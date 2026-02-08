KI braucht Menschen: Human in the Loop

Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Unternehmensprozesse. Doch viele KI-Initiativen bleiben hinter den Erwartungen zurück – nicht wegen der Technologie, sondern wegen fehlender Akzeptanz und Kontrolle.
Genau hier setzt unser neues Whitepaper »Human in the Loop« an. Es zeigt, warum menschliche Einflussmöglichkeiten zum entscheidenden Erfolgsfaktor für KI-gestützte Systeme werden – und wie Unternehmen Vertrauen, Transparenz und Entscheidungsqualität gezielt stärken können.
Warum es sich lohnt, reinzuschauen? Sie erfahren unter anderem:
- Warum Vertrauen der Schlüssel für die erfolgreiche Skalierung von KI ist.
Aktuelle Studien zeigen, weshalb Transparenz und Einflussmöglichkeiten über Akzeptanz und Skalierung entscheiden.
- Wie Human-in-the-Loop-Ansätze Risiken reduzieren und bessere Entscheidungen ermöglichen.
Wie Nachvollziehbarkeit, Eingriffsmöglichkeiten und Feedbackschleifen Vertrauen und Entscheidungsqualität erhöhen.
- Ein praxisnahes Fallbeispiel:
Wie Unternehmen KI kontrollierbar, sicher und nachhaltig einsetzen – inklusive Praxisbeispiel und Reifegradmodell.
Wenn das für Sie spannend klingt, dann laden Sie nach Registrierung einfach das kostenloses Whitepaper »Human in the Loop« herunter.
https://www.elaine.io/whitepaper-human-in-the-loop
3297 Artikel zu „KI Kontrolle“
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Vertrauen, Kontrolle und Menschlichkeit: Diese Werte sind 2026 wichtig, wenn es um KI geht
Wenn heute über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann meist im Takt der Technologiezyklen: neue Modelle, neue Benchmarks, neue Superlative. 2026 rückt jedoch ein Aspekt stärker in den Vordergrund, der sich nicht in FLOPS, GPU-Generationen oder Parameterzahlen messen lässt – nämlich die Verantwortung, die Unternehmen gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und letztlich der Gesellschaft tragen. Gregor von…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI-Identitäten außer Kontrolle: Massive Governance-Lücken in deutschen Unternehmen
Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie agiert in Arbeitsumgebungen bereits heute autonom. Das ist auf der einen Seite ein Riesenvorteil, auf der anderen Seite jedoch schwierig überwachbar. Eine neue internationale Umfrage, beauftragt von Saviynt und in Deutschland, Großbritannien und den USA durchgeführt, zeigt: KI-Identitäten greifen bereits tief in kritische Systeme ein [1].…
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Marken verlieren massiv an Sichtbarkeit und Kontrolle: Wie KI die Produktentdeckung verändert
Auf der NRF 2026 hat Google das »Universal Commerce Protocol« (UCP) vorgestellt – eine offene Infrastruktur für agentische KI-Systeme im Handel, die den Checkout direkt in KI-Assistenten wie Gemini ermöglicht. Was als technologischer Durchbruch gefeiert wird, entpuppt sich für viele Konsumgüterhersteller als strategisches Risiko. Eine aktuelle Studie des Technologieunternehmens Publicis Sapient im Rahmen seines »Guide to…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Sicherheitsprognosen für 2026: Der Kampf um Realität und Kontrolle in einer Welt der agentischen KI
Wie agentische KI Cyberbedrohungen und Abwehrmaßnahmen im Jahr 2026 transformieren wird. Die Leistungsfähigkeit und das Potenzial agentischer KI-Systeme, die adaptiv, automatisiert und autonom agieren, dominierten die Diskussionen in der Sicherheitsbranche in diesem Jahr. Barracuda befragte daher Experten, die weltweit leitende Funktionen in den Bereichen Cyberbedrohungen und Sicherheit bei Barracuda innehaben, was sie von agentischer…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Low-Code meets KI: Wie der Mittelstand die Kontrolle über seine Digitalisierung zurückgewinnt
