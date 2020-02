Sicheres Online-Dating durch Kommunikations-APIs

Der Grundgedanke des Datings hat sich über die Jahre kaum verändert: Man schreibt sich Nachrichten, plaudert am Telefon und überlegt gemeinsam, wie und wo man sich treffen könnte. Bis es tatsächlich zum Date kommt, steigt die Spannung kontinuierlich. Eines ist allerdings anders: Heute findet Dating meist über Dating-Apps statt. Das hat den Vorteil, dass die Einzelpersonen stärker geschützt sind und keine persönlichen Daten freigeben müssen, solange sie den anderen noch nicht richtig kennen.

Kommunikations-APIs für die Dating-Szene

Sie sind eine moderne Partnervermittlung mit einem Faible für die alte Schule. Sie prüfen, ob das Paar zueinander passt, machen es miteinander bekannt und überlassen ihm dann den Rest. Die erste Kontaktaufnahme ist beim Dating oft entscheidend. Aber was passiert nach dem ersten Treffen? Die Beziehung entwickelt sich – und idealerweise findet ein Teil dieser Entwicklung in Ihrer App statt.

Deshalb sollten Sie als Hersteller Kommunikations-APIs in Ihren Workflow aufnehmen. Diese Tools unterstützen Sie dabei, eine sichere, erfolgreiche und attraktive Dating-Community aufzubauen. Ihre Nutzer können direkt auf ihrem Smartphone von den API-basierten Funktionen profitieren. Um zu zeigen wie, begleiten wir die neue Teilnehmerin Laura auf ihrer Dating-Reise:

Die Nutzeridentifizierung

Laura lässt sich auf Ihrer Website registrieren und wird aufgefordert, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) durchzuführen. Hierzu wird ein Einmalcode verschickt, entweder per SMS, Sprachnachricht oder Push-Benachrichtigung. Laura gibt den Code ein und erhält eine Bestätigung. Soweit so gut: Die Anmeldung war einfach und problemlos.

Durch die Validierung neuer Teilnehmer über die E-Mail-Adresse und Telefonnummer reduziert sich das Risikopotenzial erheblich, besonders in Bezug auf Privatsphäre und Sicherheit. Laura kann sich darauf verlassen, dass alle potenziellen Verehrer ebenfalls überprüft wurden und wirklich die Personen sind, die sie vorgeben zu sein.

Auf allen Plattformen kommunizieren

Da Laura die Aufforderung zur Zwei-Faktor-Authentifizierung auf ihrem Smartphone erhalten hat, wechselt sie gleich vom PC zur Smartphone-App und gehört nun zu den mobilen Usern. Dieser Vorgang läuft nahtlos und in einem sicheren Rahmen ab – und erweitert die Bandbreite Ihres Dienstes. Neben der klassischen Website kann Laura jetzt auch Ihre App nutzen, wann und wo sie möchte.

Zur Kontaktaufnahme hat sie verschiedene Optionen, denn dank der APIs kann sie sich die Nachrichten ihrer Verehrer per SMS, WhatsApp, Facebook Messenger und Viber zusenden lassen. Das bedeutet natürlich auch für Sie als Anbieter, dass Sie sich mit Ihren Kunden auf verschiedene Arten in Verbindung setzen können. Das erleichtert die Kommunikation für beide Seiten,

Datenschutz ist das A und O

Auch wenn Laura häufig den PC und das Smartphone verwendet – für ihre Dates muss sie weder die Desktop- noch die App nutzen, wenn ihr eine ihrer anderen Messaging-Plattformen lieber ist. Außerdem hat sie die Möglichkeit, anderen Nutzern direkt in Ihrer App zu schreiben oder sie anzurufen, ohne ihre Nummer weiterzugeben. Das Ergebnis: Beide Kommunikationspartner fühlen sich sicher, denn sie wissen, dass ihre persönliche Telefonnummer vor anderen verborgen ist.

