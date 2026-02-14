Während öffentlich noch über die Qualität von Chatbot-Antworten diskutiert wird, entsteht im Hintergrund eine neue KI-Infrastruktur: autonome, vernetzte Agenten, die nicht nur Inhalte erzeugen, sondern handeln. Der entscheidende Fortschritt Richtung Super-KI liegt nicht in besseren Texten, sondern in der Systemintegration handlungsfähiger KI.

In Unternehmen wird KI vielfach noch als Effizienzwerkzeug verstanden. Man optimiert Prompts, während technologische Vorreiter bereits agentische Systeme einsetzen. Entwicklungen wie OpenClaw oder kollaborative Umgebungen wie Claude Cowork markieren diesen Übergang. Die Systeme agieren nicht mehr rein reaktiv, sondern innerhalb delegierter Autonomie.

Die Beschleunigung ist real, aber schwer sichtbar. Plattformen mit unscheinbaren Namen stehen exemplarisch für diese Verschiebung: Moltbook steht für soziale Netzwerke für Agenten, in denen KI-Systeme Wissen ohne menschliche Kuration austauschen und Strategien optimieren – mit ökonomischen Effekten in Millisekunden. Rentahuman.ai kehrt die Outsourcing-Logik um, indem Menschen zu ausführenden Instanzen für KI-gesteuerte Aufgaben werden. Pactum zeigt, wie KI-Agenten bereits heute Preise und Vertragsbedingungen für Großunternehmen verhandeln, vielfach ohne menschliches Eingreifen.

Aus der Vernetzung solcher Systeme entsteht eine kollektive Intelligenz, die der Idee einer Super-KI nahekommt. Die technologische Singularität wird daher kein singuläres Ereignis sein, sondern ein schleichender Prozess der Systemintegration – weitgehend unbemerkt von der öffentlichen Debatte.

Für Modellanbieter, Unternehmen und Politik folgt daraus ein Paradigmenwechsel: Entscheidend ist nicht länger nur, was KI sagt, sondern was sie tut. Output-Kontrolle greift zu kurz, wenn KI-Agenten Budgets verwalten, Verträge schließen oder Software entwickeln. Verantwortungsvolle KI wird zur Voraussetzung für ökonomische Stabilität.

Große Anbieter wie OpenAI, Google oder Anthropic stehen vor der Aufgabe, architektonisch vorzubauen – nicht allein durch Filter, sondern durch Mechanismen zur Begrenzung agentischer Eskalation. Ansätze wie Constitutional AI zeigen einen möglichen Weg, indem KI expliziten Handlungsprinzipien unterworfen wird.

KI ist damit kein Werkzeug mehr, sondern ein aktiver Akteur im ökonomischen System. Die Vorbereitung auf die Super-KI beginnt nicht mit einem sichtbaren Durchbruch, sondern jetzt – dort, wo KI im Stillen beginnt, für uns und zunehmend ohne uns zu handeln.

Empfehlungen für Unternehmensführung und Entscheider

Vom Input zum Outcome

Ziele müssen so präzise formuliert sein, dass autonome Agenten sie ohne permanente Steuerung erreichen können. Entscheidend ist der Wechsel von Aktivitätslogik zu klar messbaren Ergebnissen.

Von »Human-in-the-Loop« zu »Human-on-the-Loop«

Bei agentischen Systemen verlagert sich Führung auf die strategische Ebene. Klare Interventionsschwellen – finanziell, rechtlich und reputativ – sowie kontinuierliches Monitoring ersetzen operative Einzelfreigaben.

Kultur als Erfolgsfaktor

Der produktive Einsatz von KI setzt psychologische Sicherheit voraus. Aufgaben zu agentisieren darf nicht als Rationalisierung verstanden werden, sondern als Entwicklungspfad hin zu neuen, hybriden Rollen.

Technologische Resilienz sicherstellen

Langfristige Handlungsfähigkeit erfordert Unabhängigkeit. Modellvielfalt, Orchestrierung und der Schutz proprietärer Daten sind zentrale Voraussetzungen für Stabilität und Souveränität.

Verena Deller

Verena Deller verantwortet als Vorständin der codecentric das Thema Menschen und Kommunikation. Sie bringt über 20 Jahre internationale Beratungserfahrung mit. Bevor sie im Mai 2023 zu codecentric kam, war Verena als Führungskraft in einer auf Einkauf und Supply Chain spezialisierten Beratung tätig und hat dort das Wachstum des Unternehmens vom Start Up zum internationalen Marktplayer unterstützt.

Für Verena steht in der modernen Beratung der Mensch im Fokus, das bedeutet sowohl eine positive Kunden- als auch Mitarbeitererfahrung. Deshalb verfolgt sie mit Leidenschaft den Ausbau der Mitarbeitenden-Entwicklung in vielfältigen Teams sowie die Intensivierung der Kommunikation zu neuen Talenten, Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern.

