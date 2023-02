Die gefragtesten Skills 2023: Wer programmieren kann, ist klar im Vorteil

Programmiersprachen eröffnen neue Jobchancen. Mitarbeiter aus dem Ausland könnten den IT-Fachkräftemangel lindern.

Zinserhöhungen, Inflation, Rezession – der Wind hat sich für viele Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten nach Jahren des nahezu ungebremsten Wachstums erheblich gedreht. Die Folge: viele Arbeitnehmer wurden entlassen und sind nun auf Jobsuche. Doch wer mit IT-Fähigkeiten aufwarten kann, hat weiterhin sehr gute Chancen auf eine neue Stelle. Welche Kompetenzen dabei besonders gefragt sind, zeigt eine Auswertung von LinkedIn zu den global gefragtesten Software Engineering-Skills [1]: Ganz weit oben stehen Programmiersprachen.

Anzeige

JavaScript, Java, Python und C++ zählen weltweit zu den meistgenutzten Programmiersprachen. Entsprechend überrascht es nicht, dass sie im Ranking der begehrtesten Qualifikationen im Software-Bereich unter den Top 10 landen, wobei JavaScript den ersten Platz belegt. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche werden diese Skills auch in den kommenden Jahren von großer Bedeutung und damit von Vorteil für Arbeitnehmer sein.

Doch Jobsuchende können auch noch mit weiteren Fähigkeiten punkten, zum Beispiel CSS (Platz 5) oder HMTL (Platz 6): Beide gehören zwar nicht zu den klassischen Programmiersprachen, sind aber essenziell, um etwa Webseiten zu strukturieren, zu formatieren oder zu gestalten. Daher sind sie wichtige Fähigkeiten für Web und Frontend Developer, können aber auch für Arbeitnehmer in anderen Unternehmensbereichen wie dem Marketing hilfreich sein. Das Positive an CSS und HTML: sie sind vergleichsweise leicht zu erlernen.

Die global gefragtesten Skills 2023 im Software Engineering:

JavaScript Java SQL Python CSS HTML Management Cloud-Computing Git C++

Insgesamt ist auf der Top 10-Liste nur ein Soft Skill zu finden: Management. Dennoch sollte diese Fähigkeit nicht unterschätzt werden – nur weil, zum Beispiel, jemand ein guter Entwickler ist, muss er nicht auch ein guter Teamleiter von Entwicklern sein. Denn mit letzterem gehen neue und vor allem andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten einher. Wer den Sprung in eine Rolle mit Führungsverantwortung dennoch wagen möchte, sollte sich zuvor mit diesen Anforderungen vertraut machen und seine Skills dahingehend überprüfen.

»Digitale Transformation trifft auf IT-Fachkräftemangel – vor dieser Herausforderung stehen aktuell viele Unternehmen. Doch es gibt einen Ausweg aus dieser Situation: Derzeit sind global viele erfahrene ITler auf der Suche nach neuen Jobs. Diese gilt es nun aktiv anzusprechen, zu überzeugen und ihnen ein attraktives Angebot zu machen, denn natürlich wird auch die Konkurrenz nicht schlafen und versuchen, sich diese Talente zu sichern. Da die Nachfrage nach diesen Talenten sehr hoch ist, werden die Jobsuchenden wahrscheinlich nicht nur ein Angebot haben und müssen für das eigene Unternehmen begeistert werden«, meint Barbara Wittmann, Country Managerin und Senior Director Talent Solutions bei LinkedIn DACH. »Ob Großkonzern oder Mittelständler – ich rate Unternehmen, sich dafür zu öffnen, auch im Ausland nach Talenten zu suchen und hierfür eine Strategie zu entwickeln. Tun sie dies nicht, werden sie im nationalen und internationalen Vergleich zurückfallen, da IT-Talente global sehr mobil sind.«

Der aktuelle LinkedIn Talent Trends Report zeigt, worauf Kandidaten bei einem Jobangebot Wert legen [2]. Die Top-Prioritäten sind: Flexibilität, Vergütung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus sollten Unternehmen auch konkret aufzeigen, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sie Bewerbern bieten. Dieser Faktor gewinnt immer mehr an Bedeutung.

[1] Für die Listen der gefragtesten Skills hat LinkedIn Daten von Arbeitgebern, Recruitern und Stellenanzeigen auf LinkedIn im Zeitraum zwischen April bis Oktober 2022 ausgewertet. Die Nachfrage wird gemessen, indem die Fähigkeiten von Mitgliedern ermittelt werden, die kürzlich neu eingestellt wurden oder InMail-Nachrichten erhalten haben, sowie anhand der Fähigkeiten, die in bezahlten Stellenausschreibungen aufgeführt sind. Nachgefragte Hard Skills wurden nach der gleichen Methodik ermittelt, wobei ein zusätzlicher Filter eingesetzt wurde, um einige der häufigsten nicht-spezialisierten Fähigkeiten auszuschließen. Diese Skills wurden bei der Analyse der am stärksten nachgefragten Fähigkeiten innerhalb einer »Area of Expertise« jedoch nicht ausgeschlossen. Die Analyse für eine Area of Expertise beschränkt sich auf Rollen innerhalb dieser Jobfunktion.