Das Date bekommt ein Gesicht

Laura ist jetzt bereit, tiefer in die Dating-Welt einzutauchen. Dafür hat sie ihre eigene Art des Speed-Datings: In einem geschützten, persönlichen Video-Chat trifft sie andere Teilnehmer virtuell. Mit Live-Videokommunikation bieten Sie Ihren Nutzern eine weitere Gelegenheit, potenzielle Kandidaten besser kennenzulernen, bevor sie sich tatsächlich mit ihnen treffen. Und Laura? Sie hat die Kontrolle darüber, mit wem sie videochattet und fühlt sich sicher, weil sie die Fäden in der Hand hat.

Live-Unterstützung und automatisierter Support

Mittlerweile hat Laura das Gefühl, einer größeren Gemeinschaft anzugehören. Das ist vor allem dem Kundensupport zu verdanken: Über die mobile App und die Webanwendung erhält sie per Live-Video persönliche Unterstützung, wenn sie sie braucht. So kann sie mehr über die Dating-Plattform erfahren, sich live beraten lassen und von einem besseren Nutzererlebnis profitieren. Sogar automatische, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Sprachassistenten stehen Laura mit Rat und Tat zur Seite.

Bereit für den entscheidenden Schritt

Sie als Anbieter stellen also nach wie vor den ersten Kontakt her – doch jetzt so, wie es für ihre Nutzer am besten funktioniert. Abgesehen vom ersten Kontakt vermitteln Sie ihnen das Gefühl von Sicherheit, binden sie an Ihren Dienst und sorgen dafür, dass sie aktive User bleiben. So können sie sich so voll und ganz auf ihre Gefühle konzentrieren, ohne sich Sorgen um ihre Privatsphäre zu machen.

Los geht‘s

Beim Dating geht es ausschließlich um gute Kommunikation. Setzen Sie deshalb Kommunikations-APIs in Ihren Dating-Apps ein, um die Zufriedenheit und das Engagement Ihrer Nutzer zu steigern – und um gleichzeitig Ihre Kosten zu senken, indem Sie Benachrichtigungen, Sicherheitsmaßnahmen und Supportprozesse automatisieren.

Alyssa Mazzina

Alyssa Mazzina ist Senior Content Writer und Editor bei Nexmo, der API-Plattform von Vonage. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung als Content-Autorin und Redakteurin hat sie sich auf Technik-Startups, SaaS und Marketing mit Zielgruppe Entwickler spezialisiert. Alyssa Mazzina schloss ihr Studium in Englischer Sprache und Literatur an der California State University mit magna cum laude ab. Vor ihrem Wechsel zu Vonage war sie an der California State University als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation tätig. Zuvor hatte sie die Position als Managing Editor bei Stack Overflow inne.