Mittelständische Unternehmen stehen vor einer Zwickmühle: Geschäftssysteme werden komplexer, die Anforderungen an digitale Integration steigen – doch Entwickler für maßgeschneiderte Anpassungen fehlen. IT-Abteilungen sind überlastet, Änderungen dauern Monate, spezifische Anforderungen werden zu teuren Sonderprojekten. Künstliche Intelligenz und Low-Code-Plattformen versprechen nun einen Ausweg: Fachabteilungen können selbst Software entwickeln, ohne Programmierkenntnisse. Die Marketing-Managerin baut ihr Dashboard, der…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Umgang mit KI-Risiken: Identity, Zugriff und Kontrolle
Datenschutz und Sicherheitsrisiken durch KI bereiten Führungskräften die größten Sorgen. Damit KI-Agenten die ihnen zugedachten Aufgaben erfüllen können, benötigen sie oft Zugriff auf die Daten, Systeme und Ressourcen des Unternehmens. Je mehr Zugriff sie dabei besitzen, desto mehr können sie leisten. Daher drängt es sich – vor allem in dieser »Wild-West-Phase« der Tests und Experimente…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Volle Kontrolle über die KI: Souveräne Cloud für flexible Entwicklung und sicheren Betrieb
Der Erfolg von KI-Anwendungen steht und fällt mit der Infrastruktur: Leistungsfähige Rechenressourcen, sichere Datenumgebungen und hohe Verfügbarkeit sind entscheidend. Doch standardisierte Public-Cloud-Angebote stoßen an Grenzen – insbesondere, wenn es um Datenschutz, Integrationen oder regulatorische Anforderungen geht. Wer KI nicht nur einsetzen, sondern gestalten will, braucht eine souveräne Umgebung, die sich flexibel anpassen lässt und gleichzeitig…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
News | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
Die Kontrolle über generative KI behalten
Laut Gartner werden bis 2025 mehr als die Hälfte aller Rollenbeschreibungen für Software Engineering Leader (SWEL) ausdrücklich die Aufsicht über generative künstliche Intelligenz (KI) enthalten. »Abgesehen von den Auswirkungen generativer KI auf die Technologieumsetzung verändert sie auch die Führungsaufgaben in der Softwareentwicklung«, sagt Haritha Khandabattu, Senior Director Analyst bei Gartner. »Dazu gehören die Bereiche…
News | Künstliche Intelligenz | Trends 2022
Studie zu »Trustworthy AI«: Unternehmen wünschen sich beim Thema KI mehr Kontrolle
Wenn Unternehmen über den Einsatz künstlicher Intelligenz nachdenken, müssen sie sich mit grundlegenden Fragen beschäftigen: Wie können die Verantwortlichen Entscheidungen, die eine KI-Anwendung trifft, transparent gestalten? Wie beherrschen sie mögliche Risiken des KI-Einsatzes? Die Antworten darauf sind wesentlich für die Akzeptanz der Technologie durch Verbraucherinnen und Verbraucher. Der IT-Dienstleister adesso hat im Rahmen einer repräsentativen…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Warum der Betrieb von KI-Rechenzentren zunehmend schwieriger wird
Komplexe KI-Workloads werden 2026 einen stärkeren Bedarf für den Ausbau und die Modernisierung von Rechenzentren auslösen und zudem häufig eine standortübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Neben einer Aufrüstung an Hardware und Software ergeben sich dabei auch Herausforderungen an das Management der komplexen Systeme. Denn ein einziger Ausfall kann zu Verlusten von über 1 Million US-Dollar führen. Infrastruktur-Spezialist…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Rechenzentrum | Services | Strategien
Der Mittelstand braucht eine eigene KI
Kaum ein Thema treibt Unternehmen aktuell mehr um als das Thema künstliche Intelligenz (KI). Aber ebenso oft hakt es bei der Umsetzung: Wie lassen sich triviale Anwendungsfelder ausweiten und nachhaltig Wettbewerbsvorteile schaffen? Wie können sensible Unternehmensdaten sicher genutzt werden? Wie gelingt die Vermeidung von Abhängigkeiten und der Erhalt digitaler Souveränität? Wir sprachen mit Rainer Francisi,…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Cloudspeicher und KI: Sicherheitsfunktionen zwischen Anspruch und Realität