[2] Um die Prioritäten von Kandidaten herauszufinden, befragt Linkedin in einer monatlichen Umfrage im Rahmen der Linkedin Talent Drivers, seine Mitglieder weltweit. Die Ergebnisse wurden im Global Talent Trends Report im Oktober 2022 veröffentlicht. https://business.linkedin.com/de-de/talent-solutions/global-talent-trends

Die gefragtesten Skills 2023: Diese Fähigkeiten eröffnen neue Job-Chancen

Im DACH-Raum sind vor allem Soft Skills für das Miteinander gefragt. Unternehmen sollten bei Bewerbern verstärkt auf Fähigkeiten statt auf Jobtitel achten.

Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. In einer aktuellen Umfrage von Linkedin gaben zuletzt knapp sechs von zehn der befragten Arbeitnehmer in Deutschland an, dieses Jahr ihren Job wechseln zu wollen [1]. Eine neue Auswertung von LinkedIn zeigt nun, welche Fähigkeiten im deutschsprachigen Raum besonders gefragt sind. Dabei fällt auf, dass im DACH-Raum Soft Skills zunehmend an Bedeutung gewinnen [2].

Auf der Liste für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden sich fast ausschließlich Fähigkeiten, die unter den Oberbegriff Soft Skills fallen. Dazu gehören neben Managementkompetenzen auch Skills wie Kommunikation, Teamwork oder analytisches Denken. Diese Fähigkeiten sind mittlerweile in fast allen Branchen und Berufen erforderlich, um effizient und effektiv arbeiten zu können. Zudem spielen soziale Kompetenzen auch für die Unternehmenskultur und die Zusammenarbeit verschiedener Generationen eine wichtige Rolle – Aspekte, die für Unternehmen angesichts des hohen Fachkräftemangels immer bedeutender werden. Schließlich müssen sie bei Bewerbern nicht nur mit interessanten Aufgaben und Tätigkeiten, sondern auch mit einer positiven Arbeitsumgebung überzeugen.

Im Unterschied zu Hard Skills, den fachlichen Kompetenzen eines Bewerbers, sind Soft Skills eher subjektiv und für die Zusammenarbeit und das Miteinander innerhalb des Unternehmens wichtig. Die Priorisierung von Soft Skills könnte also auch darauf zurückzuführen sein, dass viele Hard Skills vermeintlich einfacher zu erlernen sind – vor allem sind Wissensstand und Lernfortschritte eindeutiger zu erfassen. Dennoch steht an erster Stelle in der DACH-Liste Englisch. Das mag zunächst verwundern – für viele Arbeitnehmer sind englische Sprachkenntnisse heute eine Selbstverständlichkeit. Es könnte aber darauf hinweisen, dass Unternehmen vermehrt im Ausland nach neuen Mitarbeitenden suchen, oder andersherum, dass Bewerber die Sprache angeben, um attraktiver für ausländische Firmen zu sein.

Die gefragtesten Skills 2023 in DACH:

Englisch Management Projekt-Management Vertrieb Kommunikation Marketing Teamfähigkeit Analytisches Denken Research Strategie

»Unternehmen brauchen heute das Gesamtpaket: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene die benötigten Kompetenzen mitbringen. Doch akademischer Hintergrund und Jobtitel sagen weder über das eine noch das andere etwas aus«, erklärt Barbara Wittmann, Country Managerin und Senior Director Talent Solutions bei LinkedIn DACH. »Deshalb sollten Personalverantwortliche – ob HRler oder Manager – bei Kandidaten im Bewerbungsprozess einen besonderen Fokus auf die Skills legen, die in der jeweiligen Rolle benötigt werden. Das exemplarische Durchspielen von Situationen, wie sie im Arbeitsalltag vorkommen können, ermöglicht eine wichtige Einschätzung und es können sich aufschlussreiche Erkenntnisse in Bezug auf die Eignung der Kandidaten ergeben.«

Sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter können von einem Skill-basierten Ansatz profitieren.

Der Fokus auf die Fähigkeiten von Mitarbeitern sorgt nicht nur dafür, dass sie sich individuell weiterentwickeln können, sondern auch dafür, dass sie dem Unternehmen länger erhalten bleiben. Gleichzeitig öffnen sich Unternehmen dadurch einem größeren Talentpool, was zu einer Belegschaft beiträgt, die diverser und inklusiver ist.

[1] Das Marktforschungsunternehmen Censuswide hat die repräsentative Umfrage im Auftrag von LinkedIn zwischen dem 9.-15. Dezember 2022 durchgeführt. Befragt wurden 2.012 Berufstätige in Deutschland ab 18 Jahren.

[2] Für die Listen der gefragtesten Skills hat LinkedIn Daten von Arbeitgebern, Recruitern und Stellenanzeigen auf LinkedIn im Zeitraum zwischen April bis Oktober 2022 ausgewertet. Die Nachfrage wird gemessen, indem die Fähigkeiten von Mitgliedern ermittelt werden, die kürzlich neu eingestellt wurden oder InMail-Nachrichten erhalten haben, sowie anhand der Fähigkeiten, die in bezahlten Stellenausschreibungen aufgeführt sind. Nachgefragte Hard Skills wurden nach der gleichen Methodik ermittelt, wobei ein zusätzlicher Filter eingesetzt wurde, um einige der häufigsten nicht-spezialisierten Fähigkeiten auszuschließen. Diese Skills wurden bei der Analyse der am stärksten nachgefragten Fähigkeiten innerhalb einer »Area of Expertise« jedoch nicht ausgeschlossen. Die Analyse für eine Area of Expertise beschränkt sich auf Rollen innerhalb dieser Jobfunktion.