Online-Dating? Aber sicher! Sieben Tipps für den sicheren Online-Flirt

Wenn die Natur durchstartet und sich die Sonne wieder öfter sehen lässt, ist endlich Frühling. Dieser bringt nicht nur die Bäume zum Ausschlagen und die Knospen zum Blühen, sondern sorgt auch beim Menschen für die sprichwörtlichen Frühlingsgefühle. Wer sich jetzt nach der großen Liebe sehnt, sucht sie immer öfter online. Aber wie man weiß, trüben Gefühle manchmal den Blick: Der aufregende Kontakt im Netz kann statt eines herzerwärmenden Frühlingsboten auch ein winterkalter Abzocker sein. Um digitale Flirts sicherer zu machen, gibt der Security-Software-Hersteller ESET sieben einfache Tipps, an denen man erkennt, ob das neue Herzblatt tatsächlich das Potenzial für mehr hat oder ob der Romanze ein böses Erwachen folgt. Ich würde nicht fragen, wenn ich dich nicht lieben würde Menschen, die gerade dabei sind sich zu verlieben, verlieren naturgemäß etwas von ihrem gesunden Misstrauen. Stellt der Chatpartner bereits nach wenigen Stunden fest, dass man seelenverwandt ist und kurz darauf nach Geld fragt, läuten bei Unbeteiligten schnell die Alarmglocken. Doch was offensichtlich erscheint, funktioniert bedauerlicherweise viel zu häufig. »Die Geschichten sind vielfältig – zum Beispiel in Gestalt einer herzzerreißenden Story über einen Notfall in der Familie und einen entsprechenden finanziellen Linderungsbedarf«, so Thomas Uhlemann, Security Specialist. Egal, wie stark die aufkeimende Liebe auch scheinen mag: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sorry, ich kann gerade nicht reden Da Betrüger selten das sind, was sie vorgeben zu sein, tun sie alles um ihre Maskerade aufrecht zu erhalten: Wer brummt schon gerne mit tiefem Bass ins Telefon, wenn er vorgibt, eine wunderschöne 20-Jährige zu sein? Es gibt also gute Gründe, auf alternative Kommunikationsformen auszuweichen. Weigert sich der Chatpartner also auch nach mehreren Aufforderungen zu telefonieren, ist das ein klares Alarmzeichen. Sie haben Post! Viele Betrüger versuchen auch, ihre Opfer von der eigentlichen Dating-Website wegzulocken und sie stattdessen in eine E-Mail- oder Messaging-Konversation zu verwickeln. Der Grund: Die meisten Singlebörsen verfügen über Mechanismen zur Aufdeckung und Beobachtung von Betrügern. Sie erkennen die typischen Anzeichen, wie etwa das Austauschen von Kontonummern, und sperren verdächtige Benutzerkonten. Daher gilt es, Nachrichten zunächst wirklich nur direkt über die Dating-Plattform auszutauschen – mindestens so lange, bis einige Telefonate geführt wurden oder ein persönliches Treffen stattgefunden hat. Kennen wir uns von irgendwoher? Es gibt auch schwarze Schafe unter den Anbietern von Dating-Webseiten. Um Mitglieder anzulocken, stellen sie gefälschte Profile online und schmücken sie mit geklauten Fotos von Prominenten, Models oder auch unwissenden Privatpersonen. Wer skeptisch ist, kann das Profilbild herunterladen und auf der Google Bildersuche hochladen. Die Suchmaschine vergleicht nun das Bild und liefert eine passende Trefferliste. Zeigt das Suchergebnis widersprüchliche Resultate an, handelt es sich um einen Fake. Und plötzlich war er da Während Liebesromane voll sind mit gutaussehenden, charmanten und geheimnisvollen Männern, die plötzlich in der Stadt auftauchen, ist es heutzutage praktisch unmöglich, online keine Spuren zu hinterlassen. Wer mit einer Dating-Webseite umgehen kann, hat vermutlich auch weitere Profile im Netz. Wenn der neue Herzbube über Google nicht auffindbar ist oder erst seit kurzem ein Facebook-Profil hat, sollte man wachsam sein und überprüfen, ob die vorhandenen Informationen mit anderen Profilen übereinstimmen und ob seine Freunde und Follower authentisch wirken. Ist das ein Ehering? Eine US-Studie hat herausgefunden, dass ein Drittel der Männer, die sich auf Singlebörsen anmelden, eigentlich verheiratet ist. Die häufigsten Anzeichen dafür, dass der Flirt einen Ring am Finger trägt: ein undeutliches Profilbild, die Festnetznummer ist tabu, Antworten kommen zu ungewöhnlichen Tageszeiten und es gibt kaum Informationen über Familie und Freunde. Erzähl mir von dir Dating-Webseiten sind eine Plattform, um persönliche Informationen auszutauschen. Man sollte dennoch vorsichtig damit sein, was man preisgibt, denn auch Identitätsdiebe nutzen diese Seiten um an die Daten ihrer Opfer zu kommen. Neben offensichtlichen Dingen wie Bankdaten und Adresse sollte man auch bei Fragen hellhörig werden, die klassischerweise für Passwörter und Sicherheitsabfragen verwendet werden: Wie war der Mädchenname deiner Mutter? Wie hieß dein erstes Haustier? Was war der Name deiner ersten Schule? Das sind alles Fragen, die niemanden etwas angehen. Natürlich geht es beim Online-Dating um das gegenseitige Kennenlernen. Doch wenn man das Gefühl hat, dass solche Informationen nur einseitig ausgetauscht werden, ist Vorsicht geboten. Der Frühling kann kommen Wer sich an diese einfachen Tipps hält, kann sich im Internet auf sichere Art und Weise auf die Suche nach einer neuen Liebe machen. Alternativ bieten sich auch weiterhin Feste, Cafés oder Biergärten hervorragend dafür an, neue Bekanntschaften zu schließen.

