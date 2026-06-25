Neocloud-Anbieter entwickeln sich zu einer wichtigen Wettbewerbskraft im Markt für KI-Cloud-Lösungen

Neocloud-Anbieter werden bis 2030 20 Prozent des 267-Milliarden-Dollar-Marktes für KI-Cloud-Lösungen erobern.

Laut Gartner, einem Analyse- und Beratungsunternehmen für Wirtschaft und Technologie, werden Neocloud-Anbieter bis 2030 rund 20 Prozent des 267 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für KI-Cloud-Lösungen für sich gewinnen. Der Begriff »Neocloud« bezeichnet Cloud-Anbieter, deren Angebote speziell auf KI-Anwendungen und rechenintensive High-Performance-Workloads ausgelegt sind.

Das rasante Wachstum generativer KI führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach GPU-intensiver Rechenleistung. Zugleich beschleunigt es Investitionen in lokale, leistungsstarke Infrastrukturen und macht die Grenzen traditioneller Cloud-Modelle deutlich. Neoclouds fordern die Dominanz der Hyperscaler heraus, indem sie sich konsequent auf KI-optimierte Infrastrukturen konzentrieren.

»Während US-Hyperscaler eigene souveräne Angebote auf den Markt bringen, gewinnt eine neue Welle spezialisierter Neocloud-Anbieter deutlich an Bedeutung«, sagt Enrique Castera, Senior Director Analyst bei Gartner.

»Diese Neoclouds zeichnen sich vor allem durch ihren Fokus auf KI-optimierte Infrastruktur und High-Performance-Workloads aus. Einige Anbieter konzentrieren sich darüber hinaus auf souveräne Cloud-Funktionen und stellen sicher, dass Daten und Betriebsprozesse innerhalb bestimmter Rechtsräume verbleiben. Souveräne Neoclouds bieten vertragliche Zusicherungen, dass einzelne oder sämtliche Aspekte der Cloud-Umgebung, etwa Daten, Betriebsabläufe und Governance, innerhalb nationaler Grenzen bleiben. Dadurch sollen sie vor ausländischen Rechtsansprüchen und extraterritorialem Zugriff geschützt werden.«

Zunehmend strengere Anforderungen an die Datensouveränität veranlassen Unternehmen dazu, mehr Kontrolle darüber zu suchen, wo KI-Daten gespeichert, verarbeitet und gesteuert werden. Diese Anforderungen beruhen auf bestehenden Vorgaben der DSGVO sowie auf der bevorstehenden Durchsetzung der zentralen Transparenzpflichten des EU AI Act im August 2026. In Verbindung mit wachsenden geopolitischen Bedenken treibt dieser regulatorische Druck Unternehmen dazu, ihre Architekturen systematisch zu bewerten, um lokalisierte digitale Resilienz sicherzustellen.

Neocloud-Anbieter gewinnen mit KI-optimierter Infrastruktur an Bedeutung

»Neoclouds differenzieren sich durch eine überlegene Leistung bei KI-Workloads, flexible Bereitstellungsmodelle und ein starkes Bekenntnis zur Datensouveränität – häufig zu einem wettbewerbsfähigeren Preis«, sagte Castera. »Der Markt für KI-Cloud-Lösungen tritt in eine neue Phase ein, in der Souveränität, Leistung und Infrastrukturspezialisierung zu zentralen Entscheidungskriterien für Unternehmen werden. Da die Nachfrage nach GPU-intensiven Workloads steigt und traditionelle Cloud-Modelle Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten, entstehen die Voraussetzungen für eine neue Klasse von Anbietern, die speziell darauf ausgelegt sind, KI-Infrastruktur im großen Maßstab bereitzustellen.«

Der Aufstieg von Neocloud-Anbietern und souveräner KI-Infrastruktur verändert die Cloud-Strategien von Unternehmen grundlegend und erfordert, dass Organisationen über zentralisierte, globale Modelle hinausgehen und stärker lokalisierte sowie hybride Architekturen verfolgen.

Um diesen Wandel zu nutzen, sollten I&O- und andere IT-Führungskräfte über traditionelle Hyperscaler hinaus diversifizieren, indem sie spezialisierte Neocloud-Anbieter prüfen, um Zugang zu leistungsstarker KI-Infrastruktur und begrenzten GPU-Kapazitäten zu erhalten. Gleichzeitig müssen Unternehmen ihre Finanz- und Risikomanagementstrategien anpassen und stärkere technische Kontrollen implementieren, um Datensouveränität, Compliance und operative Resilienz sicherzustellen.