Cloudspeicher können sich perspektivisch zu intelligenten Assistenzsystemen entwickeln. KI-gestützte Frühwarnmechanismen und automatisierte Sicherheitsfunktionen gelten dann als zentrale Bausteine für Vertrauen und digitale Souveränität. Plötzlich sind die Daten aus dem Cloudspeicher weg. Das Fotoarchiv ist verschwunden, die Diplomarbeit gelöscht oder die Präsentation für den nächsten Tag nicht aufzufinden. Was ist passiert? Jemand hat es geschafft,…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
KI, Low-Code und die Zukunft der Softwareentwicklung: Wie Unternehmen 2026 auf Erfolgskurs bleiben
Raymond Kok, CEO von Mendix, ein Siemens-Unternehmen, ordnet die relevanten KI-Trends in der Softwareentwicklung im Gespräch ein und gibt IT-Entscheiderinnen und IT-Entscheidern in Unternehmen klare Empfehlungen, welche Weichen sie 2026 neu stellen müssen, um auf Erfolgskurs zu bleiben. Herr Kok, wie sieht die Zukunft der Anwendungsentwicklung aus und wie sollten sich Unternehmen darauf vorbereiten?…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Führungskräfte können die KI-Strategie nicht mehr allein stemmen
KI spielt in Deutschland eine immer größere Rolle. Rund 40 % der deutschen Unternehmen setzen sie bereits in ihren Geschäftsprozessen ein, weitere bereiten den Einstieg vor [1]. Damit ist KI kein Randthema mehr, sondern Teil des operativen Alltags. Mit dieser Verbreitung wächst auch die organisatorische Herausforderung. Obwohl KI heute in deutlich mehr Fachbereichen als…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Trotz steigender Software-Budgets: Mangel an KI-Kompetenzen wird zum Engpass der digitalen Transformation
Eine durchgängige Technologie-Integration und Qualifizierung von Mitarbeitenden sind entscheidend für die Industrie 5.0. Die Studie »Smart Manufacturing 2026: Agile Führungskräfte stellen sich dem KI-Kompetenzdefizit« zeigt, dass Investitionen in Technologie weltweit trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter stark ansteigen, insbesondere im Bereich KI und Automatisierung [1]. Gleichzeitig fällt es manchen Unternehmen schwer, Talente mit den passenden…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Unternehmens-KI gewinnt an Bedeutung – Agentic AI rückt in den Fokus von CIOs
CIOs in Europa und dem Nahen Osten rechnen bei KI-Investitionen mit einer Rendite von bis zu 178 Prozent. Mit der zunehmenden Nutzung von Agentic AI werden weitere Effizienzgewinne erwartet. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten (57 Prozent) befindet sich in einer fortgeschrittenen oder späten Phase der KI-Einführung. Allerdings verfügen…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersicherheit: Zwischen KI-Gefahr, Lieferketten-Risiken und Passkey-Revolution
Wie wird die Cybersicherheitslandschaft im Jahr 2026 und in der Zukunft aussehen? Auch im Jahr 2026 wird sich das Schlachtfeld der Cybersicherheit weiterentwickeln. Internetnutzer und Unternehmen werden einer Vielzahl von Bedrohungen und Herausforderungen gegenüberstehen. Karolis Arbaciauskas, Produktleiter des Cybersicherheitsunternehmens NordPass, gibt uns einen Expertenausblick auf das laufende Jahr. »Künstliche Intelligenz wird sowohl die Tools…
News | Trends 2026 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Data-Governance und KI-Kompetenz als Beschleuniger bei der KI-Einführung
Die Studie »CDO Insights 2026« hebt ein Vertrauensparadoxon hervor, während Organisationen ihre KI-Initiativen beschleunigen, und betont den dringenden Bedarf, das Datenmanagement zu verbessern und die Belegschaft weiterzubilden. Informatica von Salesforce, ein Unternehmen im Bereich KI-gestütztes Cloud-Datenmanagement für Unternehmen, hat eine neue globale Studie mit dem Titel »CDO Insights 2026: Data-Governance und das Vertrauensparadoxon von Daten-…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…