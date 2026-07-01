KI-Agenten im SOC: Alle haben Amnesie

Warum die nächste Stufe der Sicherheitsautomatisierung am Gedächtnis scheitert.
Adaptiert von einem Artikel von Nash Borges, Vice President of Engineering and Data Science, Sophos.
Die nächste Stufe der Sicherheitsautomatisierung scheitert aktuell an einem überraschend simplen Hindernis: Erinnerung. Wie sich das anfühlt, zeigt ein Film.
In Christopher Nolans Memento aus dem Jahr 2000 leidet der Protagonist Leonard Shelby an anterograder Amnesie. Er kann denken, analysieren und handeln, aber nichts davon gelangt ins Langzeitgedächtnis. Eine Stunde später ist alles verschwunden. Er kompensiert das mit Haftnotizen, Polaroids und Tätowierungen.
KI-Agenten im SOC haben dieselbe Diagnose.
Ein Analyst, der jeden Tag von vorn beginnt
Man stelle sich Leonard als SOC-Analysten vor. Er kann den aktuellen Alert triagieren, das SIEM abfragen, dem Playbook folgen. In diesem Moment ist er kompetent.
Doch er erinnert sich nicht daran, dass er exakt dieses Muster gestern schon untersucht hat. Er weiß nicht mehr, dass diese IP letzte Woche als harmlos eingestuft wurde. Er kann sich nicht daran erinnern, dass sich ein bestimmter Nutzer regelmäßig aus verschiedenen Städten einloggt, weil er an unterschiedlichen Standorten arbeitet.
Jede Schicht beginnt wieder bei null.
Genau so verhalten sich viele KI-Agenten im SOC heute. Mit einem entscheidenden Unterschied: Ihnen fehlen Haftnotizen, Polaroids und Körpertattoos.
Analyse ist da – Erfahrung und Erinnerung fehlen
Die aktuelle Generation von KI-Tools für Security Operations kann viel. Sie beantwortet Fragen, fasst Incidents zusammen und automatisiert Abfragen. Aber sie kann den eigentlichen Job nicht wirklich erledigen.
Der Grund dafür liegt nicht in der Analysefähigkeit. Was in der Neurowissenschaft als episodisches, semantisches und prozedurales Gedächtnis beschrieben wird, fehlt KI-Agenten heute noch fast vollständig. Der Unterschied liegt in dem, was erfahrene Analysten in eine Situation mitbringen – und was der »vergesslichen« KI fehlt: Der Senior-Analyst erinnert sich daran, dass er dieses Angriffsmuster vor drei Monaten gesehen hat und dass es ein Pentest war. Er weiß, welche Nutzergruppen legitim ungewöhnliches Verhalten zeigen.
Er bringt Kontext mit – aus Monaten und Jahren operativer Erfahrung.
KI-Systemen fehlt dieses Fundament. Jeder Alert wird isoliert verarbeitet. Erkenntnisse gehen verloren, bevor sie Wirkung entfalten können.
RAG ist Suchen, nicht Erinnern
Was also tun, wenn Wissen fehlt? Die erste Antwort der Branche auf dieses Problem war Retrieval-Augmented Generation, kurz RAG. Der Agent bekommt Zugriff auf eine Datenbank vergangener Incidents und sucht darin. Das sind die digitalen Äquivalenten zu Leonards Haftnotizen.
Doch RAG hat ein fundamentales Problem: Es findet, ohne zu verstehen.
Ein Agent kann nur dann auf vergangene Vorfälle zugreifen, wenn er genau weiß, wonach er suchen muss. Er erkennt nicht automatisch, dass der aktuelle Alarm dem von vor drei Monaten ähnelt – es sei denn, jemand hat ihm entsprechende Suchbegriffe eingegeben. Es gibt keine kontextbewusste Erinnerung, keine Mustererkennung über die Zeit, keine dynamische Anpassung.
Anders gesagt: Das System durchsucht im Dunkeln einen Aktenschrank.
Was echtes Gedächtnis bedeuten würde
Wenn Suchen nicht reicht, stellt sich die Frage: Was bedeutet Erinnern?
Ein SOC-Agent bräuchte mindestens vier Formen von Gedächtnis: die Geschichte vergangener Incidents, stabile Fakten über die eigene Umgebung, Erfahrungswissen darüber, was in konkreten Situationen funktioniert und schließlich dynamische Einschätzungen mit Vertrauensgrad.
Eine Detection-Regel, die über Monate immer wieder Alerts auslöst, ohne je einen echten Angriff zu bestätigen, sollte ein Agent irgendwann selbst als Fehlalarm einordnen.