»Unternehmen können Neocloud-Anbieter nutzen, um ihre KI-Fähigkeiten auszubauen und zugleich eine größere Kontrolle über Datensouveränität und regulatorische Compliance zu behalten«, sagte Castera. »Diese Anbieter ermöglichen es Unternehmen außerdem, schneller zu innovieren, indem sie flexibleren Zugang zu leistungsstarker Infrastruktur bieten, die auf KI-Workloads zugeschnitten ist.«

Weitere Einblicke verfügbar

Gartner-Kunden können mehr dazu in »Sovereign AI: Infrastructure Strategies for a Multipolar World« lesen.

Echte souveräne Cloud‑Lösungen

In Deutschland bieten sechs Anbieter heute echte souveräne Cloud‑Lösungen an – also Clouds, die unter EU‑Recht stehen, nicht dem US‑CLOUD Act unterliegen und in Deutschland/EU betrieben werden. Dazu kommen zwei Hyperscaler‑Sondermodelle, die eingeschränkt souverän sind.

Die folgenden Angaben sind durch aktuelle Quellen belegt.

1. Voll souveräne Cloud‑Anbieter in Deutschland (2026)

Diese Anbieter erfüllen laut Marktanalysen alle Kernkriterien echter Souveränität: EU‑Recht, EU‑Betrieb, EU‑Personal, Schlüsselhoheit, keine US‑Replikation.

STACKIT (Schwarz‑Gruppe)

Deutscher Betreiber, Rechenzentren in Deutschland

BSI‑C5 testiert, KRITIS‑Ausrichtung

IONOS Cloud

Deutscher Anbieter, Datacenter in Karlsruhe & Berlin

Starke Position im Mittelstand

T‑Systems / Open Telekom Cloud (Deutsche Telekom)

OpenStack‑basiert, Betrieb in Frankfurt, Magdeburg, Biere

Fokus auf KRITIS und öffentliche Verwaltung

plusserver SovereignStack

Deutscher Betreiber, VMware‑ und Kubernetes‑Stack

Fokus auf Mittelstand & regulierte Branchen

OVHcloud (Frankreich, EU‑Recht)

Rechenzentren u. a. in Frankfurt und Limburg

Breites Portfolio inkl. GPU/KI

Eviden/Atos + IONOS (Sovereign Cloud Kooperation)

Gemeinsame europäische souveräne Cloud‑Initiative

2. Eingeschränkt souveräne Angebote der Hyperscaler

Diese Modelle versuchen, Souveränität über europäische Tochtergesellschaften herzustellen – gelten aber laut Marktanalysen nicht als voll souverän, solange Mutterkonzerne dem US‑Recht unterliegen.

Microsoft / SAP / Arvato – Delos Cloud

Speziell für deutsche Bundesverwaltung

BSI‑Qualifizierung 2026 noch in Prüfung

AWS European Sovereign Cloud (Region Brandenburg, geplant)

Europäische AWS‑Entität, aber noch nicht qualifiziert

Warum diese Anbieter als souverän gelten

Laut Praxisleitfaden 2026 gelten Clouds nur dann als souverän, wenn sie:

unter EU‑Recht stehen

nicht dem US‑CLOUD Act / FISA 702 unterliegen

in Deutschland/EU betrieben werden

EU‑Personal und Schlüsselhoheit (BYOK) garantieren

Vergleichstabelle (Kurzüberblick)

Anbieter Rechtsraum Betrieb Souveränitätsgrad Zielgruppen STACKIT DE/EU Deutschland voll souverän KRITIS, Industrie IONOS Cloud DE/EU Deutschland voll souverän Mittelstand, Public Open Telekom Cloud DE/EU Deutschland voll souverän Public Sector, KRITIS plusserver DE/EU Deutschland voll souverän Mittelstand OVHcloud EU Deutschland/Frankreich voll souverän Enterprise, KI Eviden + IONOS EU Deutschland voll souverän Enterprise Delos Cloud (Microsoft/SAP) EU‑Tochter Deutschland eingeschränkt souverän Bundesverwaltung AWS European Sovereign Cloud EU‑Tochter Deutschland (geplant) eingeschränkt souverän Enterprise

Fazit für Entscheider

Für echte Souveränität im Sinne von BSI, DSGVO, KRITIS und EU‑Recht kommen in Deutschland derzeit vor allem europäische Anbieter infrage: STACKIT, IONOS, Open Telekom Cloud, plusserver, OVHcloud, Eviden/IONOS. Hyperscaler‑Modelle wie Delos Cloud oder AWS European Sovereign Cloud sind strategisch interessant, aber noch nicht voll souverän qualifiziert.

Albert Absmeier & KI

601 Artikel zu „Souveräne Cloud“