Die Hälfte der deutschen Dater würde mit einer KI ausgehen

Einsame Online-Daterinnen und Online-Dater sind offen für romantische Beziehungen mit einer künstlichen Intelligenz – und verwischen die Grenze zwischen Trost, Nähe und Risiko.
Würden Sie auf ein Date mit einer künstlichen Intelligenz gehen? Neue Ergebnisse aus dem Insights Report: Artificial Intimacy (NIR) von Norton deuten darauf hin, dass die Idee schnell im Mainstream in Deutschland ankommt: Die Hälfte (50 Prozent) der befragten deutschen Nutzer, die derzeit Online-Dating-Angebote verwenden, geben an, sie könnten sich vorstellen, eine KI zu daten. Darunter würde dies die größte Gruppe vor allem aus Neugier tun (21 Prozent). 18 Prozent möchten sich auf diese Weise verstanden fühlen, ohne bewertet zu werden, 15 Prozent empfinden Dating im realen Leben als zu stressig. Unter den aktuellen Nutzern von Online-Dating-Apps kann sich jede*r Dritte (33 Prozent) sogar vorstellen, KI als Stellvertreter zu virtuellen Dates zu schicken. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) ist zudem der Ansicht, dass ein/e KI-Partner*in eine größere emotionale Unterstützung wäre als sein/ihr menschliches Pendant.
Wer würde sich schließlich nicht von einem »perfekten« Partner beziehungsweise einer »perfekten« Partnerin angezogen fühlen? Von jemandem, der darauf ausgelegt ist, immer aufmerksam und jederzeit ansprechbar zu sein, zu bestärken und positives Feedback zu geben?
Generell ist Online-Dating in Deutschland fest etabliert: Drei von zehn Befragten (30 Prozent) haben schon einmal eine Dating-App genutzt, jeder Zehnte (10 Prozent) nutzt aktuell eine. Die Nutzung von Dating-Angeboten ist bei der Generation Z und den Millennials am weitesten verbreitet. So haben die Hälfte der Generation Z (51 Prozent) und zwei von fünf Millennials (41 Prozent) schon einmal Dating-Apps verwendet. Unter den aktuellen Nutzern von Dating-Apps ist die Generation Z mit 23 Prozent am stärksten vertreten. Das ist nicht nur eine große Reichweite für die digitale Partnersuche – sondern auch eine Angriffsfläche für Missbrauch, Manipulation und Betrug.
Der Einstellungswandel rund um Dating und KI lässt sich leicht erklären: Zahlreiche Menschen fühlen sich einsam. Sieben von zehn deutschen Befragten (70 Prozent) berichten davon, sich einsam zu fühlen, in der Generation Z und bei den Millennials sind die Werte noch höher (89 bei der Generation Z und 76 Prozent bei den Millennials). Bei hoher emotionaler Isolation werden viele offener für tiefere Beziehungen mit Technologie – und machen sich damit emotional und finanziell verwundbar, was Betrüger bereits gezielt ausnutzen. Das wird auch dadurch begünstigt, dass Social Media das Einsamkeitsgefühl forcieren kann. Unter den deutschen Befragten, die sich einsam fühlen, gibt fast ein Drittel (29 Prozent) an, dass soziale Medien zu ihrem Einsamkeitsgefühl beitragen, und knapp ein Fünftel (18 Prozent) gibt zu, dass Einsamkeit sie dazu veranlasst, riskantere Entscheidungen beim Online-Dating zu treffen. Wie schnell Gewitterwolken am rosaroten Dating-Himmel aufziehen können, belegen Zahlen aus dem Threat Report von Gen: Social-Engineering-Angriffe – also Bedrohungen, die auf psychologischer und emotionaler Manipulation beruhen – machen mehr als 90 Prozent aller digitalen Bedrohungen für Privatpersonen aus. Dating-Scams gehören dabei zu den häufigsten Maschen, weltweit wurden im Q4 2025 mehr als 17 Millionen Versuche blockiert.