Lösungsansätze mit offenen Fragen
Die Forschung arbeitet längst an Lösungen, von denen jedoch noch keine frei ist von Risiken.
Der erste Ansatz kommt vom MemGPT-Team, das inzwischen unter dem Namen Letta firmiert: sogenanntes Sleep-Time Compute. Die Idee ist so simpel wie einleuchtend: Agenten sollen ihre Leerlaufzeit nutzen, um Erinnerungen zu konsolidieren und Wissen vorab zu strukturieren, ähnlich wie das menschliche Gehirn im Schlaf Erlebnisse verarbeitet. Das Risiko dabei: Ein Agent könnte aus wiederkehrenden False Positives lernen, dass ein bestimmtes Muster harmlos ist – bis es das plötzlich nicht mehr ist.
Der zweite Ansatz, bekannt als A-MEM, folgt dem Zettelkasten-Prinzip: Neue Erinnerungen werden nicht einfach abgelegt, sondern aktiv mit bestehenden verknüpft. Das Gedächtnis entwickelt sich dynamisch weiter. Die offene Frage ist, wer diese Verknüpfungen kuratiert und wie ein solches System auditierbar bleibt, wenn sich Wissen ständig neu organisiert.
Der dritte Ansatz setzt auf bi-temporale Graphen. Jede Information erhält dabei zwei Zeitstempel: wann etwas in der realen Welt passiert ist und wann das System davon erfahren hat. Für forensische Analysen ist das Gold wert. Aber die Komplexität wächst schnell, und irgendjemand muss diese doppelten Zeitleisten pflegen.
Lernen im SOC – aber bitte compliant
Dazu kommt das strukturelle Dilemma. Gerade MDR-Anbieter würden davon profitieren, wenn ihre Systeme aus kollektiver Erfahrung lernen könnten. Erkennt ein Agent, dass Angriffsmuster X schon bei drei verschiedenen Kunden aufgetaucht ist, könnte er daraus eine neue Abwehrstrategie ableiten. In der Realität darf dieses Wissen allerdings nicht zwischen Kunden fließen. Compliance setzt hier enge Grenzen.
Lösungsansätze wie kollektives Gedächtnis mit sauber getrennten privaten und gemeinsamen Wissensebenen und Herkunftsnachweisen klingen vielversprechend – sind aber noch weitgehend Theorie.
Workflows sind keine Agenten
All diese Ansätze zeigen, wie komplex echtes Gedächtnis ist. Und sie erklären, warum wir heute noch nicht dort sind, wo viele es erwarten.
Die ehrliche Bestandsaufnahme: Die meisten produktiven Systeme heute sind keine Agenten. Sie sind Workflows. Sie helfen beim Arbeiten. Sie sind zuverlässig, skalierbar, wertvoll. Das bedeutet Alert-Enrichment, automatisierte Triage repetitiver Meldungen und schnellere Kontextzusammenstellung für Analysten. Aber ein Workflow erledigt nicht die Arbeit. Er unterstützt die Person, die sie erledigt.
Ein echter Agent würde Incidents eigenständig abschließen, aus Fehlern lernen, sein Bild der Umgebung kontinuierlich verfeinern.
Er würde sich erinnern.
Die Schlüsselfrage
Wer die nächste Generation der Sicherheitsautomatisierung bauen will, kommt am Amnesie-Problem nicht vorbei. Bessere Modelle allein reichen nicht. Mehr Daten auch nicht.
Die entscheidende Frage ist einfach – und gleichzeitig die schwierigste:
Was darf ein SOC-Agent nicht vergessen?
Sophos engagiert sich in der Entwicklung KI-gestützter Sicherheitslösungen, die nicht nur schnell reagieren, sondern dauerhaft dazulernen. Mehr dazu unter sophos.com.
