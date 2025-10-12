TechTalk: Belkin steht für formschönes und praktikables Design

Mit Oliver Seil durften wir auf der Internationalen Funkausstellung 2025 dieses interessante Videogespräch zum Thema Design führen. Darin spricht Oliver über die Wichtigkeit des Produktdesigns für Belkin ganz generell und ganz konkret. Und wie sich das in ihren Produkten widerspiegelt, haben wir auch gelernt.



Warum spielt das Thema Design bei Belkin eine wichtige Rolle?

Design ist die Grundlage für Belkin. Belkin ist eine Designfirma, mehr als ein Hersteller von Zubehör. Uns geht es darum, Produkte zu machen, die dein Zuhause bereichern, nicht unbedingt nur dein Telefon schneller laden lässt. Das ist unsere Grundlage. Es muss gut aussehen, aber es muss auch wunderbar funktionieren, zuverlässig sein.

Das gehört alles zu gutem Design dazu und dafür stehen wir. Wir sind schon seit über 20 Jahren ein Inhouse-Design-Team. Das nehmen wir unheimlich ernst und deswegen sind wir stolz darauf, dass Belkin mit hervorragendem Design immer antritt. Und das ist sehr wichtig für uns als Firma, uns damit zu differenzieren. Das nehmen wir sehr ernst und das geht ins Engineering und die Zuverlässigkeit rein, nicht nur um das Aussehen.



Wie sieht denn Design bei Belkin konkret aus?

Egal ob ein Produkt für einen Nachttisch in deinem Zuhause sitzt oder in deinem Büro. Wir wollen immer sehr ansprechendes Design liefern und höchste Qualität. Deswegen haben wir Produkte, die ein sehr weites Spektrum spannen. Auch heute stellen wir zum Beispiel unsere neuesten, schnellsten Ladegeräte vor, aber auch neueste Geräte für das Büro, die alle hoffentlich ansprechend sind vom Design und der Ästhetik und hervorragend funktionieren.

Unsere neuesten Ladegeräte und Hubs und Docks sind enorm klein gehalten, dank der GAN-Technologie, die integrierte Netzteile zum Beispiel anbietet, um den Tisch zu klein zu halten, aber auch die Wand von größeren Steckern freizuhalten. Das ist ein Beispiel für die neueste Technik, die auch uns zugute kommt, weil alles etwas kompakter bleiben kann und hoffentlich auch schön aussieht.