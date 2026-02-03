Unternehmens-KI gewinnt an Bedeutung – Agentic AI rückt in den Fokus von CIOs

- CIOs in Europa und dem Nahen Osten rechnen bei KI-Investitionen mit einer Rendite von bis zu 178 Prozent. Mit der zunehmenden Nutzung von Agentic AI werden weitere Effizienzgewinne erwartet.
- Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten (57 Prozent) befindet sich in einer fortgeschrittenen oder späten Phase der KI-Einführung. Allerdings verfügen nur 27 Prozent über ein umfassendes Governance-Konzept. In Deutschland pilotieren oder nutzen 47 Prozent KI bereits systematisch, während 40 Prozent noch in der Planungs- oder Entscheidungsphase sind.
- Derzeit nutzen 16 Prozent der CIOs Agentic AI aktiv. Rund die Hälfte (54 Prozent) prüft entsprechende Anwendungsfälle oder führt Pilotprojekte durch.
- Hybrid AI setzt sich als bevorzugtes Bereitstellungsmodell durch und wird von knapp drei von fünf Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten (58 Prozent) eingesetzt. In Deutschland nutzen 50 Prozent hybride Ansätze als primäres Betriebsmodell.
Unternehmen gehen zunehmend von KI-Pilotprojekten zur breiten Umsetzung über. Treiber sind messbare Vorteile und die Erwartung klarer finanzieller Erträge. Das zeigt das Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026 auf Basis von Forschungsergebnissen von IDC [1]. Bereits 46 Prozent der KI-Proof-of-Concepts befinden sich im Produktivbetrieb. Europäische Unternehmen rechnen dabei mit einem durchschnittlichen Ertrag von 2,78 US-Dollar für jeden investierten Dollar.
Das Lenovo CIO Playbook 2026 »The Race for Enterprise AI« basiert auf den Einschätzungen von 800 IT- und Business-Entscheidungsträgern in Europa und dem Nahen Osten und markiert einen regionalen Wendepunkt. Sie macht deutlich, dass der Nutzen von Unternehmens-KI real und unmittelbar ist. Entsprechend planen 93 Prozent der Befragten, ihre KI-Investitionen in den kommenden zwölf Monaten zu erhöhen, im Durchschnitt um zehn Prozent. 94 Prozent erwarten daraus positive Erträge.
Einsatz von Unternehmens-KI in Europa und dem Nahen Osten
KI gilt laut Studie als zentraler Treiber für die Neuausrichtung von Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Die Einführung verläuft jedoch je nach Markt unterschiedlich schnell. Gründe sind unterschiedliche digitale Reifegrade, regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionsmöglichkeiten. Gleichzeitig zeigt sich bei vielen CIOs eine gewisse Selbstüberschätzung. Zwar befinden sich 57 Prozent der Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten in einer fortgeschrittenen Phase der KI-Nutzung, doch nur 27 Prozent verfügen über ein umfassendes KI-Governance-Framework. Einschränkungen bei Datenqualität, internen Kompetenzen, Integration und organisatorischer Abstimmung führen dazu, dass Anspruch und tatsächliche Umsetzungsfähigkeit auseinanderfallen.
Da Agentic AI im Jahr 2026 generative KI als wichtigste Priorität für CIOs ablösen soll, drohen diese Defizite den Zugang zu weiterem Potenzial zu blockieren. 65 % der Unternehmen konzentrieren sich darauf, Agentic AI innerhalb der nächsten 12 Monate in ihren Geschäftsprozessen zu skalieren. Derzeit berichten jedoch nur 16 % von einer signifikanten Nutzung, während die Mehrheit noch Pilotprojekte durchführt oder aktiv Anwendungsfälle evaluiert.
Weiter entwickelte Märkte wie Skandinavien, Italien und das Vereinigte Königreich haben die Pilotphase weitgehend hinter sich gelassen. Dort setzen die meisten Unternehmen KI bereits systematisch ein und richten ihren Fokus auf hybride und Edge-Bereitstellungen, um den Einsatz zu skalieren. In Teilen Süd- und Osteuropas befinden sich viele Unternehmen noch in einer frühen Phase, häufig in der Planung oder in ersten Entwicklungsstufen. Der Nahe Osten entwickelt sich zugleich zu einem dynamischen Wachstumsmarkt mit einer starken Zunahme an KI-Einführung und wachsendem Interesse an fortgeschrittener und Agentic AI.
In der gesamten Region dominieren hybride Bereitstellungsmodelle, da Unternehmen Innovation mit Datensouveränität und operativer Kontrolle verbinden wollen. Gleichzeitig nimmt das Interesse an Agentic AI spürbar zu. Das weist auf einen Übergang von reinen Pilotprojekten hin zu stärker autonomen und produktionsreifen KI-Anwendungen hin, auch wenn der Reifegrad je nach Markt weiterhin unterschiedlich ist.
