Sinne von BSI, DSGVO, KRITIS und EU‑Recht kommen in Deutschland derzeit vor allem europäische Anbieter infrage: STACKIT, IONOS, Open Telekom Cloud, plusserver, OVHcloud, Eviden/IONOS. Hyperscaler‑Modelle wie Delos Cloud oder AWS European Sovereign Cloud sind strategisch interessant, aber noch nicht voll souverän qualifiziert.
Albert Absmeier & KI
601 Artikel zu „Souveräne Cloud“
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Versa und noris network verkünden Zusammenarbeit für souveräne Cloud-Sicherheit in Deutschland
Vollständig in Deutschland betriebene Sovereign-SASE-Lösung von Versa auf Basis der noris Sovereign Cloud Plattform (nSC) und den modernen IT-Infrastrukturen von noris. Echte digitale Souveränität auf allen vier Ebenen: Daten, Steuerung, Management und rechtliche Zuständigkeit. Versa bietet ab sofort eine vollständig souveräne SASE-Lösung an, die Weitverkehrsnetzwerke und cloudbasierte Sicherheitslösungen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform vereint.…
News | Cloud Computing | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
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Cloud-Technologie ist längst kein IT-Trend mehr, sondern die Grundlage moderner Wertschöpfung. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen wären ohne sie kaum denkbar. Doch während internationale Hyperscaler weiterhin die Infrastruktur dominieren, setzen deutsche Unternehmen zunehmend auf Diversifikation, Datensouveränität und Resilienz – die zentralen Schlagworte des EuroCloud Pulse Check 2025, einer Studie von techconsult im Auftrag von EuroCloud, A1 Digital, IONOS und Plusserver [1].
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Die souveräne Cloud braucht Verschlüsselung im IT‑Lifecycle
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Verschlüsselungstechnologien im durchgängigen IT‑Lifecycle für sichere und souveräne Cloud‑Umgebungen
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Schwarz Digits baut mit Dell Technologies seine datensouveräne Cloud weiter aus
Schwarz Digits, die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, hat die souveräne Cloud STACKIT gemeinsam mit Dell Technologies um einen neuen Service für die öffentliche Verwaltung erweitert. Die technologische Basis des Service bilden High-End-Server von Dell Technologies. Die technologische Basis des neuen Service bilden Dell PowerEdge XE9680 Server. Diese High-End-Server sind speziell für komplexe KI-Berechnungen konzipiert…
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Volle Kontrolle über die KI: Souveräne Cloud für flexible Entwicklung und sicheren Betrieb
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News | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 5-6-2025
Zwischen Fachkräftemangel, Cyberrisiken, souveräne Clouds und KI-Potenzial – Ernstfall Digitalisierung
Seit Anfang des Jahres ist Kai Grunwitz neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Kyndryl Deutschland. Im Gespräch mit »manage it« spricht er über den unterschätzten Reiz des Mainframes, warum Mut zur Digitalisierung wichtiger ist als jede Regulierung – und wie technologische Allianzen mit Microsoft & Co. zum Schlüssel für resiliente Infrastrukturen werden.
News | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 11-12-2023 | Security Spezial 11-12-2023
Vertrauen ist gut – Verschlüsselung ist besser:
Die souveräne Cloud, die Datensicherheit suggeriert, wo keine ist
Wenn es um die Sicherheit und den Schutz von Daten in der Cloud geht, ist immer öfter von der »souveränen Cloud« die Rede. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und bietet sie wirklich die Sicherheit, die sich Unternehmen und Datenschützer von ihr erhoffen? Im Gespräch mit Andreas Steffen, dem Geschäftsführer von eperi, hinterfragt Manage IT die Wirkungskraft der souveränen Cloud und identifiziert Eckpunkte, auf die Unternehmen beim Einsatz der Cloud grundsätzlich achten sollten.
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 7-8-2023
Cloud-Technologie für Bund, Länder und Kommunen – Wie die souveräne Cloud die moderne Verwaltung verändert
In der Cloud Systeme zu betreiben und Daten vorzuhalten, ist für privatwirtschaftliche Unternehmen längst Normalität. Unter anderem sprechen Skalierbarkeit, größtmögliche Flexibilität, Schnelligkeit, Sicherheit und Zugriff auf modernste Technologien für die Cloud. Diese Vorteile müssen auch Behörden nutzen. Bislang setzt die öffentliche Verwaltung aber nur wenig auf die Cloud. Denn der öffentliche Sektor hat besondere Anforderungen an Themen wie Sicherheit, Datenschutz & Co. Auch gilt es, Abhängigkeiten zu Lieferanten und Technik so gering wie möglich zu halten. Für Behörden ist darum eine Cloud mit einer speziellen Architektur und einem besonderen Hosting-Konzept erforderlich. Zudem muss gewährleistet sein, dass etwa ausländische Regierungen keinen Zugriff auf sensible Daten haben. Auf all dies zielt das Konzept der »souveränen Cloud«.
