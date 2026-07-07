Lokale KI-Assistenten: Der nächste Schritt zur souveränen, sicheren und effizienten Unternehmens-KI

Management Summary
- Lokale KI-Assistenten bieten Unternehmen eine strategische Alternative zu Cloud-basierten KI-Lösungen, indem sie Daten innerhalb der eigenen Infrastruktur verarbeiten und so Datensouveränität und Kontrolle stärken.
- Besonders für Organisationen mit sensiblen Daten oder regulatorischen Anforderungen schaffen lokale KI-Systeme klare Vorteile bei Datenschutz, Sicherheit und Compliance.
- Durch den Wegfall nutzungsabhängiger Cloud-Kosten und die Verlagerung auf planbare Infrastrukturinvestitionen können lokale KI-Assistenten langfristig zur Kostenkontrolle und Wirtschaftlichkeit beitragen.
- Typische Einsatzfelder liegen in internen Wissenssystemen, Service- und IT-Prozessen, Vertrieb, Marketing, Kommunikation sowie zeitkritischen industriellen Anwendungen.
- Der erfolgreiche Einsatz erfordert eine klare Use-Case-Priorisierung, geeignete Datenbasis, skalierbare Architektur und eine belastbare wirtschaftliche Bewertung des erwarteten Nutzens.
Künstliche Intelligenz hat sich in kürzester Zeit von einer Zukunftstechnologie zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor entwickelt. Viele Unternehmen setzen bereits auf Cloud-basierte KI-Lösungen, stoßen dabei jedoch zunehmend auf Herausforderungen in den Bereichen Datenschutz, Datensouveränität und Kostenkontrolle. Insbesondere Organisationen mit sensiblen Daten stehen vor einem grundlegenden Zielkonflikt: Sie möchten KI produktiv nutzen, können oder wollen geschäftskritische Informationen jedoch nicht an externe Anbieter übertragen.
Lokale KI-Assistenten entwickeln sich in diesem Spannungsfeld zunehmend zu einem strategischen Gegenmodell zur Cloud-basierten KI. Sie ermöglichen den Einsatz moderner KI innerhalb der eigenen Infrastruktur und schaffen damit die Grundlage für eine kontrollierbare, sichere und langfristig wirtschaftliche KI-Nutzung. Dieses Whitepaper zeigt, warum lokale KI an Bedeutung gewinnt, welche strategischen und operativen Vorteile sie bietet, für welche Anwendungsfälle sie besonders geeignet ist und wie Unternehmen den Einsatz sinnvoll gestalten können.
Was ist ein lokaler KI-Assistent?
Doch was ist eigentlich ein lokaler KI-Assistent? Der Begiff beschreibt ein KI-basiertes System, das vollständig innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur betrieben wird und Daten ausschließlich intern verarbeitet. Damit lässt sich technisch sicherstellen, dass sensible Informationen innerhalb klar definierter Systemgrenzen bleiben und nicht an externe Anbieter übertragen werden.
Zur Einordnung ist es hilfreich, zwischen verschiedenen Ebenen der Verarbeitung zu unterscheiden. Während bei globalen Cloud-Lösungen Daten in internationalen Rechenzentren verarbeitet werden, existieren auch regionale Ansätze, die sich auf bestimmte geografische Räume beschränken. Der lokale Ansatz geht darüber noch hinaus: Hier erfolgt die Verarbeitung direkt im eigenen Rechenzentrum, im Unternehmensnetzwerk oder auf einzelnen Geräten.
In der höchsten Ausbaustufe können Daten sogar vollständig auf einer isolierten Workstation verbleiben und diese nicht verlassen. Dies ermöglicht ein besonders hohes Maß an Kontrolle und Sicherheit, etwa in sensiblen Bereichen wie Forschung, Patenten oder sicherheitskritischen Anwendungen. Gleichzeitig sind auch hybride Szenarien denkbar, bei denen externe Datenquellen gezielt eingebunden werden, während die eigentliche Verarbeitung weiterhin intern erfolgt. Lokale KI-Assistenten sind damit nicht nur eine
technische Implementierungsvariante, sondern ein strategischer Ansatz für den souveränen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unternehmen.
