Infrastructure as Code – IT-Ressourcen in der Cloud automatisieren

Infrastruktur in der Cloud kann »programmiert« werden – mit Infrastructure as Code. Diese Methode aus dem DevOps-Umfeld erzeugt für Unternehmen eine flexible und effiziente Infrastruktur, die Zeit spart und Kosten senkt.

Infrastructure as Code in der Cloud verbreitet sich in vielen Unternehmen und ersetzt eigene Rechenzentren. Die Vorteile dieser »Infrastructure as a Service (IaaS)«: Die Server fahren schnell hoch, sind leicht in beide Richtungen skalierbar und dank entsprechender Konfigurationstools komfortabel zu verwalten. Trotzdem handelt es sich immer noch um monotone Handarbeit, vor allem in größeren Umgebungen. Sie ist fehleranfällig und bei Admins eher unbeliebt.

Mit Infrastructure as Code (IaC) lassen sich diese Prozesse automatisieren. Mittels Programmiertechniken werden Server, Storage und Netzwerkverbindungen bereitgestellt. Die gewünschte Infrastruktur wird in einem Skript beschrieben. Infrastructure as Code kann auf diese Weise auch komplexe Bereitstellungsprozesse kodieren. Für die Beschreibungen oder Blueprints werden die darin definierten Ressourcen automatisiert bereitgestellt, verwaltet und freigegeben.

Vorteile von Infrastructure as Code. Wichtige Vorteile von Infrastructure as Code sind Fehlerfreiheit, Wiederholbarkeit und Geschwindigkeit. Wenn eine bestimmte Konfiguration ausgetestet ist, kann sie durch ein Skript jederzeit in der gleichen Weise »deployed« werden – oft innerhalb weniger Minuten. Die so gestarteten Server sind immer gleich konfiguriert. Mit einem bestimmten Code lassen sich viele Ressourcen schnell und automatisiert erstellen, verändern oder erweitern. Dazu gehören beispielsweise Testsysteme für Entwickler oder zusätzliche Server, die nur für kurze Zeit aktiv sind und Spitzenlasten abfangen.

Nahezu alle IaaS-Anbieter bieten ihren Kunden Schnittstellen oder Tools für die Programmierung der Infrastruktur. Dabei können die Admins viele Techniken der Anwendungsentwicklung einsetzen, beispielsweise die Versionsverwaltung der »Quelltexte«. Durch die Versionierung lassen sich Veränderungen zurückverfolgen und bei Bedarf auch wieder aufheben. So ist es leichter möglich, Fehlkonfigurationen zu beheben. Zudem lassen sich die einzelnen Projekte duplizieren und dienen als Grundlage eines neuen Sets an Servern.

Mit der vollständigen Archivierung und Versionierung des Infrastruktur-Codes besitzen Unternehmen somit einen genauen Einblick in den aktuellen Status ihrer Infrastruktur. Integrationstest liefern dann harte Zahlen, welche Versionen der Blueprints mit bestimmten Versionen der Infrastruktur funktionieren. Dies sichert jederzeit die Kompatibilität der Versionen, sobald sich zum Beispiel die Systemanforderungen verändern.

IaC und DevOps ergänzen sich. Infrastructure as Code überzeugt viele IT-Spezialisten, denn die traditionell als Hardware gedachte Infrastruktur wird zu Software. Dadurch können die Skripte oder Konfigurationsdateien sehr leicht auch anderen Admins, Entwicklern, Fachbereichen oder Teams zur Verfügung gestellt werden. Das erhöht die Wiederverwendbarkeit einmal getroffener Einstellungen und macht sie letztlich unabhängig von Personen. Kurz: Ein IT-Team kann mit IaC in kürzester Zeit neue, in sich konsistente Systeme, Infrastrukturen oder gar virtuelle Rechenzentren aufsetzen und bereitstellen.

Dadurch eignet sich das Konzept vor allem für den Einsatz in einer DevOps-Umgebung («Development & Operations«), die für eine engere Verknüpfung von Software-Entwicklung und IT-Betrieb sorgt. In erster Linie geht es dabei darum, die Zusammenarbeit von Admins und Entwicklern effizienter zu machen. Die beiden Konzepte arbeiten perfekt zusammen, da die Programmierung der Infrastruktur Softwareentwicklern typische Aufgaben der Systemadministration zugänglich macht.

Ein wichtiger Aspekt von DevOps ist »Continuous Delivery«,ein Oberbegriff für eine Sammlung von Verfahren, mit denen die Auslieferung oder Bereitstellung von Software automatisiert und verbessert wird. Entwickler erhalten damit ein Tool, mit dem sie »auf Befehl« eine Prozesskette auslösen, die fertige Releases automatisch testet, integriert und ausrollt. Bei der agilen Entwicklung hilft DevOps, in schneller Folge Software-Releases auszuliefern – zum Teil sogar mehrmals täglich.

Cloud-Migration leicht gemacht. Infrastructure as Code erlaubt die formale Beschreibung der gesamten IT- und Cloud-Landschaft eines Unternehmens. Dadurch ist es möglich, sämtliche notwendigen (und bisher genutzten) Computing-Ressourcen präzise zu definieren und reproduzierbar bereitzustellen. Der Code enthält dann alle Informationen zu Art und Umfang der Hardware, Software und Middleware. Zudem speichert er den Arbeitsprozess, der zum Erreichen dieses Zustands notwendig, etwa zusätzlich zu startende Prozesse oder zu reservierende Ressourcen.

Die große Chance der »Software-Werdung« von Infrastruktur ist die Möglichkeit, sämtliche Ressourcen zunächst präzise zu definieren und dann auf einen Schlag zu konfigurieren. Dadurch können Unternehmen den Aufbau ihrer IT-Infrastruktur längerfristig planen und jederzeit im Quellcode als Referenz festhalten. Dies unterstützt Unternehmen auch bei der Cloud-Migration, etwa von Teilen der IT-Infrastruktur in andere Public-Cloud-Services.

Was hier so einfach klingt, ist in der Praxis oft eine große Hürde: Geschäftsprozesse müssen beschrieben und in die Cloud überführt werden, um erfolgreich Mehrwerte zu erzeugen. Mit einer Cloud-Plattform und einem an die Prozesse angepassten Infrastruktur-Code schaffen Unternehmen den Rahmen für ihr digitales Ökosystem. Infrastructure as Code bewältigt diese Hürde, da die Provisionierung der Infrastruktur effizient und reproduzierbar ist.

Unternehmen suchen nach Flexibilität und Effizienz und machen sich deshalb auf den Weg in die Cloud. Doch um sie optimal zu nutzen, müssen Ressourcen agil und skalierbar sein. Infrastructure as Code ist eine Lösung. Eine automatisierte Infrastruktur mittels Code ergibt eine feste Bibliothek von Infrastruktur-Bausteinen, in der sich Entwickler nur bedienen müssen. Das führt am Ende neben einer Zeitersparnis auch zu einer stabilen Konsistenz innerhalb der Infrastruktur.

Florian Weigmann, CPO plusserver

