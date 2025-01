Celonis und Partner präsentieren neue Prozessintelligenz-Apps

Neue Anwendungen ermöglichen Prozessoptimierung in Bereichen wie Systemtransformation, Softwareentwicklung, Nachhaltigkeit sowie Schadenbearbeitung.

Celonis, Anbieter im Bereich Process Mining und Prozessintelligenz, stellt vier neue Anwendungen im Rahmen seines Celonis Platform-Apps-Programms vor. Die neuen Apps ermöglichen es Kunden, schnell Lösungen, die über existierende Celonis-Anwendungsfälle hinausgehen, einzusetzen und dadurch in neuen Bereichen Mehrwert zu generieren. Die Apps wurden gemeinsam von Celonis und seinen Partnern Apolix, Bloomfilter, FITS-P und Ventum entwickelt.

»Diese Next-Generation-Apps veranschaulichen, wie der Celonis Process Intelligence Graph in Kombination mit dem Expertenwissen unserer Partner ganz neue Potenziale eröffnet«, so Malhar Kamdar, Chief Customer Officer und Head of Ecosystem bei Celonis. »Mit Celonis erhalten Partner einen einzigartigen digitalen Prozess-Zwilling – systemunabhängige Prozessdaten, angereichert mit umfassendem Geschäftskontext – sowie ein integriertes Set an Tools zur Optimierung von Prozessen. Diese Apps ermöglichen es Unternehmen, schnell und nachhaltig signifikante Geschäftsergebnisse auf breiter Ebene zu erzielen.«

Die neuen Celonis Platform Apps sind:

Celonis for System Transformation Suite – mit FITS-P

Celonis for Claims Management Control Center – mit Apolix

Celonis for Software Development Lifecycle Management – mit Bloomfilter

Celonis for CBAM App – mit Ventum

Celonis for System Transformation Suite – unterstützt von FITS-P

Die Frist für die Migration von SAP ERP-Systemen auf S/4HANA rückt immer näher – Unternehmen haben dafür bis zum 31. Dezember 2027 Zeit. Die System Transformation Suite hilft, die Migration auf Kurs zu halten – termingerecht, im Budgetrahmen und mit maximalem Mehrwert. Sie erweitert das bestehende Celonis-Angebot um spezialisierte Module für jede Phase der Systemtransformation (vor, während und nach der Migration) und adressiert Anwendungsfälle von der Stammdatenkonsolidierung bis hin zu Szenario-Tests.

Celonis for Claims Management Control Center – unterstützt von Apolix

Zu hohe Zahlungen zur Begleichung von Versicherungsschäden (Claims Leakage) kosten die Versicherungsbranche jährlich Milliarden. Die Claims Management Control Center-App bietet umfassende Transparenz über den gesamten Schadensbearbeitungsprozess hinweg und liefert die erforderlichen Informationen, um Verluste zu reduzieren. Dies gelingt, indem Durchlaufzeiten, Priorisierung und Prozesskonformität optimiert werden. Ein führendes Versicherungsunternehmen erzielt durch den Einsatz der App bereits über 300.000 US-Dollar an Mehrwert pro Monat, indem es den Bearbeitungsprozess von Kreditvermittlungsgebühren optimiert.

Celonis for Software Development Lifecycle Management (SDLC) – unterstützt von Bloomfilter

Projekte in der Softwareentwicklung sind oft von Herausforderungen wie Budgetüberschreitungen, verpassten Deadlines und unvollständigen Ergebnissen betroffen. Die Celonis for Software Development Lifecycle Management-App sorgt für vollständige Transparenz im Entwicklungsprozess, bringt Geschäfts- und Technikteams auf einen gemeinsamen Nenner, reduziert Nacharbeiten und minimiert Risiken durch Nicht-Einhaltung von Standards. Sie bietet das erste KI-unterstützte Prozess-Diagnosetool für den Bereich SDLC. Ein führendes Unternehmen im Bereich Netzwerksicherheit optimierte seinen Entwicklungsprozess damit in nur 30 Tagen und steigerte die Vorhersehbarkeit des SDLC: 85 Prozent der Sprints erreichten ihre Ziele (vorher 25 Prozent), Wartezeiten zwischen den Phasen wurden um 30-40 Prozent gesenkt und die Entwicklungsgeschwindigkeit verdoppelt.