»Wenn die Einsamkeit groß ist, fassen wir online sehr schnell Vertrauen, um diese Leere zu füllen – und genau darauf setzen Betrüger, um unser Bedürfnis nach Liebe und Nähe auszunutzen«, sagte Leyla Bilge, Global Head of Scam Research bei Norton. »Je mehr Menschen über Apps, Chatbots und digitale Tools Kontakt suchen, desto wichtiger ist es, innezuhalten und persönliche Daten zu schützen. Echtes Vertrauen sollte niemals mit Druck oder Geheimhaltung einhergehen. KI an sich ist kein Betrug, und viele empfinden sie tatsächlich als unterstützend oder tröstlich – aber sie bleibt künstlich, und nichts ersetzt echte menschliche Verbindung.«
Einsamkeit befeuert KI-Intimität
Während traditionelle soziale Netze rissiger werden, wenden sich viele Menschen nach innen oder ins Netz, um Austausch und Trost zu finden. 42 Prozent der aktuellen Online-Dater sagen, sie würden bei Herzschmerz Trost bei einem KI-Chatbot suchen, und fast ebenso viele (41 Prozent) würden einem KI-Beziehungscoach bei Beziehungstipps mehr vertrauen als menschlichen Freundinnen, Freunden oder Familienmitgliedern.
Vom Support-Tool zum romantischen Partner
Was als emotionale Unterstützung beginnt, entwickelt sich zunehmend zu etwas Tieferem. KI-Systeme sind darauf ausgelegt, aufmerksam, empathisch und jederzeit verfügbar zu sein – Eigenschaften, die schnell eine Bindung entstehen lassen können.
Die Befragten, die aktuell eine Dating-App nutzen, zeigen dafür durchaus bereits Offenheit. 29 Prozent von ihnen glauben, dass man romantische Gefühle für einen KI-Chatbot entwickeln kann, und 26 Prozent würden sogar eine romantische Beziehung mit einem KI-Bot in Betracht ziehen.
Auch wenn ein Crush auf KI für viele noch ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke ist: Als Support-Tool ist sie schon fest in die Online-Dating-Welt integriert. Während mehr als ein Viertel (26 Prozent) der aktuellen Online-Dater KI zur Gesichtserkennung oder Rückwärtssuche nach Bildern nutzt, kommt sie bei 15 Prozent entweder zur Standortbestimmung oder zum Backgroundcheck des Gegenübers zum Einsatz. 14 Prozent der aktuellen Nutzer setzen sogar für romantische Nachrichten auf die Schreibkünste der KI. Und 40 Prozent der aktuellen Dating-App-Nutzer haben KI-Tools schon genutzt, um ihre Fotos zu verbessern.
Liebe, Vertrauen und eine neue Betrugslandschaft
Je stärker emotionale Bindungen (auch digital) werden, desto angreifbarer sind sie. So geben 31 Prozent der aktuellen Nutzer an, bereits Ziel eines Dating-Scams gewesen zu sein. Viele erleben Sicherheitsrisiken als Dauerzustand: Mehr als die Hälfte (59 Prozent) der aktuellen Nutzer stößt mindestens wöchentlich auf verdächtige Profile.
Die Betrugsdynamik eskaliert häufig über emotionale Manipulation mit finanziellen Forderungen: Fast zwei von fünf Befragten (38 Prozent) geben an, sie seien bereits dazu gedrängt worden, Geld an jemanden zu senden, den sie online kennengelernt haben.
Wo KI, Dating und digitales Vertrauen aufeinandertreffen
Der NIR beleuchtet ein zentrales Spannungsfeld heutiger Beziehungen: KI verändert, wie Menschen Trost, Rat und Nähe suchen – erweitert jedoch zugleich die Angriffsfläche für emotionale Manipulation und Betrug. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der aktuellen Nutzer von Dating-Apps geben an, dass sie von jemandem in sozialen Medien oder einer Dating-App kontaktiert wurden, der behauptete, eine Berühmtheit oder eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens zu sein. Als Reaktion fordern viele der aktuellen Online-Dater Belege (bei 44 Prozent). Jedoch teilte fast die Hälfte (49 Prozent) persönliche Daten, 31 Prozent ließen ihren Gegenübern sogar Geld zukommen.
Einige Nutzer setzen bereits auf Schutzmaßnahmen, etwa ihren vollständigen Namen nicht zu nennen (51 Prozent), das Privatsetzen ihres Profils (41 Prozent) oder Zwei-Faktor-Authentifizierung (47 Prozent). Dennoch erfordert KI in der Dating-Welt besondere Aufmerksamkeit. Schließlich soll der Traum vom Liebesglück nicht zum Albtraum werden.
