Warum KI im IT Service Management gerade jetzt relevant ist – Potenziale erkennen, Stolpersteine vermeiden

Die Anforderungen an IT-Teams steigen rasant: hybride Infrastrukturen werden komplexer, Multi-Cloud-Umgebungen dynamischer und die Erwartungen an Geschwindigkeit und Flexibilität wachsen stetig. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte und Budgets. Künstliche Intelligenz (KI) verspricht hier Entlastung – und verändert das IT Service Management (ITSM) grundlegend.
KI ist längst im IT-Alltag angekommen. Sie hilft, Prozesse zu beschleunigen, Routineaufgaben zu automatisieren und Entscheidungen zu verbessern. Ob durch Machine Learning zur Mustererkennung, Natural Language Processing (NLP) für die Sprachverarbeitung, generative KI zur automatischen Texterstellung oder Agentic AI, die eigenständig Aktionen auslöst – die Einsatzfelder im ITSM sind vielfältig und bereits heute produktiv nutzbar.
Anwendungsfelder im IT Service Management. KI kann in nahezu allen zentralen Disziplinen des ITSM echten Mehrwert schaffen – von Incident bis Knowledge Management.
- Incident Management – Störungen schneller beheben
Im Service Desk fallen täglich tausende Tickets an. KI übernimmt die automatische Klassifizierung, Priorisierung und Zuweisung an das richtige Team. Sie erkennt Muster, bündelt gleichartige Incidents, schlägt bewährte Lösungen vor oder startet selbstständig Self-Healing-Prozesse – vom Neustart eines Dienstes bis zur Cache-Bereinigung.
- Problem Management – Ursachen statt Symptome
KI analysiert abgeschlossene Incidents, identifiziert wiederkehrende Ursachen und erstellt automatisch Problem-Tickets. So wird verhindert, dass dieselben Störungen immer wieder auftreten – ein wichtiger Schritt in Richtung proaktiver Servicequalität.
- Change Management – Risiken erkennen
Jede Änderung birgt Risiken. KI bewertet geplante Changes anhand historischer Daten, erkennt fehleranfällige Muster und kann risikoarme Änderungen als »Standard Changes« kennzeichnen. Das beschleunigt Freigaben und reduziert Ausfallzeiten.
- Service Request Management – Routineaufgaben automatisieren
Virtuelle Assistenten kommunizieren direkt mit Anwendern, beantworten Standardfragen oder lösen einfache Anfragen autonom. Das entlastet IT-Mitarbeitende und verkürzt Reaktionszeiten.
- Event Management – Komplexität beherrschen
Im Monitoring entstehen enorme Datenmengen. KI korreliert Events verschiedener Systeme, erkennt Anomalien frühzeitig und leitet Gegenmaßnahmen ein – bevor es zu kritischen Ausfällen kommt.
- Knowledge Management – Wissen intelligent nutzen
KI generiert automatisch Wissenseinträge, prüft Inhalte auf Konsistenz und Aktualität und unterstützt Chatbots mit validierten Antworten. Das spart Zeit und verbessert die Servicequalität.
Herausforderungen und Grenzen. So groß die Potenziale von KI sind, so wichtig ist es, die Stolpersteine zu kennen.
- Datenqualität als Basis
KI ist nur so gut wie die Daten, die sie verarbeitet. Unvollständige, redundante oder veraltete Daten bremsen jede Automatisierung. Einheitliche Pflegeprozesse und automatisierte Validierungen – etwa der Abgleich von Asset-Listen mit Inventory-Daten – sind unverzichtbar.
- Integration und Training
Die Implementierung allgemeiner KI-Plattformen ist komplex und erfordert spezielles Know-how. Einfacher ist der Einsatz von ITSM-Lösungen mit eingebauter KI, die auf vortrainierten Modellen basieren. Sie reduzieren Integrations- und Trainingsaufwand erheblich.
- Governance und Datenschutz
Viele KI-Services stammen von US-Anbietern und unterliegen dem »US Cloud Act«. Für europäische Organisationen kann das zum Risiko werden. Souveräne EU-Clouds und Anbieter aus dem europäischen Wirtschaftsraum bieten hier eine sichere Alternative.