Celonis for CBAM App – unterstützt von Ventum

Im Rahmen des EU-CO 2 -Grenzausgleichsystems (CBAM) sind Unternehmen verpflichtet, anfallende Emissionen den Materialien in ihrer Lieferkette zuzuordnen. Die Celonis for CBAM-App, basierend auf dem Process Intelligence Graph, bietet bereits heute einen vollständig automatisierten und überprüfbaren CBAM-Prozess und unterstützt gleichzeitig dabei, die Zertifizierungskosten für die Zukunft zu optimieren. Diese Demo der App zeigt, wie sie Unternehmen dabei unterstützt, ihre größten Herausforderungen im Bereich CBAM zu meistern.

Celonis Partner-Ökosystem: Kunden befähigen, Mehrwert in Geschäftsprozessen schnell freizusetzen

Diese vier Apps sind das zweite Set an Anwendungen, die von Celonis-Partnern oder gemeinsam mit Celonis entwickelt wurden. Celonis bietet die weltweit führende Prozessintelligenz-Plattform und erweitert die Process-Intelligence-Community zusammen mit seinem Partner-Ökosystem kontinuierlich. Weitere Informationen darüber, wie die Services und Softwarelösungen des Ökosystems dabei unterstützen können, das volle Potenzial von Celonis auszuschöpfen, finden Interessierte auf der Celonis Partner-Seite. https://www.celonis.com/partner/

Die nächste Generation der Prozessoptimierung: Celonis stellt Process Intelligence Graph vor