Status quo: Zentrale Herausforderungen mit Cloud-KI
Der Einsatz cloudbasierter KI-Lösungen ist mit mehreren strukturellen Herausforderungen verbunden, die Unternehmen zunehmend strategisch bewerten müssen. Eine zentrale Rolle spielt der Datenschutz. Unternehmen sind verpflichtet, regulatorische Anforderungen einzuhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass sensible Daten nicht unkontrolliert verarbeitet werden. Die externe Verarbeitung solcher Informationen stellt insbesondere in regulierten Branchen ein erhebliches Risiko dar.
Hinzu kommt die wachsende Abhängigkeit von großen Cloud-Anbietern. Diese bestimmen Preise, Funktionsumfang und Verfügbarkeit der Systeme und können ihre Angebote theoretisch kurzfristig verändern. Für Unternehmen bedeutet dies eine eingeschränkte Planbarkeit und potenzielle Risiken für bestehende KI-Anwendungsfälle. Auch die Kostenstruktur ist ein entscheidender Faktor. Nutzungsabhängige Modelle können bei steigender Nutzung zu erheblichen laufenden Kosten führen und die Wirtschaftlichkeit von Anwendungen nachhaltig beeinflussen.
Ein weiterer Aspekt ist die Latenz. Während Verzögerungen in vielen Anwendungsfällen tolerierbar sind, können sie in zeitkritischen Szenarien – etwa bei Sprachinteraktionen oder industriellen Prozessen – schnell zum Problem werden. Die physische Distanz zur Cloud-Infrastruktur können damit bei Echtzeitanwendungen zu einem relevanten Leistungsfaktor werden.
Die Lösung: Lokale KI-Assistenten als strategischer Paradigmenwechsel
Lokale KI-Assistenten setzen genau an diesen Herausforderungen an und verfolgen einen grundlegend anderen Ansatz. Die Datenverarbeitung erfolgt vollständig innerhalb der eigenen Infrastruktur, wodurch Unternehmen die operative Kontrolle über ihre KI-Systeme selbst übernehmen und die Souveränität über ihre Daten behalten. So lässt sich sicherstellen, dass sensible Informationen intern bleiben und kontrolliert verarbeitet werden. Gleichzeitig lassen sich lokale Systeme nahtlos in bestehende Sicherheitsarchitekturen integrieren.
Auch strategisch ergeben sich klare Vorteile. Unternehmen lösen sich von den extern vorgegebenen Preis- und Innovationszyklen und gewinnen die Kontrolle über ihre eigene KI-Strategie zurück. Die Kosten verschieben sich dabei von variablen Nutzungsgebühren hin zu planbaren Infrastrukturinvestitionen. Und auch die Performance steigt: Da Daten lokal verarbeitet werden, lassen sich bestehende Latenzen weiter reduzieren und zeitkritische Anwendungen gezielt optimieren.
Nicht zuletzt profitieren Unternehmen von der gezielten Nutzung interner Wissensquellen. Lokale KI-Assistenten liefern kontextbezogene und unternehmensspezifische Antworten, die deutlich näher an den tatsächlichen Anforderungen liegen als generische Modelle.
Typische Einsatzbereiche und Use Cases
Die Einsatzmöglichkeiten lokaler KI-Assistenten erstrecken sich über nahezu alle Unternehmensbereiche. Besonders häufig werden sie als interne Wissenssysteme genutzt, die Mitarbeitenden schnellen Zugriff auf Richtlinien, Prozesse und Dokumentationen ermöglichen. Auch im Service- und IT-Bereich entstehen erhebliche Effizienzpotenziale. Wiederkehrende Anfragen lassen sich automatisiert bearbeiten und standardisierte Prozesse so unterstützen, dass Mitarbeitende entlastet werden.
Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Vertrieb, Marketing und Kommunikation, etwa durch die Bereitstellung von Projektinformationen, die Generierung von Inhalten oder die Analyse von Meetings. In industriellen Umgebungen ermöglichten lokale KI-Assistenten zudem Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Reaktionszeit, beispielsweise in der Qualitätssicherung von Produktionsprozessen.
Mit zunehmender technologischer Reife sind darüber hinaus auch komplexere Szenarien denkbar, in denen lokale KI-Assistenten spezifische Rollen innerhalb des Unternehmens übernehmen und als digitale Ansprechpartner fungieren.
