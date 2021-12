Über zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser – Kinder unter fünf Jahren sind davon am stärksten betroffen. Zudem sind fast eineinhalb Milliarden Menschen weltweit von Überschwemmungen bedroht. Beide Probleme werden durch den Klimawandel noch verschärft.

In diesem Sommer kam es in Westdeutschland und in anderen Regionen Europas zu verheerenden und beispiellosen Überschwemmungen. Zu den unmittelbaren Auswirkungen gehörten umfangreiche Schäden an der Infrastruktur, mehr als 200 Menschen verloren ihr Leben. Auch die langfristigen Folgen sind unüberschaubar, es besteht dringender Handlungsbedarf. Zwar lässt sich die Uhr nicht zurückdrehen, das menschliche Handeln hat zur Klimakatastrophe geführt, doch lässt sich dafür sorgen, dass sich die Situation nicht weiter verschärft. Technologie und Zusammenarbeit spielen eine Schlüsselrolle dabei, den verursachten Schaden in Grenzen zu halten.

Technologie als Antwort auf Krisen. Um wirksam auf Klimaereignisse wie Überschwemmungen und Brände reagieren zu können, benötigen Behörden, Städte und einzelne Länder eine zentrale Kommunikationsinfrastruktur, die sicher, intelligent und zuverlässig ist und die eine effiziente Zusammenarbeit ermöglicht.

Eine Plattform für das Management kritischer Ereignisse wie BlackBerry AtHoc kann Informationen zu kritischen Ereignissen aus Cyber-, IT-, Wetter-, physischen Sicherheits- und Internet-of-Things-Sensorsystemen sowie aus anderen Ka-nälen aufnehmen. Sobald eine Krise erkannt wurde, kann sie vordefinierte Alarmreaktionsprotokolle aufrufen, um die entsprechenden Reaktionsteams zu versammeln und gemeinsam zu reagieren. Sobald die entsprechenden Schritte festgelegt sind, kann die Plattform genutzt werden, um die Kommunikation mit den Zielgruppen über vorkonfigurierte Kommunikationskanäle einzuleiten. Dies schließt die Berücksichtigung der Sicherheit von Einzelpersonen und das Sammeln von Situationsinformationen im Verlauf der Krise und in der Erholungsphase ein. Der Einsatz neuer Technologien für die Planung und Reaktion auf Zwischenfälle, die eine Reihe von persönlichen und öffentlichen Kommunikationsmethoden nutzen, bidirektional sind und mehrere Datenquellen zusammenführen, verbessert die Reaktion und die Widerstandsfähigkeit und kann so helfen, Leben zu retten. In diesem digitalen Zeitalter gilt es die Zukunft des Notfallmanagements schnellstmöglich zu erreichen, bei dem Echtzeitkommunikation sicher mit jedem Endpunkt verbunden ist.

Anzeige

Prävention steht an erster Stelle. Als Gesellschaft, die mit den Folgen des Klimawandels lebt, ist es eine Hauptaufgabe, autonome Technologien zu nutzen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten – Technologien, die die Umwelt auf Anzeichen einer drohenden Gefahr, wie etwa Überschwemmungen, überwachen und Gemeinschaften proaktiv vor Risiken warnen, damit rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können. Diese Technologien sammeln kontinuierlich große Mengen an Daten und ergreifen auf der Grundlage dieser Daten entsprechend Maßnahmen.

Ein gemeinsames Bestreben. BlackBerry hat sich kürzlich mit der kanadischen Universität Windsor zusammengetan, um eine effektive Lösung zum Schutz vor Überschwemmungen in der Region Windsor zu entwickeln. Die indigene Bevölkerung ist unverhältnismäßig stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die innovative Technologie bietet eine autonome, ganzjährige Überwachung und ein intelligentes Frühwarnsystem, das große Mengen an Sensordaten sammelt, verarbeitet und auf der Grundlage von Datenerkenntnissen Warnmeldungen erzeugt.

