Unternehmen erwarten grundlegenden Wandel durch agentische KI, bremsen deren Autonomie jedoch selbst aus

Agentische KI gilt als nächster großer Produktivitätssprung , doch Unternehmen bremsen sich selbst aus: Während 80 % einen grundlegenden Wandel erwarten, verbleiben Systeme überwiegend unter menschlicher Aufsicht.

, doch Unternehmen bremsen sich selbst aus: Während 80 % einen grundlegenden Wandel erwarten, verbleiben Systeme überwiegend unter menschlicher Aufsicht. Investitionen steigen schneller als die organisatorische Reife: Europäische Unternehmen erhöhen ihre Ausgaben deutlich, nutzen jedoch weiterhin ungeeignete, klassische Produktivitätskennzahlen.

Vertrauen und Verantwortlichkeit sind der zentrale Engpass: Nur rund ein Viertel der Unternehmen traut KI‑Agenten echte Autonomie zu – regulatorische, reputative und Governance‑Risiken dominieren.

Strukturen ändern sich schneller als Rollenbilder: Flachere Organisationen entstehen, doch Qualifikationen, Verantwortlichkeiten und Aufsichtsfunktionen für Menschen halten nicht Schritt.

Prozessreife entscheidet über Skalierung: Nicht die Technologie limitiert Autonomie, sondern unreife Workflows – erst klare Verantwortlichkeit, neue KPIs, befähigte Mitarbeitende und neu gestaltete Prozesse ermöglichen Wirkung.

Europäische Unternehmen investieren 35 % mehr in agentische KI. Statt der Technologie bremsen fehlende Voraussetzungen im Unternehmen den weiteren Fortschritt aus.

In der Studie »Autonomy Requires Trust in AI« von Genpact und HFS Research wird die große Kluft zwischen den Ambitionen im Bereich der agentischen KI und der organisatorischen Bereitschaft aufgezeigt [1]. Die Studie untersucht die Hindernisse, denen Unternehmen bei der Skalierung agentischer KI gegenüberstehen. Dabei wird herausgearbeitet, was erforderlich ist, um KI von einem Produktivitätswerkzeug zu einer autonomen Ausführungsebene innerhalb des Unternehmens zu machen: Verantwortlichkeit, Messbarkeit, Mitarbeiter und Prozesse.

Die Studie basiert auf einer Umfrage von 545 Führungskräften weltweit aus elf Branchen sowie auf Interviews mit Führungskräften der Fortune 2000 Unternehmen.

Weltweit erwarten 80 % der Befragten (82 % in Europa), dass agentische KI – also Systeme, die Aufgaben selbstständig koordinieren und Entscheidungen treffen können – die Art und Weise, wie Arbeit ausgeführt wird, grundlegend verändern wird. Trotz allem betreiben fast 80 % (74 % in Europa) der Unternehmen diese Systeme noch unter Aufsicht, wobei die endgültige Freigabe in den meisten Fällen beim Menschen liegt.

»Unternehmen haben bewiesen, dass generative KI die Arbeit beschleunigen kann; die nächste Herausforderung besteht darin, zu zeigen, dass agentische KI die Verantwortung für die Ausführung dieser Aufgaben übernehmen kann«, sagt Ajay Vasal, Global Leader für Data & AI bei Genpact. »Dieser Wandel von unterstützender zu autonomer KI geht über ein technologisches Upgrade hinaus und erfordert ein grundlegendes Umdenken bei den Betriebsmodellen. Der Erfolg hängt davon ab, wie Unternehmen Prozesse neugestalten und dabei Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse einbauen. Gleichzeitig müssen sie ihre Mitarbeiter angemessen vorbereiten, um sicherzustellen, dass agentische KI als echte Erweiterung menschlicher Absichten fungiert.«

Die größten Hürden für agentische KI

Die Studie nennt vier grundlegende Faktoren, die darüber entscheiden, ob agentische KI zur autonomen Ausführung bereit ist oder beim Experimentstadium bleibt:

Die Vertrauens- und Verantwortlichkeitslücke:

Nur 22 % der Unternehmen weltweit (26 % in Europa) trauen sich zu, KI-Agenten weitreichende Autonomie zu gewähren. Die größten Hindernisse sind nicht technischer Natur, sondern betreffen vor allem regulatorische Risiken, Reputationsrisiken, mangelnde Nachvollziehbarkeit und unklare Verantwortlichkeiten. Steigende Investitionen, veraltete Kennzahlen:

Unternehmen gehen davon aus, dass sie agentische KI innerhalb von durchschnittlich 17 Monaten skalieren können, wobei die Ausgaben im kommenden Jahr voraussichtlich um 38 % (35 % in Europa) steigen werden. Allerdings stützen sich 67 % nach wie vor auf veraltete Produktivitätskennzahlen, die den Wert autonomer Entscheidungsfindung nicht erfassen. Flachere Organisationsstrukturen, veränderte Qualifikationsanforderungen:

44 % der Führungskräfte erwarten, dass es künftig weniger Managementebenen gibt, weil autonome KI einen Teil der Koordination übernimmt. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus bei den wichtigsten Fähigkeiten: Weg von der reinen Entwicklung von KI, hin zur Arbeit mit ihr. Gefragt sind vor allem die Steuerung und Integration von Workflows (42 %), Data Engineering (39 %) sowie die Überwachung von Systemen und deren Transparenz (36 %). Somit schreitet die strukturelle Neugestaltung im Hinblick auf Autonomie schneller voran als die Neugestaltung menschlicher Aufgabenbereiche. Die Prozessreife ist das größte Hindernis:

33 % der Befragten nennen unausgereifte Geschäftsprozesse als das größte Hindernis für die Einführung agentischer KI. Technologie ist nicht ausschlaggebend dafür, wie weit die Autonomie reicht, sondern die Neugestaltung der Workflows.

Was Unternehmen jetzt konkret ändern müssen

Der Bericht leitet daraus vier konkrete Handlungsfelder ab, die Unternehmen adressieren müssen, um agentische KI in die unternehmensweite Anwendung zu überführen:

Verantwortlichkeit:

Es wird klar festgelegt, wer für die Handlungen und Fehler des Agenten verantwortlich ist. Messbarkeit:

Unternehmen führen agentenspezifische KPIs ein, die Ergebnisse wie den Abschluss autonomer Arbeitsabläufe messen. Mitarbeiter:

Klare Rollenzuweisung und Festlegung neuer Zuständigkeiten für die menschlicher Aufsicht. Prozesse:

Arbeitsabläufe werden neugestaltet, um manuelle Übergaben und sequenzielle menschliche Genehmigungen zu beseitigen.

»Der Wunsch nach mehr Autonomie wächst schneller als die Fähigkeit, sie zu steuern«, sagt Phil Fersht, CEO und Chief Analyst bei HFS Research. »Die führenden Akteure im Bereich Agentic AI werden nicht die schnellsten Anwender sein, sondern diejenigen, die Verantwortlichkeit, Messung und menschliche Aufsicht neugestalten. So wächst Autonomie kontrolliert und schafft langfristig Mehrwert.«

[1] Weitere Informationen sowie den vollständigen Bericht zum Herunterladen gibt es unter Autonomy Requires Trust in AI: https://www.genpact.com/insight/autonomy-requires-trust-in-ai

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