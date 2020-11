Checkmarx stellt Application Security Testing im AWS Marketplace bereit und erlangt die AWS DevOps Kompetenz

Anzeige

Listing und Zertifizierung positionieren Checkmarx als flexiblen und verlässlichen Partner für Unternehmen, die einfach sichere Software entwickeln wollen.

Checkmarx, Anbieter von Software-Security-Lösungen für DevOps, hat zwei wichtige Meilensteine in der Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) erreicht: Checkmarx stellt seine Software-Security-Lösungen ab sofort über den AWS Marketplace bereit und erlangt darüber hinaus den AWS DevOps Kompetenzstatus. Die beiden Weichenstellungen ermöglichen es Checkmarx Kunden, ihr Application Security Testing (AST) einfach, flexibel und zuverlässig in die AWS CI/CD-Pipelines zu integrieren.

Checkmarx bietet automatisierte Lösungen, die das Security Testing in schnell getakteten DevOps-Umgebungen vereinfachen und beschleunigen. Checkmarx SAST, IAST, SCA und Codebashing lassen sich nahtlos in bestehende Workflows und Tools integrieren und ermöglichen es Entwicklern, Schwachstellen in eigenem und in Open-Source-Code zeitnah zu identifizieren und zu beheben, bevor die Software in die Produktivumgebung geht. Der Einstieg von Checkmarx in den AWS-Marktplatz markiert dabei den nächsten Schritt in einer Reihe jüngst gezeichneter Partnerschaften mit führenden Software-Entwicklungsplattformen wie GitHub und GitLab.

Die Erlangung der AWS DevOps Kompetenz dokumentiert, dass Checkmarx sowohl über die bewährten Technologien als auch über das erforderliche Know-how verfügt, um Unternehmen bei der Implementierung starker Application Security in ihren CI- und CD-Prozessen in AWS zu unterstützen. Mit der jetzt abgeschlossenen Zertifizierung ist Checkmarx der einzige AST-Lösungsanbieter, der sowohl die AWS Security als auch die AWS DevOps Kompetenz inne hat, ein Beleg für Checkmarx‘ Engagement, Unternehmen bei der Verlagerung ihrer DevOps-Initiativen in die Cloud zu unterstützen.

»Cloud-basierte Unternehmen können mit Checkmarx die Sicherheit ihrer Software spürbar verbessern, und die Software-Security nahtlos im Workflow ihrer Entwickler verankern«, so Robert Nilsson, VP of Product Management bei Checkmarx. »Mit der Bereitstellung unserer Lösungen über den AWS Marketplace und der Erlangung der AWS Security und AWS DevOps Kompetenzen positionieren wir uns als engagierter und verlässlicher Partner der AWS Community. In dieser Rolle können wir unseren Kunden dabei helfen, die strategischen Weichen für eine sichere Cloud-Migration und digitale Transformation zu stellen.«

AWS bietet skalierbare, flexible und wirtschaftliche Lösungen für Banken und Bezahldienstleister sowie für Kapitalmärkte und Versicherungen – von Start-Ups bis hin zu globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu ermöglichen, hat AWS das AWS Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, das Kunden bei der Suche nach AWS Beratungs- und Technologiepartnern mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise unterstützt.

Die Checkmarx Lösungen sind hier im AWS Marketplace zu finden. Mehr über die Zusammenarbeit von Checkmarx und AWS erfahren interessierte Leser hier.

508 Artikel zu „DevOps Sicherheit“

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER BSIMM: Ein Fahrplan in Richtung Softwaresicherheit Das Building Security In Maturity-Modell ist ein Studiendesign zu real existierenden Software Security Initiatives, kurz SSIs [1]. Hier werden die Praktiken vieler verschiedener Unternehmen quantifiziert und hinsichtlich von Gemeinsamkeiten sowie individuellen Variationen beschrieben. Dadurch liefert der Bericht quasi ein Spiegelbild der Softwaresicherheit von Unternehmen rund um den Globus. Die Ergebnisse sind zwar besonders relevant für Unternehmen, die Softwarekomponenten… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Trotz umfassender IT-Budgetkürzungen: Cybersicherheit bleibt Investitionspriorität Auch während der Covid-19-Pandemie hat IT-Security wachsende Relevanz. Cybersicherheit hat auch 2020 für Unternehmen eine hohe Priorität hinsichtlich der Entscheidung für entsprechende Investitionen, wie eine aktuelle Kaspersky-Umfrage unter Entscheidungsträgern zeigt [1]. Ihr Anteil an den IT-Ausgaben ist bei KMUs von 23 Prozent im vergangenen Jahr auf 26 Prozent 2020 und bei großen Unternehmen im gleichen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Whitepaper: Reifegradmodelle für die unternehmensinterne Cybersicherheit Die Beratungsboutique für Cybersicherheit carmasec veröffentlicht im Rahmen des European Cyber Security Month mit dem Whitepaper Reifegradmodelle für die Cybersicherheit Ihres Unternehmens eine auf die Anforderungen des deutschen Raumes angepasste Methodik zur Bewertung und Optimierung unternehmensinterner Security-Prozesse. Mit Hilfe eines Reifegradmodells können Unternehmen eine bessere Handlungs-, Planungs- und Budgetsicherheit erreichen und sich auf zukünftige… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Anwendungssicherheit: Kombination aus Mensch und Technik 2020 brachte zahlreiche Herausforderungen für Unternehmen. Viele Arbeitnehmer mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie über Nacht von Zuhause arbeiten. Sie benötigen daher sichere Arbeitsumgebungen, die gleichzeitig den Zugang zu allen relevanten Anwendungen ermöglichen. Der Verizon 2020 Data Breach Investigations Report zeigte nun, dass Cyberkriminelle diese Umstellung ausnutzen, um neue Wege zu finden, Anwendungen anzugreifen. Um dies zu… Weiterlesen →