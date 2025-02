Online-Dating: Die meisten würden lieber offline jemanden kennenlernen

28 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Dating wissen nicht, wie sie jemanden außerhalb des Internets kennenlernen können. Jeder und jede Fünfte nutzt KI für den Chat. 6 von 10 suchen online nach der großen Liebe. Etwa ein Drittel lebt dank Online-Dating derzeit in einer Beziehung.

Das große Liebesglück oder doch nur ein flüchtiger Flirt? Beides geht, indem man auf dem Handybildschirm nach rechts wischt oder ein Like verteilt – die Hälfte der deutschen Internetnutzerinnen und -nutzer (53 Prozent) hat sich daran schon versucht und Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Dabei erzeugt es bei 7 von 10 Nutzerinnen und Nutzern von Dating-Plattformen ein gutes Gefühl, wenn sie Likes oder Matches erhalten (71 Prozent). Fast zwei Drittel (63 Prozent) sagen, flirten falle ihnen online leichter als in der realen Welt. Ein Viertel derer, die online daten, meint sogar, gar nicht zu wissen, wie man jemanden ohne Online-Dating kennenlernen sollte (28 Prozent). Und fast zwei Drittel (62 Prozent) sind überzeugt, dass man beim Online-Dating tatsächlich die große Liebe finden kann. Gleichzeitig würden aber mehr als drei Viertel (78 Prozent) eine klassische Bekanntschaft bevorzugen und lieber jemanden im realen Leben kennenlernen. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, die anlässlich des Valentinstags unter 1.006 Personen ab 16 Jahren in Deutschland durchgeführt wurde [1]. »Online-Dating hat sich in allen Altersklassen als Standard zur Partnersuche etabliert«, so Leah Schrimpf, Leiterin Digitale Gesellschaft beim Bitkom.

KI-Unterstützung

Auch neue Technologien wie künstliche Intelligenz ziehen inzwischen in die Dating-Plattformen ein: Jeder und jede Fünfte (19 Prozent) unter den Nutzerinnen und Nutzern von Dating-Plattformen hat schon einmal KI-generierte Texte eingesetzt, um sich bei Formulierungen im Chat unterstützen zu lassen. Ähnlich viele haben eine KI genutzt, um sich Bilder für ihr Dating-Profil erstellen oder zumindest verbessern zu lassen (18 Prozent). Gleichzeitig bestehen aber auch Sorgen, dass sich hinter dem sympathischen Match eigentlich ein KI-Chatbot verstecken könnte – darüber machen sich 63 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Dating-Plattformen Gedanken. »Wenn das Online-Match beispielsweise schnell nach privaten Daten fragt oder zu jeder Tageszeit in Sekundenschnelle antwortet, kann das ein Hinweis auf eine Betrugsmasche sein, hinter der ein Bot steckt. Ob menschlich oder automatisiert, man sollte beim Online-Dating immer aufmerksam sein, um nicht auf Fake-Profile hereinzufallen«, so Schrimpf. Grundsätzlich erhofft sich fast die Hälfte in Zukunft KI-Unterstützung beim Dating: 45 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer wünschen sich, dass die KI in Dating-Angeboten den Algorithmus optimiert, um passende Matches angezeigt zu bekommen – vor allem die jüngere Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren würde dies begrüßen (59 Prozent).

Frauen suchen Langfristiges – Männer eher nicht

Entgegen gängigen Klischees ist der häufigste Grund für die Nutzung von Online-Dating die Suche nach einer langfristigen Beziehung, die sich 60 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer wünschen. Auch um neue Menschen kennenzulernen, nutzen 4 von 10 Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Angebote (42 Prozent). Knapp ein Drittel sucht nach lockeren Flirts oder gelegentlichen Dates (30 Prozent) – Männer mit 37 Prozent häufiger als Frauen mit 22 Prozent. Ein Fünftel (22 Prozent) hat beim Online-Dating Interesse an One-Night-Stands – allerdings auch hier vornehmlich Männer (32 Prozent), Frauen sehr viel weniger (9 Prozent). Und zum Zeitvertreib ist Online-Dating ebenfalls gut geeignet, meint ein Viertel der Online-Dating-Nutzerinnen und -Nutzer (28 Prozent).

Unter den Nutzerinnen und Nutzern von Dating-Plattformen lebt ein knappes Drittel aktuell in einer Beziehung, die durch Online-Dating entstanden ist (30 Prozent). 3 von 10 haben bereits einmal einen langfristigen Partner oder eine langfristige Partnerin online gefunden, die Beziehung besteht aber aktuell nicht mehr (28 Prozent), und ebenso viele hatten dank Online-Plattform mindestens einmal einen One-Night-Stand (28 Prozent).