»Wir sehen inzwischen klare Erträge aus den KI-Pilotprojekten und Proof-of-Concepts, in die Unternehmen investiert haben. KI erzielt dabei in der gesamten Region messbare Wirkung«, sagt Matt Dobrodziej, President Europe bei Lenovo. »Viele Unternehmen verfügen jedoch noch nicht über die notwendigen Kompetenzen, Governance-Strukturen und die organisatorische Reife, um KI in vollem Umfang zu skalieren. Da sich der Fokus zunehmend auf Agentic AI verlagert und die Einhaltung von Regulierungen wie dem EU AI Act zwingend wird, müssen Vertrauen und Skalierbarkeit von Anfang an mitgedacht werden. Andernfalls riskieren Unternehmen, konkrete Ertragspotenziale ungenutzt zu lassen.«
KI-Einsatz in Deutschland
Die Einführung von KI in Deutschland schreitet stetig voran. Viele Unternehmen haben die erste Erkundungsphase hinter sich gelassen und richten den Fokus auf messbare geschäftliche Effekte. Im regionalen Vergleich liegen die Nutzungswerte jedoch weiterhin niedriger. Aktuell befinden sich noch 40 Prozent der Unternehmen in der Planungs- oder Entscheidungsphase, 13 Prozent in einer frühen Entwicklungsphase und 47 Prozent pilotieren KI oder setzen sie bereits systematisch ein. Die hohen Erwartungen an den Return on Investment – deutsche Unternehmen rechnen hier mit einem Ertrag von 2,75 US-Dollar pro investiertem Dollar – zeigen, dass KI eng mit Wachstum, Kundenerlebnis und Produktivitätsgewinnen verknüpft wird. Entsprechend planen 89 Prozent der Unternehmen, ihre KI-Budgets im kommenden Jahr zu erhöhen, im Durchschnitt um rund zehn Prozent. Auch das Interesse an Agentic AI ist deutlich gestiegen, mit einem Zuwachs von 56 Prozent im Jahresvergleich.
Gleichzeitig arbeiten viele Unternehmen daran, die operative Rolle von KI zu stärken und Lücken bei Vertrauen und Governance zu schließen. Der Fokus auf hybride Bereitstellungsmodelle spiegelt den Versuch wider, regulatorische Anforderungen mit Leistungsfähigkeit und Kontrolle zu verbinden. Als primäres Betriebsmodell setzen 50 Prozent auf hybride Ansätze, 25 Prozent auf Public Cloud, 18 Prozent auf On-Premises und 7 Prozent auf Edge-Umgebungen.
Hybride KI-Architekturen setzen sich im Unternehmensumfeld durch
Die Studie zeigt, dass konkrete geschäftliche und finanzielle Anforderungen den Übergang zu hybrider KI beschleunigen. Datenschutz, hohe Sicherheitsanforderungen sowie der Bedarf an anpassbarer und optimierbarer Infrastruktur fördern die Verbreitung dieses Modells, das Public Cloud, Private Cloud und On-Premises-Rechenleistung kombiniert. Inzwischen bevorzugen 58 Prozent der Unternehmen hybride Ansätze als primäres Bereitstellungsmodell für KI.
Leistungsfähige und skalierbare KI-Infrastrukturen gelten als zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Unternehmens-KI. Befragte in der Region betonen insbesondere die Bedeutung von Rechenleistung, die sowohl kosten- als auch energieeffizient ist. Dieser Faktor rangiert auf Platz zwei der wichtigsten Kriterien, um KI von Pilotprojekten in einen stabilen Produktivbetrieb zu überführen.
Da AI PCs und Edge-Endpunkte eine Schlüsselrolle in Hybrid-Strategien spielen und KI-Workloads sicher lokal ausführen, hat sich die Einführung KI-fähiger Endgeräte als wichtigste IT-Investitionspriorität für 2026 etabliert.
»CIOs in der gesamten Region treten in eine entscheidende Phase der KI-Nutzung ein, in der agentische KI und Inferenz auf Unternehmensebene den Schritt von der Erprobung zu zentralen geschäftlichen Prioritäten vollziehen«, sagt Matt Dobrodziej. »Um echten Mehrwert zu erschließen, benötigen Unternehmen belastbare Grundlagen. Dazu zählen sichere und energieeffiziente Infrastrukturen, flexible hybride Architekturen sowie KI-fähige Endgeräte und Edge-Endpunkte, die Inferenz näher an den Ort bringen, an dem Daten entstehen und gearbeitet wird. In Kombination mit geeigneter Governance und passenden Services ermöglicht dieser End-to-End-Ansatz Unternehmen, verantwortungsvoll, sicher und skalierbar zu innovieren.«
[1] Über die CIO-Playbook-Studie: Die Befragung von CIOs in Europa und dem Nahen Osten wurde in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt. Lenovo beauftragte dafür IDC, das die Studie im Zeitraum vom 16. September bis zum 17. Oktober 2025 umgesetzt hat. Der diesjährige Bericht basiert auf den Einschätzungen von 800 IT- und Business-Entscheidungsträgern aus Europa und dem Nahen Osten. Vertreten sind unter anderem die Branchen Finanzdienstleistungen (BFSI), Handel, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Bildung sowie weitere Industrien.
