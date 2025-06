NetDevOps: Flexible, hybride und anpassungsfähige Netze – So gelingt das Netzwerkmanagement in komplexen IT-Umgebungen

Die Gefahren durch Cyberangriffe wie Ransomware-, Phishing- oder DDoS-Attacken wachsen exponentiell. Netzwerkteams setzen sich daher unaufhörlich für die Sicherheit ihrer Infrastruktur ein. Doch hier enden die Herausforderungen noch lange nicht. Sie müssen auch sicherstellen, dass das Netzwerk dauerhaft leistungsfähig und verfügbar bleibt – und dass sensible Daten, besonders auf Netzebene, vor Bedrohungen geschützt sind.

Inzwischen wissen Netzwerkteams nur zu gut, wie schnell sich zugrunde liegende Technologien, mit denen sie tagtäglich arbeiten, verändern. Schließlich werden die Zyklen in der Anwendungsentwicklung immer schneller, Datenmengen steigen stetig an und die Anforderungen an IT-Netze werden immer dynamischer. Um sich den zahlreichen Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit, Flexibilität und Kosten stellen zu können, soll der SD-WAN-Markt laut einer aktuellen Untersuchung bis 2032 jährlich etwa um 27 Prozent wachsen (CAGR [1]).

Hinzu kommt, dass Public- und Private-Cloud-Umgebungen, SaaS-Anwendungen, Telearbeit sowie die rasante Ausbreitung von 5G und IoT-Komponenten eine hochgradig anpassungsfähige, hybride und komplexe Netzwerkinfrastruktur erfordern. Angriffssicherheit ist somit nicht mehr die alleinige Herausforderung von Netzwerkteams. Sie müssen zudem noch Performance und Leistungsfähigkeit gewährleisten – idealerweise bei optimiertem Ressourceneinsatz.

Verfügbarkeit und Leistung. Damit sich die Leistung effektiv steuern lässt, müssen die verantwortlichen Teams einen Eindruck von der Komplexität des Netzwerks gewinnen. Schließlich nimmt die Anzahl von Komponenten und Pfaden immer weiter zu. Diese Entwicklung adressiert man am besten mithilfe mehrerer, ineinandergreifender Strategien. Dazu gehört, eine hohe Verfügbarkeit (Uptime) zu gewährleisten. Dadurch soll vor allem Ausfallzeiten vorgebeugt werden, die unter anderem zu Produktivitäts- und Umsatzverlusten oder im schlimmsten Fall sogar zu realen Risiken führen können – etwa für die Patientensicherheit im Gesundheitswesen. Allerdings ist Uptime allein nicht mehr der wichtigste Faktor:

Vielmehr geht es heutzutage darum, ein Leistungsniveau zu halten, das die bestmögliche Nutzererfahrung schafft. Das umfasst unter anderem die Verbindungsgeschwindigkeit sowie Latenzzeiten. In einer vernetzten Fabrik, in der zahlreiche IoT-Sensoren in Echtzeit Daten sammeln, muss das Netz beispielsweise den Datenfluss bei minimaler Latenz gewährleisten können. In einem autonomen Fahrzeug müssen Daten ebenfalls schnell verarbeitet werden, damit es nicht zu Kommunikationsverzögerungen innerhalb des Systems oder sogar zu Unfällen kommt. Allerdings müssen Unternehmen berücksichtigen, dass nicht in jedem Bereich ein hohes Leistungsniveau notwendig ist. Oft ist eine niedrige Performance vollkommen ausreichend.

