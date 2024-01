Controlware geht im Februar und März 2024 auf deutschlandweite IT-Security-Roadshow – mit Stopps in Berlin (29.02.), München (05.03.), Frankfurt (07.03.) und Stuttgart (13.03.). Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider informiert über aktuelle Cybersecurity-Trends und präsentiert zeitgemäße Strategien, die Enterprise-Umgebungen zuverlässig gegen Angriffe absichern.

»Das Thema IT-Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sowohl interne Schwachstellen als auch Angriffe durch Hacker oder staatliche Akteure können gravierende Schäden verursachen und so die Existenz eines Unternehmens gefährden«, erklärt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. »Auf unserer IT-Security-Roadshow erfahren die Besucher, wie sie diese Bedrohungen mit technologischen Innovationen – von Cloud-Security über Zero Trust bis hin zu neuen Segmentierungsansätzen – proaktiv stoppen. Ein wichtiger Schwerpunkt sind dabei unsere Managed Security Services, die es Unternehmen erlauben, Schwachstellen und Security-Incidents frühzeitig zu erkennen, Penetration Tests durchzuführen und bei Angriffen zeitnah zu reagieren.«

Neue Bedrohungen erfordern neue Security-Ansätze

Den Auftakt der Roadshow-Veranstaltungen bildet jeweils eine Keynote von Joerg Heidrich, IT-Fachanwalt, Justiziar und Datenschutz-Berater für Heise Medien: In seinem Vortrag »KI im Unternehmen rechtssicher nutzen« erläutert er, wie Unternehmen den Einsatz von KI erfolgreich meistern und dabei Compliance-konform bleiben – auch in streng regulierten Branchen. Anschließend übernehmen die Experten von Controlware das Podium, um die wichtigsten aktuellen Security-Trends und Entwicklungen zu erläutern. Die Vortragsthemen decken dabei eine breite Palette von Themen ab:

Wie sichere Zero-Trust-Modelle und moderne Mesh- und Service-Edge-Technologien das Security-Standing von Unternehmen auf einen neuen Level heben und die IT-Landschaften schon heute gegen künftige Bedrohungen absichern

und moderne Mesh- und Service-Edge-Technologien das Security-Standing von Unternehmen auf einen neuen Level heben und die IT-Landschaften schon heute gegen künftige Bedrohungen absichern Wie Cloud-native Security-Lösungen alle Aspekte hybrider Anwendungslandschaften umfassend schützen – egal ob On-Premises oder in der Cloud

alle Aspekte hybrider Anwendungslandschaften umfassend schützen – egal ob On-Premises oder in der Cloud Warum ein ganzheitliches Exposure Management für einen lückenlosen Überblick über die Angriffsfläche und den Wechsel von reaktiver zu präventiver Security entscheidend ist

für einen lückenlosen Überblick über die Angriffsfläche und den Wechsel von reaktiver zu präventiver Security entscheidend ist Warum ein robustes Privileged Access Management unerlässlich ist, um kritische Accounts zu schützen und welche Fallstricke es dabei zu beachten gilt

unerlässlich ist, um kritische Accounts zu schützen und welche Fallstricke es dabei zu beachten gilt Welche neuen Optionen der Microsoft Security Copilot den Unternehmen heute eröffnet und wo die Grenzen dieser zentralen KI-gesteuerten Security-Lösung liegen

den Unternehmen heute eröffnet und wo die Grenzen dieser zentralen KI-gesteuerten Security-Lösung liegen Warum Managed SOC und XDR Services in vielen Einsatzszenarien eine lohnende Alternative zu On-Prem-Lösungen darstellen und worauf bei der Provider-Wahl zu achten ist

Zehn Security-Hersteller bei Partner-Ausstellung vertreten

Flankierend zum Vortragsprogramm präsentieren die Partner Check Point, Cisco Systems, Delinea, Fortinet, Infoblox, Palo Alto Networks, Radware, SentinelOne, Tenable und Zscaler im Rahmen einer umfangreichen Ausstellung ihre aktuellen Lösungen. In der Mittagspause und nach Ende der Vortragsreihe erhalten Besucher ausreichend Gelegenheit zum Informationsaustausch und Networking.

Die Termine der Controlware IT-Security Roadshow im Überblick:

29.02.24 Berlin: Maritim proArte Hotel, Friedrichstr. 152, 10117 Berlin

05.03.24 München: IHK Akademie Westerham, Von-Andrian-Str. 5, 83620 Feldkirchen-Westerham

07.03.24 Frankfurt: ACHAT Hotel Offenbach Plaza, Ernst-Griesheimer-Platz 7, 63071 Offenbach/Main

13.03.24 Stuttgart: Mövenpick Hotel Messe & Congress, Flughafenstr. 43, 70629 Stuttgart

Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenfrei. Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 9:00 Uhr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich die frühzeitige Anmeldung unter https://www.controlware.de/termine.html