[1] Methodik: Die Studie wurde online in Deutschland von Dynata im Auftrag von Gen vom 31. Juli bis zum 11. August 2025 unter 1.001 Erwachsenen durchgeführt. Die Daten wurden bei Bedarf nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet, um national repräsentativ zu sein.
Den globalen Norton Insights Report: Artificial Intimacy mit einem internationalen Vergleich finden Sie hier.
https://us.norton.com/blog/research/romance-scams-insights-report-2026
Norton 360 mit KI-gestützter Scam-Erkennung, erweiterte Versionen von Norton VPN und Norton Mobile Security verbessern den Schutz für Online-Dater*innen, indem sie Fake-Profile erkennen, Phishing-Links blockieren, Betrug in Echtzeit identifizieren und persönliche Informationen geräteübergreifend absichern.
152 Artikel zu „Dating“
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Services
Online-Dating: 6 von 10 suchen im Netz nach weiteren Infos zu ihrem Match
Dating-Apps werden am meisten genutzt, insbesondere von den 16- bis 29-Jährigen. Drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer finden Online-Dating oberflächlich. Bei der Hälfte kommt es nur selten zu einem echten Date. Wer online datet, nutzt parallel oft noch weitere Möglichkeiten, um sein Match besser kennenzulernen: 61 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von Dating-Plattformen haben…
News | Trends Services | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Risiken beim Online-Dating: Die echte Liebe inmitten von Scams finden
62 % der deutschen aktuellen Nutzer von Dating-Apps begegnen mindestens wöchentlich verdächtigen Profilen oder Nachrichten. Online-Dating erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit – es wird kräftig geswiped, geliked und Nachrichten ausgetauscht in der Hoffnung, die große Liebe zu finden. Gemessen an den Downloadzahlen, war Bumble im Dezember 2024 die beliebteste deutsche Dating-App mit rund 110.000…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Services
Online-Dating: Die meisten würden lieber offline jemanden kennenlernen
28 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Dating wissen nicht, wie sie jemanden außerhalb des Internets kennenlernen können. Jeder und jede Fünfte nutzt KI für den Chat. 6 von 10 suchen online nach der großen Liebe. Etwa ein Drittel lebt dank Online-Dating derzeit in einer Beziehung. Das große Liebesglück oder doch nur ein flüchtiger…
News | Kommunikation | Tipps
Sicheres Online-Dating durch Kommunikations-APIs
Der Grundgedanke des Datings hat sich über die Jahre kaum verändert: Man schreibt sich Nachrichten, plaudert am Telefon und überlegt gemeinsam, wie und wo man sich treffen könnte. Bis es tatsächlich zum Date kommt, steigt die Spannung kontinuierlich. Eines ist allerdings anders: Heute findet Dating meist über Dating-Apps statt. Das hat den Vorteil, dass die…
News | Kommunikation | Tipps
Ein Eigenheim erhöht die Dating-Chancen ungemein
Wer heute Single ist, muss nicht mehr darauf warten, potenzielle Partnerinnen oder Partner im Freundeskreis oder Sportverein kennenzulernen. Dank Onlinedating geht das auch bequem von der heimischen Couch. Aber welche Attribute finden Beziehungswillige besonders anziehend? Eine aktuelle Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt, dass für beide Geschlechter ein Eigenheim die Attraktivität des Gegenübers…
News | Favoriten der Redaktion | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2019
Faktor Mensch – Speed-Dating im Sourcing
Meist geben bei Sourcing-Entscheidungen technische und monetäre Komponenten den Ausschlag. Dennoch sollte der menschliche, subjektive Aspekt beim Sourcing nicht unterschätzt werden.
