Schluss mit Frust bei der Produktsuche: Verbraucher setzen auf KI

Künstliche Intelligenz (KI) könnte das Online-Shopping nachhaltig verändern. Die Deutschen sind zunehmend überzeugt: Die zunehmende Verbreitung von KI führt zu besseren Einkaufserlebnissen. Das zeigt eine repräsentative Studie von Algolia, die unter 1.000 deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern im Juni 2026 durchgeführt wurde. Laut ihr sehen sie in KI vermehrt einen Schlüssel für relevantere und komfortablere Einkaufserlebnisse.
»Verbraucher erwarten heute, dass digitale Einkaufserlebnisse ihren Bedürfnissen zuvorkommen und relevante personalisierte Ergebnisse liefern«, so Christina Schönfeld, Director DACH & CEMEA bei Algolia. »Moderne AI-Search- und Retrieval-Technologie schafft die Grundlage hierfür. Sie hilft Händlern, Suchanfragen besser zu interpretieren, Produkte schneller auffindbar zu gestalten und individuelle Einkaufserlebnisse in Echtzeit bereitzustellen. Damit wird KI zu einem wichtigen Baustein für die nächste Generation des E-Commerce.«
Auch 41,6 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass die zunehmende Verbreitung von KI zu besseren Shopping-Erlebnissen führt. Besonders ausgeprägt ist diese Zustimmung bei jüngeren Verbrauchern. So teilen 60,71 Prozent der unter 25-Jährigen die Einschätzung. Bei den 25- bis 35-Jährigen liegt die Zustimmung bei 55,48 Prozent. Ebenso zeigen sich regionale Unterschiede: In München etwa fällt die Zustimmung mit 49,11 Prozent im Vergleich mit der in anderen deutschen Großstädten überdurchschnittlich hoch aus.
Vom Hype zur Alltagshilfe
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI im Handel zunehmend als hilfreiches Tool wahrgenommen wird – insbesondere dann, wenn sie konkrete Probleme löst oder Entscheidungen vereinfacht. Entsprechend nennen 39,1 Prozent der Befragten die Entdeckung neuer Produkte, die zu ihren Interessen passen, als wichtigen Mehrwert der KI-gestützten Suche. 35,6 Prozent sehen einen Vorteil in KI-gestützten Kundenservice-Chatbots. Und ungefähr ein Drittel (31,9 Prozent) wünscht sich einen digitalen Shopping-Assistenten, der bei der Produktauswahl unterstützt. Weitere 29,6 Prozent halten personalisierte Angebote und Rabatte für hilfreich.
Je konkreter der Nutzen, desto größer die Akzeptanz
Bei der Frage nach möglichen Verbesserungen ihres Online-Shopping-Erlebnisses steht für Verbraucherinnen und Verbraucher eine leistungsfähigere Produktsuche an erster Stelle. Mehr als vier von zehn Befragten (42,4 Prozent) wünschen sich präzise Suchergebnisse, unabhängig davon, wie sie ihre Anfrage formulieren. Für Händler wird die Suche damit zunehmend zum entscheidenden Berührungspunkt entlang der Customer Journey.
Suche wird zum entscheidenden Erlebnisfaktor
Die Ergebnisse zeigen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher heute nicht mehr nur möglichst viele Produkte erwarten, sie möchten vor allem die richtigen Waren und Services schneller finden. Damit rückt die Qualität der Produktsuche zunehmend in den Mittelpunkt der Customer Experience: Während klassische Suchfunktionen häufig auf exakten Begriffen basieren, setzen Konsumentinnen und Konsumenten heute einen Suchassistenten voraus, der ihre Absicht versteht, Zusammenhänge erkennt und relevante Ergebnisse liefert – auch dann, wenn Suchanfragen unvollständig, ungenau oder umgangssprachlich formuliert werden. Sie wünschen sich eine insgesamt bessere Shopping-Erfahrung.
Genau hier setzen moderne AI-Search- und Retrieval-Technologien an. Sie helfen Händlerinnen und Händlern dabei, Produktkataloge intelligenter zu erschließen, Suchanfragen besser zu interpretieren und individuelle Präferenzen in Echtzeit zu berücksichtigen.
Preisvergleich und Verfügbarkeitsmeldungen stoßen auf hohe Zustimmung
Besonders deutlich wird die Akzeptanz von KI bei konkreten Einkaufsaufgaben: So würden 71,8 Prozent der Befragten einen KI-Agenten nutzen, der für sie den besten Preis über verschiedene Händler hinweg findet. 65,8 Prozent würden sich automatisch benachrichtigen lassen, sobald ein gewünschter Artikel wieder verfügbar ist. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass KI vor allem dort akzeptiert wird, wo sie einen klar erkennbaren Mehrwert bietet.
Gleichzeitig zeigt sich, dass deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin differenzieren: Bei alltäglichen Nachbestellungen von Haushaltsartikeln oder automatisch generierten Wunschlisten fällt die Zustimmung geringer aus.
Vertrauen bleibt ein entscheidender Faktor
Vertrauen bleibt ein wichtiger Aspekt des digitalen Einkaufens. Gerade bei persönlichen Entscheidungen – etwa bei der Auswahl von Geschenken – verlassen sich viele Verbraucher weiterhin lieber auf Empfehlungen von Freunden, Familienmitgliedern oder nahestehenden Personen.
»Wenn es um emotionale Kaufentscheidungen geht, genießen Menschen aus dem persönlichen Umfeld nach wie vor einen besonderen Vertrauensvorschuss«, weiß Christina Schönfeld. »Gleichzeitig sehen wir in den Studienergebnissen eine bemerkenswert hohe Offenheit gegenüber KI-gestützten Shopping-Erlebnissen. Und je häufiger Verbraucher positive Erfahrungen mit intelligenten Such- und Empfehlungssystemen machen, desto stärker dürfte auch das Vertrauen in diese Technologien weiterwachsen.«
KI ist mehr als technische Spielerei
Die Ergebnisse zeigen: Verbraucher erwarten von KI konkrete Unterstützung beim Finden, Vergleichen und Entdecken von Produkten und Preisen. Für Händler eröffnet sich damit die Chance, Such- und Einkaufserlebnisse stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Kunden auszurichten.
[1] Die vollständigen Ergebnisse der Studie stellt Algolia im Rahmen der K5 Future Retail Conference vom 23. bis 24. Juni 2026 in Berlin vor. Für weitere Informationen zur Studie besuchen Sie Algolia am K5-Stand Nummer 44 oder die Website des Unternehmens. https://www.algolia.com/
Über Algolia
Algolia bietet eine führende Plattform für AI Search and Retrieval und verarbeitet jährlich rund 1,75 Billionen Suchanfragen für mehr als 18.000 Unternehmen weltweit. Mit einer einheitlichen Engine für Keyword- und Vektorsuche bietet Algolia eine leistungsstarke und skalierbare Technologie für Suche und Discovery. Unternehmen nutzen Algolia, um agentische, generative und suchbasierte Anwendungen zu entwickeln, unter anderem mit Werkzeugen wie Agent Studio. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung treibt Algolia die Weiterentwicklung von Retrieval-basierten Anwendungen und KI-gestützter Discovery voran.
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