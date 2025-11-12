Tenable als führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms eingestuft

Eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte und isolierter Ansichten haben dazu geführt, dass Unternehmen sich schwer tun, Bedrohungen auf einer fragmentierten Angriffsfläche abzuwehren. Der Kampf gegen Cyberrisiken kann nicht mit uneinheitlichen Sicherheitsstrategien und Lösungen gewonnen werden kann. Mit Tenable One erhalten Unternehmen einen zentralen, einheitlichen Einblick in die wahren Risiken über alle Arten von Assets und Angriffspfaden hinweg. Die Plattform stellt den Zusammenhang zwischen den gefährlichen Beziehungen her, die sich über Lösungssilos erstrecken, und erkennt und behebt schnell die wichtigsten Sicherheitslücken, die das Geschäftsrisiko erhöhen.

Tenable in Spitzenposition für Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision.

Tenable, das Unternehmen für Exposure-Management, gibt bekannt, dass es im ersten Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms 2025 als ein führender Anbieter ausgezeichnet wurde [1]. Tenable erreichte die höchste Platzierung für »Ability to Execute« (Umsetzungsfähigkeit) und lag bei »Completeness of Vision« (Vollständigkeit der Vision) am weitesten rechts.

Darüber hinaus wurde Tenable sowohl im IDC MarketScape: Worldwide Exposure Management 2025 Vendor Assessment als auch im The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management, Q3 2025 als führendes Unternehmen positioniert.

Tenable hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu erkennen und zu reduzieren. Zu Beginn ging es darum, Schwachstellen in traditionellen IT-Umgebungen zu identifizieren, aber mit der Ausweitung der Angriffsfläche wuchsen auch die Kompetenzen von Tenable. Heute bietet die Exposure-Management-Plattform Tenable One den umfassendsten Einblick in Risiken auf der gesamten modernen Angriffsfläche – einschließlich KI, Cloud, IT, Identitäten, Drittanbieter, Web-Apps und OT – und zeigt Unternehmen, wo sie gefährdet sind und wie sie diese Lücken schnell schließen können.

»Für uns ist die Auszeichnung als ›Leader‹ im ersten Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms eine große Anerkennung für unseren Ansatz, Veränderungen der Angriffsfläche zu identifizieren und unseren Kunden proaktiv Möglichkeiten zur Überwachung und Schließung von Sicherheitslücken in ihren Umgebungen zu bieten«, so Mark Thurmond, Co-CEO von Tenable.

»Wir wussten, dass es nicht reicht, nur auf Cybersecurity-Bedrohungen zu reagieren. Unsere gesamte Strategie zielt darauf ab, den Gefährdungen zuvorzukommen, und wir beobachten, wie sehr sich dieser proaktive Ansatz für unsere Kunden auszahlt.«

Mit seinen risikobasierten Analysen und dem branchenweit offensten Ökosystem mit über 300 Integrationen vertrauen mehr als 44.000 Unternehmen auf Tenable, um über Einzellösungen hinauszugehen und Cyberrisiken unter Kontrolle zu bringen. Ein vollständiger, kontextualisierter Blick auf Risiken und fortschrittliche Priorisierungsfunktionen helfen Unternehmen, ihre Ressourcen auf die wichtigsten Sicherheitslücken zu konzentrieren – bevor Angreifer diese ausnutzen können.

Die Tenable One Plattform steht bei der Verlagerung des Markts hin zu Exposure-Management an vorderster Front. Gartner prägte den Begriff »Continuous Threat Exposure Management« (CTEM) als Rahmenkonzept, um Unternehmen bei der proaktiven Reduzierung von Cyberrisiken zu unterstützen. Exposure-Assessment-Plattformen stellen die technologische Grundlage dar, die zur Unterstützung von CTEM erforderlich ist. Die frühzeitige Einführung von Exposure-Management durch Tenable hat dem Unternehmen geholfen, bei der Umstellung von Vulnerability-Management auf Exposure-Management seine Marktführerschaft zu behaupten.

»Angesichts der Instrumentalisierung von KI für Angriffe genügt es nicht mehr, nur auf Erkennung und Reaktion zu setzen«, ergänzt Thurmond. »Das moderne Unternehmen von heute braucht einen präventiven Ansatz und eine einheitliche, ganzheitliche Sicht auf die Angriffsfläche. Genau darum geht es beim Exposure-Management, und Tenable One ist die einzige Plattform, die dies ermöglicht.«

Weitere Einzelheiten zur Führungsrolle von Tenable in diesem Markt finden Sie im Blogbeitrag von Mark Thurmond.

[1] Um den Bericht »Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms 2025« zu lesen, besuchen Sie: https://www.gartner.com/en/documents/7159430

Gartner, Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms, Mitchell Schneider et al., 10. November 2025