Netzwerkoptimierung leicht gemacht. Für einen differenzierten Überblick brauchen Netzwerkteams eine aktuelle, transparente und lückenlose Sicht auf das gesamte Netzwerk selbst. Das schließt den Ursprung des Datenverkehrs, das Traffic-Verhalten, sämtliche Netzwerkkomponenten und ihre Beziehungen untereinander sowie die eingesetzten Technologien ein. Dadurch können sie das Netz nicht nur wesentlich effizienter und übersichtlicher managen, sondern auch entsprechend auf Spitzen reagieren, um die Serviceverfügbarkeit zu gewährleisten – zum Beispiel im Falle eines unerwarteten Ansturms auf ein Angebot im Onlineshop. Idealerweise sind sämtliche Tools, die hierzu im Einsatz sind, interoperabel. Dadurch werden Redundanzen und folglich auch Mehraufwand sowie überflüssige Abstimmungsprozesse vermieden. Ein zusätzlicher Leistungs-Boost lässt sich durch die agile Netzbereitstellung und -pflege erreichen – das sogenannte NetDevOps. Darüber hinaus lässt sich die Netzwerkleistung auch vorausschauend managen und optimieren. Dafür ist der Einsatz KI-gestützter Auswertungs- und Automatisierungslösungen notwendig.

Trotz Komplexität den vollen Durchblick haben. Netzwerkteams, bei denen die Ressourcenoptimierung weit oben auf der Agenda steht, müssen alle drei Aspekte – Hardware, Software sowie Mitarbeitende – berücksichtigen. In einem ersten Schritt gilt es, das Netz mittels SD-WAN, WLAN, Satellitennetze und Infrastructure-as-Code weiterzuentwickeln. Allerdings resultiert das unweigerlich in einer zunehmend -hybriden, komplexeren und zum Teil kurzlebigeren Netzwerkumgebung. Auf der Softwareseite empfiehlt sich der Einsatz von Monitoring-Lösungen. Diese sollten über das klassische Monitoring hinausgehen und mittels Observability noch tiefere Einblicke ins Netzwerk gewähren. Gerade auf Netzwerkebene müssen die verantwortlichen Teams dann aus ihrer reaktiven Position herauskommen und Bedarfe und Risiken stattdessen vorausschauend steuern. Angesichts des hohen Anpassungsdrucks und der steigenden Anzahl an Netzwerkkomponenten wachsen die Anforderungen an die Teams und machen einen 24/7-Betrieb so gut wie unerlässlich.

KI- und Automatisierungslösungen – zum Beispiel für die Verwaltung neuester Patches im laufenden Betrieb oder die korrelierende Netzwerküberwachung – können den Personalmangel an dieser Stelle effizient ausgleichen. Großflächige Bereitschaftsdienstzeiten lassen sich so auf ein Minimum reduzieren. Stattdessen können Netzwerkteams remote den Netzwerkstatus in Echtzeit überwachen. Anomalien lassen sich frühzeitig identifizieren und beheben, bevor sie die Arbeit der Nutzer beeinträchtigen. Auf diese Weise ist auch eine Kostenoptimierung möglich, insbesondere, wenn das Netzwerkmanagement an einen Managed Security Service Provider ausgelagert wird.

Fazit. Von Cyberangriffen, die die Netzwerksicherheit bedrohen, bis hin zur kontinuierlichen Leistungsgarantie trotz Wachstum und Wandel: In der sich schnell wandelnden technologischen Welt stehen Netzwerkteams vor zahlreichen Herausforderungen. Flexible, hybride und anpassungsfähige Netze werden da zum höchsten Gut. So muss die Netzwerkleistung nicht nur hohe Verfügbarkeit, sondern auch eine differenzierte und optimierte Benutzererfahrung bieten. Idealerweise wird diese durch KI und Automatisierung unterstützt. Mit Blick auf das effiziente und sichere Netzwerkmanagement nehmen agile Methoden wie NetDevOps, ein ganzheitlicher Überblick und die fortschrittliche Nutzung neuester Netzwerktechnologien eine essenzielle Rolle ein. Daher empfiehlt es sich, in innovative Technologien wie KI und Automatisierung zu investieren, um eine nachhaltige und leistungsstarke Netzwerkinfrastruktur zu schaffen.

Robert Kreher,

Senior Manager &

Solutions Consulting West Europe,

OpenText