News | Business | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Trends 2019 | Services
Mit Online-Dating wird immer mehr Geld verdient
Viele Singles suchen im Netz nach Ihrem persönlichen Glück. Daran verdienen Dating Services gut – Tendenz weiter steigend. Wie die Infografik auf Basis einer Prognose des Statista Digital Market Outlooks zeigt, wird im Jahr 2021 die Marke von 200 Millionen Euro überschritten werden. Den meisten Umsatz generieren dabei Partnervermittlungen. Diese unterstützen Singles aktiv bei der…
News | Business | Trends Services | Trends 2019 | Services
So verbreitet ist Online Dating
10,5 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen werden im laufenden Jahr Dating Services im Internet nutzen. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Statista Digital Market Outlook hervor. Darunter fallen Partnervermittlungen (z.B. Elitepartner, Parship), Singlebörsen (z.B. Love Scout 24, Neu.de) und Casual Dating-Angebote (z.B. Ashley Madison, C-Date). Das Gesamtvolumen des deutschen Marktes taxieren die Statista-Analysten…
News | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Services
Dating-Services: So verbreitet ist Online-Dating
Rund 10 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen werden im laufenden Jahr Geld für Dating-Services im Internet ausgeben. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Statista Digital Market Outlook hervor. Darunter fallen Partnervermittlungen (etwa Elitepartner, Parship), Singlebörsen (etwa Love Scout 24, Neu.de) und Casual-Dating-Angebote (etwa Ashley Madison, C-Date). Das Gesamtvolumen des deutschen Marktes taxieren die…
News | Digitalisierung | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Lösungen | Marketing | Services | Strategien | Tipps
Online-Dating-Dienste: Die große Liebe aus dem Internet
■ Jeder vierte Online-Dater hat seinen derzeitigen Partner im Netz kennen gelernt. ■ Vor allem Ältere haben noch Vorurteile gegenüber Online-Dating-Dienste.n Verliebte Chats, Selfies via Messenger und Liebesgeflüster in Sprachnachrichten: Jeder zweite Online-Dating-Nutzer (44 Prozent) hat sich schon einmal im Netz verliebt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom…
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps
Risiko Online-Dating: Wenn User blind vor Liebe sind, wittern Cyberkriminelle fette Beute
Sehen Sie auch rot? Kein Wunder, denn Valentinstag steht vor der Tür! Wer noch immer auf einen Treffer von Amors Pfeil wartet, sucht sein Glück inzwischen meistens online, insbesondere bei Dating-Apps. Nicht umsonst gilt LOVOO als die aktuell erfolgreichste iPhone-App in Deutschland. Laut Bitkom nutzen rund 47 Prozent der Deutschen ihr Smartphone für den Onlineflirt,…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Lösungen | Services | Strategien | Tipps
Online-Dating: Internet wird immer wichtiger bei der Suche nach dem richtigen Partner
Die wenigsten deutschen Singles streben derzeit keine langfristige Beziehung an. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung von Statista für die Partnervermittlung LemonSwan hervor. Bei der Marktforschung rund um die Themen Liebe und Kennenlernen decken die Unternehmen auf, was Singles wirklich wollen. So wünschen sich derzeit etwa 75 Prozent der Singles eine feste Partnerschaft. Allerdings sind…
News | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Trends 2017 | Lösungen | Services | Strategien
Dating Sevices: Das Geschäft mit dem Online-Liebesglück
17 Prozent der Deutschen (ab 16 Jahren) werden im laufenden Jahr Geld für Dating Services im Internet ausgeben. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Statista Digital Market Outlook hervor. Darunter fallen Partnervermittlungen (z.B. Elitepartner, Parship), Singlebörsen (z.B. Love Scout 24, Neu.de) und Casual-Dating-Angebote (z.B. Tinder). Das Gesamtvolumen des deutschen Marktes taxieren die Statista-Analysten auf…
News | Trends Kommunikation | Trends Services | Infografiken | Kommunikation | Trends 2017 | Lösungen | Services
Vom Glauben an die große Liebe und der profanen Nutzung von Dating-Portalen
