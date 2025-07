Ein widerstandsfähiges SOC aufbauen

Muss man denn alles selber machen? In Sachen Cybersecurity war das bis vor Kurzem noch so. Heute spricht allerdings viel dafür, Teile der IT-Sicherheit an externe Dienstleister auszulagern. Ontinue, der Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), nennt die fünf wichtigsten Gründe. Cyberkriminelle haben es insbesondere auf sensible Daten von Unternehmen abgesehen, denn diese…

Weiterlesen →