7593 Artikel zu „KI Security“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien | Tipps
KI entdeckt jahrzehntealte Sicherheitslücken. Der Wendepunkt für Cybersecurity
Kommentar von Heather Ceylan, CISO at Box Mit Claude Mythos hat Anthropic ein KI-Modell vorgestellt, das in der Lage ist, tief in Codebasen einzutauchen und selbst hochkomplexe, bislang unentdeckte Schwachstellen aufzuspüren. Zwischen 16 und 27 Jahre alte Bugs und Schwachstellen, die in zentraler Infrastruktur existierten und weder durch menschliche Experten noch durch bestehende Tools…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
90 % der Unternehmen setzen Security-Teams unter Druck, Identitätskontrollen für KI zu lockern
Neue Studie zeigt fehlende Transparenz bei KI-Identitäten, wachsende Risiken durch Non-Human Identities (NHI) und ein Vertrauensparadox in der KI-Sicherheit Delinea, ein Anbieter von Lösungen zur Sicherung menschlicher und maschineller Identitäten durch zentralisierte Autorisierung, hat seine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie die schnelle Einführung von KI die Risiken für Identitätssicherheit in Unternehmen verändert [1].…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI wächst schneller als IT-Security
Schnelle KI-Adaption hat ihren Preis: 123 Tage längere Recovery-Zeiten, höhere Schadenskosten und eine wachsende Angriffsfläche. Der aktuelle Global Security Research Report zeigt: Viele Unternehmen modernisieren ihre Sicherheitsarchitektur nicht im gleichen Tempo wie ihre KI-Infrastruktur [1]. Die Edge-Cloud-Plattform Fastly Inc. hat die Ergebnisse ihres vierten jährlichen Global Security Research Reports veröffentlicht. Der Bericht belegt, dass…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Security | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
State of Cloud Security Report 2025: Cloud-Angriffsfläche wächst schnell durch KI
99 Prozent der Unternehmen von KI-Angriffen betroffen – Sicherheitsteams können mit unsicherem Code nicht Schritt halten. Nur eine agentenzentrierte Plattform die Code, Cloud und SOC umfasst, kann Abhilfe schaffen. Die Verwendung von KI im Unternehmensalltag nimmt immer rasanter zu und führt zu einem beispiellosen Anstieg der Cloud-Sicherheitsrisiken. Um Unternehmen beim Kampf gegen diese eskalierenden…
News | Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI als Fluch und Segen für die Cybersecurity-Landschaft
Wer profitiert eigentlich mehr von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – die Security-Verantwortlichen oder die Kriminellen? Was wiegt schwerer: das Risiko, Opfer von KI-getriebenen Angriffen zu werden – oder die Gefahr, sich zu sehr auf KI-Schutzsysteme zu verlassen? Ein aktuelles Stimmungsbild. KI ist in der Cybersecurity zugleich Hoffnungsträger und Risikoquelle. Laut einer TÜV-Studie vermuten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Cybersecurity: Sind Schulungen im Zeitalter von KI noch sinnvoll?
Ein Kommentar von Richard Werner, Security Advisor bei Trend Micro Wir müssen aufhören, die Schuld abzuschieben. Auch wenn es unpopulär ist: der Schutz des Unternehmens bleibt Aufgabe der IT-Sicherheitsabteilung. Andere Mitarbeitende können lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen, indem sie gefährliche Mails rechtzeitig erkennen. Das ist nicht selbstverständlich und wird in Zukunft immer seltener passieren –…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services
Künstliche Intelligenz in der IT-Sicherheit: Wie Partner mit KI-gestützter Security Neu- und Zusatzgeschäft generieren können
Künstliche Intelligenz spielt sowohl bei Cyberangriffen als auch bei der Cyberabwehr eine immer größere Rolle. Wer sich jetzt richtig aufstellt und marktführende KI-basierende Security-Lösungen ins Portfolio aufnimmt, sichert sich für die kommenden Jahre nachhaltiges Wachstum. Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Zukunftstechnologie, sagen drei Viertel der Unternehmen, die vom Branchenverband Bitkom über ihre Einstellung zu…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Agentic AI läutet die 3. KI-Revolution in der Cybersecurity ein
Revolutionen kommen öfter vor, als man denkt. In der Cybersecurity gab es beispielsweise bereits mehrere Revolutionen, in denen neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellten. (Ein)Blick in die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der KI-Revolutionen im Cybersecurity-Bereich. KI verändert jeden Bereich unseres Lebens – von…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI & Cybersecurity: Drei Sicherheitstrends für 2025
Die gute Nachricht: Dank KI werden Unternehmen 2025 noch mehr Möglichkeiten und fortschrittlichere Tools zur Verfügung stehen, mit denen sie ihre IT-Systeme und Mitarbeitenden effektiv vor Cyberangriffen schützen können. Die schlechte Nachricht: KI ist keine Technologie, die ausschließlich für gute Zwecke genutzt wird. Auch Cyberkriminelle werden sie sich zunutze machen, um Unternehmen gleich mehrere Schritte…