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Nach VMware-CSP-Ausstieg – Cloud Service Provider suchen souveräne Alternativen
Die Übernahme von VMware durch Broadcom verändert den Markt für Cloud Service Provider grundlegend. Seit Oktober 2025 hat Broadcom das VMware Cloud Service Provider (VCSP) Program offiziell beendet. An seine Stelle tritt ein stark selektives, einladungsbasiertes Partnermodell rund um VMware Cloud Foundation (VCF). Sebastian Scheele, CEO und Co-Gründer von Kubermatic, erläutert warum Souveränität, Anbieterabhängigkeit…
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Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus. Ein aktuelles…
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Wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem
Ein wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem erfordert koordinierte Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen, gezielte finanzielle Unterstützung, technische Offenheit, Vertrauen durch Zertifizierungen und abgestimmte Nachfragestrategien. Ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen und marktseitigen Akteuren wird das Problem der Skalierbarkeit bestehen bleiben, und europäische Anbieter werden Schwierigkeiten haben, globale Marktanteile zu…
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Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
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Der weltweite Wettlauf um KI-Innovation hat Cloud Computing noch weiter vorangetrieben. Doch der Fokus verschiebt sich von initialen Anwendungsfällen mit oft unkritischen Daten und einer gewissen Zurückhaltung bei der konkreten Nutzung von KI hin zu der Frage, wie man KI mit eigenen Daten verwendet und gleichzeitig das geistige Eigentum oder andere für die Organisation kritische…
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GAIA-X: »Wichtige Initiative für eine souveräne, sichere Cloud-Infrastruktur in Europa«
Joachim Astel, Vorstand der noris network AG, begrüßt die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier vorangetriebene GAIA-X-Initiative, die auf dem Digitalgipfel in Dortmund Ende Oktober 2019 vorgestellt wurde. Vorrangiges Ziel des von Regierung, Forschungsministerium, Deutsche Bank, Telekom, SAP und anderen deutschen Unternehmen vorbereiteten Konzepts ist eine offene Dateninfrastruktur auf Basis europäischer Werte und Sicherheitsstandards. Der mittelständische Rechenzentrumsbetreiber…
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Quantensouveräne KI – vom kritischen Risiko zur vertrauenswürdigen Lösung
KEEQuant, Collaider und noris network demonstrieren ein souveränes KI-Modell, das quantengesicherte Kommunikation, vertrauenswürdige deutsche Infrastruktur und anwendungsbereite KI für vertraulichkeitssensible Anwendungsfälle kombiniert. Viele Organisationen möchten KI für ihre eigentliche Arbeit nutzen, schrecken jedoch davor zurück, wenn sensible Informationen unter einem herkömmlichen Cloud-Modell ihre Umgebung verlassen müssen. Fragen rund um Vertraulichkeit, Governance und langfristige Datenexposition…
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Cloud, Kontrolle, Compliance: Wie Data Repatriation mit logischen Architekturen die Datensouveränität stärkt
Management Summary Data Repatriation entwickelt sich vom Sonderfall zum strategischen Hebel: Unternehmen holen ausgewählte Daten und Workloads gezielt aus der Public Cloud zurück, um Kosten, Compliance und Performance besser zu steuern. Der Trend ist Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie, nicht eines Rückschritts. Entscheidend ist, für jede Datenklasse die wirtschaftlich und regulatorisch passende Betriebsumgebung zu wählen. Ohne…
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Die Cloud-Falle schnappt zu: Warum HCI für KMUs zur Exit-Strategie wird
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USA und China dominieren den Cloud-Markt
Der langjährige Marktführer Amazon Web Services (AWS) war auch im ersten Quartal 2026 die klare Nummer 1 im stetig wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur. Laut Schätzungen der Synergy Research Group kommt AWS auf einen Marktanteil von rund 28 Prozent [1]. Dahinter folgen die Microsoft-Plattform Azure mit 21 Prozent und Google Cloud mit 14 Prozent. Zusammen kommen…