Immer mehr Menschen melden sich auf Dating-Portalen im Internet an. Dabei wird deutlich häufiger nach der großen Liebe gesucht als nach Bekanntschaften und Affären. Eine Studie hat jetzt ermittelt, wie groß die Chancen bei einer Partnersuche im Internet tatsächlich sind. Das Institut myMarktforschung.de hat im Rahmen einer repräsentativen Umfrage im Januar 2017 1.039 Deutsche…
News | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Infografiken | Trends 2016 | Kommunikation
Die Dating-App-Weltkarte
11,5 Millionen Deutsche nutzen laut Statista Digital Market Outlook (DMO) Online-Dienste zur Partnervermittlung. Weltweit greifen über 400 Millionen Menschen bei der Suche nach der nächsten Affäre oder der großen Liebe auf die Hilfe von Dating-Portalen und -Apps zurück. Die DMO-Analysten haben nun Daten zur Entwicklung des Dating-Marktes im kostenlosen Dating-Services-Marktreport zusammengefasst. Darin enthalten ist auch…
News | Kommunikation | Services | Tipps
Sicherheitsrisiken von Online-Dating-Apps für Unternehmen
Neue Studie unterstreicht Risiken von Online-Dating-Apps auf unternehmenseigenen und BYOD-Geräten. Pünktlich zum Valentinstag hat Flexera Software eine neue Application-Readiness-Studie zum Thema Online-Dating-Apps veröffentlicht [1]. Der Report verdeutlicht das Risiko für Unternehmen, deren Mitarbeiter Online-Dating Apps auf unternehmenseigenen oder auf BYOD-Geräten (Bring-Your-Own-Device) nutzen. Für die Studie wurden 25 Apple iOS Apps getestet, mit den folgenden Ergebnissen…
News | E-Commerce | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Jede zweite Mail mit Bezug auf Weihnachten und Weihnachtsurlaub ist bösartig
11 Prozent des Weihnachtsscams zielen auf Deutschland – Platz Nummer Vier hinter den USA, Indien und Irland. 4 Prozent des Festtagsspams stammen aus Deutschland. Bitdefender-Analysen zum saisonalen Aufkommen zeigen, dass mehr als die Hälfte der weltweit im Vorfeld von Weihnachten versendeten E-Mails (51 Prozent) potenziell bösartig sind. Unter dem Gabentisch landen vor allem vermeintliche…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
BSI identifiziert Verbesserungsbedarf bei Passwortmanagern
Passwörter begleiten den Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern – sie sind für die Nutzung zahlreicher Onlinedienste, wie Onlineshopping, Social Media oder E-Maildienste, erforderlich. Passwortmanager stellen eine Möglichkeit zur Passwortverwaltung dar und leisten somit einen signifikanten Beitrag zur Absicherung von Onlineaccounts. Aufgrund der Sensibilität der in Passwortmanagern gespeicherten Daten bestehen hohe Anforderungen an deren IT-Sicherheit.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Deepfake-Angriffe steigen um über 50 Prozent
KI verändert die Identitätskriminalität , da Betrüger von Massenangriffen zu gezielten Methoden wechseln. Sumsub, hat als Unternehmen für Verifikation und Betrugsprävention, seinen neuesten Identity Fraud Report 2025–2026 veröffentlicht. Diese Untersuchung globaler Daten analysiert Millionen von Verifikationsprüfungen und über 4.000.000 Betrugsversuche in den Jahren 2024 und 2025. Der Bericht verbindet internationale und regionale Entwicklungen mit…
News | IT-Security | Produktmeldung
Tenable als führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms eingestuft
Eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte und isolierter Ansichten haben dazu geführt, dass Unternehmen sich schwer tun, Bedrohungen auf einer fragmentierten Angriffsfläche abzuwehren. Der Kampf gegen Cyberrisiken kann nicht mit uneinheitlichen Sicherheitsstrategien und Lösungen gewonnen werden kann. Mit Tenable One erhalten Unternehmen einen zentralen, einheitlichen Einblick in die wahren Risiken über alle Arten von Assets und Angriffspfaden…
News | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Riskante Schnäppchenjagd: Verbraucher verlieren viel Geld durch Shopping-Scams
44 Prozent der befragten Deutschen geben persönliche Daten für Rabattcodes heraus. Der Herbst ist die Hochsaison fürs Shoppen. Ob Black Friday, Cyber Monday oder die ersten Weihnachtseinkäufe – jetzt beginnt die Jagd nach den besten Geschenken und Rabatten. Der aktuelle Norton Cyber Safety Insights Report (NCSIR) von Norton, einer Cyber-Security-Marke von Gen, zeigt, dass…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Süßes oder Scam – Halloween ist eine Zeit für saisonalen Internetbetrug
