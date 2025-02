Risiken beim Online-Dating: Die echte Liebe inmitten von Scams finden

62 % der deutschen aktuellen Nutzer von Dating-Apps begegnen mindestens wöchentlich verdächtigen Profilen oder Nachrichten.

Online-Dating erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit – es wird kräftig geswiped, geliked und Nachrichten ausgetauscht in der Hoffnung, die große Liebe zu finden. Gemessen an den Downloadzahlen, war Bumble im Dezember 2024 die beliebteste deutsche Dating-App mit rund 110.000 Downloads, gefolgt von Tinder (102.000 Downloads) und Hinge (101.000 Downloads) [1].

Doch bei Suche nach der großen Liebe oder dem nächsten Date stellt sich auch die Frage: Wie sicher sind Nutzer auf den Apps vor Cyberkriminellen? Dieser und weiteren Fragen geht der aktuelle 2025 Norton Cyber Safety Insights Report (NCSIR) von Norton, einer Cyber Safety Marke von Gen, in seiner Online-Dating Edition auf den Grund [2].

Dabei zeigt sich: Das generelle Sicherheitsempfinden ist bei Dating-Apps relativ gering und die beliebtesten Apps schneiden dabei nicht unbedingt am besten ab. Befragte Menschen, die aktuell Online-Dating nutzen, empfinden Parship als sicherste Dating-App (57 Prozent) in Deutschland in Bezug auf die Personen, mit denen sie interagieren. Auf Platz zwei folgt Tinder mit 55 Prozent. Die im Dezember 2024 am häufigsten heruntergeladene Dating-App Bumble erfährt deutlich weniger Vertrauen: Nur 35 Prozent glauben, dass die App sicher ist, bei Hinge sind es sogar nur 26 Prozent. Das Schlusslicht im Ranking bildet eHarmony, dem nur 22 Prozent der Nutzer Sicherheit zusprechen.

Zahlreiche Scams mit einem Ziel: Daten oder Geld erbeuten

Das niedrige Vertrauen scheint gerechtfertigt: 62 Prozent der befragten aktuellen Nutzer einer Online-Dating-App begegnen mindestens wöchentlich verdächtigen Profilen oder Nachrichten. 28 Prozent sind bereits einmal ins Ziel eines Dating-Scams geraten, 80 Prozent dieser Gruppe wurden auch zum Opfer. Dabei sind vor allem zwei Dinge bei Cyberkriminellen besonders beliebt: 73 Prozent derer, die bereits Opfer eines Scams geworden sind, geben an, dass sie Geld verloren haben, weitere 73 Prozent haben persönliche Daten verloren. Während ein finanzieller Verlust mehr als ärgerlich ist, können gestohlene persönliche Daten dauerhafte Schäden anrichten. 28 Prozent der befragten Nutzer, die aktuell Online-Dating betreiben und Daten verloren haben, sind ihre Bankdaten gestohlen wurden, bei 15 Prozent waren es Login-Daten zu einer Website oder Online-Plattform.

»Daten zu verlieren, ist besonders gefährlich, denn Cyberkriminelle können diese entweder gewinnbringend im Dark Web weiterverkaufen oder selbst nutzen, um sich zu bereichern. Bankdaten werden entweder genutzt, um die Konten leerzuräumen oder um kostspielige Käufe zu tätigen. Login-Daten zu Plattformen oder Websites werden wiederum missbraucht, um an weitere persönliche Daten zu kommen oder die Profile auf den Seiten selbst für weitere Scams an anderen Nutzer zu missbrauchen. Nur ein einziger Datenverlust kann also weitreichende Folgen haben, daher ist es umso wichtiger, sie so gut wie möglich zu schützen«, so Sarah Uhlfelder, VP of Europe bei Norton.

Während sich Cyberkriminelle einer Vielzahl an Scams bedienen, fallen die befragten, aktiven deutschen Dating-App Nutzer vor allem auf diese fünf Scams herein:

Catfishing (34 %)

Romance scams (30 %)

Sextortion scams (24 %)

Photo scams (23 %)

Scams mit vorgetäuschten Erkrankungen (21 %)

Um sich vor diesen Scams besser zu schützen oder sie als solche zu entlarven, helfen oft schon wenige Schritte, die die Experten von Norton zusammengestellt haben:

Ein Telefongespräch oder ein Video-Chat kann helfen, die Identität Ihres Gesprächspartners/Ihrer Gesprächspartnerin zu überprüfen.

Überprüfen Sie potenzielle Partner: Scannen Sie sozialen Medien auf leere Profile oder fehlende Verbindungen. Sie können auch eine umgekehrte Bildersuche durchführen, um zu sehen, ob ihre Fotos auf anderen Websites zu finden sind, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ihr Foto klicken.

Besuchen Sie keine Links, die Sie von Personen erhalten, mit denen Sie noch nicht lange gesprochen haben: Scams zielen auf Menschen aufgrund ihrer Interessen und ihrer Online-Präsenz ab, und die Betrüger versuchen, ihre Zielpersonen dazu zu bringen, auf Links zu klicken, die normalerweise zu Porno- oder Webcam-Seiten oder sogar zu bösartigen Seiten führen, die Malware auf Ihren Computer herunterladen.

Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie online hochladen oder veröffentlichen: Je mehr Betrüger über Sie wissen, desto besser wissen sie, wie sie Sie ködern können. Wenn Sie bemerken, dass die Unterhaltung, die Sie führen, etwas seltsam erscheint oder die Person nicht direkt auf Ihre Fragen antwortet, ist es wahrscheinlich, dass es sich um einen KI-Bot handelt.

[1] Statista: Beliebteste Dating-Apps nach Downloads in Deutschland | Statista

[2] Die Studie wurde von Dynata im Auftrag von Gen vom 5. Dezember bis 17. Dezember 2024 unter 1.003 Erwachsenen ab 18 Jahren online in Deutschland durchgeführt. Die Daten wurden, soweit erforderlich, nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet, um national repräsentativ zu sein.

Der vollständige Norton Cyber Safety Insights Report (NCSIR) steht hier zur Verfügung: https://newsroom.gendigital.com/norton-cyber-safety-report-2025