Technologische Einordnung
Die technologische Umsetzung lokaler KI ist eng mit strategischen Anforderungen an Sicherheit, Kontrolle und Skalierbarkeit verknüpft. Lokale KI-Assistenten basieren auf einem Zusammenspiel mehrerer Komponenten, insbesondere Large Language Models, die Sprache verstehen, generieren und schlussfolgern können, sowie internen Wissensdatenbanken, die eine fundierte und geprüfte Informationsbasis sicherstellen.
Ergänzt werden diese durch Sicherheits- und Berechtigungssysteme sowie eine leistungsfähige Hardware-Infrastruktur. Diese reicht von GPU-Servern im Rechenzentrum bis hin zu lokalen Workstations oder zukünftigen Endgeräten, die kleinere Modelle direkt ausführen können. Ein zunehmender Trend ist die Entwicklung hin zu dezentralen Architekturen, bei denen KI-Modelle direkt auf Endgeräten betrieben werden und Daten diese nicht verlassen.
Herausforderungen und Grenzen
Trotz der Vorteile sind lokale KI-Assistenten kein Allheilmittel. Der Betrieb erfordert insbesondere leistungsfähige Hardware, was mit initialen Investitionen verbunden ist. Zudem erreichen lokale Modelle nicht immer die Leistungsfähigkeit großer Cloud-Systeme, insbesondere bei sehr komplexen Anwendungsfällen. Unternehmen müssen daher sorgfältig abwägen, welche Anwendungen lokal sinnvoll umgesetzt werden können und wo hybride Ansätze Vorteile bieten.
Auch die Skalierung ist ein entscheidender Faktor. Mit steigender Nutzung wächst der Bedarf an Rechenleistung, was eine vorausschauende Infrastrukturplanung erfordert. Letztlich ist die wirtschaftliche Bewertung entscheidend. Der Einsatz lokaler KI ist insbesondere dort sinnvoll, wo ein klarer, messbarer Nutzen besteht – sei es durch Effizienzsteigerung, Kostenersparnis oder erhöhte Sicherheit.
Implementierung: Strategische Leitlinien
Die Einführung lokaler KI-Assistenten folgt keiner universellen Blaupause, sondern ist stark von den individuellen Anforderungen des Unternehmens abhängig. Ausgangspunkt sollte immer die Identifikation konkreter Anwendungsfälle sein, bei denen ein messbarer Mehrwert zu erwarten ist.
Darauf aufbauend gilt es, die Datenlage zu analysieren. Entscheidend ist, ob relevante Informationen in geeigneter Form vorliegen und nutzbar sind. Gleichzeitig müssen Architekturfragen geklärt werden, insbesondere im Hinblick auf Skalierbarkeit und Integration bestehender Systeme. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die wirtschaftliche Bewertung: Investitionen in Infrastruktur und Betrieb sollten klar dem erwarteten Nutzen gegenübergestellt werden.
Business Value und ROI
Der wirtschaftliche Nutzen lokaler KI ergibt sich aus mehreren Faktoren. Dazu zählen insbesondere die Reduktion laufender Nutzungskosten, Effizienzgewinne durch Automatisierung sowie ein schnellerer Zugriff auf Informationen. Darüber hinaus spielt die Minimierung von Risiken eine wichtige Rolle. So stellen die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und der Schutz sensibler Daten speziell in regulierten Branchen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar. Besonders relevant sind generell Anwendungen mit hoher Wiederholrate, sensiblen Daten oder bestehenden hohen Cloud-Kosten. In diesen Bereichen amortisieren sich Investitionen häufig in kurzer Zeit.
Fazit und Ausblick
Lokale KI-Assistenten stellen einen zentralen Baustein für Unternehmen dar, die ihre KI-Strategie langfristig souverän gestalten wollen. Sie ermöglichen es, technologische Innovation mit Kontrolle und Sicherheit zu verbinden und damit neue Potenziale zu erschließen, ohne sich vollständig von externen Plattformen abhängig zu machen.