Maßgeblich vom Vorteil ist außerdem die Fähigkeit, saisonale und nicht saisonale Risiken im Zusammenhang mit Wasser zu erkennen und erhebliche Kosteneinsparungen für Regierungen, Versorgungsunternehmen und lokale Gemeinschaften zu erzielen. Durch den Einsatz der Lösung könnten Kommunen jährlich bis zu 1.000.000 Dollar, mehr als 850.000 Euro, an Betriebskosten einsparen, zusätzlich zu den Vorteilen für Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und andere Bereiche, die sich aus der frühzeitigen Warnung vor Hochwasser und sauberem Wasser ergeben.

Anzeige

Der Klimawandel ist eine der dringendsten Bedrohungen für unser tägliches Leben, und seine Bewältigung erfordert dringende und gemeinsame Anstrengungen von Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen.

Die Zukunft der Sicherheit unseres Planeten liegt in unseren Händen. Die Klimaziele, die die globale Gemeinschaft für die aktuelle Sicherheit und die Sicherheit künftiger Generationen erreichen müssen, sind anspruchsvoll. Es bedarf einen föderalen Ansatz der nächsten Generation, um die Bedrohung zu bewältigen.

Neelam Sandhu, SVP,

Chief Elite Customer Success Officer

bei BlackBerry

391 Artikel zu „Klimawandel“

NEWS | TRENDS WIRTSCHAFT | BUSINESS | TRENDS 2018 | LÖSUNGEN Klimawandel verursacht hohe Ernteschäden Wetterextreme wie Hagel, Trockenheit oder Überschwemmungen verursachen in Deutschland im Schnitt Ernteschäden von rund 511 Millionen Euro im Jahr. Hierzulande gibt es etwa 285.000 landwirtschaftliche Betriebe, die von solchen Wetterextremen betroffen sein können. Das geht aus der Publikation zur »Landwirtschaftlichen Mehrgefahrenversicherung« hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) heute in Berlin vorgestellt hat [1].… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMUNIKATION Innovation dank Kombination von 5G und WiFi 6 5G oder WiFi 6? So lautet eine gängige Frage, wenn es um den Einsatz von aktuellen Funktechnologien zur Vernetzung geht. Beide Technologien sollten aber nicht alternativ, sondern komplementär genutzt werden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Mobilfunk- und anderen drahtlosen Netzwerktechnologien sind immer mehr mögliche Anwendungsszenarien denkbar. So ist schon in diesem Jahr der Durchbruch… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | STRATEGIEN | AUSGABE 9-10-2021 Environment, Social, Governance –

ESG-Vorhaben vorantreiben Die ESG-Themen spielen für deutsche Unternehmen traditionell eine große Rolle und grüne Technologien werden in Zukunft stark an Relevanz gewinnen. Wir sprachen mit Dr. Rolf Werner, Geschäftsführer von Cognizant Technology Solutions in Deutschland, dessen Ziel es ist, ESG-Themen in jeden Teil des geschäftlichen Entscheidungsprozesses einzubinden, dadurch mit gutem Beispiel voranzugehen sowie den Kunden zu helfen den Wandlungsprozess hin zu einem nachhaltig agierenden Unternehmen zu beschreiten. Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALE TRANSFORMATION | GESCHÄFTSPROZESSE »Wir verändern unsere Arbeitsweise komplett« Das Kreditmanagement-Unternehmen Intrum treibt den digitalen Wandel in seiner Organisation voran – unter anderem mit Human-Capital- und Finanzmanagementlösungen von Workday. Im Interview sprechen Intrum-Finanzvorstand Michael Ladurner und Tim Wakeford, VP Financials Product Strategy von Workday, über technologische Herausforderungen, die Auswirkungen der Pandemie und die neue Rolle des CFO. Herr Ladurner, wie bei vielen… Weiterlesen →