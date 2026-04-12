TechTalk: Wir schaffen eine Hochleistungsplattform für das KI-Zeitalter

Auf dem CloudFest 2026 hatten wir die Gelegenheit, mit Sean Varley von Ampere Computing dieses Videointerview zu führen. Darin spricht er über seine Keynote, die gleich am ersten Tag stattfand, sowie über die Leistungsfähigkeit der Ampere-Prozessoren, speziell im KI-Kontext. Das hat unter anderem ganz viel mit angepassten Sourcecodes zu tun.



What was your keynote session at CloudFest 2026 about?

On Tuesday, what we were really talking about is the casm or the gap that’s opening up between large models, world models, which are models that are really primarily there for hyperscalers and hyperscaler stacks. These are very expensive GPU clusters for research, search, that kind of a use case.

Then on the other side of the spectrum, we have what I call business productivity. Business productivity is an agentic kind of paradigm, where you have enterprises with very specific needs needing many different models working in conjunction with one another to actually do their thing. Now, that’s a pretty large span of use case separation.



Why is the price-per-performance of your CPUs that impressive?

So Ampere is leader in actually building very, very high performance, high efficiency processors. These can do a lot of AI work. They happen to be very specialized to being able to do this agentic workload that I was talking about for business productivity. Because our infrastructure is so low cost, it will actually be an enabler of that business productivity use case I was talking about earlier on the other side of the spectrum.

Now, Ampere processors are different in the fact that we actually build the most power efficient cores in the world. And that means we can fit a lot of cores in a very small space. That means we have a lot of compute engines available to do things like AI. And what we’ve done is actually combine that with software optimization to create a very, very high performance platform for that business productivity workload.

Deutsche Übersetzung



Worum ging es in Ihrem Hauptvortrag auf dem CloudFest 2026?



Am Dienstag ging es uns eigentlich um die Kluft, die sich zwischen großen Modellen – sogenannten Weltmodellen – auftut, also Modellen, die in erster Linie für Hyperscaler und deren Infrastrukturen gedacht sind. Dabei handelt es sich um sehr teure GPU-Cluster für Forschung, Suche und ähnliche Anwendungsfälle.

Am anderen Ende des Spektrums haben wir dann das, was ich als »Unternehmensproduktivität« bezeichne. DAbeihandelt es sich um ein agentisches Paradigma, bei dem Unternehmen mit sehr spezifischen Anforderungen viele verschiedene Modelle benötigen, die miteinander verzahnt sind, damit sie ihre Aufgaben tatsächlich erfüllen können. Das ist also eine ziemlich große Bandbreite an unterschiedlichen Anwendungsfällen.



Warum ist das Preis-Leistungs-Verhältnis Ihrer CPUs so beeindruckend?

Ampere ist also führend bei der Entwicklung von Prozessoren mit extrem hoher Leistung und Effizienz. Diese sind für zahlreiche KI-Anwendungen geeignet. Sie sind speziell darauf ausgelegt, jene agentenbasierten Aufgaben zu bewältigen, von denen ich im Zusammenhang mit der Unternehmensproduktivität gesprochen habe. Da unsere Infrastruktur so kostengünstig ist, wird sie tatsächlich den Anwendungsfall für Unternehmensproduktivität ermöglichen, den ich zuvor am anderen Ende des Spektrums angesprochen habe.

Ampere-Prozessoren zeichnen sich dadurch aus, dass wir tatsächlich die energieeffizientesten Kerne der Welt bauen. Das bedeutet, dass wir auf sehr kleinem Raum eine große Anzahl von Kernen unterbringen können. Dadurch stehen uns zahlreiche Rechenkerne zur Verfügung, um beispielsweise KI-Anwendungen auszuführen. Wir haben dies mit Softwareoptimierungen kombiniert, um eine extrem leistungsstarke Plattform für diese geschäftlichen Produktivitätsanwendungen zu schaffen.