Neues Startup-Programm der ADN

Gründer-Kampagne der ADN in Zusammenarbeit mit Microsoft verspricht Erfolg im Cloud-Geschäft – von Anfang an.

Gründer können jetzt vom gewaltigen Wachstum des Cloud-Business im vergangenen Jahr profitieren. Allerdings nur, wenn sie ihr Geschäft krisenresilient, zukunfts- und wettbewerbsorientiert aufstellen. Gut gelingen kann das Hand in Hand mit erfahrenen Experten wie den Cloudspezialisten der ADN, die Gründer in Form einer neuen Startup-Kampagne ganzheitlich auf ihrer Cloud Journey begleiten: Von der Strategie, über die erste technische Umsetzung in der Cloud bis hin zum effizienten Vertrieb der Software.

Spannend ist das Programm für Startups, die vor der Entscheidung stehen, wie sie die eigens entwickelte Software hosten sollen. Wählt man statt des lokalen Rechenzentrums nicht besser eine sichere und skalierbare gehostete Cloud? Genau hier unterstützt die neue ADN Startup-Kampagne auf dem Weg in die Azure Cloud. »In erster Linie wollen wir die Grundlagen von Microsoft Azure erklären, die Möglichkeiten für ein erfolgreiches Cloudbusiness klar skizzieren und transparent machen, warum sich Microsoft Azure so gut für Startups eignet. Zur Skalierbarkeit und Finanzierung, geben wir die entscheidenden Ratschläge. Unser Startup-Programm nimmt quasi die Vermittler- und Verstärkerrolle ein, denn erst durch unseren Erfahrungsschatz und die Verknüpfung der zumeist für Neulinge undurchsichtigen Pfade im Cloud-Geschäft, führen wir Startups über eine Skalierung ihrer Idee am Markt über das Microsoft Azure Umfeld direkt zum Ziel: dem Erfolg«, erklärt Thilo Schumacher, Business Development Manager bei der ADN Distribution GmbH.

Die neue Startup-Kampagne der ADN umfasst sechs Standardpakete oder alternativ individuell-zugeschnittene Angebote, die Geschäftsgründer in der IT je genau da abholen, wo sie sich gerade befinden. Dabei machen die intensive 1:1 Beratung, Flexibilität und Geschwindigkeit, der Kompetenzmix sowie Fördergelder und diverse Incentives das Angebot besonders.

Diese Vorteile haben Startups als ISVs der ADN:

Kostenloses Azure-Volumen

Zum Test ihrer Prototypen oder für eine Demoumgebung erhalten Gründer bis zu €1.000 in Azure Credits for Free.

Reseller Discounts

Von der ADN gibt es Discounts auf Azure Ressourcen – und zwar fürs Reselling ebenso wie den Eigenverbrauch.

Solution Assessment für die Cloud Native Entwicklung

Für alle, die bereits in der Azure Cloud agieren oder damit starten möchten, gibt es eine Prüfung der Cloud-Strategie bzw. einen Quality-Check der Applikation.

Support

ADN unterstützt zudem in den geschäftsentscheidenden Bereichen Marketing, Vertrieb und Social Media – auch über die Erschließung weiterer Marketing-Budgets.

Weitere Informationen zur neuen Kampagne unter https://www.adn.de/cloud-fuer-startups.

