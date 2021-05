Logicalis GmbH: Mit der Production Ready Cloud Platform schnell und sicher in die Cloud

Cloud-Baukasten ermöglicht zügige und sichere Implementierung der Azure Cloud.

Logicalis, internationaler Anbieter von IT-Lösungen und Managed Services, hat mit der Production Ready Cloud Platform (PRCP) einen standardisierten Cloud-Baukasten entwickelt, mit dem Unternehmen den Weg in die Cloud zuverlässig und strukturiert beschreiten können. »Beim Weg in die Cloud gibt es viele Aspekte zu berücksichtigen. Viele Projekte scheitern oder geraten in Verzug, weil es an einer durchdachten Methodik mangelt«, sagt Markus Hahn, Director Hybrid Cloud bei Logicalis. Und weiter: »Die von uns entwickelte und bewährte Plattform berücksichtigt die wichtigsten Komponenten eines Cloud-Projekts und sorgt dafür, dass die Azure Cloud schnell, sicher und wirtschaftlich implementiert werden kann – auch wenn die internen Ressourcen begrenzt oder anderweitig verplant sind.«

In drei Schritten in die Cloud

Der Cloud-Baukasten bietet neben einer durchdachten Designarchitektur ein Sicherheits- und Compliance-Framework, Netzwerk-Konnektivität sowie Zugriff auf aktuelle Cloud-Technologien und agile DevOps für eine beschleunigte, anwendungsbasierte Innovation. Die Einführung der Plattform erfolgt in nur drei Schritten:

Ausrichten: Die Logicalis-Experten bewerten zunächst den Ist-Zustand und führen eine Sicherheitsbewertung durch. Daraus können sie realistische Kosteneinschätzungen und Lösungsmöglichkeiten für potenzielle Herausforderungen während des Implementierungsprozesses ableiten. Empfehlungen rund um Sicherheit, Netzwerk, Governance und Anwendungsarchitektur zählen ebenfalls zu diesem Schritt. Transformieren: Die Experten stellen eine standardisierte Best-Practice-Plattform bereit. Diese bietet ein Fundament und Sicherheit für produktionsbereite Workloads. Eine beschleunigte Amortisierung, bessere geschäftliche Produktivität sowie zuverlässige Ergebnisse sind die Folge. Bestehende Workloads lassen sich risikoarm in die Cloud transferieren, neue Anwendungen können in Azure bereitgestellt werden. Skalieren: Die Logicalis-Experten übernehmen die stetige Modernisierung und Innovation während des gesamten Zyklus. Als Azure Expert Managed Service Provider hält Logicalis dabei die höchsten Standards ein, um die Cloud Performance effizient zu verwalten. Das gilt auch für das Optimieren von Kosten sowie das Implementieren gründlicher Sicherheitsmaßnahmen.

Innovativer Charakter

Neben der schnellen Implementierung bietet die Plattform robuste Sicherheits-, Compliance- und Kontinuitätsfunktionen, die stets die neuesten Standards erfüllen. Volle Kostenkontrolle durch die Bereitstellung sofort einsatzfähiger, detaillierter Funktionen für die Erstellung und Verwaltung von Reports sowie die stetige, innovative Weiterentwicklung mit neuen Azure-Funktionen sind Bestandteil des Cloud-Baukastens.

»Damit Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus der Cloud ziehen können und beispielsweise Compliance-Richtlinien nicht zu Fallstricken werden, sollten sie von Beginn an einen Experten mit an Bord holen«, so Hahn. Als zertifizierter Azure-Experte verfügt Logicalis über das nötige Know-how, um bei seinen Kunden Cloud-Dienste unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Governance und Zuverlässigkeit einzuführen und zu betreiben.

Weitere Informationen liefert das Logicalis-Whitepaper »Mit dem Cloud-Baukasten schnell, sicher & wirtschaftlich in die Cloud«.