- Black-Box-Entscheidungen und Halluzinationen
KI kann falsche Schlüsse ziehen oder ungenaue Antworten generieren. Transparenz schafft ein Confidence-Score, der die Zuverlässigkeit von Entscheidungen bewertet. Zusätzlich hilft regelmäßiges Retraining, um Fehler zu minimieren.
Zur Vermeidung sogenannter »Halluzinationen« sollten Informationsquellen laufend auf Widersprüche geprüft werden – auch dabei kann KI selbst unterstützen.
Ausblick – KI wird autonomer, kollaborativer, prädiktiver. Die Entwicklung schreitet schnell voran. In Zukunft werden spezialisierte KI-Agenten autonom ganze Aufgabenketten übernehmen: von der Risikoanalyse über die Genehmigung bis zur Umsetzung eines Standard-Changes. Mehrere Agenten werden kollaborativ agieren, Informationen austauschen und sich gegenseitig validieren. Und mit zunehmender Reife wird KI vorausschauender handeln – etwa Ressourcen umverteilen, bevor Engpässe entstehen.
Wer heute in KI-gestützte ITSM-Lösungen investiert, legt damit den Grundstein für nachhaltige Effizienz, höhere Servicequalität und resiliente IT-Organisationen.
Fazit. KI im IT Service Management ist kein Zukunftsthema mehr – sie ist gelebte Realität. Entscheidend ist, die Technologie gezielt einzusetzen: mit sauberer Datenbasis, klarer Governance und Fokus auf echten Nutzen für Anwender und IT-Teams. So wird KI zum strategischen Erfolgsfaktor im modernen IT-Betrieb.
Whitepaper Download
Weitere Informationen: Whitepaper
»KI im IT Service Management«
Martin Landis,
Director Marketing,
www.usu.com
Illustration: © Stockeeco | Dreamstime.com
4900 Artikel zu „ITSM“
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | New Work
Arbeitsmarkt: In diesen Branchen ist der Fachkräftemangel am größten
Allein im Gesundheitswesen blieben im Jahr 2024 über 46.000 Stellen rechnerisch unbesetzt – mehr als in jeder anderen Branche. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, für die die Forscher die Lücke erstmals nach Branchen analysiert haben. In keiner Branche fehlen so viele Fachkräfte wie im Gesundheitswesen. Dort…
Trends 2026 | Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | New Work
Arbeitslosenquote: Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland?
Obwohl mit Autoherstellern und -zulieferern eine der wichtigsten Branchen mitten in einer Krise steckt, gehen die aktuellen, allesamt im September 2025 veröffentlichten Schätzungen von Wirtschaftsforscherinnen und Forscher davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt bis 2027 entspannen wird. Dabei liegt die Spanne zwischen einem minimalen Rückgang der Arbeitslosenquote im Bericht des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business | New Work
2025/2026: Arbeitsmarkt profitiert von Fiskalpaketen, wird aber durch den demografischen Wandel gebremst
Der Arbeitsmarkt wird weiter durch die schwache Konjunktur und die Transformationskrise beeinträchtigt. Eine wirtschaftliche Belebung, allen voran durch die beschlossenen Fiskalpakete, wird diese Entwicklung voraussichtlich verbessern, doch die Beschäftigungsentwicklung stößt an ihre Grenzen. So steigt die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr nur noch um 10.000 Personen, 2026 wird sie um 20.000 Personen sinken. Das…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | New Work
Arbeitsmarktbarometer setzt Aufwärtstrend fort
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im September zum sechsten Mal in Folge. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) legt im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte zu und liegt damit bei 100,7 Punkten. Auch das European Labour Market Barometer verzeichnet einen Anstieg und steht im September bei 100 Punkten. Die Komponente zur Vorhersage der…
News | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025
Secure Access Service Edge (SASE): Netzwerksicherheit neu gedacht – Sicherheitsmodell transformiert
Klassische Modelle mit VPN und zentralen Firewalls können mit den Anforderungen moderner, cloudbasierter und hybrider IT-Strukturen nicht mehr Schritt halten. SASE etabliert ein neues Paradigma: Es kombiniert Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einem cloudnativen Architekturmodell – granular, skalierbar und standortunabhängig.