Gleichzeitig verändert sich die Rolle von Technologie im Unternehmen grundlegend. Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum integralen Bestandteil der Wertschöpfung und erfordert eine strategische Neuausrichtung. Unternehmen stehen daher vor der Frage, wie sie ihre zukünftige Position bestimmen – als Anwender externer Technologien oder als Organisationen, die ihre KI-Kompetenz gezielt selbst aufbauen und steuern. Lokale KI-Assistenten liefern dafür eine entscheidende Grundlage.
handz.on GmbH https://on.de/
228 Artikel zu „KI Assistent lokal“
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends Services | Internet der Dinge | IT-Security | Kommunikation | Services
KI-Bots: Jede fünfte Webanfrage erfolgt mittlerweile automatisiert
KI-Bots verändern die Vorstellungen von guter Cybersicherheit. Bunny.net analysiert 42,5 Milliarden Anfragen und deckt auf, dass KI-Crawler mittlerweile mit Suchmaschinen konkurrieren und rekordverdächtige Angriffe auf Anwendungsebene verzeichnen. Jede fünfte Anfrage, die bei Websites eingeht, ist mittlerweile automatisiert, da KI-gestützte Bots, KI-Crawler und API-gesteuerter Datenverkehr die Art und Weise, wie Unternehmen mit dem Internet…
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Firmen setzen bei KI im Contact Center auf Konsolidierung statt Wildwuchs
Governance, Datensouveränität und Skalierbarkeit wichtiger als einzelne KI-Modelle. Nach Jahren rasanter Innovation bei künstlicher Intelligenz zeichnet sich im Markt für Contact-Center-Technologien ein deutlicher Strategiewechsel ab: Unternehmen verabschieden sich zunehmend von einer Vielzahl isolierter KI-Werkzeuge und setzen stattdessen auf integrierte Plattformen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse der Schweizer Spitch AG, die eine hochskalierbare…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
KI-Wachstum stockt: Der Grund dafür ist die fehlende Infrastruktur
Das größte Hindernis für die Skalierung von KI sind nicht fehlende Investitionen, sondern Defizite der für den Betrieb nötigen Infrastruktur. In vielen Unternehmen fehlen die nötigen Echtzeitdaten für den weiteren Ausbau von KI. Das bestätigen 70 % der deutschen IT-Führungskräfte im neuen Data Streaming Report 2026 von Confluent [1]. Für den Bericht wurden weltweit…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Globaler Namespace: Infrastruktur allein löst die Fragmentierung von KI-Daten nicht
KI scheitert in Unternehmen häufig nicht an mangelnder Infrastrukturleistung, sondern an fragmentierten Daten über Silos, Clouds, Regionen und operative Domänen hinweg. Agentische KI verschärft dieses Problem, weil autonome Systeme Daten in Echtzeit über verschiedene Umgebungen hinweg nutzen, interpretieren und für Entscheidungen operationalisieren. Ein moderner globaler Namespace entwickelt sich damit von einer Storage-Abstraktion zu einer einheitlichen…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Wie Unternehmen den Sprung von Pilotprojekten zu skalierbaren KI‑Systemen schaffen
Executive Summary Unternehmen scheitern nicht an KI‑Modellen, sondern an fehlender Architektur, Datenqualität und Integration. Eine skalierbare KI‑Landschaft entsteht durch drei aufeinander aufbauende Schritte: (1) Datenbasis stabilisieren, (2) Architektur professionalisieren, (3) Fachbereiche befähigen. Multi‑Agent‑Systeme, Modell‑Routing und Backend‑Integration bilden das technische Zielbild. Datenqualität, Governance und Ownership sind unverzichtbare Voraussetzungen für regulatorische Sicherheit und wirtschaftlichen Nutzen. Low‑Code‑Plattformen beschleunigen…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Millionen für KI und kein Effekt: Warum Finanzchefs 2026 umsteuern müssen
Management Summary Viele CFO-Organisationen investieren 2026 weiter massiv in KI, erzielen aber keinen belastbaren Wertbeitrag. Der Engpass liegt nicht in der Technologie, sondern in fehlender Governance, fragmentierten Datenmodellen und einer falschen Verortung von KI als IT-Thema statt als Fachtransformation. Wer jetzt umsteuert, sollte das Fundament priorisieren: integrierte Datenbasis, klare Steuerungslogik und eine Umsetzung, die Business…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Ausgabe 3-4-2026
Integrierte multimodale SLMs in einer Suite von KI-Agenten – Kleine Sprachmodelle ganz groß
Kleine Sprachmodelle (SLMs) ermöglichen leistungsfähige KI direkt auf Endgeräten und bieten entscheidende Vorteile bei Latenz, Datenschutz, Datensouveränität und Offline-Fähigkeit. Als spezialisierte KI‑Agenten steigern sie die Produktivität operativer Teams, senken Kosten und ebnen den Weg für eine neue Generation multimodaler Edge‑KI.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services
