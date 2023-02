Anstieg von Romance Scams: Das Vertrauen missbrauchen

Wenn jemand in einer Dating-App versucht, Sie dazu zu bringen, Geld in etwas zu investieren, ist das ein großes Warnsignal.

Romantikbetrug nimmt zu und der Valentinstag ist nur ein Beispiel dafür, wann diese Betrügereien erheblich zunehmen können. Die Realität ist, dass Betrüger ständig auf der Suche nach echten Verbindungen sind und die Währung des Vertrauens missbrauchen. Berichte aus der ganzen Welt zeigen einen ähnlichen Trend in der Zunahme von Liebesbetrug, der zum Verlust von Millionen von Dollar führt. Die Federal Trade Commission berichtet, dass Einzelpersonen in den letzten fünf Jahren unglaubliche 1,3 Milliarden Dollar durch Liebesbetrug verloren haben. Es gibt einige positive Nachrichten, da die Nationalpolizei bei einer der größten Operationen dieser Art in der Europäischen Union 16 mutmaßliche Cyberkriminelle festgenommen hat, 15 davon in Palma, die in Spanien eine Organisation gegründet hatten, die den bekannten Online-Betrug durchführte als »Liebesbetrug«. Insgesamt hat die Gruppe nach Angaben der Polizei europaweit Personen um Millionen an Euro betrogen.

Tenable, das Unternehmen für Exposure Management, hat davor gewarnt, dass Dating-Apps ein erstklassiges Ziel für Betrüger sind, die schutzbedürftige Personen auf der Suche nach Romantik ausnutzen wollen. Betrüger erstellen mit gestohlenen Fotos gefälschte Profile und geben sich als jemand anderes aus. Sobald sie verbunden sind, können sie Programme anpreisen, um schnell reich zu werden, insbesondere Kryptowährungs-Investitionsbetrug, um ahnungslose Benutzer auf gefälschte Investment-Websites zu locken, um Geld zu erschleichen.

Betrug beim »Schweineschlachten

Eines der neuesten Schemata, das Schlagzeilen macht, ist »Pig Butchering«, das Einzelpersonen über verschiedene Nachrichtenübermittlungen, soziale Netzwerke und Dating-Apps durch Textnachrichten mit falscher Nummer und gefälschte Dating-Interessenten ins Visier nimmt. Pig Butchering leitet Taktiken aus Romantik- und Kryptowährungsbetrug ab, die darauf beruhen, Opfer von Geld zu täuschen, indem sie ihr Vertrauen mit dem Versprechen einer echten Beziehung gewinnen. Betrüger nutzen dieses Vertrauen dann aus, indem sie ihre Opfer in ein Anlageprogramm locken, typischerweise Kryptowährung, aber auch Forex oder Edelmetalle wie Gold – ähnlich wie das Füttern bzw. Mästen eines Schweins, bevor es geschlachtet wird.

Dating-Websites für Erwachsene

Auf Dating-Apps erstellen Betrüger auch gefälschte Profile, um potenzielle Opfer auf externe Dating-Websites für Erwachsene zu lenken. Diese Websites, die oft mit gefälschten Benutzern besetzt sind, nutzen Affiliate-Programme, um den Traffic zu steigern. Infolgedessen missbrauchen Betrüger die Affiliate-Programme, um Opfer anzuweisen, auf diesen Websites Konten mit gültigen E-Mail-Adressen zu erstellen, die ihnen einen bescheidenen Gewinn zwischen 2,00 und 4,00 US-Dollar einbringen. Der heilige Gral ist ein Premium-Lead, bei dem ein Opfer seine Kreditkarteninformationen in diese Websites eingibt, wodurch ein Betrüger zwischen 50 und 100 USD pro Anmeldung verdienen kann.

ChatGPT vereinfacht Betrug

Schlecht konstruierte Sätze oder Grammatikfehler sind eines der wenigen verräterischen Anzeichen für Phishing-E-Mails und Dating-App-Profile. Angesichts der Verbreitung von »Schweineschlachtbetrug« könnte ChatGPT Betrügern helfen, indem es ihnen hilft, glaubwürdigere Profile zu erstellen. Diese Technologie kann auch verwendet werden, um Skripte zu erleichtern, die von Dating- und Romantikbetrügern verwendet werden, wenn sie versuchen, ihre potenziellen Opfer davon zu überzeugen, sich von ihrem Geld oder ihrer Kryptowährung zu trennen.

»Für Benutzer von Dating-Apps wird es immer wichtiger, skeptisch zu bleiben, insbesondere wenn sie gebeten werden, an einem Programm zum schnellen Reichwerden mit Kryptowährung teilzunehmen oder Geld an jemanden zu senden, den Sie kaum kennen«, sagt Satnam Narang, sen. wissenschaftlicher Mitarbeiter, Tenable.

»Betrüger spielen mit den Schwachstellen und dem Bedürfnis der Menschen nach Verbindung. Wenn jemand in einer Dating-App versucht, Sie dazu zu bringen, Geld in etwas zu investieren, ist das ein großes Warnsignal. Gehen Sie immer auf Nummer sicher und verwenden Sie das in die Dating-Apps integrierte Meldetool, um potenzielle gefälschte Profile und Betrüger zu melden.«

Was können Nutzer tun, wenn sie auf einen dubiosen Account stoßen?