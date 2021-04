Fehlendes Bewusstsein für die Verbindung zwischen DevOps und Hochschulbildung

Der Lehrplan für DevOps-Thematik an Universitäten weist Lücken auf – das belegen die Ergebnisse der gestern Abend vorgestellten Umfrage GitLab for Education Report [1]. Für den Bericht wurden weltweit mehr als 800 Nutzer von GitLab for Education befragt.

Der Begriff DevOps stammt ursprünglich aus der IT-Welt und ist ein Kunstwort aus Development (Entwicklung) und Operations (Betrieb). Er beschreibt einen Ansatz, wie die Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb verbessert werden kann und dient als Vorbild für die digitale Transformation eines gesamten Unternehmens. Diese Methode lässt sich sehr schlüssig auf alle Entwicklungsprozesse – auch im Sinne von Forschung und Wissenschaft anwenden.

Der aktuelle Bericht zeigt, dass 40 % der Studenten der Meinung sind, dass DevOps entscheidend ist für eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben. Gleichzeitig wird bei der generellen Einführung von DevOps das fehlende Bewusstsein für die Verbindung zwischen DevOps und Hochschulbildung bemängelt.

Dabei sind die Marktanforderungen eindeutig: Laut dem Analystenhaus IDC wird DevOps bis zum Jahr 2024 einen Umsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar generieren. Damit steigt der Bedarf an Entwicklern, gleichzeitig wird fehlende Ausbildung den Talentmangel weiterhin aufrechterhalten. Eine entsprechende Ausbildung an Universitäten und Hochschulen ist deshalb ein wesentliches Instrument, um dieses Dilemma zu lösen.

Wer Wissenslücken schließen und den Arbeitsplatz der Zukunft gestalten will, muss jedoch die digitale Kompetenz sowie die Übernahme einer DevOps-Mentalität als entscheidende Faktoren für eine berufliche Qualifikation sehen. Dies zeigen die Beispiele der sogenannten Early Adopters – also jener Anwender, die DevOps bereits zu einem frühen Zeitpunkt nutzten und mittlerweile sehr erfolgreich agieren. Lehre, Lernen und Forschung lassen sich so nachhaltig verändern. Die Möglichkeit, den gesamten DevOps-Zyklus auf einer einzigen Plattform zu nutzen, hat es wesentlich erleichtert, die Kultur und Methodik von DevOps zu lehren.

Dies gilt auch für die frühzeitige Nutzung in kompletten Bildungseinrichtungen, geht weit über die typischen Informatik-Abteilungen hinaus und erstreckt sich auf zahlreiche akademische Disziplinen wie Ingenieurwesen, Natur- und Sozialwissenschaften, medizinische Fachbereiche und Bibliothekswesen. Den größten Vorteil in der DevOps-Lehre an Universitäten und Hochschulen sehen 45% der Befragten darin, dass sich der Weg hin zu einer DevOps-Karriere zeitlich deutlich verkürzen lässt. Zudem können angehende Softwareentwickler frühzeitig ein gewisses Portfolio und entsprechende Leistungsnachweise aufbauen, was insgesamt zu einer größeren Anzahl an Talenten führt.

Um die Ausbildungslücke zukünftiger Entwickler zu schließen, hat GitLab bis heute ca. 2 Millionen kostenlose Lizenz-Benutzer an über 1.000 Bildungseinrichtungen in mehr als 75 Ländern vergeben. Allein im Jahr 2020 hat GitLab 250 Institutionen hinzugefügt und 340.000 Lizenz-Benutzer vergeben.

[1] Den vollständige GitLab for Education Report finden Sie hier:

https://about.gitlab.com/solutions/education/edu-survey/edu-survey-2020.pdf.

Mehr zu GitLab for Education: https://about.gitlab.com/solutions/education/