Kombination aus Prozessdaten, Prozesswissen und dem Celonis-Ökosystem eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, Abläufe schneller und umfassender zu verbessern. Celonis, der Marktführer für Process Mining, hat auf seiner jährlich stattfindenden globalen Anwenderkonferenz Celosphere den Process Intelligence (PI) Graph vorgestellt. Dieser erfasst und vereinheitlicht die Prozessdaten eines Unternehmens und ergänzt sie mit maschinellem Lernen und umfassendem Prozesswissen aus Tausenden von Kundenprojekten der vergangenen zehn Jahre. Der PI Graph ist ein system-agnostischer digitaler Zwilling und ermöglicht die Optimierung, Automatisierung und Transformation von Back- und Front-Office-Prozessen sowie Edge-Anwendungen. Er ist das Herzstück der Celonis-Plattform und ein wichtiger Grundpfeiler für den erfolgreichen Einsatz von Technologien wie generativer KI. Der PI Graph ist eine offene Plattform, die kontinuierlich mit Prozessoptimierungswissen aus dem Celonis-Ökosystem erweitert wird. Damit wird der PI Graph zum weltweit ersten »Wikipedia für Prozessintelligenz«. Dank einer intuitiven und offenen Process Intelligence API können Anwender und Systeme einfach damit arbeiten. In jedem Unternehmen gibt es verschiedene Abteilungen, die unterschiedliche Ziele haben, unterschiedliche Sprachen sprechen und Systeme verwenden, die nicht miteinander kompatibel sind. Diese Fragmentierung schafft Silos und verringert die Effizienz. Abhilfe schafft hier eine gemeinsame Sprache, die Unternehmen befähigt, als einheitliches Ganzes zu agieren. Eine Optimierung von Prozessen ist der größte Hebel für zusätzliche Wertschöpfung und eine erfolgreiche Transformation. Der PI Graph stellt durch Prozessintelligenz genau diese gemeinsame Sprache zur Verfügung. Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis, kommentiert: »Der Process Intelligence Graph liefert den Schlüssel für die Anwendung von künstlicher Intelligenz – als modernes Äquivalent zum Stein von Rosetta. Er ist das Bindeglied, das Unternehmen heute oft fehlt. Celonis führt damit Daten, sein gesamtes Prozesswissen sowie die Expertise seines Ökosystems zusammen und schafft so die Grundlage, um Prozesse und ganze Wertschöpfungsketten für alle Anwender im Unternehmen zugänglich zu machen. Diese prozess- und systemübergreifende Intelligenz kann nur mit der Celonis-Plattform und dem Process Intelligence Graph als Herzstück erreicht werden. Der PI Graph ist die Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Technologien wie KI und Automatisierung, denn erst durch ihn erhalten Unternehmen ein umfassendes Verständnis dafür, wie Prozesse ablaufen – und wie sie verbessert werden können.« Eine neue Dimension der Prozessexzellenz Die Celonis-Plattform erweitert die bestehende Technologie-Landschaft der Kunden und integriert Prozessintelligenz in jede Plattform, jedes Tool und jede Anwendung. Daniel de Rooij, SVP Digital Transformation bei Reckitt: »Jeder CIO zielt darauf, sein Unternehmen intelligenter und nachhaltiger zu gestalten. Celonis ist ein echter Innovator und Partner und löst dieses Versprechen ein. Es ist heute unerlässlich, in die Grundlagen für neue Technologien wie KI zu investieren. Celonis bietet uns eine einzigartige Prozessintelligenz, die dies leistet und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen verbessert.« R »Ray« Wang, CEO von Constellation Research: »Prozessintelligenz hat sich schnell zu einer strategischen Notwendigkeit für Manager und IT-Führungskräfte entwickelt. Der Process Intelligence Graph und eine offene Plattformstrategie sind dafür entscheidend. Unternehmen sind damit in der Lage, Prozessintelligenz grundlegend in ihre Betriebsmodelle und Technologie-Stacks einzubetten und neue leistungsstarke Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten zu realisieren.« Neue Funktionalitäten der Celonis-Plattform Celonis kündigte am 14. November 2023 auch eine Reihe zusätzlicher Erweiterungen seiner Plattform an: Der Process Copilot [1] vereinfacht und beschleunigt die Identifizierung und Realisierung von Möglichkeiten zur Wertschöpfung im gesamten Unternehmen durch eine intuitive Chat-Oberfläche zur Interaktion mit dem PI Graph.

Das Celonis Studio [2] verfügt über eine neue Benutzeroberfläche, die es Usern erleichtert, Anwendungen, Dashboards und Aktionen innerhalb der Celonis-Plattform zu erstellen, zu testen und zu bearbeiten.

Der Transformation Hub [3] gibt Kunden einen umfassenden Überblick über die durch Celonis erzielte Wertschöpfung. Dafür visualisiert er an zentraler Stelle alle wichtigen Informationen über Prozesse, Ziele und realisierte Mehrwerte.

Der Process Adherence Manager (vormals Process Sphere) ist nun allgemein verfügbar. Durch die Integration von Process Mining, Modellierung und Konformität mit realen Daten ermöglicht er Modell-gestützte Analysen. So können Unternehmen Best Practices über Prozesse, Abteilungen und Systeme hinweg definieren und implementieren. Weitere Informationen über den Process Intelligence Graph finden Sie im Celonis-Blog oder im Rahmen der virtuellen Celosphere am 6. Dezember 2023, eine Registrierung ist hier möglich. [1] Process CoPilot ist derzeit als Beta-Version für ausgewählte Celonis-Kunden und -Partner verfügbar. [2] Die neuen Funktionalitäten des Celonis Studio werden für ausgewählte Celonis-Kunden und -Partner ab Ende November 2023 in begrenztem Umfang verfügbar sein, die allgemeine Verfügbarkeit ist für das erste Quartal 2024 geplant. [3] Der Transformation Hub wird für ausgewählte Celonis-Kunden ab Ende November verfügbar sein.