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Künstliche Intelligenz | New Work
KI treibt das neue flexible Arbeitsmodell voran
Die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer denkt, dass KI physische Büros in Zukunft überflüssig macht. GoTo, Anbieter von Cloud-Kommunikation und IT-Lösungen, veröffentlicht die neuen Ergebnisse aus seiner Studie »The Pulse of Work in 2025: Trends, Truths, and the Practicality of AI« [1]. Die Studie fasst die Ergebnisse einer Umfrage unter 2.500 globalen Mitarbeitern und IT-Führungskräften zur…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz im Blindflug: Unternehmen bringen sich durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen in Gefahr
Viele Unternehmen verzichten auf Maßnahmen zur sicheren Anwendung von KI. Das zeigt die repräsentative Umfrage von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins: Nur zwei von fünf Firmen schulen ihre Mitarbeitenden oder haben unternehmensweite KI-Guidelines etabliert [1]. Zwar ergreifen viele Verantwortliche bereits vereinzelt Maßnahmen, jedoch noch zu wenig und ohne Strategie. Die Risiken sind groß,…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Trends 2030 | New Work | Whitepaper
Arbeitsmarkt: 2028 fehlen 768.000 Fachkräfte
Die Fachkräftelücke wird bis 2028 wieder wachsen, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Besonders im Verkauf und in Kitas werden in Zukunft viele Stellen unbesetzt bleiben. Die Fachkräftesituation in Deutschland bleibt angespannt: 2028 werden bundesweit 768.000 Fachkräfte fehlen. Das zeigt eine neue IW-Studie, die die Entwicklungen in 1.300 Berufen bis…
News | Business | New Work | Ausgabe 1-2-2025
Arbeitsmarkt – Lücken schließen
Bis 2034 fehlen 178.000 Arbeitskräfte im Maschinenbau. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer gehen bald in Rente, junge Arbeitskräfte rücken kaum nach. Damit gerät auch das deutsche Rentensystem zunehmend in eine Schieflage. Was die Politik tun kann, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Impuls-Stiftung für den Maschinenbau, den Anlagebau und die Informationstechnik.
News | Lösungen | Produktmeldung | Services
USU unterstützt Wachstum von Kunden aus Finanz- und Verwaltungssektor mit ITSM-Lösungen
Die USU GmbH konnte mit ihren IT-Service-Management-Lösungen (ITSM) zwei weitere bedeutende Neukunden gewinnen: ein führendes Finanzinstitut aus der Schweiz sowie ein deutsches Systemhaus, das auf IT-Lösungen für öffentliche Verwaltungen spezialisiert ist. Beide Organisationen setzen auf die flexiblen, leistungsstarken und sicheren ITSM-Lösungen von USU, die »On Premises«, also in den unternehmenseigenen Rechenzentren, betrieben werden. ITSM für…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | New Work | Whitepaper
Europäischer Tech-Arbeitsmarkt 2024: Die Bedeutung von Tech-Skills
Le Wagon, ein Unternehmen im Bereich immersive Technologieausbildung, hat in Zusammenarbeit mit dem Ignition Program eine umfassende Analyse des europäischen Tech- und Digital-Arbeitsmarktes veröffentlicht [1]. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Trends, gefragte Fähigkeiten und die Herausforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes. Der heutige Arbeitsmarkt ist voller Herausforderungen und Hürden, geprägt von einem intensiven Wettbewerb und zunehmender wirtschaftlicher…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | New Work | Services
Wechselstimmung: Aktuelle wirtschaftliche Lage führt zu Bewegung auf dem Arbeitsmarkt
Die aktuelle wirtschaftliche Krise in Deutschland hat verstärkenden Einfluss auf die Wechselbereitschaft vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So veranlasst die Sorge um den aktuellen Job sowie Zweifel an der Krisenresistenz ihres Arbeitgebers viele Beschäftigte dazu, sich auf dem Arbeitsmarkt umzuschauen. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Jobwechsel-Kompass, den die Königsteiner Gruppe quartalsweise mit der Online-Jobbörse stellenanzeigen.de…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business