Smarte Industrie durch KI, IoT und Automatisierung
Mit dem zunehmenden Digitalisierungsgrad und dem Einsatz künstlicher Intelligenz können viele Aufgaben im Industriebereich effizienter, präziser und zuverlässiger ausgeführt werden. Damit entwickelt sich KI auch in der Produktion zu einem Eckpfeiler für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und bessere Entscheidungsfindung durch schnellere, tiefgreifende Datenanalysen. Im deutschen verarbeitenden Gewerbe sind KI-Lösungen bereits angekommen, aktuell jedoch noch in…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Regulierung als KI-Skalierungsbooster
Regeln haben immer auch etwas Positives: Wie würden Geldgeschäfte ablaufen, wenn es dafür keine Gesetze gäbe? Erst Regeln führen zu einem zufriedenen, vertrauensvollen Miteinander. Bei KI ist es ähnlich: Wer komplexe Vorgänge an eine Maschine abgibt, sollte darauf vertrauen und prüfen können, dass sie verlässlich funktioniert. Dann lässt sie sich produktiv in vielen Situationen im…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten) [1]. Der Lagebericht…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
KI‑Agenten statt Offshoring: Softwareentwicklung steht vor einem Paradigmenwechsel
93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung. Reply veröffentlicht die Studie »From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle«, eine von Forrester Consulting durchgeführte Untersuchung [1]. Dafür wurden 536 IT-Führungskräfte in Europa und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen den schrittweisen Übergang von einfachen KI-Coding-Assistenten zu autonomen…
Trends 2026 | News | Künstliche Intelligenz
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (»Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten«). Der Lagebericht…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Von sechs Stunden auf 60 Minuten: KI-Agent beschleunigt Analysearbeit
Daten zentral befragen: Eine Frage im Chat statt Suche in verstreuten Datensilos. Agenten erstellen automatische Analysen und Grafiken in Sekundenschnelle. Souveräne Infrastruktur bietet volle KI-Power und höchste Datensicherheit. Unternehmen horten enorme Datenmengen, doch ihr Potenzial bleibt oft ungenutzt. Informationen liegen in dutzenden Datenbanken und Anwendungen in unterschiedlichen Formaten vor. Studien von McKinsey und dem…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Strategischer Mehrwert intelligenter Co-Piloten in der Cyberabwehr – Warum KI die XDR/MDR-Strategie neu definiert
Cyberangriffe werden schneller, komplexer und schwerer erkennbar. Künstliche Intelligenz liefert den strategischen Vorsprung: Sie erkennt Muster früher, verdichtet Daten intelligent und unterstützt Analysten mit neuer Präzision.
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Strategien
Die Frage ist, worauf ein KI-Agent Zugriff hat
Die Series-C-Finanzierung zielt darauf ab, GitGuardian so zu skalieren, dass Unternehmen Maschinenidentitäten und Zugangsdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg governancefähig verwalten können, da autonome KI-Agenten und deren Zugangsdaten exponentiell zunehmen. Ein aktueller Fall mit dem KI-Agenten Moltbot zeigt, wie schnell und unkontrolliert Zugangsdaten entstehen und in öffentliche Repositories gelangen, was erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. GitGuardian reagiert…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
KI auf Pump? Was Sam Altmans Milliarden-Wette für Business Continuity bedeutet
Wachstumsstory oder Warnsignal? An den jüngsten Schlagzeilen um Sam Altman scheiden sich die Geister. OpenAI braucht angeblich frisches Kapital in der Größenordnung von 100 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sickert durch, dass frühestens in 2030 mit schwarzen Zahlen zu rechnen sei. Parallel zum Finanzierungs-Hype erreicht die KI-Nutzung am Arbeitsplatz ein Plateau. Während eine Spitze von »Heavy…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
KI profitabel machen: Global Business Services als fehlendes Bindeglied zwischen Pilot und Produktivität
Viele europäische Unternehmen scheitern daran, digitale und KI-basierte Innovationen aus dem Pilotstadium in den produktiven Einsatz zu überführen, wodurch der wirtschaftliche Nutzen ausbleibt. Global Business Services (GBS) spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie als Plattformen für Skalierung, Standardisierung und Governance fungieren und so Innovationen unternehmensweit multiplizierbar machen. Damit Europa seine Stärken in Prozessqualität und Organisation…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…