https://www.lenovo.com/gb/en/solutions/cioplaybook2026/
762 Artikel zu „KI 2026“
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Vertrauen, Kontrolle und Menschlichkeit: Diese Werte sind 2026 wichtig, wenn es um KI geht
Wenn heute über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann meist im Takt der Technologiezyklen: neue Modelle, neue Benchmarks, neue Superlative. 2026 rückt jedoch ein Aspekt stärker in den Vordergrund, der sich nicht in FLOPS, GPU-Generationen oder Parameterzahlen messen lässt – nämlich die Verantwortung, die Unternehmen gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und letztlich der Gesellschaft tragen. Gregor von…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | Trends 2026 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2026: Agenten, Spezialmodelle und hybride Strategien
2026 wird das Jahr, in dem KI in vielen Unternehmen erwachsen werden muss. Mit dem Ende der Experimentierphase rücken Fragen in den Mittelpunkt, die über den Erfolg ganzer Strategien entscheiden: Wie lässt sich KI verlässlich betreiben, wie bleibt sie bezahlbar – und wie verhindern Unternehmen neue Abhängigkeiten? Max Murakami, AI Platform Specialist Solution Architect bei…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Marketing | Whitepaper
Trendbarometer Industriekommunikation 2026: KI wird zum Standard – Chancen aber teilweise noch ungenutzt
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat in einer neuen Studie die Trends untersucht, die für das Marketing im deutschen Mittelstand künftig eine wichtige Rolle spielen. Zentrale Ergebnisse: Künstliche Intelligenz (KI) prägt alle relevanten Trends im B2B-Marketing. Allerdings mangelt es in vielen Unternehmen noch an klaren Regeln für den Umgang mit KI sowie an einem…
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Sechs Trends, die 2026 über KI und Observability bestimmen werden
Agentische KI wird 2026 zum kraftvollen Innovationstreiber – und zugleich zum größten Risiko für Unternehmen, die ihre Systeme nicht im Griff haben. Während autonome Workflows nur auf einer stabilen, transparenten Betriebsbasis funktionieren, steigt der Druck, Ausfälle zu vermeiden und Resilienz zum zentralen Leistungsmaßstab zu machen. Zugleich zeigen sich die Grenzen rein generativer Modelle: Ohne deterministische…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Die Reifeprüfung: 2026 muss sich KI beweisen
KI-Agenten legen los, Hardware macht einen Schub, digitale Klone verhindern, dass wertvolles Wissen in Rente geht, Unternehmen wollen aber auch endlich messbare Ergebnisse sehen. 2025 war das Jahr der großen Erwartungen: Neue KI-Modelle in allen Größen kamen auf den Markt, das Reasoning machte enorme Fortschritte und generative KI wurde in Unternehmen vermehrt verfügbar. Doch…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
2026 steht im Zeichen des Identity-Hackings
Eine Entspannung der Sicherheitslage im Cyberspace ist auch für 2026 nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil: Es deutet alles darauf hin, dass sich die Bedrohungen zuspitzen werden. Ontinue, der Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), erklärt die sechs wichtigsten Cybersecurity-Trends für das kommende Jahr. Identitäten avancieren zum Haupteinfallstor für Hacker: Im kommenden…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Business Process Management | Effizienz | Services
KI- und Daten-Trends 2026: Unternehmen stehen vor dem Effizienzsprung
Um das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse auszuschöpfen, müssen Unternehmen bestehende Hürden überwinden und ihre Strukturen neu denken. Die folgenden Trends zeigen, worauf es in den kommenden Jahren ankommt. Großes Potenzial bleibt bislang ungenutzt Zwar nutzen viele Unternehmen moderne Daten- und Analyse-Tools bereits im Arbeitsalltag, doch der tatsächliche Mehrwert wird häufig nicht…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
News | Trends 2026 | Künstliche Intelligenz
Ausblick ins KI-Jahr 2026
Mit dem Jahresende kommen die Rückblicke und Fragen, was das kommende Jahr bringen wird. KI-Agenten haben 2025 zweifelsfrei die Top-Themen dominiert und umso spannender ist der Blick auf 2026. Der Weg ins nächste Jahr ist von starken Herausforderungen geprägt: Fachkräfte, Kosten, Souveränität und Kontrolle bleiben zentral und wachsen gleichzeitig an Komplexität. Doch worauf genau können…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…