Der Haustürschlüssel unter der Fußmatte – warum »Security through Obscurity« keine Strategie ist

Nur jedes fünfte Unternehmen ist zuversichtlich, den Geschäftsbetrieb nach einer Cyberattacke weiterführen zu können Backups in 92 Prozent der Fälle Angriffsziel – bei 13 Prozent in jedem Fall Jedes vierte Unternehmen zahlt Ransomware-Lösegeld Unternehmen sehen die besonderen Probleme, die eine Cyber Recovery (CR) im Vergleich zu einer herkömmlichen Datenwiederherstellung, Disaster Recovery (DR), stellt. So die…