IT-Mittelstand hat weiterhin positive Erwartungen bei Arbeitsmarkt und Preisen
Bitkom veröffentlicht IT-Mittelstandsbericht mit dem Schwerpunkt digitales Marketing. Schwache Nachfrage belastet IT-Mittelstand. Die angespannte konjunkturelle Lage in der deutschen Wirtschaft belastet auch den IT-Mittelstand. So weist der Bitkom-Ifo-Digitalindex für das Geschäftsklima im IT-Mittelstand für August einen Wert von 0,9 Punkten aus – ein Minus von 6,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Trotz des Rückgangs…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | New Work | Services
Flexiblerer Arbeitsmarkt lässt Quereinstieg boomen
Jobanzeigen für Quereinstieg auf Jobportal Stepstone.de seit 2019 mehr als vervierfacht. »Quereinsteiger« Dauerbrenner unter den Top-Suchbegriffen. Mehr als acht von zehn Jobsuchenden wären bei passenden Angeboten bereit zum Wechsel in andere Branche. Der Fachkräftemangel und ein immer flexiblerer Arbeitsmarkt lassen Quereinsteiger-Jobs boomen. Einer aktuellen Analyse von The Stepstone Group zufolge hat sich die Zahl…
News | IT-Security | Lösungen | Logistik | Services
Zentralisiertes Sicherheitsmanagement kann Frachtdiebstähle reduzieren
Moderne Kontroll- und Zutrittsmanagement Lösungen bieten umfassenden Schutz. Laut der Arbeitsgemeinschaft Diebstahlprävention in Güterverkehr und Logistik und dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden in Deutschland pro Jahr die Ladungen von rund 26.000 Lkws gestohlen. Dabei beträgt der direkte Warenschaden durch solche Frachtdiebstähle 1,3 Mrd. €. Dazu kommen weitere Schäden durch Konventionalstrafen für Lieferverzögerungen, Reparaturkosten…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2024 | Security Spezial 7-8-2024
Die Qualität der Sicherheitsmaßnahmen verbessern – »NIS2 wird zur neuen Norm in der Sicherheitslandschaft werden«
In Zeiten zunehmender Cybersicherheitsbedrohungen sind Unternehmen gefordert, ihre Schutzmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Dr. Matthias Rosche, Managing Director bei Orange Cyberdefense, erklärt, dass nicht nur die klassischen Bedrohungen, sondern auch neue Compliance-Anforderungen und -Regularien wie NIS2 die Unternehmen vor Probleme stellen.
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2030 | New Work
Arbeitsmarkt: 2027 fehlen 728.000 Fachkräfte in Deutschland
In den kommenden Jahren wird der Fachkräftemangel immer größer werden. Insbesondere im Verkauf, der Kinderbetreuung und der Sozialarbeit werden Mitarbeiter gesucht, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Wer sich beim Shoppen gerne von Fachverkäufern beraten lässt, muss in Zukunft wahrscheinlich länger warten. 2027 könnte die Fachkräftelücke im Verkauf deutschlandweit…
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Services
Unified Asset Management: Wirtschaftsgüter und Arbeitsmittel ganzheitlich verwalten
Unified Asset Management führt alle Daten und Prozesse beim Einkauf und der Verwaltung von Arbeitsmitteln zusammen und schafft so Transparenz, Rechtskonformität und Sicherheit. Zudem werden Aufwände drastisch reduziert und Kosten eingespart. Immer mehr Assets im Unternehmen Die fortschreitende Digitalisierung erfordert immer mehr technische Ausrüstung pro Mitarbeitenden wie Laptop, Tablet, Smartphone und Headset und…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Services | Ausgabe 3-4-2024
Warum es gerade jetzt wichtig ist, ein ITSM-Projekt zu starten – Digitalisierung im Sparmodus?
Die Digitalisierung ist eine maßgebliche Strategie, um in einer sich stetig wandelnden Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Effizienz und Kostensenkung durch digitale Lösungen wie ein IT Service Management stellt dabei einen unverzichtbaren Hebel dar.