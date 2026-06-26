TechTalk: Souveränität als Notwendigkeit – Sonst stehen wir plötzlich da und alles ist schwarz!

Anlässlich der Präsentation von Europas erster souveräner SASE-Lösung, haben wir uns mit Pantelis Astenburg, Vice President Sales DACH & Eastern Europe bei Versa, über das Thema Datensouveränitat und deren Notwendigkeit unterhalten. Auf der Veranstaltung Versa mit noris network für Digitale Souveränität in der EU – Einladung zum Blick hinter die Kulissen, stand er uns für zwei Fragen zur Verfügung.



Warum brauchen wir eine souveräne Lösung?

Ja, warum brauchen wir überhaupt eine souveräne Lösung? Die Antwort ist: Folgende Situation, die geopolitischen Spannungen nehmen immer mehr zu, mit Bedrohungen von außerhalb. Die müssen irgendwie beantwortet werden.

Das zweite Thema: Regulatorische Themen. Die Anforderungen sind inzwischen immer höher. Wir haben jetzt NIS2 oder DORA2. Also es kommen immer mehr dazu. Die müssen auch irgendwie erfüllt werden.

Und das dritte natürlich der EU-Act, der auch dafür sorgt, dass da einiges in dieser Richtung verbessert werden muss, um die EU da innerhalb dieser Grenzen entsprechend auch zu schützen.

Das sind so die Haupttreiber, die dazu führen, dass wir hier eine EU-Lösung brauchen und auch in der EU Lösungen umsetzen müssen.



Was ist eigentlich Souveränität?

Okay, was ist jetzt Souveränität? Es wird natürlich viel im Umfeld erzählt über Souveränität. Aber um echte Souveränität wirklich definiert zu bekommen, muss man die vier Ebenen auseinanderhalten.

Das ist einmal die Ebene der Daten an sich. Wo werden die Daten gespeichert? Da ist ganz wichtig.

Das zweite Thema der Transport der Daten. Was passiert während der Transporte? Wer kontrolliert meine Daten?

Das dritte Thema ist natürlich: Wo werden die Daten gemanagt und wo werden die gesteuert? Also wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Richtlinien? Auch das ist wichtig, dass das innerhalb der EU bzw. innerhalb eines sicheren Umfeldes passiert.

Und das vierte Thema ist natürlich die Jurisdiktion oder die Gerichtsbarkeit innerhalb der EU-Grenzen.

Wenn alle diese vier Levels erfüllt werden, dann spricht man wirklich von echter Souveränität und kein Zugriff von außen, in dem Fall dann immer US-Unternehmen, kann auf unsere Daten zugreifen, oder aus irgendeiner Entscheidung heraus die ganze Situation stoppen und plötzlich stehen wir da und alles ist schwarz.