News | Business | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Die Talentlücke: KI- und Cybersecurity-Kompetenzen bei europäischen Banken gefragt
Europäische Banken erkennen zunehmend das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI), um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Technologiebudgets für KI wachsen auf 29 Prozent an – ein signifikanter Zuwachs von 15 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal. Dies zeigt, dass europäische Banken eine Vielzahl innovativer Anwendungsszenarien austesten. Die Institute setzen KI nicht…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Cybersecurity 2025: Identitätskonvergenz, PrivateGPTs und KI-Angriffen
2024 wurde die IT von zahlreichen Innovationen etwa bei der künstlichen Intelligenz und bei großen Sprachmodellen geprägt. Auch neue Angriffsvektoren wie das KI-Modell-Jailbreaking oder das Prompt Hacking sind entstanden. Ein Blick auf die Trends des Jahres 2025. 2025 wird wieder eine Reihe von neuen Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen in der IT und Cybersicherheit mit sich…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wie sich Cybersecurity mit KI im Jahr 2025 weiterentwickelt
Kürzlich veröffentlichte Google Cloud seinen Cybersecurity Forecast für das Jahr 2025 [1]. Der Bericht enthält zukunftsweisende Erkenntnisse mehrerer führender Sicherheitsverantwortlicher von Google Cloud – darunter Google Threat Intelligence, Mandiant Consulting und das Office of the CISO von Google Cloud. Sie beschreiben unter anderem, wie die nächste Phase der künstlichen Intelligenz (KI) sowohl für Angreifer als…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity-Trends für 2025: Manipulative KI, Techno-Nationalismus und Risiken für Open-Source-Projekte
2025 markiert einen Wendepunkt im Bereich der Cybersecurity: Manipulative KI-Systeme, der wachsende Einfluss von Techno-Nationalismus und gezielte Angriffe auf Open-Source-Projekte treiben die Fragmentierung und Komplexität der Bedrohungsszenarien auf ein neues Niveau. Der aktuelle Threatscape Report 2025 zeigt eindringlich, welche Cyberherausforderungen dieses Jahr zu erwarten sind und wie dadurch die digitale Souveränität von Staaten und die…
News | Trends 2025 | Geschäftsprozesse | Trends Services | New Work | Services
Das bewegt die Service-Branche 2025: KI, Mitarbeiterbindung und Cybersecurity
In einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld wird der technische Service zu einem entscheidenden Differenzierungsfaktor – qualitativ hochwertige Produkte allein reichen nicht mehr aus, um sich abzuheben. »Es ist der Service rund um das Produkt, der als Alleinstellungsmerkmal überzeugt. Er beeinflusst die Kundenbindung maßgeblich, stärkt die Wettbewerbsposition und wird dadurch 2025 mehr denn je zu einem…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Prognosen für 2025 – von KI über Security bis Infrastruktur
Zunehmende Komplexität der IT-Infrastruktur, hohe regulatorische Anforderungen, die permanente Sorge vor Cyberattacken – und das alles bei steigendem Kostendruck: Wie können Unternehmen die wachsenden Herausforderungen 2025 bewältigen? Das sind die wichtigsten Entwicklungen und Notwendigkeiten, die im kommenden Jahr auf deutsche Unternehmen zukommen. NetApps IT-Prognosen für 2025. Zunehmende Standardisierung Unternehmen werden weiterhin on-premises durch virtualisierte,…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybersecurity-Trends in 2025: KI-Agenten, Finanzsysteme und Zusammenarbeit
Trend 1: Außer Kontrolle geratene KI-Agenten Laut Untersuchungen von Gartner werden KI-Agenten zu den wichtigsten Technologietrends im Jahr 2025 gehören. Die Analysten gehen derzeit davon aus, dass bis 2028 bereits 15 Prozent der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom von KI-Agenten getroffen werden. Während dies einen enormen Produktivitätszuwachs bedeutet, muss die Cybersecurity-Branche dringend über die Kontrolle sowie…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Trends Services
Future of IT: KI und Cybersecurity sind Top-Investitionsbereiche
Kaseya, Anbieter von KI-gestützter Cybersecurity- und IT-Management-Software, hat seinen »Future of IT Survey Report 2024« veröffentlicht [1]. Für die Studie hat Kaseya Hunderte IT-Dienstleister aus den Regionen Amerika, EMEA und APAC befragt. Der Bericht zeigt, dass die Steigerung der IT-Produktivität durch Automatisierung und KI-Nutzung zu den aktuell wichtigsten Schwerpunkten gehört. Darüber hinaus geben die IT-Dienstleister…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Observability, Application Security und KI: Tiefe KI-gestützte Echtzeit-Einblicke für Entwicklungsprozesse
Optimierung von DevOps und Platform Engineering durch Observability, Application Security und KI. Bei der Bereitstellung von Cloud-nativen Technologien und Software spielen die Disziplinen DevOps und Platform Engineering eine entscheidende Rolle. Um Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz in den Prozessen zu gewährleisten, ist es wichtig, weitere technologische Investitionen zu tätigen. Eine dieser Schlüsseltechnologien ist Observability. …