Praktizierte Ethik – Rasch erzählt man, langsam erlebt man

Vom Erfordernis eines integralen Ethikverständnisses. Braucht unsere Gesellschaft eine höhere ethische Sensibilität?
Wussten Sie, dass das Jahr 2025 zu einem der Besonderen zählt? Aus mathematischer Sicht handelt es sich um eine Quadratzahl von 45, die katholische Kirche feiert ein heiliges Jahr, nach dem chinesischen Tierkreis ist es das Jahr der Schlange, Polen hat die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, Chemnitz gilt als die Kulturhauptstadt Europas, der AI Act tritt in Kraft und der US-Präsident Donald Trump übernimmt erneut das Amt und hält die Welt, neben anderen Diktatoren, Kommunisten und diversen Machthabern in Atem. 2025 ist auch das internationale Jahr der Genossenschaften, indem das Bewusstsein für Genossenschaften gestärkt und dessen Wachstum gefördert werden soll. Es können ja auch mal positive Nachrichten sein.
Dauerjammermodus. Und die Gesellschaft mit all ihren Akteuren? Die lamentiert über eigentlich alles im Dauerjammermodus. Der Strukturwandel ist in vollem Gange. Ein Anflug von Panik ist vernehmbar, die Deindustrialisierung schreite voran, Deutschlands produktiver Kern schrumpfe ist zu vernehmen. Kein Wunder, Zölle rauf, runter, aufgehoben, aufgeschoben, Unterstützung für kriegsgebeutelte Länder weiß man nicht, es braucht eine neue Dienstpflicht, aber bitte freiwillig. Das Klima fliegt uns um die Ohren, Sozialleistungen werden gekürzt, und die EU steht kurz vor dem Untergang, was sonst.
Im Wechselbad der Gefühle zwischen Aggressionen, Katastrophen und Standortalarm fällt manch lang gehegtes Tabu. Und das auf allen Ebenen der Bevölkerung. Weltweit.
»Gutsein« als Ethik. Haben wir im Chaos der Zeit, vergessen, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein; Braucht es klare Vorgänge, Anstand wieder in unseren Alltag zu integrieren? Wir beschreiben unser »Gutsein« mit Ethik. Sie wäre die Praxis des Guten im Alltagsleben, die für unsere Integrität wesentlich sind, wie Ehrlichkeit, Authentizität, liebevolle Fürsorge für andere und Mut. Integrale Ethik verweist auch auf Bereiche unseres Lebens, in denen wir schwierige, komplizierte Entscheidungen treffen sowie differenzierte Urteile darüber fällen müssen, was richtig und was falsch ist, was akzeptabel und inakzeptabel sowie oft zwangsläufig auch widersprüchlich ist. Wir stehen hier im inneren Kampf mit moralischen Dilemmata in Politik, Wirtschaft, Finanzen, Beziehungen, Gesundheit, Arbeit, Identitäten und mitunter auch in Situationen auf Leben und Tod.
Praktizierte Ethik als Bezugsrahmen. Nun leben wir in einer überbürokratisierten Demokratie, in der man zunehmend das Gefühl hat, dass unsere Freiheit keine Spielregeln mehr kennt und der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag aufgekündigt wurde. Ritualisierte Entbürokratisierungsversprechen enden in Dirigismus. Praktizierte Ethik maßt sich nicht an, uns vorzuschreiben, wie wir leben sollen oder bestimmte Antworten auf unsere moralischen Fragen zu haben. Vielmehr gibt sie uns einen Bezugsrahmen für das Nachdenken darüber, wie wir nach bestem Vermögen leben und moralische Entscheidungen treffen können. Hier beginnt das individuelle Dilemma, denn Menschen vertreten ganz unterschiedliche Formen von Ethik.
Zugegeben, es klingt schon ein wenig schräg, wenn ich postuliere, das Ethik eine Praxis ist, ein evolutionäres Bestreben mit offenem Ausgang, in jedem Augenblick unseres Lebens aufrichtige Anteilnahme zu praktizieren und unsere tiefsten intuitiven Erkenntnisse über das Gute in unserem Leben und der Welt zu verwirklichen.
In dem Maße, wie wir uns ethisch entfalten, könn(t)en wir immer weitere Perspektiven einnehmen. Ethik wird immer noch wahrgenommen, als der kindliche Gehorsam, als erzwungene Konformität mit traditionellen Sollvorschriften und Verboten.
Inadäquate Perspektiven von Ethik. Genau hier versuchen einzelne Gesellschaftsteile auszubrechen. Teilwahrheiten werden als einzige Wahrheit verkannt, die Wahrnehmung und Meinung anderer sabotiert oder abgelehnt. Ein fortwährender Konflikt, der sich im Miteinander auf allen Ebenen der Gesellschaft entlädt. Die Attacken auf unsere Ethik und damit Wertverständnis sind vielfältig. In der Postmoderne gilt Ethik als kulturelles Konstrukt ohne Entwicklungsgeschichte, was sie relativiert. Aus psychologischer Sicht gehen einige soweit, zu behaupten, dass strenge moralische Urteile Schaden anrichten, indem sie Menschen entmachten würden. Versäumt wird dabei, auf das menschliche Gewissen und ein selbstkritisches Urteilsvermögen Gewicht zu legen. Zweifelsohne etablieren sich Gruppen, die sich die Absolution erteilen, ihre Auffassungen von innerer »Leerheit«, resultierend aus einem Konglomerat unzähliger negativer Erfahrungen und Einflüsse, in Spalterei und Gewaltbereitschaft zu präsentieren.
Solche inadäquaten Perspektiven von Ethik sind in unserer Gesellschaft vorherrschend. Uns offen stehende ethische Optionen, werden häufig in verquaster Ideologie und simplen Begriffen diskutiert, als hätten wir lediglich die Wahl zwischen sozialen Konventionen, amoralischem Pragmatismus oder moralischem Relativismus. Ganz nach dem Motto »Richtig ist nur, was für das Ego stimmt«.
Moralisieren ohne den anderen zu demoralisieren ist immer auch ein Kräftespiel des Augenblicks. Das Leben verlangt uns ständig Entscheidungen ab. In den Stürmen unserer Zeit, sind wir in jedem Augenblick aufgefordert, uns im ethischen, von Werten orientierten Verhalten zu üben. Die Grundlage unseres Handelns ist das Bewusstsein. Die Art und Weise, wie wir mit herausfordernden Situationen umgehen, wie wir die Geschehnisse bewerten, welchen Raum wir den Dingen geben, nehmen Einfluss auf uns und unser Verhalten dem Anderen gegenüber. Persönliche Reife bekommen wir nicht geschenkt. Sie erwächst aus der täglichen Übung.
Was können wir also tun? Aussteigen, aus der überhitzten Kommunikation, die Gemüter weder besänftigt noch irgendeinen Nutzen hervorbringt. Es ist höchste Zeit, aus dem vorherrschenden Fanatismus und der Selbstgerechtigkeit auszusteigen; sie beeinflussen jeden Einzelnen und bewegen ihn zu mitunter abstrusen und vom Gesamtgeschehen entkoppelten Verhaltensmechanismen. Gelegentlich hilft es auch schlicht die Perspektive zu wechseln und so manchen Ängsten und Sorgen den Schrecken nehmen.
Die Notwendigkeit von aktiv gelebter Ethik ist am Ende immer auch eine Frage der Haltung. Und denken Sie stets daran, rasch erzählt man, aber nur langsam erlebt man.
Gabi Claudia Stratmann,
Business-Philosophin,
Gesellschaftstheoretikerin,
Autorin
