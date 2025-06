Prozessintelligenz läutet eine neue Ära in der Wirtschaft ein

Die Ära des Wachstums um jeden Preis, die das letzte Jahrzehnt geprägt hat, wird 2025 weiter abklingen. Kapital war reichlich verfügbar, die Zinsen waren niedrig und Konjunkturprogramme flossen in Strömen. Für viele Unternehmen hieß es, Geld zu verbrennen und so schnell wie möglich zu wachsen. Das Ergebnis waren verrückte Bewertungen für Unternehmen, die nie profitabel waren – und es auch nie sein werden. ABBYY, Experte für automatisiert und intelligenten Dokumentenverarbeitung (IDP, Intelligent Document Processing) erklärt, wie nun aber Prozessintelligenz als Kompetenz aufgebaut und genutzt werden kann, um effizienter zu wirtschaften.

In den letzten zwei Jahren haben sich Unternehmen zunehmend auf profitables Wachstum konzentriert, und dieser Trend wird sich 2025 noch verstärken. Operative Effizienz wird nicht länger eine untergeordnete Rolle spielen, sondern zum Schlüssel für das Überleben werden. Glücklicherweise stehen heute viele Technologien zur Verfügung, darunter Prozessintelligenz, mit denen sich erhebliche operative Verbesserungen erzielen lassen.

Agierende Automatisierung einbremsen

Die Grenzen zwischen deterministischer und »agentic«, also »agierender« Automatisierung werden 2025 verschwimmen, was zu stärker integrierten, intelligenteren und anpassungsfähigeren Systemen führen wird, die verschiedene Aspekte des Alltags und vieler Branchen verbessern. Deterministische Automatisierung wird jedoch auch im nächsten Jahr weiterhin mindestens 95 Prozent der Automatisierung in der Produktion beherrschen und antreiben.

Zweifellos ist agierende Automatisierung, die sich durch Systeme auszeichnet, die autonome Entscheidungen treffen und sich an neue Situationen anpassen können, attraktiv für große Fortschritte. In dynamischen Umgebungen, in denen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, werden diese Systeme stärker personalisierte und reaktionsschnellere Interaktionen ermöglichen und so die Benutzererfahrung und die Ergebnisse verbessern. Allerdings müssen ethische und regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Fragen der Transparenz, Verantwortlichkeit und Voreingenommenheit bei der Entscheidungsfindung zu klären.

Process und Task Mining mit vereinten Kräften

Es geht in diesem Jahr nicht um Process Mining oder Task Mining. Die Technologien beantworten grundlegend unterschiedliche Fragen. Process Mining bietet übergeordnete, Top-down-Einblicke in zentrale End-to-End-Geschäftsprozesse, während Task Mining detaillierte, Bottom-up-Informationen zu Benutzeraktivitäten liefert, um die Erledigung von Aufgaben zu definieren. Zusammen ergeben sie ein 360-Grad-Bild von Geschäftsprozessen. Die integrierten Erkenntnisse beschleunigen die Wertschöpfung, unabhängig davon, ob das angestrebte Ergebnis ein automatisierter Workflow, ein optimierter Prozess, eine verbesserte Erfahrung oder eine verbesserte Compliance ist.

Process Mining sagt Unternehmern, was passiert ist, während Task Mining detailliert aufzeigt, wie es passiert ist. Letztendlich brauchen Unternehmen beides, um erfolgreich zu sein. Unternehmen wissen grundsätzlich nicht, wie sie funktionieren. Umfassende Prozessdaten, die erstmals verfügbar sind, ermöglichen es Unternehmen, datengesteuerter zu arbeiten. Finanz-, Vertriebs-, Sicherheits- oder andere Aufzeichnungssysteme gibt es schon seit einiger Zeit, und nun können Prozessdaten die verbleibende Lücke schließen. Wenn ein Unternehmen versteht, wie es funktioniert, kann es seine Arbeit verbessern.

Prozesszwillinge bieten schnelle, kostengünstige und codefreie Geschäftssimulationsfunktionen

Ein Prozess-Digital-Twin ist ein virtuelles Modell eines bestimmten Geschäftsprozesses, das sein reales Pendant in Echtzeit abbildet und alle Prozesse im Unternehmen umfasst. Mit fortschreitender Technologie werden diese Modelle die Einführung von Geschäftssimulationen im Jahr 2025 und darüber hinaus erheblich vorantreiben.

Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, Änderungen an ihren Prozessen zu simulieren, ohne ihre tatsächlichen Prozesse zu stören. Unternehmen können neue Strategien testen, Probleme beheben und Ergebnisse vorhersagen, ohne finanzielle Verluste oder Betriebsausfälle zu riskieren. Dadurch können Unternehmen fundierte Entscheidungen schneller und kostengünstiger treffen.

Die Modelle liefern außerdem Echtzeitdaten und Erkenntnisse, sodass Unternehmen ihre Prozesse kontinuierlich überwachen und optimieren können. Sie können schnell Ineffizienzen oder Engpässe identifizieren, potenzielle Verbesserungen testen und die effektivsten Lösungen implementieren. Diese Echtzeitoptimierung kann die Betriebskosten erheblich senken und die Produktivität steigern. Mit zunehmender Reife und Verfügbarkeit der Technologie werden digitale Zwillinge in den kommenden Jahren die Unternehmenssimulationen revolutionieren.

Vertrauen von Grund auf

Laut dem OECD-Tracker zu nationalen KI-Strategien werden derzeit in mehr als 70 Ländern über 1.000 Initiativen geprüft. Die regulatorischen Rahmenbedingungen entwickeln sich rasant, und eine verstärkte Regulierung der KI ist unvermeidlich. Regierungsorganisationen zeigen ihre regulatorische Stärke durch Durchsetzungsmechanismen, um Verbraucher vor negativen Auswirkungen zu schützen, die sich aus der zunehmenden Anwendung von KI ergeben können und zu unbeabsichtigten diskriminierenden Ergebnissen führen könnten. Unter dem Strich ist die Umsetzung von Best Practices für die KI-Governance nicht mehr nur eine wünschenswerte Initiative, sondern eine zwingende Notwendigkeit.

Ein wesentlicher Bestandteil der KI-gestützten Prozessautomatisierung ist die Umsetzung bewährter Verfahren für vertrauenswürdige KI. Die Einbeziehung ethischer Aspekte in die KI beginnt mit der Ermittlung der Belange von Stakeholdern wie Kunden, Mitarbeitern, Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit. Der ethische Einsatz von KI sollte nicht nur als rechtliche und moralische Verpflichtung betrachtet werden, sondern auch als geschäftliche Notwendigkeit. Transparenz bei der Anwendung von KI ist aus geschäftlicher Sicht sinnvoll. Sie fördert das Vertrauen und schafft Markentreue. Unternehmen müssen sich zu strengen Best Practices für die Produktentwicklung verpflichten, die den ethischen Grundsätzen und Werten im Zusammenhang mit der Entwicklung von KI-Technologien entsprechen. Zero Trust und Privacy by Design helfen Unternehmen, trotz Unsicherheiten und Cyber-Bedrohungen erfolgreich zu sein.

Die KI-First-Ära weckt neues Interesse an BPM

Ein neues goldenes Zeitalter des Business Process Management (BPM) steht bevor. Seit den 1990er Jahren, als das Aufkommen von Enterprise Ressource Planning (ERP) eine umfassende Digitalisierung auslöste, mussten Unternehmen ihre Arbeitsweise überdenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zwei Faktoren treiben diesen Wandel voran. Erstens haben Unternehmen erkannt, dass Wachstum um jeden Preis nicht nachhaltig ist, und ihren Fokus auf Leistung und Effizienz verlagert, um eine gesunde Stückkostenrechnung und einen positiven ROI zu erzielen. Zweitens hat der Gen-AI-Agentic-Hype das Interesse an dieser Technologie beschleunigt und ihre Einführung vorangetrieben, da Führungskräfte ihre Teams beauftragten, Anwendungsfälle zu untersuchen, um sich Marktvorteile zu verschaffen.

Das effektivste Modell oder die komplexeste Eingabeaufforderung sind isoliert betrachtet unproduktiv. Infolgedessen steht BPM erneut im Rampenlicht. Der bevorstehende Einfluss der KI auf fast alle Unternehmensabläufe macht die Ermittlung, Analyse und Neugestaltung von Prozessen zu einer grundlegenden Voraussetzung für die Operationalisierung eines jeden Programms, ganz zu schweigen von dessen Skalierung. Diese Situation spiegelt frühere Herausforderungen der digitalen Transformation wider, die aufgrund einer übermäßigen Fokussierung auf Technologie und der Vernachlässigung menschlicher oder prozessbezogener Aspekte nur geringe Erfolgsraten erzielten.

26 Artikel zu „Prozessintelligenz „