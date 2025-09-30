Ausblick: Check Point Software Technologies, Tenable Network Security und LANCOM Systems auf der it-sa 2025

Auf dem Controlware Security Day 2025 im hessischen Hanau hatten wir die Gelegenheit, mit drei anwesenden Controlware-Partnern kurze Videostatements aufzuzeichnen. Darin sprechen Thomas Boele von Check Point Software Technologies, Matthias Fraunhofer von Tenable Network Security und Thomas Ehrlich von LANCOM Systems über das Security-Event it-sa Expo&Congress, das Anfang Oktober in Nürnberg stattfindet. Konkret wollten wir wissen, warum sie dort vertreten sein werden und welche Highlights es am jeweiligen Stand zu bestaunen gibt.

Thomas Boele, Check Point Software Technologies: Die it-sa ist die Security-Messe in Deutschland. Das heißt, wir können uns unseren Kunden und Partnern präsentieren, wie man sichere Umgebungen aufbaut. Das Ganze ist ein Partnerplay: Wir sind mit unseren Partnern NetUSE und Bechtle dort. Zusätzlich haben wir unsere neusten Akquisitionen, was auch die Highlights sind: Cyberint für External Risk Management und Veriti für Threat Exposure Management am Standort. Wir können alles zeigen und in tiefe Diskussionen einsteigen.

Matthias Fraunhofer, Tenable Network Security: Die it-sa ist natürlich die wichtigste Sicherheitsmesse im deutschsprachigen Raum. Wir werden dort insgesamt mit vier Partnern auftreten, und wir bringen unsere Exposure Management Story mit. Exposure Management ist die Evolution vom Schwachstellenmanagement. Gleichzeitig werden wir unsere neue Lösung AI Exposure vorstellen, mit der man Unternehmens-KI schützen kann.

Thomas Ehrlich, LANCOM Systems: Als deutscher Hersteller ist die it-sa natürlich so was wie unsere Hausmesse. Wir sind ja mit unserer Mutter Rohde & Schwarz gar nicht weit weg in München. Wir zeigen da Security-Lösungen, und wir zeigen, was unsere Firewalls angeht, interessante Dinge. Und auch einen ganzen Satz neuer Netzwerkprodukte haben wir dabei.