Deutschland auf Rang Zwei als Zielland für Spambetrug. Fünf Prozent des Spams stammen aus Deutschland. 63 Prozent des Spams mit Halloween-Bezug sind bösartig und beabsichtigen, Malware zu implementieren oder Zugangsdaten oder Geld zu stehlen. Die Bitdefender Labs haben anhand ihrer Telemetrie in der Zeit vom 15. September bis zum 15. Oktober einen globalen Anstieg von…
News | Business | Kommunikation | Services | Tipps
Verbandsklage gegen Meta wegen illegaler Überwachung
Österreichischer Prozessfinanzierer finanziert die größte Verbandsklage, die im deutschsprachigen Raum je eingebracht wurde. Das Verfahren ist ein Präzedenzfall für ganz Europa. Zusammen mit dem Verbraucherschutzverein (VSV) als Klägerin und der deutschen Rechtsanwaltskanzlei Baumeister & Kollegen sowie der österreichischen Kanzlei Salburg Rechtsanwälte hat Padronus als Prozessfinanzierer jeweils eine Verbandsklage in Deutschland und Österreich gegen Meta…
News | Effizienz | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Wie künstliche Intelligenz und Automatisierung die Mobilfunknetze der Zukunft prägen
Die Telekommunikationsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Während 5G-Netze weltweit ausgebaut werden und erste Weichen für 6G gestellt sind, wachsen auch die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit dieser Netze. Künftig sollen sie nicht nur schnell, stabil und flächendeckend sein, sondern auch flexibel auf unterschiedlichste Anforderungen reagieren, vom Streaming über vernetzte Fabriken bis hin zu autonomen Fahrzeugen.…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Effizienz | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Peering: Der unterschätzte Erfolgsfaktor der KI-Infrastruktur
Während KI ins Zentrum der Wertschöpfung rückt, bleibt eine zentrale Herausforderung oft unbeachtet: die Latenz – und damit die Zeit, die bei einer Datenübertragung vergeht. Denn: Rechenleistung und intelligente Algorithmen allein reichen in der KI-Ökonomie nicht aus. Entscheidend ist die Geschwindigkeit, mit der sich Daten übertragen lassen. »KI wird nur dann flächendeckend funktionieren, wenn die…
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Zero Level Support in drei Fragen erklärt
Der IT-Service-Desk bindet viele Ressourcen und steht dennoch häufig in der Kritik. Neue Assistenzsysteme können mit KI und Automatisierung Endanwender im Self-Service unterstützen und so die Nutzerzufriedenheit und Kosteneffizienz steigern. Zudem schaffen sie für überlastete IT-Teams Freiräume für wertschöpfende Projekte und Innovation. Aus der Betreuung von mehr als 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit kennen wir die…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Kommunikation
Ghosting im Netz: Jede und jeder Achte hat eine Beziehung schon einmal so beendet
Zwei Drittel der Internetnutzerinnen und -nutzer machen aber im persönlichen Gespräch Schluss. Unter 30 wird jede dritte Beziehung digital beendet – über Messenger oder soziale Netzwerke. Jede und jeder Zehnte schreibt noch einen klassischen Trennungsbrief. Man streitet nur noch, man liebt sich nicht mehr oder man hat jemand anderen kennengelernt – manchmal führt kein…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Zwei Drittel der Unternehmen nutzen kostenpflichtige KI-Dienste
Unternehmen, die KI einsetzen, sind zumeist bereit dafür zu zahlen. KI findet Einzug in Produkte und Dienstleistungen – wird aber auch für die Verbesserung des eigenen Geschäftsbetriebs genutzt. Mit dem KI-Chat eine Antwortmail entwerfen, lange Texte zusammenfassen oder in der Entwicklungsabteilung Softwarecode schreiben: Unternehmen, die künstliche Intelligenz nutzen, setzen dabei überwiegend auf kostenpflichtige Dienste.…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Kommunikation | Nachhaltigkeit | Tipps
Management-Expertin: SAP versagt häufig bei ESG
Jane Enny van Lambalgen: »Die REACH-, RoHS- und PFAS-Berichterstattung in vielen Industrieunternehmen ist falsch, weil die zugrunde liegende Datenbasis in SAP nicht stimmt.« In weiten Teilen der deutschen Industrie sind die in den SAP-Systemen gespeicherten ESG-Informationen unvollständig oder falsch. Daher können viele Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen nach geltenden Regelungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie ethischer…