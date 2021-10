STRATO ist ab sofort klimaneutral

Bereits seit mehr als zehn Jahren ist STRATO Vorreiter beim Klimaschutz und betreibt seine Rechenzentren energieeffizient und mit grünem Strom. Den verbleibenden CO 2 -Fußabdruck gleicht der Webhoster nun vollständig durch Kompensationsprojekte aus und ist damit ab sofort klimaneutral.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Ziel von STRATO, für das sich das Unternehmen schon lange erfolgreich engagiert. Jetzt geht es den nächsten Schritt und gleicht seinen gesamten CO 2 -Fußabdruck aus, inklusive den Arbeitswegen der Mitarbeiter und der gesamten Lieferkette. Damit arbeitet einer der größten Webhoster weltweit ab sofort vollständig klimaneutral.

Ermittelt und kompensiert wird der CO 2 -Fußabdruck von STRATO nach international anerkannten Standards in Zusammenarbeit mit South Pole, einem führenden Anbieter von Klimaschutzlösungen. In die Berechnungen fließen alle direkten und indirekten Emissionen ein. Dazu zählen unter anderem Heiz- und Stromkosten sowie Firmenfahrzeuge und Geschäftsreisen, aber auch die Produktion und Lieferung der Rechenzentrums- und Büro-Hardware sowie die Emissionen, die auf Kundenseite durch Nutzung der STRATO-Produkte entstehen.

Zur CO 2 -Kompensation unterstützt STRATO zwei Projekte: erstens die Renaturierung des Königsmoors in Schleswig-Holstein, das ein effektiver CO 2 -Speicher ist und wichtig für den lokalen Grundwasserspiegel, das lokale Klima und zahlreiche bedrohte Arten; zweitens den Aufbau von Windkraftanlagen in Prony, Neukaledonien, der die Verstromung fossiler Brennstoffe reduziert. Beide Projekte tragen nicht nur zum Umwelt- und Klimaschutz bei, sondern bieten weiteren Nutzen wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Transfer von technologischem Know-how in wirtschaftsschwache Regionen.

Klimaschutz wird bei STRATO großgeschrieben

Der Ausgleich von CO 2 -Emissionen ist nicht der erste Schritt von STRATO zu mehr Nachhaltigkeit. Schon 2008 stellte das Unternehmen als einer der ersten Webhoster seine Rechenzentren zu 100 Prozent auf Ökostrom um. 2013 folgte die Modernisierung des Berliner Rechenzentrums, dessen Energieeffizienz deutlich erhöht wurde und das mit einer direkten Frischluftkühlung ein Drittel weniger Energie als vorher benötigt. Daher hat STRATO bereits heute einen relativ kleinen CO 2 -Fußabdruck.

STRATO will sich weiter verbessern

Mit der Klimaneutralität endet das Engagement von STRATO nicht. Der Webhoster hat sich verpflichtet, seinen CO 2 -Ausstoß in den kommenden drei Jahren um mindestens zwölf Prozent zu senken.

»Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und erfordert das Engagement aller Menschen und Unternehmen. STRATO stellt sich dieser Verantwortung und gleicht seinen CO 2 -Fußabdruck nicht nur teilweise, sondern komplett aus«, betont Claudia Frese, CEO von STRATO. »In den nächsten Jahren werden wir unsere CO 2 -Emissionen weiter senken. Schließlich ist es noch besser, CO 2 -Emissionen zu vermeiden, als sie hinterher zu kompensieren.«

Renat Heuberger, CEO bei South Pole, ergänzt: »STRATO ist der erste Webhoster, der sich den strengen Anforderungen von South Pole bei Analyse, Reduktion sowie Ausgleich des CO₂-Fußabdrucks gestellt hat und damit ein Zeichen für nachhaltige digitale Infrastruktur im deutschen Markt setzt. Dazu gleicht STRATO nicht nur den aktuellen Fußabdruck mit einem lokalen Klimaschutzprojekt im Königsmoor aus, sondern leitet darüber hinaus Schritte für die stetige Reduktion des Firmen-Impacts auf das Klima ein.”

Mehr Informationen zum Engagement von STRATO im Bereich Nachhaltigkeit: https://www.strato.de/ueber-uns/nachhaltigkeit

