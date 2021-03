Women in IT: ADN startet Initiative für mehr Geschlechterparität im IT-Business

Eines der größten Hindernisse für Gleichstellung in der IT ist und bleibt der geringe Frauenanteil in der Branche. Die ADN Group möchte deshalb mit einer gemeinsamen Trainingsinitiative von ADN und Microsoft mehr Frauen für IT-Berufe gewinnen. Den Start der Kampagne bilden zwei Online-Workshop-Tage am 12. und 19. April 2021 zu den Themen Azure und Microsoft 365.

Einer Studie von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. zufolge ist der Frauenanteil in der IT-Branche in Deutschland mit nur 16 % im internationalen Vergleich sehr gering. Nur rund 10 bis 20 % der Bewerber*innen für Positionen als Programmierer*innen oder IT-Expert*innen sind weiblich. Die ADN Group möchte mit ihrer Initiative einen Beitrag zur Herstellung von Geschlechterparität leisten für eine diversere Zukunft der IT in Deutschland. Enya Neumann, Leiterin der ADN Akademie kommentiert: »Auch die Argumente jenseits des gesellschaftlichen Großprojekts der Gleichstellung von Frau und Mann liegen klar auf der Hand: Diversere Unternehmen performen besser, diverse Teams lösen Probleme cleverer und mehr Diversität führt auch zu einem inklusiveren Design von Produkten und Dienstleistungen, wovon wiederum alle profitieren.«

Die Trainingsinitiative von ADN und Microsoft soll Frauen für IT-Themen – möglicherweise sogar für eine berufliche Karriere in der IT-Branche – begeistern und bei den ersten Schritten unterstützen. Die Kampagne richtet sich dabei an keine bestimmte demographische Gruppe. Einsteigerinnen, Technikbegeisterte, Vertrieblerinnen oder Fach- und Führungskräfte sind gleichermaßen willkommen. Die ersten beiden Onboardings behandeln die Themen Azure und Microsoft 365. Sie vermitteln beide jeweils an einem Werktag die Hintergründe der Technologien, ihre Einrichtung sowie Anwendungsfälle und Grundlagen des Projektgeschäfts.

Der erste Tagesworkshop »Women in IT – Azure Onboarding« am 12. April von 09:00 bis 17:00 Uhr verdeutlicht den Teilnehmerinnen vertriebliche und technische Grundlagen und bereitet auf Dos and Don’ts in einem Azure-Projekt vor. Der Workshop »Women in IT – Microsoft 365 Onboarding« findet am 19. April von 09:00 bis 17:00 Uhr statt und bietet erste Einblicke in Microsoft 365, verdeutlicht die Unterschiede zu Office 365 und erklärt die Abonnement-Begriffe »Enterprise« und »Business«.

Mit diesem Workshop-Angebot erhalten Frauen Grundbausteine für die Fundamentals-Prüfungen der behandelten Microsoft-Lösungen. Als besonderes Highlight bekommen zehn Teilnehmerinnen die Möglichkeit, mit einem 1.000-Euro-Gutschein weitere »Lernpfade« von Microsoft zu absolvieren und sich zu Azure oder Microsoft 365 weiter zu qualifizieren. Die Teilnahme an den Onboardings steht allen Frauen offen, die Teilnahme an Folgeveranstaltungen ist unbeschränkt. Interessierte können sich unter »Microsoft ADN Special: Women in IT – Azure Onboarding Workshop« und »Microsoft ADN Special: Women in IT – Microsoft 365 Onboarding Workshop« anmelden.

»Das Motto des diesjährigen Internationalen Weltfrauentages lautet #ChooseToChallenge, was genau meinem Credo für und an Frauen entspricht: Seid mutig, stellt euch den Herausforderungen, probiert Neues aus, bleibt offen! Gerade die schnelllebige Welt der Technologie bietet Frauen jeden Alters und jeder Vorbildung tolle Chancen. Ich bin selbst das beste Beispiel, denn ich arbeite seit Jahren in verschiedenen Funktionen in der IT, verändere mich mit und wachse permanent an meinen Aufgaben. Ich glaube fest daran, dass Technologie in der Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird – spielen wir Frauen doch aktiv(er) mit! Die ADN gibt mit den Workshop-Tagen eine Initialzündung und bietet für das Wachstum des Frauenanteils in der IT eine perfekte Unterstützung«, kommentiert Alexandra Hanke, Gründerin des The WIT NETWORK & friends und Chief Relationship Officer der Cloudforce Gruppe.