Zufriedenheit mit Online-Dating-Plattformen

Die Zufriedenheit mit den Dating-Plattformen ist entsprechend groß: 6 von 10 Nutzerinnen und Nutzer von Online-Dating-Plattformen sind zufrieden mit den von ihnen genutzten Angeboten (60 Prozent). Mit kostenpflichtigen Angeboten sind Nutzerinnen und Nutzer dabei sogar noch glücklicher: Knapp drei Viertel (73 Prozent) von ihnen geben an, mit ihrer Plattform zufrieden zu sein, bei Nutzerinnen und Nutzern von kostenlosen Angeboten sind es rund 6 von 10 (59 Prozent). Und selbst wenn man das Online-Dating einmal hinter sich lässt: Viele kehren zurück. Fast ein Drittel derer, die bereits einmal online gedatet haben, gibt an, entsprechende Anwendungen regelmäßig zu deaktivieren oder zu löschen, nur um sie dann doch wieder zu nutzen (29 Prozent).

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.006 Personen ab 16 Jahren in Deutschland online befragt, darunter 532 Personen, die bereits einmal ein Online-Dating-Angebot genutzt haben. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 1 bis KW 3 2025 statt. Die Gesamtumfrage ist repräsentativ. Die Fragestellungen lauteten: »Wie zufrieden sind Sie mit den Online-Dating-Angeboten, die Sie aktuell nutzen oder bisher genutzt haben?«, »Mit welchem Ziel nutzen Sie Online-Dating-Angebote?«, »Haben Sie schon einmal einen festen Partner bzw. Partnerin oder einen erotischen Kontakt über eine Dating-App oder eine Dating-Website kennengelernt?«, »Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zum Thema Online-Dating auf Sie bzw. Ihrer Meinung nach zu?« und »Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zum Thema Online-Dating und KI auf Sie bzw. Ihrer Meinung nach zu?«.

61 Artikel zu „Online-Dating“

News | Kommunikation | Tipps Sicheres Online-Dating durch Kommunikations-APIs Der Grundgedanke des Datings hat sich über die Jahre kaum verändert: Man schreibt sich Nachrichten, plaudert am Telefon und überlegt gemeinsam, wie und wo man sich treffen könnte. Bis es tatsächlich zum Date kommt, steigt die Spannung kontinuierlich. Eines ist allerdings anders: Heute findet Dating meist über Dating-Apps statt. Das hat den Vorteil, dass die… Weiterlesen →

News | Kommunikation | Services | Tipps Sicherheitsrisiken von Online-Dating-Apps für Unternehmen Neue Studie unterstreicht Risiken von Online-Dating-Apps auf unternehmenseigenen und BYOD-Geräten. Pünktlich zum Valentinstag hat Flexera Software eine neue Application-Readiness-Studie zum Thema Online-Dating-Apps veröffentlicht [1]. Der Report verdeutlicht das Risiko für Unternehmen, deren Mitarbeiter Online-Dating Apps auf unternehmenseigenen oder auf BYOD-Geräten (Bring-Your-Own-Device) nutzen. Für die Studie wurden 25 Apple iOS Apps getestet, mit den folgenden Ergebnissen… Weiterlesen →

News | Trends 2021 | Marketing Die Trends im Online Marketing 2021 Social Commerce, Home Office, Leadgenerierung: Was im Jahr 2021wichtig wird. Ob durch den Aufbau von Online Shops, das Nutzen von E-Learning-Plattformen oder die Leadgenerierung per Social Media anstelle von Messebesuchen – 2020 waren digitale Wege häufig die einzige Möglichkeit, um Umsatzeinbußen abzufedern und Geschäftskontakte zu pflegen. Dabei musste es oft vor allem schnell gehen, für… Weiterlesen →

News | Kommunikation Wer das Tor-Netzwerk nutzt sucht Anonymität – warum auch immer Die Berichterstattung zum Tor-Netzwerk konzentriert sich in Mainstream-Medien im Allgemeinen auf das Dark Web und die damit verbundenen kriminellen Aspekte wie beispielsweise den Ankauf von Drogen und Waffen. . Das Dark Web bietet aber auch denjenigen Privatsphäre und Anonymität, die aufgrund von Zensur ihre Meinung nicht frei äußern können. Fragen an Boris Cipot, Senior Sales… Weiterlesen →

News | Kommunikation | Tipps Sichere Internetnutzung: Surfguide für Kinder und Jugendliche Im vergangenen Jahr verzeichnete die Beschwerdestelle des Internetverbands eco den höchsten Wert an berechtigten Beschwerden über mutmaßlich illegale Inhalten in ihrer Geschichte. Für mehr Sicherheit im Netz stellt die eco Beschwerdestelle nun einen Surfguide für die Sommerferien vor. Wie können Eltern sichergehen, dass ihr Nachwuchs auch während der Sommerferien digitale Angebote sicher und optimal nutzt?… Weiterlesen →